Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
02.10.2025 | 15:11
Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία
Σημαντική είδηση:
02.10.2025 | 15:39
Φωτιά στις Μαλάδες στη Κρήτη - Ήχησε το 112
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αναστάσιος Χρηστομάνος: Τα πάντα διά την επιστήμην
Stories 02 Οκτωβρίου 2025 | 16:43

Αναστάσιος Χρηστομάνος: Τα πάντα διά την επιστήμην

Ο μεγαλύτερος απόστολος των φυσικών επιστημών στην Ελλάδα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Job hugging»: Χρησιμοποίησε τη νέα τάση υπέρ σου

«Job hugging»: Χρησιμοποίησε τη νέα τάση υπέρ σου

Spotlight

Ουδενός έλληνος επιστήμονος, κατά την εποχήν μας, το όνομα αντήχησε συχνότερον εις τους επιστημονικούς μας κύκλους, τας εφημερίδας, την κοινωνίαν, όσον του Χρηστομάνου.

Εις τούτο δεν συνέτεινε πολύ ούτε ότι ήτο τόσον σοφός επιστήμων, ούτε, πολύ ολιγώτερον, ότι ήτο χημικός. Η χημεία έχει, μεταξύ των επιστημών, εις την Ελλάδα τόσην διάδοσιν, όσην μεταξύ των ξένων γλωσσών η Κινεζική.


Επιστήμων κλειόμενος δώδεκα μήνας εις το εργαστήριόν του, διά να δημοσιεύη δύο σελίδας πρωτότυπον εργασίαν, σημαίνει παρά τοις πολλοίς ενταύθα άνθρωπον ο οποίος έχει ίσως κάποιον τάλαντον, αλλ’ είνε ιδιότροπος και μάλλον ανωφελής.

Προτιμά να θάψη —λέγουν— το τάλαντόν του μετ’ αυτού εις το γραφείον του, αντί να το χρησιμοποιήση κατά τον ένα ή άλλον τρόπον διά το εθνικόν καλόν.


Διά να εννοήσωμεν πόθεν η δημοτικότης του Χρηστομάνου, πρέπει να τον ψυχολογήσωμεν βαθέως. Και ουδεμία ψυχολογία είνε δυνατή άνευ της ερεύνης του περιβάλλοντος και των περιστάσεων, προς τα οποία η ψυχή μας πάντοτε προσαρμόζεται.

Ο Χρηστομάνος κατήγετο εκ Μακεδονίας. Η οικογένειά του ανήκεν εις τους Έλληνας εκείνους προύχοντας οίτινες, ως εκ της υπεροχής των, απετέλουν το σημείον της βολής των κυριάρχων. Διά τούτο εφυγαδεύθη εκ των πρώτων άμα ως εξερράγη η Ελληνική Επανάστασις. Κατέφυγεν εις Βιέννην, όπου είχε συγγενείς, συναποφέρουσα τα ανέπαφα εθνικά ιδεώδη, τα οποία αλύγιστα σφυρηλατεί η δουλεία. Εντεύθεν εβλάστησαν εις την νεανικήν αυτού καρδίαν αισθήματα ελληνικά και η θερμή αγάπη της πατρίδος, τα οποία η προς την επιστήμην μετέπειτα αφοσίωσίς του συνέσφιξε και έφερε προς μίαν μόνην διεύθυνσιν, την επιστημονικήν. Η πρόοδος και ανάπτυξις της ελληνικής επιστήμης υπήρξεν έκτοτε και πάντοτε το ιδανικόν του βίου του.

Έζησε και ανετράφη εις την Βιέννην, εις την πόλιν των τρελλών χορών και των χαριτωμένων τραγουδιών· την πόλιν των τρυφερών αισθημάτων και της αδόλου ευθυμίας· την πόλιν η οποία εγέννησε τον γλυκύν Μόζαρτ και εδόξασε τον Στράους. Εκείνη διέπλασσε και του Χρηστομάνου την καρδίαν. Ηγάπα τρυφερώς την οικογένειάν του, τους φίλους του, τους μαθητάς του, τα παιδιά του, όπως τους ωνόμαζεν. Είχε πνεύμα σπινθηροβόλον, ευπετές (σ.σ. ευκολονόητο) και χαριτολόγον, είχε λεπτότητα και καλαισθησίαν. Η συναναστροφή του έθελγε και επεζητείτο διά τούτο από όλους. Κοινωνικώτατος, γνωρίζων καλώς τον κόσμον, εκ της μακράς αυτού μετά των Ευρωπαίων αναστροφής, ευχάριστος και πνευματώδης, είχε τόσους φίλους όσους και γνωρίμους.

Αι μακραί σπουδαί του κατόπιν εις τα γερμανικά πανεπιστήμια έδωσαν εις τον Χρηστομάνον τον γνήσιον τύπον γερμανού επιστήμονος.


Πλησίον εις τον γίγαντα εκείνον, σωματικώς και πνευματικώς, τον μεγάλον Bunsen, παρά τω οποίω εμαθήτευσεν ως βοηθός, ερρίζωσαν βαθέως εις την ψυχήν του αι γερμανικής ακαμπτότητος εκείναι βάσεις αίτινες χαρακτηρίζουν τους εκείθεν του Ρήνου σοβαρούς επιστήμονας. Μελέτη βαθεία, αγάπη και αφοσίωσις εις την επιστήμην. Τα πάντα διά την επιστήμην.

Διά τούτο όταν νεώτατος ο Χρηστομάνος επανήλθεν εις την Ελλάδα και ευρέθη εις έδαφος έρημον και ακαλλιέργητον επιστημονικώς, ου μόνον υπό την επίδρασιν του ξηρού περιβάλλοντος δεν εμαράνθη ο ζήλος του, αλλά τουναντίον.

Έχων χαράξει βαθέως εις την ψυχήν του τον ευθύν δρόμον, όστις θα τον έφερε προς τον σκοπόν του, βοηθούμενος υπό της αρτίας αυτού μορφώσεως και του ευρέος πνεύματός του, κατώρθωσε διά 45ετών επιμόνων αγώνων να μεταφυτεύση, όσον τούτο ήτο δυνατόν, την γερμανικήν πνευματικήν και θετικήν μέθοδον εις τας επιστημονικάς ημών σπουδάς· να διαδώση την χημείαν και τας φυσικάς επιστήμας, των οποίων υπήρξεν ο μεγαλείτερος εν Ελλάδι απόστολος. Διά των εμπνευσμένων αυτού παραδόσεων μετήγγιζε την ιδίαν αυτού αγάπην προς την επιστήμην εις τας ψυχάς των μαθητών του. Διά της ιδρύσεως, κατόπιν πολυετών αγώνων, του Χημείου της οδού Σόλωνος, εστέγασε την χημικήν επιστήμην και εν Ελλάδι, και μάλιστα εις μέγαρον αντάξιον, εν πολλοίς, των εν Γερμανία.

Παν ό,τι κατώρθωσεν η λατρεία των μαθητών του, η πανελλήνιος φήμη του, οφείλεται εις την προς την επιστήμην αγάπην και αφοσιώσίν του, ήτις τον ενέπνεε εις πάντα αυτού τα έργα. Ήτο κατάδηλος και την ανεγνώριζαν όλοι, οι μαθηταί του, οι συνάδελφοί του, ο κόσμος.


Ο Χρηστομάνος, δεύτερος από αριστερά μεταξύ των ορθίων (δίπλα του, πρώτος από αριστερά, ο καθηγητής Ξαβέριος Λάνδερερ, που δίδαξε πρώτος τη χημεία στην Ελλάδα σε πανεπιστημιακό επίπεδο)

Η πρόοδος της ελληνικής επιστήμης υπήρξεν ο μόνος του πόθος και το ιδανικόν εις το οποίον προσήρμοσε και αφιέρωσε τον βίον του.

Ήτο επιστήμων γερμανός με καρδίαν ελληνικήν.

Ευτυχή εθεώρει ο Pasteur εκείνον όστις έχει εν ιδανικόν και αυτό ακολουθεί καθ’ όλον του τον βίον.

Ο Χρηστομάνος υπήρξεν ευτυχής.


Νεκρολογία Αναστασίου Χρηστομάνου διά χειρός Κωνσταντίνου Δ. Ζέγγελη (1870-1957), ακαδημαϊκού και διακεκριμένου χημικού, που διετέλεσε καθηγητής της Ανοργάνου και Φυσικής Χημείας στο Εθνικό Πανεπιστήμιο, καθώς και πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είχε δημοσιευτεί στο δεκαπενθήμερο εικονογραφημένο περιοδικό «Παναθήναια» (Οκτώβριος 1906-Μάρτιος 1907, τόμος ΙΓ’).


Ο Κωνσταντίνος Ζέγγελης

Διαπρεπής χημικός, γόνος ονομαστής βυζαντινής οικογένειας με καταγωγή από το Μελένικο (άλλοτε αξιόλογο αστικό κέντρο του ελληνισμού στο βόρειο τμήμα της Ανατολικής Μακεδονίας), ο Αναστάσιος Χρηστομάνος γεννήθηκε στη Βιέννη στις 8 Μαρτίου 1841 και απεβίωσε στην Αθήνα στις 2 Οκτωβρίου 1906.

Ο Χρηστομάνος υπήρξε όχι μόνο πρωτοπόρος στη συστηματική οργάνωση των χημικών σπουδών στη χώρα μας αλλά και πρωτεργάτης της ίδρυσης και οικοδόμησης του κτιρίου του Παλαιού Χημείου του Πανεπιστημίου Αθηνών επί της οδού Σόλωνος.


Πέραν του διδακτικού έργου του στη Γενική και την Αναλυτική Χημεία, ο Χρηστομάνος ήταν ο πρώτος που εφάρμοσε την εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών του στη χημεία.

Σπουδαίες υπήρξαν οι ερευνητικές μελέτες και οι επιστημονικές εργασίες του, όπως και οι δικής του επινοήσεως συσκευές (η του προσδιορισμού του ανθρακικού οξέος, η της εξευρέσεως του σημείου τήξεως κ.ά.).

Από τα μοναδικής αξίας διδακτικά συγγράμματα του Χρηστομάνου ξεχωρίζει το μεγάλο δίτομο έργο του «Εγχειρίδιον Χημείας», που αποτέλεσε σταθμό στην ελληνική χημική βιβλιογραφία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισορρόπησε εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισορρόπησε εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φθινοπωρινές τροφές για δυνατό έντερο

Φθινοπωρινές τροφές για δυνατό έντερο

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση για τα μέτρα του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση για τα μέτρα του ενεργειακού κόστους

inWellness
inTown
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stories
«Σε είδα, Ουίλιαμ. Έχω τηλεόραση!»: Έναν αιώνα πριν εφευρέθηκε η οθόνη που μέσα της χωράει όλο τον κόσμο
Σαν σήμερα 02.10.25

«Σε είδα, Ουίλιαμ. Έχω τηλεόραση!»: Έναν αιώνα πριν εφευρέθηκε η οθόνη που μέσα της χωράει όλο τον κόσμο

Ο Σκωτσέζος εφευρέτης Τζον Λόουτζι Μπερντ κατάφερε του 1925 να αποτυπώσει για πρώτη φορά το όνειρο που κυνηγούσαν γενιές επιστημόνων: τη μετάδοση μιας κινούμενης εικόνας ανθρώπινου προσώπου. Ο λόγος για την τηλεόραση

Σύνταξη
«Η ελπίδα είναι δράση»: Η σπουδαία Τζέιν Γκούντολ με δικά της λόγια
Σοφία ζωής 01.10.25

«Η ελπίδα είναι δράση»: Η σπουδαία Τζέιν Γκούντολ με δικά της λόγια

Από το παιδικό της όνειρο, εμπνευσμένο από τον Ταρζάν, μέχρι το σπάσιμο των ακαδημαϊκών κανόνων και την ίδρυση ενός παγκόσμιου κινήματος, η ζωή της Δρ Τζέιν Γκούντολ υπήρξε ένα αδιάκοπο μάθημα θάρρους, ενσυναίσθησης και ελπίδας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από θνητή κόρη, δίχρονη ζωντανή Θεά του Νεπάλ: Η Αριατάρα Σάκυα αποθεώνεται -και διχάζει
Κουμάρι 01.10.25

Από θνητή κόρη, δίχρονη ζωντανή Θεά του Νεπάλ: Η Αριατάρα Σάκυα αποθεώνεται -και διχάζει

Σε έναν κόσμο όπου οι θεότητες συχνά ανήκουν στη σφαίρα του μύθου και της πίστης, το Νεπάλ διατηρεί ζωντανή μια αρχαία και αμφιλεγόμενη παράδοση: την εκλογή μιας κοπέλας ως ενσάρκωσης της ινδουιστικής θεάς Τάλετζου, γνωστής ως Κουμάρι ή Ζωντανή Θεά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά
Μεμοραμπίλι 29.09.25

Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά

Αυτή είναι μια ροκ εν ρολ ιστορία που δεν έχει ειπωθεί ποτέ - κι έχει να κάνει με το δερμάτινο μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν σαν σύμβολο της άγριας, ζεστής και ατίθασης πλευράς του ροκ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον
Κοιτίδα πολιτισμού 29.09.25

To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον

Το JM Vidéo, ένα από τα δύο βιντεοκλάμπ που απομένουν στο Παρίσι, έχει γίνει το σκηνικό μιας δημοφιλούς σειράς στο YouTube με πρωταγωνιστές αστέρες πρώτης γραμμής. Ωστόσο, χρειάζεται 35.000 ευρώ για να παραμείνει σε λειτουργία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστική Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία
Μυστήριο 29.09.25

Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστική Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία

Ένα Stradivarius του 1709, που ανήκε στην οικογένεια Μέντελσον και θεωρούνταν κλεμμένο από τους Ναζί, εντοπίστηκε στην Ιαπωνία με άλλο όνομα, μετά από έρευνα που αποκάλυψε την αληθινή του ταυτότητα

Σύνταξη
Μπριζίτ Μπαρντό: Από σεξουαλική Αμαζόνα, μισάνθρωπη Μαινάδα
«Μίσος» 28.09.25

Μπριζίτ Μπαρντό: Από σεξουαλική Αμαζόνα, μισάνθρωπη Μαινάδα

Η Μπριζίτ Μπαρντό, που κάποτε υπήρξε το απόλυτο σύμβολο της σεξουαλικής απελευθέρωσης και η «ατμομηχανή της ιστορίας των γυναικών» σύμφωνα με τη Σιμόν ντε Μποβουάρ, έχει περάσει τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής της αφοσιωμένη αποκλειστικά στον ακτιβισμό για τα δικαιώματα των ζώων πασπαλισμένο με ρατσιστικές κορώνες μισαλλοδοξίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Υπερβολικά φιλόδοξη, θα κινήσει γη και ουρανό»: Η Κάρλα Μπρούνι ορκίζεται εκδίκηση για τον ατιμασμένο Σαρκοζί
«Ίδιοι» 28.09.25

«Υπερβολικά φιλόδοξη, θα κινήσει γη και ουρανό»: Η Κάρλα Μπρούνι ορκίζεται εκδίκηση για τον ατιμασμένο Σαρκοζί

Συγκλονιστικές είναι οι διαστάσεις που λαμβάνει η δικαστική περιπέτεια του πρώην Προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, μετά την καταδίκη του σε πέντε χρόνια φυλάκιση. Την ίδια στιγμή η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι, εμφανίζεται αποφασισμένη να κάνει τα πάντα για αυτόν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γκρέις Κέλι: «Η ζωή μου δεν ήταν παραμύθι» – Η τελευταία εξομολόγηση πριν από το θανατηφόρο τροχαίο
Πριγκιπάτο 27.09.25

Γκρέις Κέλι: «Η ζωή μου δεν ήταν παραμύθι» – Η τελευταία εξομολόγηση πριν από το θανατηφόρο τροχαίο

Στην τελευταία συνέντευξη πριν τον τραγικό θάνατό της στο People, η Γκρέις Κέλι αποκάλυψε ότι η ζωή της δεν ήταν καθόλου το παραμύθι που όλοι υπέθεταν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Μέριλιν Μονρόε λάτρευε να ποζάρει για τον φωτογράφο Σαμ Σο – Η λήψη στη Νέα Υόρκη, τα αποτσίγαρα και ο άνεμος
Η ευκαιρία 26.09.25

Η Μέριλιν Μονρόε λάτρευε να ποζάρει για τον φωτογράφο Σαμ Σο – Η λήψη στη Νέα Υόρκη, τα αποτσίγαρα και ο άνεμος

O Σαμ Σο, o φωτογράφος πίσω από την εμβληματική λήψη της Μέριλιν Μονρόε με το λευκό φόρεμα πάνω από έναν υπόγειο σιδηρόδρομο, έδωσε σάρκα και οστά σε μια ιδέα χρόνων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ασάτα Σακούρ: Πέθανε το μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, το οποίο το FBI επικήρυξε για 2 εκατομμύρια
«Καθήκον» 26.09.25

Ασάτα Σακούρ: Πέθανε το μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, το οποίο το FBI επικήρυξε για 2 εκατομμύρια

Η Ασάτα Σακούρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 χρόνων, προκάλεσε πυρετό στο FBI - Απέδρασε από φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ και αναζήτησε άσυλο στην Κούβα, το οποίο της δόθηκε από τον Φιντέλ Κάστρο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Λανουά χαμηλώνει (;) τον πήχη με τους ξένους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Ο Λανουά χαμηλώνει (;) τον πήχη με τους ξένους διαιτητές

Συγκρίσεις: Πέρσι ξεκίνησε με ελίτ και ακολούθησαν Γερμανοί 1ης κατηγορίας. Φέτος με Γερμανό μη διεθνή στο ΠΑΟ-Ολυμπιακός και ακολουθεί ρέφερι 1ης κατηγορίας από την ίδια χώρα στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

Βάιος Μπαλάφας
Ταμείο Ανάκαμψης: «Να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα», το μήνυμα των Βρυξελλών στην κυβέρνηση
«Να τρέξουμε» 02.10.25

Ταμείο Ανάκαμψης: «Να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα», το μήνυμα των Βρυξελλών στην κυβέρνηση

Το χρονικό πλαίσιο για την κυβέρνηση είναι ασφυκτικό, καθότι έχει μπροστά της το τέλος Οκτωβρίου όπου μέχρι τότε θα πρέπει να έχει υποβάλει το σχέδιο αναθεώρησης

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Η ψευδαίσθηση ισχύος του Ισραήλ
Κρατική πειρατεία 02.10.25

Η ψευδαίσθηση ισχύος του Ισραήλ

Το Ισραήλ φαίνεται ότι διαρκώς επιβεβαιώνει την ισχύ του μέσα από πρακτικές όπως η ανάσχεση του στόλου της αλληλεγγύης. Στην πραγματικότητα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ρωσία: Αντίποινα Πούτιν σε περίπτωση κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – Η απάντηση «θα είναι σκληρή»
Κλιμάκωση 02.10.25

Αντίποινα Πούτιν σε περίπτωση κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – Η απάντηση «θα είναι σκληρή»

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρασαν μια ημέρα στην πρωτεύουσα της Δανίας συζητώντας πώς θα ενισχύσουν την ασφάλεια της ηπείρου χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία. Η Ρωσία είχε την… τιμητική της. Η απάντηση της Μόσχας δεν άργησε.

Σύνταξη
Το θέατρο του παραλόγου…
On Field 02.10.25

Το θέατρο του παραλόγου…

Η διοίκηση της Γιουνάιτεντ σκέφτεται την απόλυση του Αμορίμ και έχει στο… μικροσκόπιο τον Φάμπρεγας και τον Σάουθγκεϊτ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Λάουρα Κοβέσι, η Εισαγγελία που ήρθε για να μείνει και οι κανόνες του παιχνιδιού που έχουν αλλάξει
Πολιτική 02.10.25

Κοβέσι: ΟΠΕΚΕΠΕ, «ακρωνύμιο της διαφθοράς» - Η Εισαγγελία που ήρθε για να μείνει και οι κανόνες του παιχνιδιού που έχουν αλλάξει

Πολλά τα μηνύματα της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι. ΟΠΕΚΕΠΕ, το «ακρωνύμιο της διαφθοράς, του νεποτισμού και των πελατειακών σχέσεων» είπε μιλώντας για εγκληματίες που είχαν τη βοήθεια κρατικών λειτουργών. Κόλαφος για τα Τέμπη. Το μεγάλο καρφί για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εισαγγελείς.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Η Daily Mail κατασκόπευε τον αδελφό μου» λέει ο πρίγκιπας Χάρι για τον διάδοχο Γουίλιαμ
Fizz 02.10.25

«Η Daily Mail κατασκόπευε τον αδελφό μου» λέει ο πρίγκιπας Χάρι για τον διάδοχο Γουίλιαμ

Ο πρίγκιπας Χάρι, μέσω του δικηγόρου του, κατηγόρησε τη βρετανική ταμπλόιντ Daily Mail ότι κατέφυγε σε ιδιωτικούς ντεντέκτιβ για να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με το πάρτι γενεθλίων του αδελφού του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, το 2003

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Κυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά – Να φύγετε το γρηγορότερο
Στη Βουλή 02.10.25

Ανδρουλάκης: Κυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά – Να φύγετε το γρηγορότερο

«Δεν θα ξεχάσουμε τι κάνατε το καλοκαίρι στη Βουλή. Αυτά λέγονται συγκάλυψη. Σκοτάδια κι έρημος η διαφάνεια για τη ΝΔ», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται αποξηραμένες φράουλες
Ο λόγος 02.10.25

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται αποξηραμένες φράουλες

Στη συσκευασία του προϊόντος δεν αναγράφεται ουσία η οποία είναι αλλεργιογόνος, ενώ θα έπρεπε να τονίζεται με είδος χαρακτήρων που κάνει σαφή διάκριση από το υπόλοιπο του καταλόγου των συστατικών.

Σύνταξη
Πρώην παίκτης της Άρσεναλ υποψήφιος αντικαταστάτης του Αμορίμ στη Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Πρώην παίκτης της Άρσεναλ υποψήφιος αντικαταστάτης του Αμορίμ στη Γιουνάιτεντ

Ο πρώην παίκτης των Άρσεναλ και Τσέλσι και νυν της Κόμο, Σεσκ Φάμπρεγας «φιγουράρει» ως υποψήφιος αντικαταστάτης του Ρούμπεν Αμορίμ, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα.

Σύνταξη
Συνάντηση Κουτσούμπα με αξιωματούχους του Βιετνάμ – «Γερές, αδελφικές, πολύχρονες διμερείς σχέσεις»
ΚΚΕ 02.10.25

Συνάντηση Κουτσούμπα με αξιωματούχους του Βιετνάμ – «Γερές, αδελφικές, πολύχρονες διμερείς σχέσεις»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι το ΚΚΕ «έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη των σχέσεων φιλίας ανάμεσα στους δύο λαούς, ακόμα και πριν τη σύναψη των διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες»

Σύνταξη
Τρίτος σε δημιουργία ευκαιριών σε όλο το Champions League ο Τσικίνιο – Στη λίστα και ο Ποντένσε (pic)
Champions League 02.10.25

Τρίτος σε δημιουργία ευκαιριών σε όλο το Champions League ο Τσικίνιο – Στη λίστα και ο Ποντένσε (pic)

Δύο από τους κορυφαίους «δημιουργούς» στο Champions League στις δύο πρώτες αγωνιστικές της League Phase είναι παίκτες του Ολυμπιακού - Τρίτος ο Τσικίνιο, όγδοος ο Ποντένσε.

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο