# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δένδιας: Ζούμε σε εποχή επανάστασης, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα στην άμυνα
Διπλωματία 19 Μαρτίου 2026, 20:09

Δένδιας: Ζούμε σε εποχή επανάστασης, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα στην άμυνα

Στη συζήτηση που είχε με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ στο 4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ο Δένδιας υπεραμύνθηκε του ρόλου των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία και υπογράμμισε την ανάγκη διαρκούς εκσυγχρονισμού της Άμυνας.

Ο ρόλος της Ελληνικής Δύναμης στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, η σημασία της Αλεξανδρούπολης, αλλά και οι συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγεται ο πόλεμος στη νέα εποχή βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχαν στο 4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας και ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ, με συντονιστή το δημοσιογράφο του Βήματος,  Μανώλη Καραταράκη.

Για τους Patriot στη Σαουδική Αραβία

Ο Νίκος Δένδιας αναφερόμενος στην κατάρριψη δύο βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία, εξέφρασε για μία ακόμα φορά την περηφάνεια του για την αποτελεσματικότητα των Ενόλων Δυνάμεων, σε περίοδο πολέμου, υποστηρίζοντας παράλληλα πως αυτό που κάνουν εκεί είναι να «προστατεύσουμε κάθε πολίτη της ΕΕ και όλου του κόσμου, καθώς η τιμή του πετρελαίου είναι πολύ σημαντική για τη διαβίωσή μας. Όλοι κατανοούν ότι αν καταστραφούν τα διυλιστήρια και οι εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου, τι θα συμβεί στον κόσμο. Θα επιστρέψουμε σε πρωτόγονες εποχές».

Η άμυνα πρέπει να αλλάξει λέει ο Δένδιας

Την ίδια στιγμή ο Δένδιας αναφερόμενος στην Άμυνα σημείωσε πως ζούμε σε εποχές επανάστασης που όλα πρέπει να αλλάξουν. «Αν θέλουμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, αν θέλουμε να κρατήσουμε ασφαλείς τις κοινωνίες μας, θα πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Σημείωσε δε ότι «ο σύγχρονος στρατιωτικός εξοπλισμός δεν έχει να κάνει με τον προηγούμενο, με αυτόν που χρησιμοποιούσαμε στο παρελθόν. Τα μεγάλα άρματα, οι μεγάλοι αριθμοί στρατού είναι η συνταγή για την καταστροφή».

Αναφερόμενος στη συζήτηση που είχε με τον πρώην επικεφαλής των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων κατά την παραμονή του στο Λονδίνο την περασμένη βδομάδα σημείωσε ότι κατάλαβε πως ένας σύγχρονος στρατός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μπορέσει να σταματήσει έναν πολύ μεγαλύτερο αντίπαλο.

Ωστόσο όπως είπε για να μπορέσει να γίνει αυτό χρησιμοποιούνται καινοτόμες λύσεις, οι οποίες δεν αφορούν μόνο τα drones, αλλά μια ολιστική προσέγγιση, «βάσει της οποίας χρησιμοποιούνται πέντε διαφορετικά επίπεδα: δηλαδή θάλασσα, οι χερσαίες δυνάμεις, ο αέρας και το cyber φυσικά».

Και αν δεν έχεις αυτή την ολιστική προσέγγιση, δεν μπορείς να έχεις επιτυχία, όπως τόνισε.

Απαραίτητος ο διαρκής εκσυγχρονισμός

Σύμφωνα με τον Δένδια προκειμένου να υπερασπιστείς τη χώρα σου ή την Ευρώπη ή τον δημοκρατικό σύγχρονο κόσμο, και προκειμένου να υπερασπιστείς τον χώρο του ΝΑΤΟ, είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός, η αλλαγή του τρόπου σκέψης.

«Αυτό είναι που χρειαζόμαστε είναι να εκσυγχρονιζόμαστε ασταμάτητα. Γιατί αλλιώς δεν θα είμαστε ασφαλείς. Αν δεν το κάνουμε, άλλοι θα το κάνουν. Και τότε θα ‘ναι δύσκολα για μας» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Δένδια τίποτα δεν είναι δεδομένο σε αυτή την εποχή «ούτε καν η ελευθερία. Θα πρέπει να αγωνιστούμε για την ελευθερία, πρέπει να την προστατεύσουμε. Πρέπει να οργανωνόμαστε για να προστατεύσουμε τη δημοκρατία μας, να προστατεύσουμε περιοχές όπου υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα σαν κάτι το οποίο μπορεί να γίνει αποδεκτό ως ένας κοινός παρονομαστής».

Μιλώντας για τα χρήματα που δαπανώνται στην άμυνα, ο Δένδιας είπε ότι είναι αυτά που δημιουργούν ασφάλεια, αλλά την ίδια στιγμή θα μπορούσαν να οδηγήσουν και σε ανάπτυξη. Θα μπορούσαν όπως είπε να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, ενώ πρόσθεσε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία που θα μπορούσε να είναι διττής χρήσης και η οποία θα μπορούσε να και στον πολιτικό βίο.

Αναφερόμενος στους στόχους της κυβέρνησης στον εν λόγω τομέα έκανε λόγο για την προσπάθεια δημιουργίας μίας οντότητας μέσω του ΕΛΚΑΚ η οποία θα μπορέσει να μετατρέψει την ανάγκη για δημιουργία καινοτόμων λύσεων για την άμυνα, σε λύσεις ανάπτυξης και απασχόλησης στον οικονομικό μας βίο και αυτό είναι «εξαγώγιμο».

Εξαγώγιμο όπως είπε «στο πλαίσιο μιας συνεργασίας με άλλες χώρες, μέσω του γεφυρασμού ιδεών, προκειμένου να βρούμε το κεφάλαιο που απαιτείται».

Ο Δένδιας αναφέρθηκε για μία ακόμα φορά στο σύστημα anti – drone «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» το οποίο θα μπορεί να δοθεί σε άλλους.

Υπενθύμισε δε ότι «η Αλεξανδρούπολη μπήκε στον χάρτη του ΝΑΤΟ το 2019» και πλέον παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ιδιαίτερα όπως είπε στον Κάθετο Διάδρομο, που έχει στόχο σε συνεργασία με τις ΗΠΑ να τροφοδοτήσει ενέργεια σε πάρα πολλές χώρες στο μήκος αυτού.

Για το μεταναστευτικό

Τέλος ο Δένδιας ερωτηθείς για το μεταναστευτικό απάντησε πως η χώρα το διαχειρίστηκε πολύ καλά το 2020 και υποστήριξε πως δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους διακινητές να συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται τη δυστυχία του κόσμου και να το μετατρέπουν σε μία μεγάλη βιομηχανία, τονίζοντας πως πρέπει να προστατέψουμε τα σύνορά μας «και η κυβέρνηση θα το κάνει με κάθε τίμημα».

Την ίδια στιγμή ο Γουίτακερ αναφέρθηκε στο πόσο σοβαρά παίρνει η Ελλάδα την άμυνα και τους συμμάχους της.

Θεμέλιος λίθος για την ειρήνη λέει ο Γουίτακερ

Ο Γουίτακερ χαρακτήρισε το ΝΑΤΟ, ως το θεμέλιο λίθο όπως είπε που εγγυάται την ασφάλεια και την ειρήνη.

Όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ περιμένει πολλά από τους συμμάχους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αυξηθεί η ικανότητα και η ετοιμότητα των στρατών τους.

Πρέπει να δουλέψουμε πάνω σ τις προκλήσεις σημείωσε ο Γιούτακερ λέγοντας ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να δίνουν μόνο υποστήριξη αλλά πρέπει και να τη λαμβάνουν.

Αξιόπιστη η συμμαχία των ΗΠΑ με την Ελλάδα

Χαρακτήρισε ιδιαίτερα αξιόπιστη και διαρκή τη συμμαχία των ΗΠΑ με την Ελλάδα την οποία η Ουάσιγκτον βλέπει ως πυλώνα της δημοκρατίας.

Μίλησε για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης τονίζοντας τη σημασία του για τη στρατιωτική κινητικότητα, ενώ αναφερόμενος στον Κάθετο Διάδρομο, είπε πως έχει στόχο ανεξαρτητοποιήσει την Ευρώπη ενεργειακά από τη Ρωσία.

Λέγοντας ότι ο Κάθετος Διάδρομος είναι πάρα πολύ σημαντικός ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι νούμερο πέντε εξαγωγέας και έχει την ικανότητα να προμηθεύσει ακόμα περισσότερο φυσικό αέριο σε συμμάχους του ΝΑΤΟ. Κάτι το οποίο σύμφωνα με τον ίδιο εξασφαλίζει την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ελλάδας αλλά και των συμμάχων.

Ο Γουίτακερ έπλεξε και το εγκώμιιο του ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε και αναφερόμενος στον πόλεμο με το Ιράν υπογράμμισε πως ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν πολύ ξεκάθαρος «θα θέλαμε οι σύμμαχοί μας να μας βοηθήσουνε, να ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ. Αυτό είναι ένα, κάτι που μας ενδιαφέρει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό».

Για το Ιράν

Μιλώντας για το Ιράν είπε ότι «το πρόβλημα είναι ότι τώρα μισούν τον υπόλοιπο κόσμο», έκανε λόγο για μεγάλη απειλή και αναφέρθηκε πέρα από το κλείσιμο των Στενών και στο βαλλιστικό πρόγραμμα και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, καθώς και για το δίκτυο της τρομοκρατίας, όπως είπε  της Χαμάς και Χεζμπολάχ.

Στο τι πρέπει να γίνει απάντησε πως πρέπει «να κοιτάξουμε πιο μπροστά, πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί, πιο στρατηγικοί. Όσον αφορά τους, την επιθετικότητά μας. Και θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί. Και είναι θέμα εβδομάδων για να τελειώσει όλο αυτό», σημειώνοντας και το ρόλο του λαού του Ιράν για τις εξελίξεις.

World
Κεντρικές Τράπεζες: Έτοιμες να τον αντιμετωπίσουν οι κεντρικές τράπεζες μέσω επιτοκίων

Κεντρικές Τράπεζες: Έτοιμες να τον αντιμετωπίσουν οι κεντρικές τράπεζες μέσω επιτοκίων

Κόσμος
Νετανιάχου: Το Ιράν δεν μπορεί πια να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους

Νετανιάχου: Το Ιράν δεν μπορεί πια να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους

Η σχέση Τραμπ – Πούτιν με φόντο το Ιράν και οι ανησυχίες της Ευρώπης για την Ουκρανία
Διπλωματία 19.03.26

Η σχέση Τραμπ – Πούτιν με φόντο το Ιράν και οι ανησυχίες της Ευρώπης για την Ουκρανία

Το ενδεχόμενο υποβάθμισης του ουκρανικού και αναβάθμισης της Ρωσίας ανησυχεί ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους καθώς και η προοπτική η Μόσχα να αναλάβει ισχυρότερο ρόλο στη Μέση Ανατολή, με τις ευλογίες Τραμπ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν
Διπλωματία 19.03.26

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν

Ο Νίκος Δένδιας σημείωσε το αξιόμαχο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας των διυλιστηρίων για το επίπεδο ζωής Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.

Σύνταξη
Ιράν, Τουρκία, γερμανικές επανορθώσεις στο τραπέζι Γεραπετρίτη και Βάντεφουλ – Τι ειπώθηκε και δεν ανακοινώθηκε
Διπλωματία 19.03.26

Ιράν, Τουρκία, γερμανικές επανορθώσεις στο τραπέζι Γεραπετρίτη και Βάντεφουλ – Τι ειπώθηκε και δεν ανακοινώθηκε

Το θέμα του πολέμου με το Ιράν κυριάρχησε στις δηλώσεις Γεραπετρίτη - Βάντεφουλ, ωστόσο στο τραπέζι των δύο υπουργών μπήκαν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τις σχέσεις Αθήνας - Βερολίνου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τέτοια που δεν υπάρχει πιθανότητα να στείλουμε πλοίο στα στενά του Ορμούζ» λέει ο Δένδιας  
Πολιτική 17.03.26

«Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τέτοια που δεν υπάρχει πιθανότητα να στείλουμε πλοίο στα στενά του Ορμούζ» λέει ο Δένδιας  

«Η Ελλάδα η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον ώστε οι οδοί επικοινωνίας στη θάλασσα να παραμένουν ανοιχτές και για λόγους και παράδοσης και αντίληψης και συμφερόντων όμοια αντίληψη έχει και το Ηνωμένο Βασίλειο» σημείωσε ο κ. Δένδιας. 

Σύνταξη
Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» των ΗΠΑ, η αντιπαλότητα Τουρκίας – Ισραήλ και οι γεωπολιτικοί στόχοι της Άγκυρας
Διπλωματία 16.03.26

Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» των ΗΠΑ, η αντιπαλότητα Τουρκίας – Ισραήλ και οι γεωπολιτικοί στόχοι της Άγκυρας

Η Τουρκία διαθέτει «ένα διπλωματικό πλεονέκτημα που λίγες χώρες έχουν: να μιλά ταυτόχρονα με όλους χωρίς να ταυτίζεται πλήρως με κανέναν» σημειώνει στο in ο Αθανάσιος Πλατιάς.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης: Δεν είναι πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο – Να αναλάβει η ΕΕ τον ηγετικό της ρόλο
Μέση Ανατολή 16.03.26

«Δεν είναι πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο - Να αναλάβει η ΕΕ τον ηγετικό της ρόλο», λέει ο Γεραπετρίτης

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην οποία όπως είπε συμμετέχουν μόνο δύο κράτη μέλη της Ένωσης

Σύνταξη
Ο πόλεμος με το Ιράν ανοίγει συζητήσεις για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και έντασης στα ελληνοτουρκικά
Διπλωματία 15.03.26

Ο πόλεμος με το Ιράν ανοίγει συζητήσεις για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και έντασης στα ελληνοτουρκικά

Ο Πέτρος Λιάκουρας απαντά στο in για την επίδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην Κύπρο στη σκιά του πολέμου με το Ιράν και το ενδεχόμενο η Τουρκία να επιχειρήσει εξαγωγή της κρίσης στα ελληνοτουρκικά.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το Global Media Center, τα fake news και το ενδεχόμενο «λογοκρισίας»
Πολιτική 13.03.26

Το Global Media Center, τα fake news και το ενδεχόμενο «λογοκρισίας»

Ειδική αναφορά στο Global Media Center, ως ένα εργαλείο που θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των υβριδικών απειλών που στρέφονται κατά της χώρας αναφέρθηκε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Επαναπατρισμοί από τη Μέση Ανατολή: Τι εμποδίζει την επιστροφή των πολιτών μαζί με τα κατοικίδια τους
Πολιτική 12.03.26

Επαναπατρισμοί από τη Μέση Ανατολή: Τι εμποδίζει την επιστροφή των πολιτών μαζί με τα κατοικίδια τους

Το Υπουργείο Εξωτερικών επεξεργάζεται το ενδεχόμενο να οργανωθεί ειδική πτήση που θα αλλάζει τους ισχύοντες κανόνες περί επαναπατρισμού, ώστε να επιτραπούν και τα κατοικίδια στα αεροσκάφη.

Σύνταξη
Ιράν: Μετεγκαταστάθηκε στο Μπακού η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη
Διπλωματία 12.03.26

Ιράν: Μετεγκαταστάθηκε στο Μπακού η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ είπε ότι η χώρα μας εκφράζει την ανησυχία της για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και σημείωσε ότι η πλήρης εποπτεία των προγραμμάτων του είναι προϋπόθεση για σταθερότητα στην περιοχή.

Σύνταξη
Οι αδυναμίες της Τουρκίας στην αεράμυνα, το παράθυρο «ευκαιρίας» για την Ελλάδα και η Βουλγαρία
Πολιτική 11.03.26

Οι αδυναμίες της Τουρκίας στην αεράμυνα, το παράθυρο «ευκαιρίας» για την Ελλάδα και η Βουλγαρία

Στη Σόφια μεταβαίνει την Πέμπτη ο Νίκος Δένδιας, μετά την απόφαση μεταφοράς μίας συστοιχίας Patriot και ενός ζεύγους F-16 για την προστασία και της Βουλγαρίας στη βόρεια Ελλάδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού
Διπλωματία 10.03.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού

Το Υπουργείο Εξωτερικών απαντά πως σε ένα από e-mails για πτήσεις επαναπατρισμού, κατέστησαν εμφανείς οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών, ωστόσο η στοχοποίηση υπαλλήλων που επιτελούν το έργο τους υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες υπερβαίνει κάθε μέτρο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και ο κίνδυνος μίας λύσης στο Κυπριακό αλά Τραμπ
Πολιτική 10.03.26

Η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και ο κίνδυνος μίας λύσης στο Κυπριακό αλά Τραμπ

Διπλωμάτες σημειώνουν τους κινδύνους της φιλολογίας περί ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ με φόντο τις εξελίξεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, αλλά και το τι σημαίνει ο Τραμπ να ασχοληθεί με το Κυπριακό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οικονομική ανισότητα: Η ακτινογραφία της άνισης κατανομής του εισοδήματος στην Ελλάδα
Τα στοιχεία 19.03.26

Η ακτινογραφία της άνισης κατανομής του εισοδήματος στην Ελλάδα - Συγκρίνοντας τα εισοδήματα πλουσίων και φτωχών

Τάσεις οριακής αποκλιμάκωσης παρουσιάζει η οικονομική ανισότητα στην Ελλάδα. Όμως, παρά τη μικρή πτώση παραμένει σε υψηλά επίπεδα συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νετανιάχου: Οι ΗΠΑ εργάζονται σκληρά για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Και εμείς βοηθάμε
Πόλεμος στο Ιράν 19.03.26

Νετανιάχου: Οι ΗΠΑ εργάζονται σκληρά για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Και εμείς βοηθάμε

Ο Νετανιάχου υπερασπίστηκε τον πόλεμο κατά του Ιράν, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έδρασαν «για να προλάβουν χειρότερες εξελίξεις». Και υποστήριξε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα και οι τιμές πετρελαίου θα πέσουν.

Σύνταξη
«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζουν οι τιμές στα καύσιμα – Σκληρή αντιπαράθεση Τσουκαλά – Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζουν οι τιμές στα καύσιμα – Σκληρή αντιπαράθεση Τσουκαλά – Μαρινάκη

«Βολές» κατά του Παύλου Μαρινάκη εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς μετά τη δήλωση του του πρώτου στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προσωρινή μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα. «Διαστρέβλωση» των λεγομένων του καταλογίζει στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προβλέπει πως η «βελόνα… θα παραμείνει κολλημένη».

Σύνταξη
LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ
Conference League 19.03.26

LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ

LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Πόρτο – Στουτγκάρδη
Europa League 19.03.26

LIVE: Πόρτο – Στουτγκάρδη

LIVE: Πόρτο – Στουτγκάρδη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πόρτο – Στουτγκάρδη για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Mπέτις – Παναθηναϊκός
Europa League 19.03.26

LIVE: Mπέτις – Παναθηναϊκός

LIVE: Mπέτις – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Mπέτις – Παναθηναϊκός για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν
Conference League 19.03.26

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT.

Σύνταξη
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ
Conference League 19.03.26

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Λιλ
Europa League 19.03.26

LIVE: Άστον Βίλα – Λιλ

LIVE: Άστον Βίλα – Λιλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Λιλ για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Μπολόνια
Europa League 19.03.26

LIVE: Ρόμα – Μπολόνια

LIVE: Ρόμα – Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Μπολόνια για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2: Ηττήθηκε, αποδοκιμάστηκε αλλά προκρίθηκε η Ένωση
Conference League 19.03.26

ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2: Ηττήθηκε, αποδοκιμάστηκε αλλά προκρίθηκε η Ένωση

Απογοήτευσε η ΑΕΚ που,... κάθισε στο 4-0 του πρώτου αγώνα, ήταν κακή και ηττήυθηκε 2-0 από την Τσέλιε στη Ν. Φιλαδέλφεια. Ο κόσμος αποδοκίμασε τους παίκτες. Με Βαγιεκάνο ή Σάμσουνσπορ στα προημιτελικά

Σύνταξη
Μονέ, ένας φτωχός καλλιτέχνης που αναγκάστηκε να πάρει ληστρικό δάνειο
Παρελθόν, παρόν 19.03.26

Ο Μονέ ήταν ένας φτωχός καλλιτέχνης που αναγκάστηκε να δώσει τα έργα του ως εγγύηση για ληστρικό δάνειο

Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ο Μονέ αναγκάστηκε να εξασφαλίσει δάνειο 1.000 φράγκων από τον Γκυστάβ Μανέ, αδελφό του καλλιτέχνη Εντουάρ Μανέ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παναθηναϊκός – Γιάντραν Σπλιτ 10-11: Επέστρεψαν, αλλά ηττήθηκαν στην εκπνοή οι «πράσινοι»
Euro Cup 19.03.26

Παναθηναϊκός – Γιάντραν Σπλιτ 10-11: Επέστρεψαν, αλλά ηττήθηκαν στην εκπνοή οι «πράσινοι»

Ένα μακρινό σουτ του Μπούτιτς στο τελευταίο δευτερόλεπτο, υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό σε ήττα 11-10 από τη Γιάντραν στο Σεράφειο, στον πρώτο αγώνα για τους «8» του Euro Cup υδατοσφαίρισης των ανδρών.

Σύνταξη
Πώς αμείβεται η 25η Μαρτίου
Οικονομικές Ειδήσεις 19.03.26

Πώς αμείβεται η 25η Μαρτίου

Η ΓΣΕΕ ενημερώνει τους εργαζόμενους για την προβλεπόμενη αμοιβή κατά την αργία της 25ης Μαρτίου.

Σύνταξη
Αντιδράσεις προκαλεί η νέα ρύθμιση της κυβέρνησης για την πρώτη κατοικία
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Αντιδράσεις προκαλεί η νέα ρύθμιση της κυβέρνησης για την πρώτη κατοικία - «Επικοινωνιακό μπάλωμα» λέει το ΠΑΣΟΚ

Επικριτικά σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ την εξαγγελία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας για την «τεχνική αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό» με γνώμονα την προστασία της πρώτης κατοικίας. Την χαρακτηρίζει «επικοινωνιακό μπάλωμα και τερτίπι».

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθησαν 16χρονος και ο πατέρας του – Έκανε το παιδικό δωμάτιο εργαστήριο για κροτίδες
6.500 κροτίδες 19.03.26

Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθησαν 16χρονος και ο πατέρας του – Έκανε το παιδικό δωμάτιο εργαστήριο για κροτίδες

Χιλιάδες κροτίδες και υλικά κατασκευής βεγγαλικών βρήκε η αστυνομία σε παιδικό δωμάτιο στον Άγιο Δημήτριο. Ο 16χρονος φέρεται ότι διακινούσε κροτίδες και βεγγαλικά που έφτιαχνε μόνος του.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μπασκόνια
Μπάσκετ 19.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μπασκόνια

LIVE: Ολυμπιακός – Μπασκόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 3-0 σετ: Στον τελικό του Κυπέλλου οι «πράσινοι» μετά από 16 χρόνια (vid)
Βόλεϊ 19.03.26

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 3-0 σετ: Στον τελικό του Κυπέλλου οι «πράσινοι» μετά από 16 χρόνια (vid)

Ο Παναθηναϊκός μετέτρεψε σε «προπόνηση» τον ημιτελικό με τον ΟΦΗ, νίκησε εύκολα με 3-0 ((25-13, 25-18, 25-16) τον ΟΦΗ στο κλειστό της Νεάπολης και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σύνταξη
Τραμπ: Είπα στον Νετανιάχου να μην επιτεθεί σε ιρανικά ενεργειακά κοιτάσματα και εκείνος συμφώνησε
Κόσμος 19.03.26

Τραμπ: Είπα στον Νετανιάχου να μην επιτεθεί σε ιρανικά ενεργειακά κοιτάσματα και εκείνος συμφώνησε

Παράλληλα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι παρατηρούνται «πολλές λιποταξίες, σε όλα τα επίπεδα», ότι η ιρανική ηγεσία εξοντώθηκε και η Τεχεράνη «τώρα αναζητά νέους ηγέτες».

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

