Σημαντική είδηση:
19.03.2026 | 08:41
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Ιράν, Τουρκία, γερμανικές επανορθώσεις στο τραπέζι Γεραπετρίτη και Βάντεφουλ – Τι ειπώθηκε και δεν ανακοινώθηκε
Διπλωματία 19 Μαρτίου 2026, 10:27

Το θέμα του πολέμου με το Ιράν κυριάρχησε στις δηλώσεις Γεραπετρίτη - Βάντεφουλ, ωστόσο στο τραπέζι των δύο υπουργών μπήκαν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τις σχέσεις Αθήνας - Βερολίνου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ εναντίον Ιράν κυριάρχησαν στις κοινές δηλώσεις των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Γερμανίας, στο Βερολίνο την Τρίτη, με το Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Γιόχαν Βάντεφουλ να εμφανίζονται σε κοινή γραμμή όσον αφορά τη μη εμπλοκή Αθήνας και Βερολίνου στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και δη στη φύλαξη των Στενών του Ορμούζ.

Ευρώπη και Τραμπ

Με την στάση τους να επιβεβαιώνει πως η Ευρώπη δεν έχει καμία διάθεση να συμμετάσχει ενεργά σε ένα πόλεμο που ανοίγει τον πόρτα στο χάος και την ίδια στιγμή φέρνει στο τραπέζι των συνομιλιών για την Μέση Ανατολή την Ρωσία και το Βλαντιμίρ Πούτιν.

Με διπλωματικές πηγές να υπογραμμίζουν πως το θέμα Ουκρανία είναι αυτό που θα φέρει την περαιτέρω αποστασιοποίηση των ευρωπαίων από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αφού ο Πούτιν σε όσες μέρες διαρκεί ο πόλεμος στο Ιράν φαίνεται να έχει κέρδη που υπερσκελίζουν τις επιπτώσεις των κυρώσεων τεσσάρων ετών λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Την ίδια στιγμή επισημαίνεται η εκτίμηση ότι ο Τραμπ θα θελήσει να φέρει τη Ρωσία στο τραπέζι των συνομιλιών για τη Μέση Ανατολή, ως εγγυητή της επόμενης μέρας στο Ιράν, κάτι που δεν μπορεί να διασφαλίσει μόνο του το Ισραήλ, αποκαθιστώντας το ρόλο της Μόσχας στην περιοχή και δίνοντας διέξοδο στον Πούτιν, από τις επιπτώσεις του Ουκρανικού.

Θέμα Τουρκίας στο τραπέζι Γεραπετρίτη – Βάντεφουλ

Πέραν του Ιράν και της Ουκρανίας για τα οποία υπήρξαν σαφείς αναφορές στις δηλώσεις Γεραπετρίτη – Βάντεφουλ, στη συνάντηση τέθηκαν και ζητήματα διμερή που αφορούν τις σχέσεις Βερολίνου – Άγκυρας – Αθήνας – Βρυξελλών – Λευκωσίας..

Όπως τόνιζαν στο in αρμόδιες πηγές ο Γεραπετρίτης έθεσε το θέμα των εξοπλισμών σημειώνοντας την πάγια θέση της Αθήνας πως δεν έχει αντίρρηση για συμφωνίες που ενδεχομένως θα υπάρξουν, ωστόσο πρέπει να διασφαλίζεται ότι η χώρα που θα αγοράσει αμυντικά συστήματα δεν θα απειλεί να τα χρησιμοποιήσει εναντίον άλλου κράτους – μέλους της ΕΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο μπήκε το θέμα του casus belli με τη συζήτηση να ανοίγει και στην αρχιτεκτονική ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ και το Γεραπετρίτη να σημειώνει – σύμφωνα με πληροφορίες – ότι εκεί θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες του συνόλου των κρατών – μελών της ΕΕ.

Με δεδομένο ότι η Γερμανία αποτελεί έναν από τους θερμούς υποστηρικτές της Τουρκίας.

Γερμανικές αποζημιώσεις

Τρίτο δύσκολο θέμα στις σχέσεις Αθήνας – Βερολίνου που τέθηκε στη συνάντηση, όπως σημείωναν αρμόδιες πηγές στο in, ήταν και το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων. Με τη Γερμανία να έχει μία πάγια αρνητική θέση στο να ανοίξει αυτό το ζήτημα, καθώς θεωρεί ότι θα έχει σαν αποτέλεσμα ένα ντόμινο απαιτήσεων, που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει την γερμανική οικονομία.

Με το Γερπετρίτη να κάνει σαφή νύξη και στις εισαγωγικές δηλώσεις του πως έχει έρθει η στιγμή να αρθούν εμπράκτως τα βάρη του παρελθόντος.

Όπως σημείωναν διπλωματικές πηγές στο in στις συνομιλίες ο Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε πως υπάρχουν πολλοί τρόποι να δείξει ένα κράτος πως αναγνωρίζει το μέγεθος της καταστροφής που έφερε σε ένα πόλεμο και θέλει να επανορθώσει. Οι ίδιες πηγές πάντως υπογράμμιζαν πως ο χειρισμός του εν λόγω ζητήματος είναι ιδιαίτερα λεπτός αφού δεν πρέπει η ικανοποίηση του αιτήματος περί επανορθώσεων δεν θα πρέπει να δώσει δικαίωμα στο Βερολίνο να θεωρήσει ότι μπορεί να το ισοσκελίσει με άλλα ζητήματα στη συνέχεια και συμπεριφορές που διπλωματικά θα ενοχλούσαν την Αθήνα και θα έπλητταν τα συμφέροντα της.

Πετρέλαιο: Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Στο τραπέζι των «27» η μείωση φόρων

Επίθεση και σε διυλιστήριο της Saudi Aramco

Επίθεση και σε διυλιστήριο της Saudi Aramco

«Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τέτοια που δεν υπάρχει πιθανότητα να στείλουμε πλοίο στα στενά του Ορμούζ» λέει ο Δένδιας  
Πολιτική 17.03.26

«Η Ελλάδα η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον ώστε οι οδοί επικοινωνίας στη θάλασσα να παραμένουν ανοιχτές και για λόγους και παράδοσης και αντίληψης και συμφερόντων όμοια αντίληψη έχει και το Ηνωμένο Βασίλειο» σημείωσε ο κ. Δένδιας. 

Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» των ΗΠΑ, η αντιπαλότητα Τουρκίας – Ισραήλ και οι γεωπολιτικοί στόχοι της Άγκυρας
Διπλωματία 16.03.26

Η Τουρκία διαθέτει «ένα διπλωματικό πλεονέκτημα που λίγες χώρες έχουν: να μιλά ταυτόχρονα με όλους χωρίς να ταυτίζεται πλήρως με κανέναν» σημειώνει στο in ο Αθανάσιος Πλατιάς.

Γεραπετρίτης: Δεν είναι πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο – Να αναλάβει η ΕΕ τον ηγετικό της ρόλο
Μέση Ανατολή 16.03.26

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην οποία όπως είπε συμμετέχουν μόνο δύο κράτη μέλη της Ένωσης

Ο πόλεμος με το Ιράν ανοίγει συζητήσεις για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και έντασης στα ελληνοτουρκικά
Διπλωματία 15.03.26

Ο Πέτρος Λιάκουρας απαντά στο in για την επίδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην Κύπρο στη σκιά του πολέμου με το Ιράν και το ενδεχόμενο η Τουρκία να επιχειρήσει εξαγωγή της κρίσης στα ελληνοτουρκικά.

Το Global Media Center, τα fake news και το ενδεχόμενο «λογοκρισίας»
Πολιτική 13.03.26

Ειδική αναφορά στο Global Media Center, ως ένα εργαλείο που θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των υβριδικών απειλών που στρέφονται κατά της χώρας αναφέρθηκε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ

Επαναπατρισμοί από τη Μέση Ανατολή: Τι εμποδίζει την επιστροφή των πολιτών μαζί με τα κατοικίδια τους
Πολιτική 12.03.26

Το Υπουργείο Εξωτερικών επεξεργάζεται το ενδεχόμενο να οργανωθεί ειδική πτήση που θα αλλάζει τους ισχύοντες κανόνες περί επαναπατρισμού, ώστε να επιτραπούν και τα κατοικίδια στα αεροσκάφη.

Ιράν: Μετεγκαταστάθηκε στο Μπακού η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη
Διπλωματία 12.03.26

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ είπε ότι η χώρα μας εκφράζει την ανησυχία της για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και σημείωσε ότι η πλήρης εποπτεία των προγραμμάτων του είναι προϋπόθεση για σταθερότητα στην περιοχή.

Οι αδυναμίες της Τουρκίας στην αεράμυνα, το παράθυρο «ευκαιρίας» για την Ελλάδα και η Βουλγαρία
Πολιτική 11.03.26

Στη Σόφια μεταβαίνει την Πέμπτη ο Νίκος Δένδιας, μετά την απόφαση μεταφοράς μίας συστοιχίας Patriot και ενός ζεύγους F-16 για την προστασία και της Βουλγαρίας στη βόρεια Ελλάδα.

Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού
Διπλωματία 10.03.26

Το Υπουργείο Εξωτερικών απαντά πως σε ένα από e-mails για πτήσεις επαναπατρισμού, κατέστησαν εμφανείς οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών, ωστόσο η στοχοποίηση υπαλλήλων που επιτελούν το έργο τους υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες υπερβαίνει κάθε μέτρο.

Η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και ο κίνδυνος μίας λύσης στο Κυπριακό αλά Τραμπ
Πολιτική 10.03.26

Διπλωμάτες σημειώνουν τους κινδύνους της φιλολογίας περί ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ με φόντο τις εξελίξεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, αλλά και το τι σημαίνει ο Τραμπ να ασχοληθεί με το Κυπριακό.

Μακρόν στην Κύπρο: Η ανάρτηση του Γάλλου προέδρου στα ελληνικά – «Δεν θελήσαμε αυτόν τον πόλεμο»
Διπλωματία 09.03.26

Στην ανάρτηση ο Εμανουέλ Μακρόν δημοσίευσε και ένα βίντεο με την επίσκεψη του στην αεροπορική βάση στην Πάφο μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί την επιβίωση των κτηνοτρόφων αντί να δώσει λύση στην ευλογιά των αιγοπροβάτων
Επικαιρότητα 19.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί την επιβίωση των κτηνοτρόφων αντί να δώσει λύση στην ευλογιά των αιγοπροβάτων

Οι νέες συλλήψεις κτηνοτρόφων για βόσκηση ζώων επιβεβαιώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο το πλήρες αδιέξοδο της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Τραυματίστηκε σοβαρά ο Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, μπαίνει αμέσως στο χειρουργείο (vids)
Champions League 19.03.26

Τραυματίστηκε σοβαρά ο Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, μπαίνει αμέσως στο χειρουργείο (vids)

Πολύ σοβαρός τραυματισμός για τον Νόα Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, όταν κατά τη διάρκεια του ματς με τη Λίβερπουλ έπεσε στις διαφημιστικές πινακίδες και -όπως αναφέρουν στην Τουρκία- έκοψε το δάχτυλό του.

«Γιγαντομαχία» Ρεάλ – Μπάγερν και ζευγάρια… φωτιά στο Champions League – Ποιες είναι οι πιθανότητες πρόκρισης στους «4» (pic)
Champions League 19.03.26

«Γιγαντομαχία» Ρεάλ – Μπάγερν και ζευγάρια… φωτιά στο Champions League – Ποιες είναι οι πιθανότητες πρόκρισης στους «4» (pic)

Με τα ζευγάρια των προημιτελικών του Champions League να γίνονται γνωστά, το Football Meets Data, παρέθεσε τις πιθανότητες πρόκρισης για κάθε ομάδα.

Για τρίτη ημέρα στους δρόμους οι οδηγοί ταξί στην Αττική – Επέστρεψαν μέχρι νεοτέρας στην περιφέρεια
Ελλάδα 19.03.26

Για τρίτη ημέρα χωρίς ταξί η Αττική - Επιστροφή μέχρι... νεοτέρας στην περιφέρεια

Οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα, διαμαρτύρονται για το νέο νομοσχέδιο που αφορά την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, το δικαστικό ποινικό μητρώο και τις ειδικές άδειες λειτουργίας

Πολιορκία xωρίς τέλος, αντοχή χωρίς όρια: Όταν η αμερικανική μέγγενη συναντά τις κουβανικές ρίζες
Κόσμος 19.03.26

Πολιορκία xωρίς τέλος, αντοχή χωρίς όρια: Όταν η αμερικανική μέγγενη συναντά τις κουβανικές ρίζες

Ο ασφυκτικός αποκλεισμός της Ουάσιγκτον συντρίβεται στην ιστορική μνήμη ενός έθνους που υπερασπίζεται αδιαπραγμάτευτα την ανεξαρτησία και τον πλούτο του.

Σπειροειδής αποσταθεροποίηση – Ο Λίβανος μεταξύ πολέμου, φόβων νέου εμφυλίου και πλήρους κατάρρευσης
Ναρκοπέδιο 19.03.26

Σπειροειδής αποσταθεροποίηση – Ο Λίβανος μεταξύ πολέμου, φόβων νέου εμφυλίου και πλήρους κατάρρευσης

Προ πολλού σε εύθραυστη κατάσταση, ο Λίβανος ωθείται σε οριακό σημείο από τον νέο πόλεμο Ισραήλ-Χεζμπολάχ, παράλληλο με αυτόν στο Ιράν, σε μια φλεγόμενη Μέση Ανατολή

Που «χάθηκε» ο Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ;
Απόφαση ζωής 19.03.26

Κάποτε ήταν ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του Χόλιγουντ: Που «χάθηκε» ο Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ;

Στα 45 του χρόνια, ο ηθοποιός Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ έχει αφήσει για τα καλά πίσω του τις υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ, αλλά όχι και τον χώρο της 7ης Τέχνης. Και έχει τους λόγους του.

Σε ρυθμό κινητοποιήσεων οι βενζινοπώλες για το πλαφόν στα καύσιμα – Κρίσιμη συνάντηση με Θεοδωρικάκο
Οικονομικές Ειδήσεις 19.03.26

Σε ρυθμό κινητοποιήσεων οι βενζινοπώλες για το πλαφόν στα καύσιμα – Κρίσιμη συνάντηση με Θεοδωρικάκο

Το βασικό αίτημα των βενζινοπωλών είναι στο ανώτατο ύψος του μικτού περιθωρίου κέρδους που αποφάσισε τη κυβέρνηση να μην συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ - Τι αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης για την επερχόμενη συνάντηση

Το Brent εκτοξεύεται πάνω από 4%
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Το Brent εκτοξεύεται πάνω από 4%

Το πετρέλαιο εκτοξεύεται μετά τις ιρανικές επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές σε βασικές εγκαταστάσεις εξαγωγής LNG του Κατάρ

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

