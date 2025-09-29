Σωτήρης Σκίπης: Να φτάσουμε μια μέρα στην Κολχίδα…
Θα ’ν’ το ταξίδι μας γεμάτο από ξαφνιάσματα
- Gen X: Οι «αθόρυβοι» ηγέτες της κατανάλωσης – Η εικόνα στην Ελλάδα
- Φθηνό φάρμακο υπόσχεται θεαματικά αποτελέσματα κατά της βαριάς Covid
- Άγριο έγκλημα: Την σκότωσε ο σύζυγός της γιατί δεν είχε χάσει βάρος μετά τον τοκετό
- Πρώην επικεφαλής της MI5 λέει πως η Βρετανία μπορεί να είναι ήδη σε πόλεμο με την Ρωσία
Ελένη
Από την Τροία τέλος ο Μενέλαος
στη Σπάρτη του γυρνά με την Ελένη
κι όπως αρμόζει, εμπρός απ’ το παλάτι του,
χρυσό βωμό για τη θυσία στήνει.
Κι οι Σπαρτιάτες γιορτινοί μαζεύονται,
καθένας μες στα μπράτσα του κρατώντας
καλόθρεφτο κριάρι. Και προσμένουνε
ποιο απ’ όλα θα διαλέξει ο Βασιλιάς τους.
Μα ο Βασιλιάς τους δίχως καν να τους θωρεί,
προς το θυσιαστή, που το μαχαίρι
στιλπνό κρατάει στο χέρι, τη Βασίλισσα
σπρώχνει με βια!… Κράζει, βοά το πλήθος.
Μα, ω θαύμα! μες στην τόσην αναστάτωση
άξαφνα ορμούν οι Μούσες… Την αρπάζουν
και την πάνε για πάντα στον Ταΰγετο,
δέκατη Μούσα και αδερφή τους!
Το τραγούδι των Αργοναυτών
Η ίδια η Αθηνά ν’ αγρύπνησε από πάνω της
όταν γινότουν κι είναι τόσο ωραία;
Λάμπει σαν άστρο μες στα κύματα…
Χαίρε, Ιωλκός! Η Αργώ μας ξεκινάει,
η Αργώ μας ξεκινάει και πάει!…
Θα ’ν’ το ταξίδι μας γεμάτο από ξαφνιάσματα,
—καλώς να ’ρθουν όποια και να ’ναι!—
Όμως κυβέρνα στο τιμόνι, Ιάσονα,
και σκόρπισέ μας την εμπιστοσύνη,
τις Σκύλλες και τις Χάρυβδες για να διαβούμε,
τα ήσυχα τα νερά τα ξαναβρούμε,
το νου μας θρέψ’ εσύ με την ελπίδα
να φτάσουμε μια μέρα στην Κολχίδα.
Κι εσύ, σύντροφε Ορφέα, την κιθάρα σου
πάρε και ψάλλε μας τραγούδια θεία,
να ’χουνε κάτι το λειτουργικό
και κάτι από μυσταγωγία,
όπως τ’ αηδόνια το μαγιάπριλο
σε κήπους ισκιερούς, που οι αχτίδες
του φεγγαριού μισοφωτίζουνε,
τα γλυκά τους ξεχύνουν «αλληλούια»,
κάμε να γαληνέψουν τα στοιχεία,
κάμε να μαγευτούν τα κήτη…
Αυτή δεν είν’ η Μοίρα των Αργοναυτών;
Αυτή δεν είν’ η Μοίρα των Ανθρώπων,
να μη χωρούν ποτέ στην Ιωλκό
και το γενέθλιό τους τόπον;
Τα σπλάχνα μας τα καίει Στύγιο Νερό,
τα στήθη μας τα σφίγγει η Ανησυχία,
Ιερέα Ορφέα, μαντικέ προφήτη,
το νου μας θρέψ’ εσύ με την ελπίδα
να φτάσουμε μια μέρα στην Κολχίδα.
Ποιήματα από τη συλλογή του Σωτήρη Σκίπη Λυρικό ημερολόγιο (Αθήνα, 1948).
Ο λογοτέχνης και ακαδημαϊκός Σωτήρης Σκίπης απεβίωσε στην Προβηγκία της Γαλλίας στις 29 Σεπτεμβρίου 1952.
Ο Σκίπης, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1881 και είχε περάσει τα παιδικά του χρόνια στη Λάρισα (ο πατέρας του, Ευάγγελος, υπηρετούσε εκεί ως στρατιωτικός), υπήρξε αξιοπρόσεκτος ποιητής, θεατρικός συγγραφέας και μεταφραστής.
Έζησε πολλά χρόνια στο Παρίσι, τιμήθηκε με το Εθνικό Αριστείο Γραμμάτων και διετέλεσε γενικός γραμματέας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
Στον κήπο του σπιτιού του με τα τρία εγγόνια του (πηγή: αρχείο Γ. Χατζίνη, Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Καλλιθέας)
Η κεντρική φωτογραφία (αντίγραφο σκίτσου) του παρόντος άρθρου, που χρονολογείται στο 1924, προέρχεται από τις ψηφιοποιημένες συλλογές του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ).
- Ολυμπιακός: Οι οδηγίες των «ερυθρόλευκων» για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Άρσεναλ
- Ολυμπιακός και Ιατρικό Αθηνών ένωσαν τις δυνάμεις τους, για την παγκόσμια ημέρα καρδιάς
- «’Εχετε δει το Bibi Files;» – Ανελέητο σφυροκόπημα του Τζον Όλιβερ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου – «Ο Νονός»
- ΑΕΚ: Η επίσκεψη του μικρού Μιχαήλ στα Σπάτα και η γνωριμία του με τους ποδοσφαιριστές (vid)
- Πόθεν έσχες: Σοκάρει ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της κυβέρνησης αλλά και στελεχών των άλλων κομμάτων
- Αυλώνας: Οι καταγγελίες της οικογένειας για κακοποίηση και οι ισχυρισμοί του παιδικού σταθμού για το 2χρονο αγόρι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις