Ιράν, Τουρκία, γερμανικές επανορθώσεις στο τραπέζι Γεραπετρίτη και Βάντεφουλ – Τι ειπώθηκε και δεν ανακοινώθηκε

Ο πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ εναντίον Ιράν κυριάρχησαν στις κοινές δηλώσεις των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Γερμανίας, στο Βερολίνο την Τρίτη, με το Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Γιόχαν Βάντεφουλ να εμφανίζονται σε κοινή γραμμή όσον αφορά τη μη εμπλοκή Αθήνας και Βερολίνου στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και δη στη φύλαξη των Στενών του Ορμούζ.

🇬🇷🇩🇪 | Δηλώσεις Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, μετά το πέρας της συνάντησής του με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Johann Wadephul — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 17, 2026

Ευρώπη και Τραμπ

Με την στάση τους να επιβεβαιώνει πως η Ευρώπη δεν έχει καμία διάθεση να συμμετάσχει ενεργά σε ένα πόλεμο που ανοίγει τον πόρτα στο χάος και την ίδια στιγμή φέρνει στο τραπέζι των συνομιλιών για την Μέση Ανατολή την Ρωσία και το Βλαντιμίρ Πούτιν.

Με διπλωματικές πηγές να υπογραμμίζουν πως το θέμα Ουκρανία είναι αυτό που θα φέρει την περαιτέρω αποστασιοποίηση των ευρωπαίων από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αφού ο Πούτιν σε όσες μέρες διαρκεί ο πόλεμος στο Ιράν φαίνεται να έχει κέρδη που υπερσκελίζουν τις επιπτώσεις των κυρώσεων τεσσάρων ετών λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Την ίδια στιγμή επισημαίνεται η εκτίμηση ότι ο Τραμπ θα θελήσει να φέρει τη Ρωσία στο τραπέζι των συνομιλιών για τη Μέση Ανατολή, ως εγγυητή της επόμενης μέρας στο Ιράν, κάτι που δεν μπορεί να διασφαλίσει μόνο του το Ισραήλ, αποκαθιστώντας το ρόλο της Μόσχας στην περιοχή και δίνοντας διέξοδο στον Πούτιν, από τις επιπτώσεις του Ουκρανικού.

Θέμα Τουρκίας στο τραπέζι Γεραπετρίτη – Βάντεφουλ

Πέραν του Ιράν και της Ουκρανίας για τα οποία υπήρξαν σαφείς αναφορές στις δηλώσεις Γεραπετρίτη – Βάντεφουλ, στη συνάντηση τέθηκαν και ζητήματα διμερή που αφορούν τις σχέσεις Βερολίνου – Άγκυρας – Αθήνας – Βρυξελλών – Λευκωσίας..

Όπως τόνιζαν στο in αρμόδιες πηγές ο Γεραπετρίτης έθεσε το θέμα των εξοπλισμών σημειώνοντας την πάγια θέση της Αθήνας πως δεν έχει αντίρρηση για συμφωνίες που ενδεχομένως θα υπάρξουν, ωστόσο πρέπει να διασφαλίζεται ότι η χώρα που θα αγοράσει αμυντικά συστήματα δεν θα απειλεί να τα χρησιμοποιήσει εναντίον άλλου κράτους – μέλους της ΕΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο μπήκε το θέμα του casus belli με τη συζήτηση να ανοίγει και στην αρχιτεκτονική ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ και το Γεραπετρίτη να σημειώνει – σύμφωνα με πληροφορίες – ότι εκεί θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες του συνόλου των κρατών – μελών της ΕΕ.

Με δεδομένο ότι η Γερμανία αποτελεί έναν από τους θερμούς υποστηρικτές της Τουρκίας.

Γερμανικές αποζημιώσεις

Τρίτο δύσκολο θέμα στις σχέσεις Αθήνας – Βερολίνου που τέθηκε στη συνάντηση, όπως σημείωναν αρμόδιες πηγές στο in, ήταν και το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων. Με τη Γερμανία να έχει μία πάγια αρνητική θέση στο να ανοίξει αυτό το ζήτημα, καθώς θεωρεί ότι θα έχει σαν αποτέλεσμα ένα ντόμινο απαιτήσεων, που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει την γερμανική οικονομία.

Με το Γερπετρίτη να κάνει σαφή νύξη και στις εισαγωγικές δηλώσεις του πως έχει έρθει η στιγμή να αρθούν εμπράκτως τα βάρη του παρελθόντος.

Όπως σημείωναν διπλωματικές πηγές στο in στις συνομιλίες ο Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε πως υπάρχουν πολλοί τρόποι να δείξει ένα κράτος πως αναγνωρίζει το μέγεθος της καταστροφής που έφερε σε ένα πόλεμο και θέλει να επανορθώσει. Οι ίδιες πηγές πάντως υπογράμμιζαν πως ο χειρισμός του εν λόγω ζητήματος είναι ιδιαίτερα λεπτός αφού δεν πρέπει η ικανοποίηση του αιτήματος περί επανορθώσεων δεν θα πρέπει να δώσει δικαίωμα στο Βερολίνο να θεωρήσει ότι μπορεί να το ισοσκελίσει με άλλα ζητήματα στη συνέχεια και συμπεριφορές που διπλωματικά θα ενοχλούσαν την Αθήνα και θα έπλητταν τα συμφέροντα της.