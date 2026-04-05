Άστατος ο καιρός την Κυριακή – Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Συννεφιά και τοπικές βροχοπτώσεις αναμένονται για σήμερα Κυριακή, καθώς ο καιρός θα είναι άστατος. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τη νότια νησιωτική χώρα θα υπάρξουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν το πρωί στην Εύβοια, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες και το μεσημέρι – απόγευμα στην Κρήτη και τα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και τα βόρεια τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και το μεσημέρι -απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά και στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και στη δυτική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι -απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες ειναι πιθανό να εκδηλωθούν το πρωί στην Εύβοια και τις Σποράδες και το μεσημερι – απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί στις Κυκλάδες και το μεσημέρι – απόγευμα στην Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς το μεσημέρι – απόγευμα στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Από το απόγευμα αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές οπότε κυρίως στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες .

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Μεγάλη Δευτέρα

Στην Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι τις απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Μεγάλη Τρίτη

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια, πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το βράδυ στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Μεγάλη Τετάρτη

Στα δυτικά και νότια γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός, από τις μεσημβρινές ώρες όμως στα ηπειρωτικά και από αργά το απόγευμα και στο βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Το απόγευμα στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά, όμως στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Μεγάλη Πέμπτη

Στα δυτικά γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα.

Η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες και πιθανώς να σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επανέλθει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.