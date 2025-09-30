Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Τηλέμαχος Αλαβέρας: Γραφή ρέουσα, αεικίνητη
Stories 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:16

Τηλέμαχος Αλαβέρας: Γραφή ρέουσα, αεικίνητη

Γωνιές και όψεις

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Vita.gr
Είναι η μακροζωία θέμα προσωπικότητας; Ποιοι ζουν περισσότερο;

Είναι η μακροζωία θέμα προσωπικότητας; Ποιοι ζουν περισσότερο;

Spotlight

Στις 30 Σεπτεμβρίου 1926 (κατά τας γραφάς και τας πηγάς) γεννήθηκε στη Φιλιππούπολη (Πλόβντιβ στη βουλγαρική γλώσσα) ο Τηλέμαχος Αλαβέρας, διακεκριμένος πεζογράφος της Α’ Μεταπολεμικής Γενιάς.

Το επόμενο έτος η εύπορη οικογένειά του εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη, πόλη την οποία ο συγγραφέας δεν έμελλε να εγκαταλείψει ποτέ.


Ο Αλαβέρας, ο οποίος σπούδασε νομικά (χωρίς να ολοκληρώσει τις σπουδές του) και ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία, πρωτοεμφανίστηκε στα γράμματα το 1946 με το διήγημα «Μακεδονίτικα βουνά», καθώς και με κριτικά σημειώματα σε λογοτεχνικά περιοδικά και εφημερίδες.

Το 1952 εκδόθηκε το πρώτο βιβλίο του, η συλλογή διηγημάτων «Τ’ αγρίμια του άλλου δάσους», η οποία σχολιάστηκε ευμενώς από τους κριτικούς.

Το 1955 ο Αλαβέρας εξέδωσε (με τη συνδρομή του Χρήστου Ντάλια) το λογοτεχνικό περιοδικό «Νέα Πορεία», που εξελίχθηκε —εκ παραλλήλου με τη συγγραφική του δραστηριότητα— σε έργο ζωής, με υπεύθυνο έκδοσης τον ίδιον έως το τέλος του βίου του.


Δύο από τα συγγραφικά έργα του Αλαβέρα, η συλλογή διηγημάτων «Απ’ αφορμή» και το ταξιδιωτικό χρονικό «Σ’ ευθεία γραμμή (Ταξίδι στην Πολωνία)», τιμήθηκαν με κρατικά βραβεία (Κρατικό Βραβείο Διηγήματος το 1977 και Κρατικό Βραβείο Χρονικού – Μαρτυρίας το 1991 αντίστοιχα), ενώ η συλλογή διηγημάτων «Γωνιές και όψεις» απέσπασε το 1987 το Βραβείο Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών.

Τον Ιούνιο του 2007, λίγο πριν από το θάνατό του, ο Αλαβέρας τιμήθηκε με το Μεγάλο Βραβείο Λογοτεχνίας για το σύνολο του έργου του (διηγήματα, μυθιστορήματα, δοκίμια και ένα θεατρικό έργο), τμήμα του οποίου μεταφράστηκε σε ξένες γλώσσες.

Ο Αλαβέρας υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης το 1962 (στα κατοπινά χρόνια διετέλεσε γενικός γραμματέας και πρόεδρός της).


Ο Τηλέμαχος Αλαβέρας απεβίωσε στις 30 Ιουνίου 2007.

Στο περιοδικό «Γράμματα και Τέχνες» που είχε κυκλοφορήσει το χειμώνα του 1988 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1988, αριθ. τεύχους 54), ο κριτικογράφος, λογοτέχνης και μεταφραστής Γιώργος Βέης έγραφε τα ακόλουθα για τις προαναφερθείσες «Γωνιές και όψεις» του Αλαβέρα:

Έξι αφηγήματα, που αναφέρονται σε συγκεκριμένα περιστατικά του νεοελληνικού βίου, συνιστούν τις «Γωνιές και όψεις», το ένατο βιβλίο του Τηλέμαχου Αλαβέρα. Τα κείμενα αυτά διακρίνονται για την καθαρότητα της πλοκής τους, την ψυχολογική πληρότητα των χαρακτήρων τους και τη σταθερή ισορροπία που διέπει τις επιμέρους αναπτύξεις των περιεχομένων. Η μεγάλη ευελιξία της έκφρασης, σε συνδυασμό με τη χρήση μιας αιρετικής σύνταξης, που έχει την δυνατότητα να συναιρεί αλλεπάλληλα ετερόκλητα στοιχεία, προσδίδει στα πεζογραφήματα του τόμου ένα άλλο σημαντικό γνώρισμα: την συνεχή κινητικότητα της γλώσσας.


Η γραφή ρέει, μεταθέτοντας από σελίδα σε σελίδα το τέλος της, χωρίς να χάνει ενδιάμεσα την έντασή της. Ακόμα κι όταν ο συγγραφέας οδηγείται σ’ ένα αναπόφευκτο τυπικό «τέρμα», ο παλμός της αφήγησης έχει την ικανότητα να μας παρασύρει σε μια δεύτερη ανάγνωση, ξαναφέρνοντάς μας πίσω στις πρώτες γραμμές του κομματιού κ.ο.κ. Δεν είναι εύκολο να αποκοπούμε από την έλξη που ασκεί διαρκώς το κείμενο πάνω μας: το ισχυρότατο ρεύμα της αεικίνητης γραφής του Τηλέμαχου Αλαβέρα δεν μας επιτρέπει να παρατηρήσουμε αποστασιοποιημένοι τα δρώμενα. Από αναγνώστες μεταμορφωνόμαστε σε συμπάσχοντες.

[…]


Ο οξυδερκής κριτικός της λογοτεχνίας μας καθηγητής κ. Μ. Γ. Μερακλής (σ.σ. ο πανεπιστημιακός δάσκαλος, λαογράφος και νεοελληνιστής Μιχαήλ Γ. Μερακλής), που έχει ασχοληθεί διεξοδικά με την πεζογραφία του Τηλέμαχου Αλαβέρα, αναφέρει σ’ ένα κείμενό του για το παλαιότερο έργο του συγγραφέα του «Ρολογιού» (σ.σ. «Το ρολόγι», 1957, τίτλος μυθιστορήματος του Αλαβέρα): «Πραγματικά στον Αλαβέρα ο άνθρωπος γίνεται μια res. Ο συγγραφέας, για να μιλήσω κάπως σχηματικά, συναιρεί τις ηλικίες, τις καταστάσεις, τις ιδιαιτερότητες της ανθρώπινης ύπαρξης σε δυο καθολικούς τύπους: τον άντρα και τη γυναίκα, με την ηλικία της ερωτικής μεστότητας. Δύο πόλοι αντίθετοι, που έλκονται αμοιβαία και παράγουν σπινθήρα, έχει γίνει η ανθρώπινη πολλότητα. Ίσως όμως ακόμα πιο σωστά δεν είναι μία res ο άνθρωπος του Αλαβέρα, είναι μία μηχανή, μία machina. Μία καλομονταρισμένη μηχανή, στο ρόλο της να παράγει έργο: τον έρωτα».


Είκοσι πέντε, περίπου, χρόνια μετά από τότε που γράφτηκαν οι παρατηρήσεις αυτές στο περιοδικό «Καινούρια Εποχή» (Άνοιξη-Καλοκαίρι 1963), οι μηχανές του Τηλέμαχου Αλαβέρα μαζί με τον έρωτα που εξακολουθούν να παράγουν μας προσφέρουν και κάτι άλλο: το μάθημα της οριακής τους τραγωδίας. Ένα μάθημα που αφορά όλους εμάς που ζούμε καθημερινά στην πράξη την αποξένωση, την αλλοτρίωση, την συνδιαλλαγή, την πτώση. Ένα μάθημα οδυνηρό, όπως οδυνηρή στάθηκε πάντα η γνώση του ανθρώπου: «Δεν ξέρω τίποτα οικτρότερο απ’ αυτό που οι άνθρωποι ονομάζουν συνήθως γνώση του ανθρώπου». Οι σκέψεις αυτές του Rudolf Kassner (σ.σ. αυστριακός συγγραφέας, μεταφραστής και φιλόσοφος, 1873-1959), από το έργο του «Ο Λεπρός» (Λειψία, 1914), καθορίζουν τρόπον τινά το μόνιμο στίγμα του ενδιαφέροντος του Τηλέμαχου Αλαβέρα: έχουν τεθεί ως προμετωπίδα τόσο στο μυθιστόρημά του «Οδοστρωτήρας», πριν από είκοσι τέσσερα χρόνια περίπου, όσο και στην πρόσφατη έκδοση «Γωνιές και όψεις». Η εμμονή αυτή δεν είναι τυχαία — υποδηλώνει τη μόνιμη αγωνία του συγγραφέα, που είναι και η βαθύτερη αγωνία της ίδιας της Λογοτεχνίας.

Economy
Alpha Bank: Οι άνεργοι μειώνονται, η διαρθρωτική ανεργία παραμένει – Ποιοι κλάδοι «υποφέρουν»

Alpha Bank: Οι άνεργοι μειώνονται, η διαρθρωτική ανεργία παραμένει – Ποιοι κλάδοι «υποφέρουν»

Vita.gr
Είναι η μακροζωία θέμα προσωπικότητας; Ποιοι ζουν περισσότερο;

Είναι η μακροζωία θέμα προσωπικότητας; Ποιοι ζουν περισσότερο;

World
Shutdown: Το ρολόι στις ΗΠΑ μετρά αντίστροφα

Shutdown: Το ρολόι στις ΗΠΑ μετρά αντίστροφα

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Stories
Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά
Μεμοραμπίλι 29.09.25

Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά

Αυτή είναι μια ροκ εν ρολ ιστορία που δεν έχει ειπωθεί ποτέ - κι έχει να κάνει με το δερμάτινο μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν σαν σύμβολο της άγριας, ζεστής και ατίθασης πλευράς του ροκ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον
Κοιτίδα πολιτισμού 29.09.25

To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον

Το JM Vidéo, ένα από τα δύο βιντεοκλάμπ που απομένουν στο Παρίσι, έχει γίνει το σκηνικό μιας δημοφιλούς σειράς στο YouTube με πρωταγωνιστές αστέρες πρώτης γραμμής. Ωστόσο, χρειάζεται 35.000 ευρώ για να παραμείνει σε λειτουργία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστική Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία
Μυστήριο 29.09.25

Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστική Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία

Ένα Stradivarius του 1709, που ανήκε στην οικογένεια Μέντελσον και θεωρούνταν κλεμμένο από τους Ναζί, εντοπίστηκε στην Ιαπωνία με άλλο όνομα, μετά από έρευνα που αποκάλυψε την αληθινή του ταυτότητα

Σύνταξη
Μπριζίτ Μπαρντό: Από σεξουαλική Αμαζόνα, μισάνθρωπη Μαινάδα
«Μίσος» 28.09.25

Μπριζίτ Μπαρντό: Από σεξουαλική Αμαζόνα, μισάνθρωπη Μαινάδα

Η Μπριζίτ Μπαρντό, που κάποτε υπήρξε το απόλυτο σύμβολο της σεξουαλικής απελευθέρωσης και η «ατμομηχανή της ιστορίας των γυναικών» σύμφωνα με τη Σιμόν ντε Μποβουάρ, έχει περάσει τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής της αφοσιωμένη αποκλειστικά στον ακτιβισμό για τα δικαιώματα των ζώων πασπαλισμένο με ρατσιστικές κορώνες μισαλλοδοξίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Υπερβολικά φιλόδοξη, θα κινήσει γη και ουρανό»: Η Κάρλα Μπρούνι ορκίζεται εκδίκηση για τον ατιμασμένο Σαρκοζί
«Ίδιοι» 28.09.25

«Υπερβολικά φιλόδοξη, θα κινήσει γη και ουρανό»: Η Κάρλα Μπρούνι ορκίζεται εκδίκηση για τον ατιμασμένο Σαρκοζί

Συγκλονιστικές είναι οι διαστάσεις που λαμβάνει η δικαστική περιπέτεια του πρώην Προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, μετά την καταδίκη του σε πέντε χρόνια φυλάκιση. Την ίδια στιγμή η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι, εμφανίζεται αποφασισμένη να κάνει τα πάντα για αυτόν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γκρέις Κέλι: «Η ζωή μου δεν ήταν παραμύθι» – Η τελευταία εξομολόγηση πριν από το θανατηφόρο τροχαίο
Πριγκιπάτο 27.09.25

Γκρέις Κέλι: «Η ζωή μου δεν ήταν παραμύθι» – Η τελευταία εξομολόγηση πριν από το θανατηφόρο τροχαίο

Στην τελευταία συνέντευξη πριν τον τραγικό θάνατό της στο People, η Γκρέις Κέλι αποκάλυψε ότι η ζωή της δεν ήταν καθόλου το παραμύθι που όλοι υπέθεταν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Μέριλιν Μονρόε λάτρευε να ποζάρει για τον φωτογράφο Σαμ Σο – Η λήψη στη Νέα Υόρκη, τα αποτσίγαρα και ο άνεμος
Η ευκαιρία 26.09.25

Η Μέριλιν Μονρόε λάτρευε να ποζάρει για τον φωτογράφο Σαμ Σο – Η λήψη στη Νέα Υόρκη, τα αποτσίγαρα και ο άνεμος

O Σαμ Σο, o φωτογράφος πίσω από την εμβληματική λήψη της Μέριλιν Μονρόε με το λευκό φόρεμα πάνω από έναν υπόγειο σιδηρόδρομο, έδωσε σάρκα και οστά σε μια ιδέα χρόνων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ασάτα Σακούρ: Πέθανε το μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, το οποίο το FBI επικήρυξε για 2 εκατομμύρια
«Καθήκον» 26.09.25

Ασάτα Σακούρ: Πέθανε το μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, το οποίο το FBI επικήρυξε για 2 εκατομμύρια

Η Ασάτα Σακούρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 χρόνων, προκάλεσε πυρετό στο FBI - Απέδρασε από φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ και αναζήτησε άσυλο στην Κούβα, το οποίο της δόθηκε από τον Φιντέλ Κάστρο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το τελευταίο κάλεσμα: Πέθανε η γηραιότερη μάγισσα της Βρετανίας, Πατρίσια Κρόουθερ – Το «ξόρκι» στον Χίτλερ
Παγανισμός 26.09.25

Το τελευταίο κάλεσμα: Πέθανε η γηραιότερη μάγισσα της Βρετανίας, Πατρίσια Κρόουθερ – Το «ξόρκι» στον Χίτλερ

Η μάγισσα Πατρίσια Κρόουθερ υπήρξε η «ανώτερη ιέρεια» που τόλμησε να συστήσει τις πύλες του αποκρυφισμού στο ευρύ κοινό μέσω του BBC, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο σε ιστορίες που φτάνουν μέχρι και την αμφιλεγόμενη μαγική παρέμβαση κατά της ναζιστικής εισβολής του Χίτλερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μεξικό: Πώς ένας εμβληματικός ναός στη Γκουανταλαχάρα έγινε τόπος σεξουαλικών εγκλημάτων – «Περίμεναν τον Μωυσή»
Πολιτιστική κληρονομιά; 26.09.25

Πώς ένας ναός στη Γκουανταλαχάρα έγινε τόπος σεξουαλικών εγκλημάτων με θύματα παιδιά - «Περίμεναν τον Μωυσή»

Ο Naasón Joaquín García, ηγέτης της θρησκευτικής οργάνωσης La Luz del Mundo, εκτίει επί του παρόντος ποινή 16 ετών για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Ο τόπος του εγκλήματος; Τα τούνελ ενός ναού στο Μεξικό.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γεώργιος Μπλέσσας: Η ένδοξη παράδοση του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού
«Ώραν 1014/26/9/43» 26.09.25

Γεώργιος Μπλέσσας: Ο ηρωικώς πεσών κυβερνήτης του αντιτορπιλικού «Βασίλισσα Όλγα»

Το πρωί της 26ης Σεπτεμβρίου 1943 γερμανικά βομβαρδιστικά κατάφεραν να πλήξουν καίρια το αντιτορπιλικό «Βασίλισσα Όλγα», που ήταν αγκυροβολημένο στο Λακκί, το κύριο λιμάνι της Λέρου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
«Η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί» – Όταν οι Cockettes φώτισαν την underground σκηνή του Σαν Φρανσίσκο με glitter
Αντικαπιταλιστές 25.09.25

«Η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί» - Όταν οι Cockettes φώτισαν την underground σκηνή του Σαν Φρανσίσκο με glitter

Μια παράσταση που ανέβηκε στο πρόσφατο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου απέτισε φόρο τιμής στην ομάδα του drag theatre που αγαπούσαν ο Τζον Λένον, η Λάιζα Μινέλι και ο Άντι Γουόρχολ. Ωστόσο, ο Αμερικανός συγγραφέας Γκορ Βιντάλ την κατακεραύνωσε με τη θρυλική φράση «η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»
Χάος 25.09.25

H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»

Σε μια πρόσφατη επίσκεψή της στη Βαρκελώνη, η Αμερικανίδα δημοσιογράφος και επίκουρη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Liz Pelly, μίλησε στην El País για,το πώς το streaming έσωσε τη βιομηχανία από την πειρατεία, αλλά όχι τους καλλιτέχνες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια
Η ζωή της ντίβας 24.09.25

Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια

Από το top three των μεγάλων θρύλων του ιταλικού κινηματογράφου, μόνο η Σοφία Λόρεν αντιστέκεται, η οποία μόλις συμπλήρωσε τα 91 χρόνια της. Η Τζίνα Λολομπρίτζιτα απεβίωσε πριν από δύο χρόνια στα 96 της και η Κλαούντια Καρντινάλε έφυγε στις 23 Σεπτεμβρίου από τη ζωή, στα 87 της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Ελλάδα πληρώνει ακριβά την κλιματική αλλαγή – Αστρονομικά νούμερα σε έκθεση της ΕΕ
Ακραία φαινόμενα 30.09.25

Η Ελλάδα πληρώνει ακριβά την κλιματική αλλαγή – Αστρονομικά νούμερα σε έκθεση της ΕΕ

Διπλάσιοι οι περιβαλλοντικοί φόροι στη χώρα μας από τον μέσο όρο της ΕΕ - Στο 19,2% η ενεργειακή φτώχεια -Τι αποκαλύπτει νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
«Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει αποκαλυφθεί ολόκληρο το χωριό Κάλλιο»- Κατά 52% μειώθηκε η επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου σε τέσσερα χρόνια
Λειψυδρία 30.09.25

«Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει αποκαλυφθεί ολόκληρο το χωριό Κάλλιο»- Κατά 52% μειώθηκε η επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου σε τέσσερα χρόνια

Το χρονικό της μείωσης της έκτασης της λίμνης του Μόρνου τα τελευταία τέσσερα χρόνια μέσα από video του ΜΕΤΕΟ που προδημοσιεύει το in αλλά και συγκλονιστικές φωτογραφίες με τα σημεία που «στέγνωσαν»

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Και η Βούλτεψη θέτει θέμα Μυλωνάκη: Διαφοροποίηση από τη γραμμή Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 30.09.25

Και η Βούλτεψη θέτει θέμα Μυλωνάκη: Διαφοροποίηση από τη γραμμή Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μετά τον Ευάγγελο Λιάκο και η Σοφία Βούλτεψη θεωρεί ότι ο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ πρέπει να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η σιωπή του Μαξίμου και ο αγώνας να κερδίσουν χρόνο για τις επιδοτήσεις.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τραγωδία στο Παρίσι: Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής έπεσε από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου
Κόσμος 30.09.25

Τραγωδία στο Παρίσι: Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής έπεσε από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου

Ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής στη Γαλλία, Νκοσινάθι Εμμανουέλ Μθεθβά, βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση από τον 22ο όροφο ενός ξενοδοχείου στο Παρίσι. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται

Σύνταξη
Σημανδράκος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μου έλεγε ότι ο Γιώργος (φραπές) έπρεπε να πληρωθεί» – Όσα είπε για Αυγενάκη αλλά και τη συνάντηση στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 30.09.25

Σημανδράκος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μου έλεγε ότι ο Γιώργος (φραπές) έπρεπε να πληρωθεί» – Όσα είπε για Αυγενάκη αλλά και τη συνάντηση στο Μαξίμου

Ο κ. Σημανδράκος σχολίασε επίσης και τις υποθέσεις των δεσμευμένων ΑΦΜ και απάντησε στις αιχμές των προηγούμενων προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά της τότε διευθύντριας κ. Τυχεροπούλου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream
Κόσμος 30.09.25

Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream

Η σύλληψη ενός Ουκρανού πολίτη στην Πολωνία φέρνει νέα δεδομένα στην πολύκροτη υπόθεση των εκρήξεων που κατέστρεψαν τους αγωγούς Nord Stream το 2022, προκαλώντας γεωπολιτικούς τριγμούς στην Ευρώπη

Σύνταξη
Καθόλου σέξι, πολύ άνετα, πανταχού παρόντα – Το μυστικό της άκομψης γοητείας των Birkenstock
Παράδοξο της μόδας 30.09.25

Καθόλου σέξι, πολύ άνετα, πανταχού παρόντα – Το μυστικό της άκομψης γοητείας των Birkenstock

Όταν δύο αδέλφια, ο Johannes και ο Johann Adam Birkenstock, άρχισαν να κατασκευάζουν παπούτσια σε ένα μικρό χωριουδάκι κοντά στη Φρανκφούρτη τη δεκαετία του 1770, δεν μπορούσαν να φανταστούν τι ξεκινούσαν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Super League: Επίσημα στην Τρίπολη και με αλλαγή ώρας το ΟΦΗ – Άρης
Ποδόσφαιρο 30.09.25

Super League: Επίσημα στην Τρίπολη και με αλλαγή ώρας το ΟΦΗ – Άρης

Με ανακοίνωση της η Super League έκανε γνωστό ότι αλλάζει έδρα η σαββατιάτικη αναμέτρηση των κιτρινόμαυρων με την ομάδα της Κρήτης και θα διεξαχθεί στην πόλη της Αρκαδίας, ενώ θα ξεκινήσει και μισή ώρα νωρίτερα (18.00).

Σύνταξη
ΒορΟινά στη Θεσσαλονίκη
Τα Νέα της Αγοράς 30.09.25

ΒορΟινά στη Θεσσαλονίκη

Τα αγαπημένα ΒορΟινά, η κορυφαία οινική εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, στο ετήσιο ραντεβού του Φθινοπώρου!!!

Σύνταξη
