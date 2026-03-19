Δένδιας: Ζούμε σε εποχή επανάστασης, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα στην άμυνα

Ο ρόλος της Ελληνικής Δύναμης στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, η σημασία της Αλεξανδρούπολης, αλλά και οι συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγεται ο πόλεμος στη νέα εποχή βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχαν στο 4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας και ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ, με συντονιστή το δημοσιογράφο του Βήματος, Μανώλη Καραταράκη.

Για τους Patriot στη Σαουδική Αραβία

Ο Νίκος Δένδιας αναφερόμενος στην κατάρριψη δύο βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία, εξέφρασε για μία ακόμα φορά την περηφάνεια του για την αποτελεσματικότητα των Ενόλων Δυνάμεων, σε περίοδο πολέμου, υποστηρίζοντας παράλληλα πως αυτό που κάνουν εκεί είναι να «προστατεύσουμε κάθε πολίτη της ΕΕ και όλου του κόσμου, καθώς η τιμή του πετρελαίου είναι πολύ σημαντική για τη διαβίωσή μας. Όλοι κατανοούν ότι αν καταστραφούν τα διυλιστήρια και οι εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου, τι θα συμβεί στον κόσμο. Θα επιστρέψουμε σε πρωτόγονες εποχές».

Η άμυνα πρέπει να αλλάξει λέει ο Δένδιας

Την ίδια στιγμή ο Δένδιας αναφερόμενος στην Άμυνα σημείωσε πως ζούμε σε εποχές επανάστασης που όλα πρέπει να αλλάξουν. «Αν θέλουμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, αν θέλουμε να κρατήσουμε ασφαλείς τις κοινωνίες μας, θα πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Σημείωσε δε ότι «ο σύγχρονος στρατιωτικός εξοπλισμός δεν έχει να κάνει με τον προηγούμενο, με αυτόν που χρησιμοποιούσαμε στο παρελθόν. Τα μεγάλα άρματα, οι μεγάλοι αριθμοί στρατού είναι η συνταγή για την καταστροφή».

Αναφερόμενος στη συζήτηση που είχε με τον πρώην επικεφαλής των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων κατά την παραμονή του στο Λονδίνο την περασμένη βδομάδα σημείωσε ότι κατάλαβε πως ένας σύγχρονος στρατός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μπορέσει να σταματήσει έναν πολύ μεγαλύτερο αντίπαλο.

Ωστόσο όπως είπε για να μπορέσει να γίνει αυτό χρησιμοποιούνται καινοτόμες λύσεις, οι οποίες δεν αφορούν μόνο τα drones, αλλά μια ολιστική προσέγγιση, «βάσει της οποίας χρησιμοποιούνται πέντε διαφορετικά επίπεδα: δηλαδή θάλασσα, οι χερσαίες δυνάμεις, ο αέρας και το cyber φυσικά».

Και αν δεν έχεις αυτή την ολιστική προσέγγιση, δεν μπορείς να έχεις επιτυχία, όπως τόνισε.

Απαραίτητος ο διαρκής εκσυγχρονισμός

Σύμφωνα με τον Δένδια προκειμένου να υπερασπιστείς τη χώρα σου ή την Ευρώπη ή τον δημοκρατικό σύγχρονο κόσμο, και προκειμένου να υπερασπιστείς τον χώρο του ΝΑΤΟ, είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός, η αλλαγή του τρόπου σκέψης.

«Αυτό είναι που χρειαζόμαστε είναι να εκσυγχρονιζόμαστε ασταμάτητα. Γιατί αλλιώς δεν θα είμαστε ασφαλείς. Αν δεν το κάνουμε, άλλοι θα το κάνουν. Και τότε θα ‘ναι δύσκολα για μας» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Δένδια τίποτα δεν είναι δεδομένο σε αυτή την εποχή «ούτε καν η ελευθερία. Θα πρέπει να αγωνιστούμε για την ελευθερία, πρέπει να την προστατεύσουμε. Πρέπει να οργανωνόμαστε για να προστατεύσουμε τη δημοκρατία μας, να προστατεύσουμε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα σαν κάτι το οποίο μπορεί να γίνει αποδεκτό ως ένας κοινός παρονομαστής».

Μιλώντας για τα χρήματα που δαπανώνται στην άμυνα, ο Δένδιας είπε ότι είναι αυτά που δημιουργούν ασφάλεια, αλλά την ίδια στιγμή θα μπορούσαν να οδηγήσουν και σε ανάπτυξη. Θα μπορούσαν όπως είπε να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, ενώ πρόσθεσε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία που θα μπορούσε να είναι διττής χρήσης και η οποία θα μπορούσε να και στον πολιτικό βίο.

Αναφερόμενος στους στόχους της κυβέρνησης στον εν λόγω τομέα έκανε λόγο για την προσπάθεια δημιουργίας μίας οντότητας μέσω του ΕΛΚΑΚ η οποία θα μπορέσει να μετατρέψει την ανάγκη για δημιουργία καινοτόμων λύσεων για την άμυνα, σε λύσεις ανάπτυξης και απασχόλησης στον οικονομικό μας βίο και αυτό είναι «εξαγώγιμο».

Εξαγώγιμο όπως είπε «στο πλαίσιο μιας συνεργασίας με άλλες χώρες, μέσω του γεφυρασμού ιδεών, προκειμένου να βρούμε το κεφάλαιο που απαιτείται».

Ο Δένδιας αναφέρθηκε για μία ακόμα φορά στο σύστημα anti – drone «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» το οποίο θα μπορεί να δοθεί σε άλλους.

Υπενθύμισε δε ότι «η Αλεξανδρούπολη μπήκε στον χάρτη του ΝΑΤΟ το 2019» και πλέον παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ιδιαίτερα όπως είπε στον Κάθετο Διάδρομο, που έχει στόχο σε συνεργασία με τις ΗΠΑ να τροφοδοτήσει ενέργεια σε πάρα πολλές χώρες στο μήκος αυτού.

Για το μεταναστευτικό

Τέλος ο Δένδιας ερωτηθείς για το μεταναστευτικό απάντησε πως η χώρα το διαχειρίστηκε πολύ καλά το 2020 και υποστήριξε πως δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους διακινητές να συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται τη δυστυχία του κόσμου και να το μετατρέπουν σε μία μεγάλη βιομηχανία, τονίζοντας πως πρέπει να προστατέψουμε τα σύνορά μας «και η κυβέρνηση θα το κάνει με κάθε τίμημα».

Την ίδια στιγμή ο Γουίτακερ αναφέρθηκε στο πόσο σοβαρά παίρνει η Ελλάδα την άμυνα και τους συμμάχους της.

Θεμέλιος λίθος για την ειρήνη λέει ο Γουίτακερ

Ο Γουίτακερ χαρακτήρισε το ΝΑΤΟ, ως το θεμέλιο λίθο όπως είπε που εγγυάται την ασφάλεια και την ειρήνη.

Όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ περιμένει πολλά από τους συμμάχους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αυξηθεί η ικανότητα και η ετοιμότητα των στρατών τους.

Πρέπει να δουλέψουμε πάνω σ τις προκλήσεις σημείωσε ο Γιούτακερ λέγοντας ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να δίνουν μόνο υποστήριξη αλλά πρέπει και να τη λαμβάνουν.

Αξιόπιστη η συμμαχία των ΗΠΑ με την Ελλάδα

Χαρακτήρισε ιδιαίτερα αξιόπιστη και διαρκή τη συμμαχία των ΗΠΑ με την Ελλάδα την οποία η Ουάσιγκτον βλέπει ως πυλώνα της δημοκρατίας.

Μίλησε για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης τονίζοντας τη σημασία του για τη στρατιωτική κινητικότητα, ενώ αναφερόμενος στον Κάθετο Διάδρομο, είπε πως έχει στόχο ανεξαρτητοποιήσει την Ευρώπη ενεργειακά από τη Ρωσία.

Λέγοντας ότι ο Κάθετος Διάδρομος είναι πάρα πολύ σημαντικός ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι νούμερο πέντε εξαγωγέας και έχει την ικανότητα να προμηθεύσει ακόμα περισσότερο φυσικό αέριο σε συμμάχους του ΝΑΤΟ. Κάτι το οποίο σύμφωνα με τον ίδιο εξασφαλίζει την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ελλάδας αλλά και των συμμάχων.

Ο Γουίτακερ έπλεξε και το εγκώμιιο του ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε και αναφερόμενος στον πόλεμο με το Ιράν υπογράμμισε πως ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν πολύ ξεκάθαρος «θα θέλαμε οι σύμμαχοί μας να μας βοηθήσουνε, να ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ. Αυτό είναι ένα, κάτι που μας ενδιαφέρει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό».

Για το Ιράν

Μιλώντας για το Ιράν είπε ότι «το πρόβλημα είναι ότι τώρα μισούν τον υπόλοιπο κόσμο», έκανε λόγο για μεγάλη απειλή και αναφέρθηκε πέρα από το κλείσιμο των Στενών και στο βαλλιστικό πρόγραμμα και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, καθώς και για το δίκτυο της τρομοκρατίας, όπως είπε της Χαμάς και Χεζμπολάχ.

Στο τι πρέπει να γίνει απάντησε πως πρέπει «να κοιτάξουμε πιο μπροστά, πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί, πιο στρατηγικοί. Όσον αφορά τους, την επιθετικότητά μας. Και θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί. Και είναι θέμα εβδομάδων για να τελειώσει όλο αυτό», σημειώνοντας και το ρόλο του λαού του Ιράν για τις εξελίξεις.