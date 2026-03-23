Δένδιας μετά το ΚΥΣΕΑ: Η Ελλάδα περνάει σε νέα εποχή

Την έγκριση του ΚΥΣΕΑ έλαβαν την Δευτέρα σειρά εξοπλιστικών προγραμμάτων, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εξερχόμενος της συνεδρίασης.

Δένδιας για θόλο

«Το ΚΥΣΕΑ σήμερα, όσον αφορά τις εισηγήσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πήρε μια σειρά, νομίζω, εξαιρετικά σημαντικών αποφάσεων. Καταρχάς, όσον αφορά τον anti-drone, αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό θόλο της πατρίδας μας, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της «Ασπίδας του Αχιλλέα» με τα σχετικά κομμάτια command control. Νομίζω ότι περνάμε σε μια νέα εποχή», ανέφερε χαρακτηριστκά ο Νίκος Δένδιας.

ΜΕΚΟ και μαχητικά

Την ίδια στιγμή μίλησε για το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των φρεγατών ΜΕΚΟ, το οποίο σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας «μετά από πολλά χρόνια, επιτέλους και το πρόγραμμα αυτό θα πραγματοποιηθεί» και «θα έχουμε τέσσερα βαπόρια, τα οποία θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες συνθήκες».

Ο Δένδιας υπογράμμισε ότι ελήφθη απόφαση όσον αφορά και τις υποδομές για τα F-35, εκ των οποίων το πρώτο θα παραδοθεί στην Ελλάδα το 2028 από τις ΗΠΑ.

Εξίσου σημαντικό χαρακτήρισε το ζήτημα της αναβάθμισης των F-16 Block 50 σε F-16 Viper, τονίζοντας ότι «με τα Viper αυτά η Εθνική Πολεμική Αεροπορία θα υπερβεί τα εκατό, κατά πολύ τα 100 F-16 Viper και μαζί με τα Rafale και τα F-35, νομίζω θα είναι με από τις πιο ισχυρές αεροπορίες στην Ευρώπη».

Όσον αφορά τα θέματα των μεταγωγικών αεροσκαφών, ο Δένδιας ανακοίνωσε ότι «το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε τη συντήρηση των C-27, το πρόγραμμα Follow On Support (σς πρόγραμμα υποστήριξης) των C-27. Όταν αυτή η κυβέρνηση παρέλαβε, θυμίζω η χώρα είχε ή δεν είχε σε χρήση ένα μεταγωγικό αεροπλάνο. Αυτή τη στιγμή η χώρα έχει 12 μεταγωγικά αεροπλάνα. Έχουμε αναστήσει τον στόλο μας. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι η χώρα δεν πρέπει να πάει σε μια γενιά τουλάχιστον δύο ή τριών νέων μεταγωγικών αεροσκαφών. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα συζητήσουμε στο μέλλον, αφού ενημερωθεί η Βουλή».

Η ελληνική αμυντική βιομηχανία

Σύμφωνα με πληροφορίες για όλα τα προγράμματα τα οποία συζητήθηκαν στο ΚΥΣΕΑ επαναβεβαιώθηκε και η ρήτρα της συμμετοχής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, σε ποσοστό 25% και υπογραμμίστηκε ότι προϋπόθεση για τις ξένες εταιρείες είναι να δώσουν πρόσβαση στον «πηγαίο κώδικα» (source code) δηλαδή σε τεχνογνωσία.

Ο Δένδιας ερωτήθηκε και για τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο ίδιος δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό.