newspaper
Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δένδιας: Έχουμε επανέλθει στη λογική «πόλεμος πάντων πατήρ»
Πολιτική Γραμματεία 24 Μαρτίου 2026, 14:41

Δένδιας: Έχουμε επανέλθει στη λογική «πόλεμος πάντων πατήρ»

«Σε αυτό το γεωπολιτικό χάος», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, η «ανακούφιση» για την Ελλάδα «πηγάζει από την συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και «από τις στέρεες συμμαχίες»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μπρόκολο: Όλοι οι τρόποι που ωφελεί τον οργανισμό

Μπρόκολο: Όλοι οι τρόποι που ωφελεί τον οργανισμό

Spotlight

Τη σημασία του πρώτου μακροπρόθεσμου εξοπλιστικού προγράμματος, διάρκειας 20 ετών, και την ολιστική προσέγγιση άμυνας του τόπου, επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας την Δευτέρα στη συνάντηση που διοργάνωσε η Ελληνοαμερικανική Ένωση, με θέμα «Οι γεωπολιτικές εξελίξεις και το μέλλον της Ελλάδας».

Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι «η Ελλάδα έχει στρατιωτικές δυνάμεις στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη, έχει στρατιωτικές δυνάμεις στο Κόσοβο, καλύπτει την Βουλγαρία ή ένα μεγάλο κομμάτι της, έχει το ‘Air Policing’ στην Βόρεια Μακεδονία και το Μαυροβούνιο», ενώ προσέθεσε πως «έχει επίσης μια μοίρα Patriot στην Σαουδική Αραβία, έχει F-16 στην Κυπριακή Δημοκρατία, δύο φρεγάτες που καλύπτουν την Κυπριακή Δημοκρατία, μια φρεγάτα που κινείται βόρεια της Λιβύης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης ‘Ειρήνη’ (IRINI), η οποία ξεκίνησε με δική μας πρωτοβουλία, μια φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της επιχείρησης ‘Ασπίδες’ (ASPIDES)», ενώ «μετέχει στην ειρηνευτική δύναμη στον Λίβανο με ένα επιπλέον πλοίο».

«Δεν νομίζω ότι στην ιστορία του νεότερου ελληνικού κράτους, πόσο μάλλον της Ελληνικής Δημοκρατίας μετά το 1974, μεταπολιτευτικά, η χώρα είχε αυτή την ανάπτυξη δυνάμεων εκτός των συνόρων της», σχολίασε, προσθέτοντα πως «είναι και δείγμα του ευρύτερου αποτυπώματος το οποίο έχει κατορθώσει να έχει, και των ευρύτερων υποχρεώσεων που σημαίνει αυτό το αποτύπωμα».

«Έχουμε επανέλθει στη λογική ‘πόλεμος πάντων πατήρ’»

«Έχουμε επανέλθει στην λογική ‘πόλεμος πάντων πατήρ’», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας, εξηγώντας πως δεν είναι μόνο οι συγκρούσεις που ανέφερε, αλλά «υπάρχουν συγκρούσεις και στην Αφρική, στο Σουδάν. Λέω πάντοτε ότι το Σαχέλ έχει μετατραπεί σε ‘παράδεισο της τρομοκρατίας’. Αυτή είναι η κατάσταση. Πιέζει και τις χώρες της δυτικής Αφρικής και στην κεντρική Αφρική νοτιότερα, Κονγκό, Ρουάντα, υπάρχουν τεράστια προβλήματα».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην επέμβαση στην Βενεζουέλα, ενώ σημείωσε πως «η κατάσταση με την Κούβα είναι επίσης ρευστή. Κατά συνέπεια», επισήμανε, «μιλάμε για ένα διεθνές περιβάλλον τεράστιας ρευστότητος, όπου πλέον αναδεικνύεται απόλυτα κυρίαρχος ο ρόλος της ισχύος».

«Σε αυτό το γεωπολιτικό χάος», εξήγησε ο κ. Δένδιας, η «ανακούφιση» για την Ελλάδα «πηγάζει από την συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και «από τις στέρεες συμμαχίες, από συμβατικά κείμενα τα οποία της δημιουργούν και δικαιώματα και ελπίδες και υποχρεώσεις».

Για τις μεταρρυθμίσεις της «Ατζέντας 2030» και την «Ασπίδα του Αχιλλέα», είπε ότι «είναι ένας τρόπος με τον οποίο η χώρα θα μπορέσει να προστατεύσει τον εαυτό της και τα ζωτικά της συμφέροντα, την κοινωνία της, την οικονομική της ανάπτυξη, τις βασικές της υποδομές».

«Παλαιότερα επροστατεύοντο οι στρατιωτικές μονάδες. Πλέον, είναι αυτονόητο ότι κύριο αντικείμενο προστασίας είναι οι υποδομές μας. Και μάλιστα, σε δεύτερο χρόνο ακόμα και τα υποβρύχια καλώδια. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα» υπογράμμισε.

Όπως τόνισε, «το πρώτο Μακροπρόθεσμο Εξοπλιστικό Πρόγραμμα, στην πραγματικότητα, είναι ένα πρόγραμμα 20 ετών, ένα μεγάλο κομμάτι του το ενέκρινε το ΚΥΣΕΑ σήμερα, που πέρασε από τη Βουλή, αλλά και όλες οι βασικές μας επιλογές συνιστούν μια ολιστική προσέγγιση».

«Η Ελλάδα αποκτά μια ολιστική προσέγγιση της άμυνας του τόπου»

«Είναι μια ολιστική προσέγγιση άμυνας του τόπου, όπου όλα τα συστήματα και όλοι οι αισθητήρες – και ο αισθητήρας είναι από το μάτι του σκοπού στρατιώτη μέχρι την κάμερα που αφορά το μεταναστευτικό, μέχρι το ραντάρ του αεροπλάνου, μέχρι το ραντάρ της φρεγάτας, μέχρι το ραντάρ του πυραυλικού συστήματος ή του αντιπυραυλικού συστήματος – εντάσσονται σε ένα ‘όλον’. Αυτό το ‘όλον’ τα επεξεργάζεται, προτεραιοποιεί τις απειλές, με τεχνητή νοημοσύνη προτείνει το μέσο, το οποίο χρειάζεται για να αντιμετωπιστεί η απειλή, και προτεραιοποιεί και τις απαντήσεις στις απειλές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η τεχνολογία», προσέθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, «είναι ο μέγας εξομοιωτής. Αυτός που έχει το τεχνολογικό προβάδισμα μπορεί να αντιμετωπίσει τους αριθμούς. Αλλά βεβαίως, πρέπει να έχουμε το τεχνολογικό προβάδισμα», σημείωσε, ενώ αναφέρθηκε και στην ίδρυση και λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) που, όπως τόνισε, «ενώνει τις Ένοπλες Δυνάμεις με την τεχνολογία».

«Να επιδιώκουμε και να διατηρούμε μια εθνική συναίνεση»

Απαντώντας σε ερωτήσεις μελών της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, ο Νίκος Δένδιας επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «μια μεσαία χώρα, όπως η Ελλάδα, έχει την ανάγκη σταθερών αξόνων, διότι δεν μπορεί να μεταβάλει πολιτική από τη μια μέρα στην άλλη. Το μέγεθός μας δεν μας το επιτρέπει. Αυτά ίσως είναι προνομίες των πολύ ισχυρών χωρών. Εμείς είμαστε μια χώρα η οποία πρέπει να εκπέμπει την εικόνα σταθερών αξόνων και, μάλιστα, μια από τις αγωνίες μου είναι, να υπάρξει αυτό πέραν της μίας κυβέρνησης και πέραν του ενός κόμματος», όπως είπε.

Ο κ. Δένδιας εξήγησε πως πρέπει «να επιδιώκουμε και να διατηρούμε μια εθνική συναίνεση, δεν λέω απόλυτη συμφωνία σε όλα, αλλά τουλάχιστον μια συνεννόηση στις βασικές μας παραμέτρους. Επιδιώκω, στο βαθμό και στο πλαίσιο της συνταγματικής μου ευθύνης και της κυβερνητικής πολιτικής, να κρατάμε αυτές τις σταθερές. Σταθερές απέναντι στην μεγάλη γειτονική μας χώρα. Σταθερές απέναντι στους γεωπολιτικούς μας συμμάχους».

Ανέλυσε ότι η παρουσία των Patriot στην Σαουδική Αραβία εντάσσεται σε αυτές τις διεθνείς συμμαχίες της Ελλάδας, ενώ αναφερόμενος στην Αίγυπτο υπογράμμισε ότι «η διατήρηση της σταθερότητας στην Αίγυπτο, την οποία εξασφαλίζει το καθεστώς Σίσι, για την Ελλάδα είναι ένα σημαντικό γεωπολιτικό κεφάλαιο».

«Anti-drone που έχουμε παράξει εμείς οι ίδιοι δείτε στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, μιλώντας για τις διεθνείς συμμαχίες, αναφέρθηκε εκτενώς και στη σχέση της Ελλάδας με την Γαλλία, τονίζοντας πως «η χώρα μας οφείλει να μην ξεχάσει την παρουσία του Πρόεδρου Μακρόν στην Κύπρο. Οφείλει να μην ξεχάσει την παρουσία του ‘Σαρλ ντε Γκόλ’ στην Ανατολική Μεσόγειο. Οφείλει να μην ξεχάσει την παρουσία του Πρόεδρου Μακρόν στην Σούδα. Δεν ήταν απλή παρουσία, ήταν ένα σαφέστατο γεωπολιτικό μήνυμα. Άρα, εμείς έχουμε σταθερές σχέσεις, σταθερές συμπεριφορές, αναμενόμενες συμπεριφορές», υπογράμμισε.

Για τις αλλαγές στη θητεία, τέλος, μίλησε για τη δυνατότητα εθελοντικής στράτευσης των γυναικών, ενώ σημείωσε πως «είναι η πρώτη φορά που τα κέντρα εκπαίδευσης έχουν εξομοιωτές βολής. Είναι η πρώτη φορά που τα κέντρα εκπαίδευσης έχουν εξομοιωτές πτήσεις drone. Είναι η πρώτη φορά που οι στρατιώτες θα εκπαιδευθούν σε anti-drone. Και μάλιστα anti-drone που έχουμε παράξει εμείς οι ίδιοι. Θα το δείτε στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Macro
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ισχυρή πρόοδος, αλλά με «αστερίσκους» σε ενέργεια, ΜμΕ και τράπεζες

ΔΝΤ για Ελλάδα: Ισχυρή πρόοδος, αλλά με «αστερίσκους» σε ενέργεια, ΜμΕ και τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μπρόκολο: Όλοι οι τρόποι που ωφελεί τον οργανισμό

Μπρόκολο: Όλοι οι τρόποι που ωφελεί τον οργανισμό

Κόσμος
Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί στο Ιράν

Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί στο Ιράν

inWellness
Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
ΣΥΡΙΖΑ για το αλαλούμ στη δίκη των Τεμπών: Λίγη ντροπή, κ. Φλωρίδη
Επικαιρότητα 24.03.26

ΣΥΡΙΖΑ για το αλαλούμ στη δίκη των Τεμπών: Λίγη ντροπή, κ. Φλωρίδη

«Η προσπάθειά του να θολώσει τα νερά είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Όπως καταδικασμένη είναι και η απόπειρά του να 'βγει λάδι' διά των επιθέσεων σε συγγενείς και συνηγόρους», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον υπουργό Δικαιοσύνης και τις δικαιολογίες του για τη δικαστική αίθουσα

Σύνταξη
Ανδρουλάκης σε Χριστοδουλίδη: Καμία συμμετοχή στον πόλεμο – Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη εικονοποιήθηκε στην Κύπρο
Λευκωσία 24.03.26

Ανδρουλάκης σε Χριστοδουλίδη: Καμία συμμετοχή στον πόλεμο – Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη εικονοποιήθηκε στην Κύπρο

Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι απότοκος «μιας μεγάλης εθνικής επιτυχίας, της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το Κυπριακό, που επιτεύχθηκε με πολλή δουλειά και με σχέδιο από την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Πλεύρη: Ανιστόρητος, απαράδεκτος και χυδαίος! Αυτή είναι η ΝΔ του Μητσοτάκη, με τα τσεκούρια και την εμφυλιοπολεμική ρητορική
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

ΣΥΡΙΖΑ για Πλεύρη: Ανιστόρητος, απαράδεκτος και χυδαίος! Αυτή είναι η ΝΔ του Μητσοτάκη, με τα τσεκούρια και την εμφυλιοπολεμική ρητορική

«Ο κ. Πλεύρης δεν έχει πει μισή λέξη για τους 200 κομμουνιστές πατριώτες που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή. Λογικό και αναμενόμενο. Τι να πει και πώς να το πει; Ένας φανατικός υποστηρικτής της δικτατορίας του Μεταξά», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κομισιόν στον Μανιάτη: Ούτε ο «νέος» ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακόμα διαπιστευμένος
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

Κομισιόν στον Μανιάτη: Ούτε ο «νέος» ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακόμα διαπιστευμένος

«Η διαπίστευση του ελληνικού οργανισμού πληρωμών βρίσκεται επί του παρόντος υπό αναστολή», καθώς όπως υπογραμμίζει ο αρμόδιος Ευρωπαίος επίτροπος, προκύπτουν ζητήματα συμμόρφωσης του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ με τα σχετικά κριτήρια διαπίστευσης

Σύνταξη
Δούκας στον Πλεύρη: Ακροδεξιός κατήφορος και εμφυλιοπολεμική ρητορική
Κόντρα 24.03.26

Δούκας στον Πλεύρη: Ακροδεξιός κατήφορος και εμφυλιοπολεμική ρητορική

«Η Αθήνα είναι και θα παραμείνει μία πόλη αλληλεγγύης, συμπερίληψης και διαλόγου, κ. Πλεύρη. Όσο μίσος και αν σπείρετε με τις ακροδεξιές απόψεις σας, εμείς θα συνεχίσουμε στον δρόμο της δικαιοσύνης και της νομιμότητας», διαμηνύει ο Χάρης Δούκας στον υπουργό Μετανάστευσης

Σύνταξη
Δένδιας για την 25η Μαρτίου: Τιμάμε αυτούς που διαμόρφωσαν εθνική συνείδηση, μετατρέποντάς την σε επαναστατική πράξη
Επικαιρότητα 24.03.26

Δένδιας για την 25η Μαρτίου: Τιμάμε αυτούς που διαμόρφωσαν εθνική συνείδηση, μετατρέποντάς την σε επαναστατική πράξη

«Το 1821 δεν σας κληροδότησε μόνο μια μεγάλη ιστορική μνήμη. Σας κληροδότησε μια διαχρονική συνταγματική απαίτηση: την υπηρεσία στην πατρίδα με πλήρη επίγνωση της αποστολής. Την υποχρέωση να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα ασφαλή, κυρίαρχη και υπερήφανη», τόνισε ο Νίκος Δένδιας στην ημερήσια διαταγή για την εθνική επέτειο

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Φτάνουν πια τα «καθρεφτάκια» στους παραγωγούς μας, κ. Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Φτάνουν πια τα «καθρεφτάκια» στους παραγωγούς μας, κ. Μητσοτάκη

«Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για επιδότηση 15% στα λιπάσματα και για 16  λεπτά ανά λίτρο στο diesel κίνησης, είναι ένα καθαρά επικοινωνιακό τέχνασμα, που επιχειρεί να παρουσιάσει ως 'στήριξη' αυτό που στην ουσία είναι μικροπολιτικό 'καμουφλάζ'», καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους – Να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση
Αυτοδιοίκηση 24.03.26

ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους – Να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση

«Η κυβέρνηση με την περίφημη 'διάταξη Βορίδη' καθιστά υποχρεωτική την άσκηση έφεσης κατά των θετικών πρωτόδικων αποφάσεων, σύμφωνα με τις οποίες παραμένουν στους δήμους εργαζόμενοι οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη στοιχειώδη λειτουργία τους», καταγγέλλει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Τέμπη: Δικαιολογίες και διευκρινίσεις Φλωρίδη για τις εικόνες ντροπής στην αίθουσα για τη δίκη
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

Τέμπη: Δικαιολογίες και διευκρινίσεις Φλωρίδη για τις εικόνες ντροπής στην αίθουσα για τη δίκη

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης παραδέχθηκε ότι η εικόνα δεν ήταν καλή και, για να δικαιολογήσει το χάος που δημιουργήθηκε στην αίθουσα όπου εκδικάζεται η υπόθεση της τραγωδίας στα Τέμπη - η οποία αποδείχθηκε πολύ μικρή - είπε ότι στις θέσεις των δικηγόρων κάθισαν άνθρωποι που δεν ήταν δικηγόροι

Σύνταξη
Αλλαγή σκυτάλης στη Νέα Αριστερά: Νέος πρόεδρος ο Σακελλαρίδης – Ισορροπίες για τον επικεφαλής στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

Αλλαγή σκυτάλης στη Νέα Αριστερά: Νέος πρόεδρος ο Σακελλαρίδης – Ισορροπίες για τον επικεφαλής στη Βουλή

Δυο οι επικρατέστεροι για επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας στη Νέα Αριστερά, σύμφωνο βραχυχρόνιας συμβίωσης για τους συντρόφους.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Στοιχεία για Κοινό Κέντρο ΕΥΠ – Predator και ενδείξεις για κατασκοπεία στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές
Ελλάδα 24.03.26

Στοιχεία για Κοινό Κέντρο ΕΥΠ – Predator και ενδείξεις για κατασκοπεία στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές

Με την καθαρογραφή της ιστορικής δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές ανοίγει ο δρόμος για να διερευνηθεί επιτέλους το σκάνδαλο των υποκλοπών, χαίνουσα πληγή στο σώμα του Κράτους Δικαίου. Η εμπλοκή της ΕΥΠ, που υπάγεται απευθείας στον Κ.Μητσοτάκη και το πρωθυπουργικό γραφείο με γενικό γραμματέα τον Γρηγόρη Δημητριάδη τότε, το ενιαίο κέντρο ΕΥΠ - Predator, ο σκοτεινός μηχανισμός με τους «ιδιώτες». Αναγκαία πλέον η έρευνα για κατασκοπεία. Τα καίρια σημεία της απόφασης που αποκαθιστά την τιμή της δικαιοσύνης και δικαιώνει την κοινή λογική.

Βασίλης Ρίζος
Κώστας Αρβανίτης: Στην ευρωβουλή αναφορά πολίτη κατά του νόμου Κεραμέως για το 13ωρο
Πολιτική 23.03.26

Στην ευρωβουλή αναφορά πολίτη κατά του νόμου Κεραμέως για το 13ωρο

Υποβλήθηκε με την αιτιολογία της ασυμβατότητας του νόμου με το εργασιακό δίκαιο της ΕΕ. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αντιπρόεδρος της LEFT Κώστας Αρβανίτης, υπέβαλε αίτημα, να μείνει η αναφορά ανοιχτή και να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Απασχόλησης.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Σφοδρή αντίδραση στο «εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» Πλεύρη – «Η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι όμηρος της Ακροδεξιάς»
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Σφοδρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στο «εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» Πλεύρη - «Η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι όμηρος της Ακροδεξιάς»

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η δήλωση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, πως οι αγώνες της Αριστεράς «ήταν πάντοτε σε βάρος» του έθνους και «αντίθετοι» με το καλό της πατρίδας. Δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Πέρασε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, παρά τις αντιδράσεις των επαγγελματικών ταξί
Βουλή 23.03.26

Πέρασε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, παρά τις αντιδράσεις των επαγγελματικών ταξί

Με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητων βουλευτών υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις των οδηγών και ιδιοκτητών ταξί.

Σύνταξη
Τσάμπα τα λεφτά που δώσαμε για τις φωτογραφίες των 200 πατριωτών Θάνο
Αδιανόητη δήλωση 23.03.26

Τσάμπα τα λεφτά που δώσαμε για τις φωτογραφίες των 200 πατριωτών Θάνο

Με ρητορική εμφυλίου εμφανίστηκε ο Θάνος Πλεύρης σε κομματική εκδήλωση στο Κιλκίς πριν καν στεγνώσει το μελάνι από την υπογραφή της μεταβίβασης κυριότητας της φωτογραφικής συλλογής από την οποία προήλθαν οι φωτογραφίες των εκτελεσμένων της Καισαριανής.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Στα χέρια του η καθαρογραμμένη απόφαση για τις υποκλοπές – «Ντροπιαστική» η εικόνα από τη Λάρισα
ΠΑΣΟΚ 23.03.26

Στα χέρια του Ανδρουλάκη η καθαρογραμμένη απόφαση για τις υποκλοπές - «Ντροπιαστική» η εικόνα από τη Λάρισα

Προ των ευθυνών τους θέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης τους αξιωματούχους που ήταν στόχοι του Predator και σιωπούν, έχοντας παραλάβει την καθαρογραμμένη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. «Ντροπιαστική» χαρακτήρισε την εικόνα από τη Λάρισα και τη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Τι απάντησε στο ερώτημα αν υπάρχει λόγος παραίτησης Φλωρίδη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το υπό ανέγερση σχολείο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Δήμαρχο
Δημοτικές υποδομές 24.03.26

Το υπό ανέγερση σχολείο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Δήμαρχο

«Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων, το οποίο θα αντικαταστήσει κτίριο του 1972 που κρίθηκε ακατάλληλο» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός για το υπό ανέγερση σχολείο στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Σύνταξη
Το Πακιστάν προτείνει να φιλοξενήσει συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τερματισμό του πολέμου –Ο Βανς πιθανόν επικεφαλής
Πόλεμος στο Ιράν 24.03.26

Το Πακιστάν προτείνει να φιλοξενήσει συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τερματισμό του πολέμου –Ο Βανς πιθανόν επικεφαλής

Πληροφορίες ανέφεραν ότι η στρατιωτική ηγεσία του Πακιστάν προσπαθεί να μεσολαβήσει σε διαπραγματεύσεις. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν είχε επικοινωνία με τον Τραμπ

Σύνταξη
Βάρρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με «παραίτησαν» γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου – Καταγγελία για πιθανή παρακολούθηση κινητού
Ελλάδα 24.03.26

Βάρρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με «παραίτησαν» γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου – Καταγγελία για πιθανή παρακολούθηση κινητού

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας κατέθεσε στη δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέροντας πως ο τότε υπουργός Μάκης Βορίδης ζήτησε την παραίτησή του επειδή έκανε καλά τη δουλειά του. «Υπήρχε ένα οικοσύστημα και εγώ ήμουν ο ξενιστής», είπε μεταξύ άλλων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Ικανοποίηση των αιτημάτων των κτηνοτρόφων αλλά τεράστια αγωνία για το μέλλον
Βράζει το νησί 24.03.26

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Ικανοποίηση των αιτημάτων των κτηνοτρόφων αλλά τεράστια αγωνία για το μέλλον

«Με το μαλακό» πηγαίνει η κυβέρνηση τους κτηνοτρόφους και τυροκόμους του νησιού - Ο αφθώδης πυρετός φέρνει task force Ευρωπαίων ειδικών στο νησί- Για αποποίηση των ευθυνών της κατηγορεί την κυβέρνηση η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα - 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν έγινε ο άνθρωπος-κλειδί για τον Λέον Μπλακ
«Δώρα» 24.03.26

Απειλές και «συμφωνίες σιωπής»: Πώς ο Έπσταϊν «καθάριζε» τις πληρωμές του Λέον Μπλακ προς γυναίκες

Έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο Έπσταϊν διαχειριζόταν πληρωμές, φορολογικά σχήματα και ευαίσθητες υποθέσεις του δισεκατομμυριούχου που αφορούσαν γυναίκες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συμφωνία ΕΕ-Αυστραλίας α λα Mercosur; – Ανησυχία για νέες παραχωρήσεις στον αγροτικό τομέα
Agro-in 24.03.26

Συμφωνία ΕΕ-Αυστραλίας α λα Mercosur; – Ανησυχία για νέες παραχωρήσεις στον αγροτικό τομέα

Σύμφωνα με την COPA-COGECA, οι ρυθμίσεις που συμφώνησε η ΕΕ εντείνουν τις πιέσεις που ήδη υφίστανται οι Ευρωπαίοι αγρότες, ιδίως σε συνδυασμό με προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες, όπως η Mercosur

Σύνταξη
Η Μπριζίτ Μακρόν στη σύνοδο της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο για την «ευημερία των παιδιών την ψηφιακή εποχή»
«Fostering the Future Together» 24.03.26

Η Μπριζίτ Μακρόν στη σύνοδο της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο για την «ευημερία των παιδιών την ψηφιακή εποχή»

Η συμμετοχή της Μακρόν «εντάσσεται στο πλαίσιο της γαλλικής προεδρίας της G7 το 2026, η οποία έχει καταστήσει μια από τις προτεραιότητές της την προστασία των παιδιών», σύμφωνα με την γαλλική προεδρία

Σύνταξη
Παράταση της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας
Αυτοδιοίκηση 24.03.26

Παράταση της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Έως τη 1 Οκτωβρίου 2026, παρατείνεται η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για τον δήμο Μινώα Πεδιάδας λόγω των συνεπειών του σεισμού του 2021, όπως ανακοίνωσε ο δήμος.

Σύνταξη
Αψήφησε τον ηλικιακό ρατσισμό, πόζαρε στα 97 της – Ο κόσμος της μόδας αποχαιρετά το γηραιότερο μοντέλο
«Greynaissance» 24.03.26

Αψήφησε τον ηλικιακό ρατσισμό, πόζαρε στα 97 της – Ο κόσμος της μόδας αποχαιρετά το γηραιότερο μοντέλο

Το σούπερ μοντέλο της Βρετανίας, η Ντάφνι Σελφ, απεβίωσε σε ηλικία 97 ετών: Ο κόσμος της μόδας αποτίει φόρο τιμής στη «θρυλική» προσωπικότητα που ενέπνευσε το κίνημα «greynaissance».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ: Ποιος είναι ο σκληροπυρηνικός στρατιωτικός που αντικαθιστά τον Λαριτζάνι
Ιράν 24.03.26

Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ: Ποιος είναι ο σκληροπυρηνικός στρατιωτικός που αντικαθιστά τον Λαριτζάνι

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ ορίστηκε γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν μετά τη δολοφονία του Αλί Λαριτζάνι σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ

Σύνταξη
Καραπαπάς: «Ελπίζουμε ότι στο τέλος θα πάρουμε τον τίτλο»
Ποδόσφαιρο 24.03.26

Καραπαπάς: «Ελπίζουμε ότι στο τέλος θα πάρουμε τον τίτλο»

Σίγουρος πως το πρόγραμμα των αγώνων δεν θα παίξει ρόλο στα play-off της Super League και πως στο τέλος ο Ολυμπιακός θα κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα απ’ όλους, δηλαδή να πανηγυρίσει τον τίτλο, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των «ερυθρόλευκων», Κώστας Καραπαπάς.

Σύνταξη
Άρειος Πάγος για τη δίκη των Τεμπών: Να συμβάλλουν όλοι άμεσα για την ομαλή έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας
Ελλάδα 24.03.26

Άρειος Πάγος για τη δίκη των Τεμπών: Να συμβάλλουν όλοι άμεσα για την ομαλή έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας

«Στη δίκη αυτή δεν αρμόζουν φαινόμενα «αγανακτισμένων δήθεν πολιτών» που ουδεμία σχέση έχουν με την υπόθεση» τονίζεται σε ανακοίνωση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΣΥΡΙΖΑ για το αλαλούμ στη δίκη των Τεμπών: Λίγη ντροπή, κ. Φλωρίδη
Επικαιρότητα 24.03.26

ΣΥΡΙΖΑ για το αλαλούμ στη δίκη των Τεμπών: Λίγη ντροπή, κ. Φλωρίδη

«Η προσπάθειά του να θολώσει τα νερά είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Όπως καταδικασμένη είναι και η απόπειρά του να 'βγει λάδι' διά των επιθέσεων σε συγγενείς και συνηγόρους», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον υπουργό Δικαιοσύνης και τις δικαιολογίες του για τη δικαστική αίθουσα

Σύνταξη
Χάρης Δούκας: «Το μήνυμα που στέλνει η σημερινή μαθητική παρέλαση είναι καθαρό. Ότι η κοινωνία προχωρά μπροστά όταν είναι ενωμένη»
Αυτοδιοίκηση 24.03.26

Χάρης Δούκας: «Το μήνυμα που στέλνει η σημερινή μαθητική παρέλαση είναι καθαρό. Ότι η κοινωνία προχωρά μπροστά όταν είναι ενωμένη»

Μαθητές και μαθήτριες των σχολείων της Αθήνας γιόρτασαν την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, στην καθιερωμένη παρέλαση στο Σύνταγμα.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
Απόρρητο