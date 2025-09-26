Στις 26 Σεπτεμβρίου 1943 βυθίστηκε συνεπεία γερμανικής αεροπορικής επιδρομής στον όρμο του Λακκίου Λέρου το αντιτορπιλικό του Ελληνικού Βασιλικού Ναυτικού «Βασίλισσα Όλγα», με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο κυβερνήτης του σκάφους, πλωτάρχης Γεώργιος Μπλέσσας, έξι αξιωματικοί και εξήντα τέσσερις υπαξιωματικοί και ναυτοδίοποι (αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει απόλυτη ομοφωνία ως προς τον ακριβή αριθμό των απολεσθέντων στις σχετικές πηγές).

Το αντιτορπιλικό τύπου Greyhound «Βασίλισσα Όλγα D-15», ένα από τα πλέον ένδοξα σκάφη του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, είχε κατασκευαστεί στα βρετανικά ναυπηγεία Υarrow (η καθέλκυση του σκάφους είχε γίνει στις 2 Ιουνίου 1938, στη Γλασκώβη, ενώ οι εργασίες κατασκευής του είχαν ολοκληρωθεί στις 4 Φεβρουαρίου 1939).





Το «Βασίλισσα Όλγα» έλαβε μέρος μέχρι τον Απρίλιο του 1941 σε συνοδείες νηοπομπών, καθώς και στην πρώτη και τρίτη (14-15 Νοεμβρίου 1940, 4-5 Ιανουαρίου 1941) επιδρομή στο Στενό του Οτράντο.





Μετά την κατάληψη της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα το «Βασίλισσα Όλγα» διέφυγε στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 1941 πραγματοποίησε μετασκευή στην Καλκούτα. Επανήλθε στη Μεσόγειο το Φεβρουάριο του 1942 και έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις του Τομπρούκ, ενταγμένο σε βρετανική μοίρα, με κυβερνήτη τον Μπλέσσα.





Ακολούθως, σε συνεργασία με βρετανικά πολεμικά σκάφη, το «Βασίλισσα Όλγα» προέβη στη βύθιση ικανού αριθμού ιταλικών πολεμικών σκαφών και εμπορικών πλοίων, ενώ έλαβε μέρος στην επιχείρηση αποβάσεως των Συμμάχων στη Σικελία.





Τελικά, κατά τη διάρκεια της λεγόμενης Μάχης της Λέρου, το πρωί της 26ης Σεπτεμβρίου 1943 (γύρω στις 10:00 π.μ.), γερμανικά βομβαρδιστικά κατάφεραν να πλήξουν καίρια το «Βασίλισσα Όλγα», που ήταν αγκυροβολημένο στο Λακκί, το κύριο λιμάνι του νησιού (το ιδιαίτερα ασφαλές αυτό λιμάνι ιδρύθηκε επί Ιταλοκρατίας με την ονομασία Porto Lago, αλλά θεωρείται βέβαιο ότι είχε χρησιμοποιηθεί και στην αρχαιότητα).





Το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, προκειμένου να τιμήσει τον ηρωικώς πεσόντα κυβερνήτη, κατ’ επέκταση δε και τους λοιπούς άνδρες του που χάθηκαν κατά τη βύθιση του αντιτορπιλικού «Βασίλισσα Όλγα», έδωσε το όνομα αυτού σε μία από τις πυραυλακάτους τύπου La Combattante III που διαθέτει, την πυραυλάκατο «Πλωτάρχης Μπλέσσας P-21».





Ποιος ήταν ο Γεώργιος Μπλέσσας

Ο Γεώργιος Μπλέσσας γεννήθηκε στο Αργοστόλι της Κεφαλλονιάς την Πρωτοχρονιά του 1905 και σε ηλικία 12 ετών ενεγράφη στην Ιόνιο Σχολή Αθηνών. Το 1919 εισήλθε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, από την οποία αποφοίτησε το 1923 ως μάχιμος σημαιοφόρος. Με αυτόν το βαθμό υπηρέτησε, μεταξύ άλλων, στα θωρηκτά «Κιλκίς», «Λήμνος» και «Γεώργιος Αβέρωφ», καθώς και στο εύδρομο «Έλλη».





Το 1926 προήχθη σε ανθυποπλοίαρχο και το 1931 σε υποπλοίαρχο. Διετέλεσε κυβερνήτης στα υποβρύχια «Νηρεύς», «Παπανικολής» και «Τρίτων». Το 1935 προήχθη σε πλωτάρχη και υπηρέτησε στο τορπιλοβόλο «Πέργαμος» και στο αντιτορπιλικό «Ύδρα».

Όταν κηρύχθηκε ο Ελληνοϊταλικός Πόλεμος, ο Γεώργιος Μπλέσσας ήταν κυβερνήτης του τορπιλοβόλου «Κυδωνίαι». Στις 10 Απριλίου 1941 ανέλαβε καθήκοντα κυβερνήτη του τορπιλοβόλου «Ασπίς», με το οποίο, μετά την κατάρρευση του μετώπου, απέπλευσε προς την Αλεξάνδρεια.

Στις 15 Οκτωβρίου 1941 ανέλαβε καθήκοντα κυβερνήτη του αντιτορπιλικού «Σπέτσαι» και στις 28 Αυγούστου 1942 καθήκοντα κυβερνήτη του αντιτορπιλικού «Βασίλισσα Όλγα».





Ο Γεώργιος Μπλέσσας προήχθη μετά θάνατον σε αντιπλοίαρχο και τιμήθηκε με το Χρυσό Αριστείο Ανδρείας.





Προτομή του αντιπλοιάρχου Γεωργίου Μπλέσσα βρίσκεται τοποθετημένη στο λιμένα της γενέτειράς του, μπροστά στο Λιμεναρχείο.

Η κεντρική φωτογραφία του παρόντος άρθρου προέρχεται από το inkefalonia.gr