Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
Γεώργιος Τερτσέτης: Ηθικός πλάστης της ελληνικής κοινωνίας
Stories 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:46

Γεώργιος Τερτσέτης: Ηθικός πλάστης της ελληνικής κοινωνίας

Ένας μεγάλος Έλληνας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Spotlight

Ο καθηγητής και ακαδημαϊκός κ. Νίκος Βέης ωμίλησε χθες το απόγευμα εις το θέατρον Κυβέλης περί του μεγάλου λογογράφου και ιστορικού της Επαναστάσεως Γεωργίου Τερτσέτη. Με την γνωστήν εις τους διανοουμένους κύκλους χάριν του λόγου του ο διαπρεπής ομιλητής έδωκεν εις το παρευρισκόμενον, εκλεκτόν ακροατήριόν του μίαν θαυμασίαν εικόνα του μεγάλου αυτού Έλληνος, του «ηθικού πλάστου της ελληνικής κοινωνίας», εικόνα ζωντανήν και πιστήν, τοποθετουμένην οργανικώς μέσα εις το πλαίσιον του εθνικού κινήματος του ’21 και της μετεπαναστατικής κοινωνικής και πολιτικής κινήσεως.

Ο Τερτσέτης, καταγόμενος από οικογένειαν προελθούσαν εκ Γαλλίας, εγεννήθη εις την Ζάκυνθον εις τα 1800, αρκετούς μήνας μετά τον Σολωμόν, με τον οποίον συνεδέθη διά στενής φιλίας. Έχει με τον Σολωμόν και με τον Ρήγαν τρία κοινά γνωρίσματα: Είνε και οι τρεις ποιηταί, πατριδολάτραι και δημοτικισταί. Μικρό παιδί εγνώρισε τον Κολοκοτρώνην εις την Ζάκυνθον, όπου ο Γέρος κατέφυγε με τα παιδιά του. Συνεδέθη διά παιδικής φιλίας με τους υιούς του Κολοκοτρώνη και ήτο συμμαθητής του Πάνου.


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 20.11.1943, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Εις τα 1816 επήγεν εις την Ιταλίαν διά να σπουδάση και επέστρεψεν εις τα 1820. Έγινεν αμέσως Φιλικός και μόλις το καρυοφύλι άρχισε το τραγούδι του εις τον Μωρηά, έτρεξε να πολεμήση. Μόνον ο Τερτσέτης και ο Ζαλοκώστας (σ.σ. ο ηπειρώτης λογοτέχνης Γεώργιος Ζαλοκώστας, 1805-1858) επολέμησαν με τ’ άρματα. Οι Σούτσοι επολέμησαν μόνον με στίχους. Ο Σολωμός ήτο θερμός πατριώτης, αλλά δεν είχε, κατά τον κ. Βέην, το ψυχικόν σθένος να υποστή τας θυσίας του πολέμου.

Εις την Πελοπόννησον επληγώθη και αργότερα προσεβλήθη από ελονοσίαν, και έτσι εις τα τέλη του 1822 τον μετέφεραν εις την Ζάκυνθον. Εκεί συνέβαλεν εις την γνωριμίαν του Σολωμού με τον Τρικούπην, από την οποίαν γνωριμίαν ο Σολωμός επείσθη να εγκαταλείψη τα αρχικά σχέδια και να κάμη ελληνικήν και όχι ιταλικήν ποίησιν. Αργότερα ο Τερτσέτης εμφανίζεται πάλιν πολεμιστής.

Μετά την επανάστασιν, εις τα 1831, ευρίσκεται εις τας Πάτρας χωρίς οικονομικούς πόρους. Διορίζεται καθηγητής και αργότερα επί Όθωνος δικαστής εις το Ναύπλιον. Τότε οι αυλοκόλακες εξύφαναν την κατηγορίαν κατά του Κολοκοτρώνη, διά να εξοντώσουν τον δημοφιλή αγωνιστήν. Ο υπουργός της Δικαιοσύνης Κ. Σχινάς, δόλιος Φαναριώτης, κινεί εκ των παρασκηνίων την υπόθεσιν. Κατά την δίκην ο Άγγλος εισαγγελεύς (σ.σ. ο διαβόητος Eπίτροπος της Επικρατείας Edward Masson, 1799-1873) ζητεί την θανατικήν καταδίκην του Γέρου. Και ορθώνει το ασθενικόν του κορμί ο Τερτσέτης και επιτίθεται κατά του εισαγγελέως και δηλώνει ότι οι Έλληνες κρατούν υψηλά την ιδέαν της δικαιοσύνης και αρνείται να υπογράψη την καταδίκην. Αρνείται να υπογράψη και ο Πολυζωίδης. Οι άλλοι τρεις όμως δικασταί υπέγραψαν. Αυτή η στάσις του Τερτσέτη, κατά τον κ. καθηγητήν, αρκεί να τον κάμη αθάνατον. Ο Σχινάς όμως τον απολύει «δι’ άρνησιν εκτελέσεως του καθήκοντος».


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 20.11.1943, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Φεύγει αργότερα ο Τερτσέτης εις Ευρώπην και επιστρέφει μετά το Σύνταγμα, διά να διορισθή βιβλιοφύλαξ της Βιβλιοθήκης της Βουλής. Εις ηλικίαν 67 ετών νυμφεύεται νεαράν Γαλλίδα και αποκτά μαζί της τέκνον «του οποίου κανείς δεν ημφισβήτησε την πατρότητα». Εις τα 1874 αποθνήσκει.

Ο κ. καθηγητής, χαρακτηρίζων το ποιητικόν έργον του Τερτσέτη, είπεν ότι, μαζί με τον Πολυλά, τον Μαρκορά και τον Τυπάλδο, είνε γνήσιος κληρονόμος του Σολωμού. Και ο Βαλαωρίτης ήντλησε από την Σολωμικήν πηγήν, αλλά ηκολούθησε δικά του μονοπάτια. Ο κ. Βέης δεν δέχεται τον χαρακτηρισμόν του Αγγέλου Βλάχου, κατά τον οποίον ο Τερτσέτης είνε ο μεγαλείτερος Έλλην ποιητής του 19ου αιώνος. Νομίζει ότι πρέπει να τοποθετηθή εις τους μεσαίους Σολωμικούς. «Τα φτερά του Πηγάσου του δεν φθάνουν τόσο ψηλά».


Αν όμως δεν είνε μεγάλος ποιητής, είνε μεγάλος πεζογράφος. Οι πολιτικοί και κοινωνικοί στοχασμοί του, αι οδοιπορικαί του αναμνήσεις, αι περιγραφαί του και τα πολιτικά του θέματα είνε μία μεγάλη παρακαταθήκη. Αλλά η μεγάλη του προσφορά προς τον νεώτερον ελληνισμόν είνε η διάσωσις των απομνημονευμάτων των πρωταγωνιστών του Αγώνος. Ο Τερτσέτης ενόμιζεν ότι δεν έπρεπε να χαθούν αι προσωπικαί αναμνήσεις των μεγάλων αγωνιστών. Και πρώτον έπεισε τον Κολοκοτρώνη. Ο Γέρος τού απήντησε ότι δεν ξέρει γράμματα και ότι «τώρα πια ο πόλεμος τελείωσε, έχουμε βασίλειο και βασιληά…» Αλλ’ ο Τερτσέτης τού υπενθύμισε τα δικά του λόγια, ότι «οι Έλληνες για να χορέψουν θέλουν όργανα» και ότι χορός είνε ο πόλεμος και όργανα διά να εμπνευσθούν οι Έλληνες εις τον αγώνα προς ολοκλήρωσιν της ελευθερίας θα ήσαν αι αναμνήσεις του.


Και επείσθη ο Κολοκοτρώνης και τον χειμώνα του 1836-37 κάθε βράδυ υπηγόρευεν εις τον Τερτσέτην τα απομνημονεύματά του. Η απόδοσις είνε απολύτως πιστή. Κατά τον κ. Βέην, αν ο Τερτσέτης είχε φωνογράφον, τότε θα τον μετεχειρίζετο διά να αποτυπώση τα λόγια του Γέρου. Τα απομνημονεύματα αυτά είνε εφάμιλλα προς την Οδύσσειαν, η νέα Οδύσσεια του ελληνισμού. Κατά τον ίδιον τρόπον ο Τερτσέτης έγραψε τα απομνημονεύματα του Νικηταρά και έπεισε τον Φωτάκον να γράψη τα ιδικά του.

Χάρις εις τον Τερτσέτην έχομεν έναν «πολύτιμον θησαυρόν, προωρισμένον να μεστώνη τα στήθη και να φλογίζη τας καρδίας των Ελλήνων, εφ’ όσον ο κόσμος θα πιστεύη εις τα μεγάλα ιδανικά».

*Κείμενο του εξέχοντος πανεπιστημιακού δασκάλου (βυζαντινολόγου και νεοελληνιστή) και ακαδημαϊκού Νίκου Βέη, που έφερε τον τίτλο «Ο Τερτσέτης και το έργον του» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Ελεύθερον Βήμα» το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 1943.


Ο Νίκος Βέης

Ο Γεώργιος Τερτσέτης υπήρξε ο ένας από τους δύο δικαστές —ο άλλος ήταν ο πρόεδρος του δικαστηρίου, Αναστάσιος Πολυζωίδης— που αρνήθηκαν να καταδικάσουν σε θάνατο τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον Δημήτρη Πλαπούτα και άλλους οπλαρχηγούς, στη δίκη που έγινε στο Δικαστήριο Ναυπλίου την άνοιξη του 1834 (διήρκεσε από τις 7 Μαρτίου έως τις 26 Μαΐου 1834).

Οι δύο τίμιοι αυτοί δικαστές με το ακέραιο ήθος έκριναν τους κατηγορουμένους για εσχάτη προδοσία αθώους, σε αντίθεση με τα τρία άλλα μέλη του δικαστηρίου, που τους επέβαλαν την ποινή του θανάτου.


Εν μέσω πιέσεων, εκβιασμών και παρασκηνιακών απειλών, και παρά την κυνική στάση του πικρόχολου εισαγγελέα Masson και το συκοφαντικό δηλητήριο των ψευδομαρτύρων στη λεγόμενη δίκη του Κολοκοτρώνη, ο πρόεδρος Πολυζωίδης (διαπρεπής νομικός, πολιτικός, λόγιος και συγγραφέας, με καταγωγή από το Μελένικο, άλλοτε ακμαία πόλη και κέντρο του ελληνισμού στο βόρειο τμήμα της Ανατολικής Μακεδονίας) και ο Τερτσέτης στάθηκαν ατρόμητοι υπερασπιστές της αλήθειας και κονταροχτυπήθηκαν με την Αντιβασιλεία.

Όπως είχε γράψει πριν από πολλές δεκαετίες ανώτερος έλληνας δικαστικός, «εν τω προσώπω του Τερτσέτη επάλαισε το μεγαλείον της δικαιοσύνης με τας πολιτικάς πιέσεις και την βίαν. Και ενίκησε το μεγαλείον του δικαίου. Ο Τερτσέτης ύψωσε το ηθικόν ανάστημά του κατά της Αντιβασιλείας. Ο Τερτσέτης κατέστη τηλαυγής φάρος. Είναι υπόδειγμα ασπίλου δικαστικού χαρακτήρος. Υψηλόν παράδειγμα δικαστικής συνειδήσεως και ελευθερίας της σκέψεως. Εκραύγασε προς την βίαν της εξουσίας: Δεν σε φοβούμαι! Η ηθική μου δύναμις είναι υψηλοτέρα της ευτελείας σου».

Κατόπιν αποφάσεως της Αντιβασιλείας, στις 28 Μαΐου 1834, ο Πολυζωίδης και ο Τερτσέτης παύθηκαν από τα καθήκοντά τους και παραπέμφθηκαν από τον Masson σε δίκη ως ένοχοι της αρνήσεως υπηρεσίας και της παραβιάσεως (με σκοπό ιδιοτελή και προς βλάβη του κράτους) της εχεμύθειας ως προς την ψηφοφορία του δικαστηρίου.


Στην εν λόγω δίκη, που έλαβε χώρα στις 24 Σεπτεμβρίου 1834, ο Τερτσέτης εκφώνησε την περίφημη Απολογία του (το ίδιο είχε πράξει πρωτύτερα και ο Πολυζωίδης), με την οποία περιφρούρησε την αξιοπρέπειά του και προστάτευσε την τιμή του ελληνισμού. Το δικαστήριο αθώωσε τελικά τους δύο κατηγορουμένους, οι οποίοι επανήλθαν μάλιστα στα δικαστικά τους καθήκοντα με βασιλικό διάταγμα.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Στην Αθήνα κλιμάκιο της Κομισιόν – Ποιες ανατροπές φέρνει

Ταμείο Ανάκαμψης: Στην Αθήνα κλιμάκιο της Κομισιόν – Ποιες ανατροπές φέρνει

Θεοδωρικάκος: Πρόστιμα «φωτιά» 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε σούπερ μάρκετ

Θεοδωρικάκος: Πρόστιμα «φωτιά» 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε σούπερ μάρκετ

Stories
«Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν»: Η φρικιαστική ιστορία του κανίβαλου serial killer που στοιχειώνει την Αμερική
Stories 24.09.25

«Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν»: Η φρικιαστική ιστορία του κανίβαλου serial killer που στοιχειώνει την Αμερική

Ο Άλμπερτ Φις, ήταν ένας από τους πιο διαβόητους Αμερικανούς serial killer του 20ου αιώνα, στον οποίο δόθηκαν διάφορα ονόματα όπως «Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν», «Ο γκρι άνθρωπος» και «Ο μανιακός του φεγγαριού»

Σύνταξη
Η συγχώρεση, το γράμμα και η οργή: Ο Φρανκ Σινάτρα για την απαγωγή του γιου του το 1963
Η Φωνή 23.09.25

Η συγχώρεση, το γράμμα και η οργή: Ο Φρανκ Σινάτρα για την απαγωγή του γιου του το 1963

Έξι δεκαετίες μετά την απαγωγή του γιου του Φρανκ Σινάτρα, ένα γράμμα με την οργή της Φωνής για την όλη υπόθεση ανακαλύφθηκε και βγαίνει στο «σφυρί» για πολλές χιλιάδες δολάρια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
To ισχυρό bromance Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Πολ Νιούμαν – Η μέρα που ο «μεγάλος» επέπληξε τον «μικρό»
Cine -δίδυμο 23.09.25

To ισχυρό bromance Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Πολ Νιούμαν – Η μέρα που ο «μεγάλος» επέπληξε τον «μικρό»

Αν και εμφανίστηκαν μαζί μόνο σε δύο ταινίες, ο Ρέντφορντ και ο Νιούμαν είχαν μια εμβληματική φιλία που ενισχύθηκε από την αγάπη τους για τα αυτοκίνητα και τις φάρσες - το «μάλωμα» που τους έφερε πιο κοντά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο σεφ Μάρκο Πιερ Γουάιτ και η γαστρονομική επανάσταση της Βρετανίας στα 90s – Aπό τις gastropub στα Wagamama
Resto-κουλτούρα 22.09.25

Ο σεφ Μάρκο Πιερ Γουάιτ και η γαστρονομική επανάσταση της Βρετανίας στα 90s - Aπό τις gastropub στα Wagamama

Στο βιβλίο Blood, Sweat and Asparagus Spears, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Μάρκο Πιερ Γουάιτ, ο Άντριου Τουρβίλ παρουσιάζει πώς η εστιατορική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου πέρασε από το «άνοστο φαγητό» στο καινοτόμο λάιφσταϊλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ έσωσε την περίφημη έπαυλη Graceland, ενώ αιμορραγούσε οικονομικά
«Ήταν ένα σοκ» 21.09.25

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ έσωσε την περίφημη έπαυλη Graceland, ενώ αιμορραγούσε οικονομικά

«Οι δικηγόροι με κάλεσαν και μου είπαν: 'Πρισίλα, θα πρέπει να πουλήσουμε το Graceland. Δεν έχουμε χρήματα'», αναφέρει στο νέο της βιβλίο η πρώην σύζυγος του Έλβις Πρίσλεϊ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η στάση Ναζί – Πώς η σύγχρονη γιόγκα συνδέεται με την ακροδεξιά
Μια θεωρία 21.09.25

Η στάση Ναζί - Πώς η σύγχρονη γιόγκα συνδέεται με την ακροδεξιά

Ο συγγραφέας, σκηνοθέτης και ακτιβιστής Στιούαρτ Χομ (Stewart Home), μία από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες της βρετανικής αντικουλτούρας, εξηγεί αυτή τη σχέση στο τελευταίο του βιβλίο, «Fascist Yoga» (Φασιστική Γιόγκα).

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μέσα στην άλυτη υπόθεση δολοφονίας του σκονισμένου φεστιβάλ Burning Man στην έρημο της Νεβάδα
«Μεγάλη καρδιά» 21.09.25

Μέσα στην άλυτη υπόθεση δολοφονίας του σκονισμένου φεστιβάλ Burning Man στην έρημο της Νεβάδα

Πρώτα αντιμετώπισαν τον άνεμο. Μετά ήρθε η βροχή. Αλλά η φετινή 10ήμερη φιέστα του Burning Man στην πόλη του Black Rock θα μείνει στην ιστορία για έναν πολύ πιο τραγικό λόγο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η δολοφονία που στοίχειωνε τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ για τέσσερις δεκαετίες – και το FBI ακόμα δεν έχει λύσει
Cold case 21.09.25

Η δολοφονία που στοίχειωνε τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ για τέσσερις δεκαετίες – και το FBI ακόμα δεν έχει λύσει

Η ζωή του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου, δεν είχε μόνο λάμψη και χρήμα. Είχε και πολλές άσχημες στιγμές - όπως η δολοφονία του 22χρονου Σιντ Γουέλς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Μπιορν Μποργκ σε τένις με το θάνατο – Ναρκωτικά, ανακοπή, καρκίνος – «Συμβαίνει το αδιανόητο. Πεθαίνω»
Αυτοβιογραφία 18.09.25

Ο Μπιορν Μποργκ σε τένις με το θάνατο – Ναρκωτικά, ανακοπή, καρκίνος – «Συμβαίνει το αδιανόητο. Πεθαίνω»

Ο αστέρας του τένις Μπιορν Μποργκ αποκαλύπτει στη συγκλονιστική αυτοβιογραφία του Heartbeats τα σκοτεινά κεφάλαια μιας ζωής που έμοιαζε με ένα αγώνα τένις με το θάνατο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τενόριο Ζούνιορ: Ο Βραζιλιάνος πιανίστας ήταν πράγματι θύμα δολοφονίας της χούντας της Αργεντινής το 1976
50 χρόνια μετά 18.09.25

Τενόριο Ζούνιορ: Ο Βραζιλιάνος πιανίστας ήταν πράγματι θύμα δολοφονίας της χούντας της Αργεντινής το 1976

«Βγαίνω να φάω ένα σάντουιτς και να πάρω φάρμακα από το φαρμακείο. Επιστρέφω σύντομα», είχε πει ο Τενόριο Ζούνιορ στις 18 Μαρτίου 1976. Δεν επέστρεψε ποτέ.

Σύνταξη
Nepo babies, διαφθορά και βία: Πώς η Gen Z άλλαξε το Νεπάλ σε 48 ώρες – «Άντε γ@@@είτε, με σεβασμό»
Νέοι εναντίον διαφθοράς 17.09.25

Nepo babies, διαφθορά και βία: Πώς η Gen Z άλλαξε το Νεπάλ σε 48 ώρες – «Άντε γ@@@είτε, με σεβασμό»

Το Νεπάλ βίωσε μια πρωτοφανή πολιτική ανατροπή, καθώς η γενιά Ζ της χώρας, οπλισμένη με οργή για τη διαφθορά, κατάφερε να ρίξει την κυβέρνηση σε λιγότερο από 48 ώρες. Ωστόσο, η ιστορική αυτή νίκη συνοδεύτηκε από ένα βαρύ τίμημα, με 72 νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές. Τι πυροδότησε την έκρηξη βίας και πώς η αντίδραση απέναντι στα nepo babies της πολιτικής άλλαξε την ιστορία της χώρας;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υπ. Μετανάστευσης: Εξετάζει ανάκληση του καθεστώτος ασύλου για τον 24χρονο που έσπειρε τον τρόμο στην Αθήνα
Διαδοχικές επιθέσεις 24.09.25

Ανάκληση του καθεστώτος ασύλου για τον 24χρονο που έσπειρε τον τρόμο στην Αθήνα εξετάζει το υπ. Μετανάστευσης

Ο 24χρονος Παλαιστίνιος δηλώνει άστεγος, ενώ έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές - Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σοβαρά αδικήματα που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία στο Κέντρο

Σύνταξη
Παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την υπ. Άμυνας της Ισπανίας
Κόσμος 24.09.25

Η Μαδρίτη κατηγορεί τη Μόσχα για παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την υπ. Άμυνας της Ισπανίας

Το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τη Βαλτική, μεταφέροντας την υπουργό Ρόμπλες στη Λιθουανία στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης στα ισπανικά στρατεύματα που έχουν τοποθετηθεί στη χώρα.

Σύνταξη
Πειραιάς: Πώς έγινε το ναυτικό δυστύχημα με τον 20χρονο – Ακινητοποιημένο στο λιμάνι το πλοίο Blue Star Chios
Πειραιάς 24.09.25

Πώς έγινε το ναυτικό δυστύχημα με τον 20χρονο - Ακινητοποιημένο στο λιμάνι λόγω απεργίας το Blue Star Chios

Το πλοίο «δεν θα φύγει από τον Πειραιά» λέει η ΠΕΜΕΝ που κήρυξε 24ωρη απεργία μετά την τραγωδία που σημειώθηκε εν πλω, όταν ο νεαρός ναυτικός εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ

Σύνταξη
Ποια περιοχή οδηγείται σε πολεμική κλιμάκωση λόγω τουρκικών drones με θύματα αμάχους;
«Διπλωματία drones» 24.09.25

Ποια περιοχή οδηγείται σε πολεμική κλιμάκωση λόγω τουρκικών drones με θύματα αμάχους;

Δανός αναλυτής εκτιμά ότι οι Τούρκοι έχει εμπλακεί δυναμικά σε αυτό που λέμε «διπλωματία των drones»: μια επικίνδυνη σύγκλιση φονικής τεχνολογίας, γεωπολιτικών φιλοδοξιών και πωλήσεων όπλων

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο πρίγκιπας – influencer κλείνει το μάτι στο Χόλιγουντ: Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος έχει νέα σύντροφο
Fizz 24.09.25

Ο πρίγκιπας – influencer κλείνει το μάτι στο Χόλιγουντ: Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος έχει νέα σύντροφο

Ο γιος του του Παύλου και της Μαρί-Σαντάλ, Κωνσταντίνος Αλέξιος, γνωστός και ως «πρίγκιπας - influencer», εθεάθει σε τρυφερές στιγμές σε μπαρ του Μανχάταν με ανερχόμενη ηθοποιό.

Σύνταξη
Κουτσούμπας για αίτημα Ρούτσι: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίζει να νίπτει τας χείρας της»
Τέμπη 24.09.25

Κουτσούμπας για αίτημα Ρούτσι: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίζει να νίπτει τας χείρας της»

«Η ηγεσία της δικαιοσύνης δεν μπορεί να κάνει τα στραβά μάτια και προκλητικά να λέει ότι 'σημασία έχει να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη'» τονίζει μεταξύ άλλων ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησαν οι καταθέσεις των μαρτύρων – Άγνοια σε όλα δήλωσε ο Καββαδάς, προσωρινός πρόεδρος του Οργανισμού
Πολιτική Γραμματεία 24.09.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησαν οι καταθέσεις των μαρτύρων – Άγνοια σε όλα δήλωσε ο Καββαδάς, προσωρινός πρόεδρος του Οργανισμού

Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, επέλεξε να οχυρωθεί πίσω από τον περιορισμένο χρόνο που βρίσκεται στα ηνία του Οργανισμού και δήλωσε άγνοια ή αναρμοδιότητα σε κάθε ερώτηση

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πρέσβης Σταματόπουλος στο in για Γάζα: Δεν υπάρχουν πάγιοι μηχανισμοί για την επιβολή του «διεθνούς δικαίου»
Διπλωματία 24.09.25

Πρέσβης Σταματόπουλος στο in για Γάζα: Δεν υπάρχουν πάγιοι μηχανισμοί για την επιβολή του «διεθνούς δικαίου»

Ο πρέσβης ε.τ. και πρώην Βοηθός ΓΓ του ΝΑΤΟ, Θρασύβουλος Σταματόπουλος εξηγεί στο in ότι οι δηλώσεις της διεθνούς κοινότητας για τη Γάζα δεν συνδέονται με την αποτελεσματικότητα της πίεσης ενάντια στις επιχειρήσεις στη Γάζα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα στηρίξει τον Παγκόσμιο πρωταθλητή, Γιώργο Κουγιουμτσίδη ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων (pics)
Πάλη 24.09.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα στηρίξει τον Παγκόσμιο πρωταθλητή, Γιώργο Κουγιουμτσίδη ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων (pics)

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος υποδέχθηκε τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή της πάλης Γιώργο Κουγιουμτσίδη για να τον συγχαρεί και να του ανακοινώσει πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα στηρίξει τις προσπάθειές του μέχρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η επίθεση στο Global Sumud Flotilla μέσα στην ελληνική SAR εκθέτει την κυβέρνηση
Πολιτική 24.09.25

Νέα Αριστερά: Η επίθεση στο Global Sumud Flotilla μέσα στην ελληνική SAR εκθέτει την κυβέρνηση

«Στεκόμαστε στο πλευρό του Global Sumud Flotilla και καλούμε σε εγρήγορση και πίεση προς την κυβέρνηση για να προστατευτεί άμεσα ο στόλος και να αποτραπεί μία πιθανή τραγωδία» αναφέρει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και ελληνοτουρκικά
Πολιτική Γραμματεία 24.09.25

Πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και ελληνοτουρκικά

Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για το έγκλημα στα Τέμπη - Πυρά κομμάτων και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν

Σύνταξη
Η μικρή Φρίντα, ο Ne Zha και ολόκληρο το πρόγραμμα του Animasyros 2025
Κινούμενα σχέδια 24.09.25

Η μικρή Φρίντα, ο Ne Zha και ολόκληρο το πρόγραμμα του Animasyros 2025

Με ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από κάθε άλλη φορά, το Animasyros 2025, το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων στην Ελλάδα κι ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη συγκεντρώνει 280 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών από 50 διαφορετικές χώρες, περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα.

Σύνταξη
Νέα αναβολή στη δίκη για τις υποκλοπές – Ποιος ο λόγος
Ελλάδα 24.09.25

Νέα αναβολή στη δίκη για τις υποκλοπές – Ποιος ο λόγος

Το δικαστήριο προχώρησε στη διακοπή της διαδικασίας μετά το αίτημα της υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων για έγγραφα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  για τα οποία  δεν είχε λάβει γνώση, επειδή  δεν υπήρχαν κωδικοί στη δικογραφία

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Καταγγελία για «κόλπα» διαγνωστικών και έξτρα χρεώσεις – Γιατί ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει τον ψηφιακό υπέρηχο
«Να επαναεπικαιροποιήσουμε» 24.09.25

Καταγγελία για «κόλπα» διαγνωστικών και έξτρα χρεώσεις - Γιατί ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει τον ψηφιακό υπέρηχο

«Ο ΕΟΠΥΥ δεν γνωρίζει ότι πρέπει να γίνονται και αυτές οι πράξεις και να τις κοστολογήσει, ώστε ο πολίτης να μην την πληρώνει», λέει ο πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας ακτινολόγων

Σύνταξη
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

