Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη»: Εγκαίνια του ανακαινισμένου χώρου με μια έκθεση
Art 26 Ιανουαρίου 2026, 18:51

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη»: Εγκαίνια του ανακαινισμένου χώρου με μια έκθεση

Η διάρκεια της έκθεσης: θα είναι από την 1η Φεβρουαρίου έως τις19 Απριλίου 2026, ενώ η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Δήμος Αθηναίων εγκαινιάζει, μέσω του (ΟΠΑΝΔΑ), τον ανακαινισμένο ημιυπόγειο χώρο του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη», ο οποίος ξεκινάει τη λειτουργία του ως εκθεσιακός, φιλοξενώντας, από την 01 Φεβρουαρίου έως τις 19 Απριλίου 2026, την έκθεση «Πάμε σαν άλλοτε…», από την συλλογή Χρήστου και Πόλλυς Κολλιαλή.

Η ανακαίνιση του ημιυπόγειου χώρου του αρχοντικού Χατζημιχάλη πραγματοποιήθηκε με δωρεά της κ. Αικ. Παπαδάκη στη μνήμη της κόρης της, συλλέκτριας αντικειμένων λαϊκής τέχνης, δίνοντας μια νέα πνοή στον χώρο και νέες δυνατότητες στο Μουσείο.

Ο νέος χώρος προς τιμήν δύο ζωγράφων

Σχεδόν έναν αιώνα μετά, από την πρώτη έκθεση των «Ανένταχτων» του Νίκου Βέλμου, το 1928, σε ένα υπόγειο της οδού Νικοδήμου στην Πλάκα, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» επιστρέφει συμβολικά στον δικό του υπόγειο χώρο, τιμώντας δύο ναΐφ ζωγράφους, την Έρση-Αλεξία Χατζημιχάλη (1918-2001) και τον Γιώργο Σαββάκη (1924–2004).

Η επιλογή των έργων της Χατζημιχάλη και του Σαββάκη δεν είναι τυχαία, ούτε εξαντλητική.

Τα έργα που παρουσιάζονται δεν επιδιώκουν να συνοψίσουν το σύνολο της δημιουργίας τους, ωστόσο λειτουργούν ως θραύσματα βιωμένης ζωής, ως εικόνες που συνομιλούν με τον χώρο, τον χρόνο και τη συλλογική μνήμη της Πλάκας.

Ο συνδυασμός τους δε έχει  ξεκάθαρα έναν χαρακτήρα νοσταλγίας της Παλιάς Αθήνας αλλά και ο χρόνος παρουσίασης της έκθεσης δεν μοιάζει τυχαίος, καθώς συμπίπτει με την Κυριακή, που ανοίγει το Τριώδιο, δηλαδή ημερομηνία έναρξης της αποκριάτικης περιόδου, που η περιοχή της Πλάκας ήταν και εξακολουθεί να είναι ο κατ’ εξοχήν τόπος αποκριάτικων εκδηλώσεων.

Η έκθεση «Πάμε σαν άλλοτε…»

Πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους συλλέκτες Χρήστο και Πόλλυ Κολλιαλή και από την Συλλογή του Μουσείου.

Και οι δύο πάντως μιλούν σε ενεστώτα χρόνο τόσο για την Έρση – Αλεξά Χατζημιχάλη όσο και για τον Γιώργο Σαββάκη, επισημαίνοντας ότι τα έργα των ναίφ ζωγράφων πρέπει να προβάλλονται γιατί είναι έργα που μας καλούν να δούμε την ζωή σαν άλλοτε…πιο όμορφα, πιο ξεκάθαρα, αληθινά και αδιαμεσολάβητα.

Επιμέλεια έκθεσης: Σταυρούλα Πισιμίση, λαογράφος, υπεύθυνη Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» Δήμου Αθηναίων

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 στις 12:00.

Έρση – Αλεξία Χατζημιχάλη

Κόρη της σπουδαίας λαογράφου Αγγελικής Χατζημιχάλη, γεννήθηκε και έζησε στην Πλάκα έως τον θάνατό της, το 2001.

Μεγάλωσε σε περιβάλλον με επιρροές από την ελληνική λαϊκή τέχνη, την παράδοση και την ιστορία, ακολουθώντας το επάγγελμα της ξεναγού, ωστόσο είχε παρακολουθήσει μαθήματα κεραμικής στην Αγγλία και φιλοσοφίας στην Αθήνα.

Ξεκίνησε να ζωγραφίζει γύρω στα σαράντα της χρόνια, με την ελευθερία εκείνου που ζωγραφίζει πρώτα για να θυμηθεί και ύστερα για να μοιραστεί.

Η πρώτη της έκθεση, το 1962, φιλοξενείται σε μια μικρή γκαλερί στην Πλάκα. Το έργο της είναι πληθωρικό με ένταση στο χρώμα, κυρίως το μπλε, το οποίο συνδυάζει με απλοϊκές γραμμές και μορφές ονειρικές.

Η ‘Ερση Χατζημιχάλη συγκαταλέγεται στον κατάλογο naive τέχνης του γαλλικού λεξικού E. Benezit, ενώ έργα της βρίσκονται σε γκαλερί στην Αγγλία, ΗΠΑ και Γαλλία.

Γιώργος Σαββάκης

Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ναΐφ ζωγράφους που κατέγραψαν με ευαισθησία τη ζωή στις γειτονιές της, ενώ από μαθητής ακόμη σχεδίαζε σκηνές από την καθημερινότητα της παλιάς Αθήνας, καταγράφοντας με αφοπλιστική αμεσότητα τη ζωή των δρόμων και των μικρών στιγμών της πόλης.

Η ζωγραφική του διαδρομή ξεκινά το 1956, πάνω στους τοίχους της ταβέρνας «Βάκχος» στην Πλάκα, για να ακολουθήσουν περισσότερες από σαράντα ταβέρνες, όπου η τέχνη του συναντά τον λαϊκό χώρο και το συλλογικό βίωμα.

Το 1973 περνά στον καμβά, αναπτύσσοντας μια εικαστική γλώσσα εμπνευσμένη από την Αθήνα και τα τοπόσημά της, φορτισμένα με έντονο ιστορικό και πολιτισμικό συμβολισμό.

Το 1980 πραγματοποιείται η πρώτη του ατομική έκθεση στην Αθήνα. Ακολουθούν πολυάριθμες ατομικές και συλλογικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου το έργο του αναγνωρίζεται και τιμάται με βραβεία και επαίνους και έργα του να βρίσκονται σε πολλές ευρωπαϊκές γκαλερί και ιδιωτικές συλλογές.

Πληροφορίες

Διάρκεια έκθεσης: 01 Φεβρουαρίου – 19 Απριλίου 2026

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» Δήμου Αθηναίων:  Αγγελική Χατζημιχάλη 6, Πλάκα, τ. 210 3243987

Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη – Παρασκευή 11.00 – 16.00, Σάββατο & Κυριακή 10.00 – 15.00, Δευτέρα κλειστά

