21.01.2026 | 09:04
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν πρoβλήματα
In-Between: Έργα τέχνης που «παίζουν» ανάμεσα στη λογική και το ένστικτο
Art 21 Ιανουαρίου 2026 | 10:05

In-Between: Έργα τέχνης που «παίζουν» ανάμεσα στη λογική και το ένστικτο

Στις 24 Ιανουαρίου ο Εμίλιο Παπαευαγγελίου παρουσιάζει στο Εuropean Centre Athens την έκθεση του με τίτλο «Ανάμεσα / In-Between».

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ανάμεσα στον πάγκο του φαρμακείου και την επιφάνεια του καμβά. Ανάμεσα στη λογική και το ένστικτο. Ανάμεσα στις υποχρεώσεις της καθημερινότητας και τη βαθιά ανάγκη καλλιτεχνικής έκφρασης ο Εμίλιο Παπαευαγγελίου ζωγραφίζει όπως αναπνέει. Για πρώτη φορά επιλέγει να βγει από τα όρια του φαρμακείου του, που είναι ταυτόχρονα το ατελιέ του, και από τη Λοκρίδα της Φθιώτιδας όπου ζει, προκειμένου να παρουσιάσει τη δουλειά του στην Αθήνα μέσα από την ατομική του έκθεση «Ανάμεσα / In-Between», στο Εuropean Centre Athens. Την επιμέλεια έχει αναλάβει η ιστορικός τέχνης Ελισάβετ Πλέσσα.

Περισσότερα από 60 έργα, ζωγραφισμένα σχεδόν αποκλειστικά με στυλό διαρκείας, άλλοτε σε φύλλα μηνιαίων επιτραπέζιων ημερολογίων κι άλλοτε στον καμβά, ετοιμάζονται να αναμετρηθούν με το βλέμμα των φιλότεχνων. Να το αφήσουν να περιπλανηθεί ανάμεσα στα δίπολα που κυριαρχούν στη ζωή και τη δουλειά του Εμίλιο Παπαευαγγελίου: Ιταλία–Ελλάδα, καλλιτέχνης–φαρμακοποιός, αφαίρεση-παραστατικότητα, μικρή-μεγάλη κλίμακα. Να του αφηγηθούν όχι μόνο την ιστορία του ζωγράφου που ισορροπεί ανάμεσα σε δύο κόσμους, αλλά και να του επιτρέψουν να παρακολουθήσει την αυτόνομη εικαστική διαδρομή του.

«Θέλω η ζωγραφική μου να αντικατοπτρίζει την ύπαρξη και την πίστη του ανθρώπου, με ορθολογισμό αλλά και με δυναμική», δίνει το στίγμα της δουλειάς του ο Εμίλιο Παπαευαγγελίου.

Και η επιμελήτρια της έκθεσης, Ελισάβετ Πλέσσα, επισημαίνει στο κείμενό της σχετικά με την τεχνική του καλλιτέχνη και το ιδιότυπο ατελιέ του που στεγάζεται στο φαρμακείο του: «Η επιλογή των μέσων του –κατά κύριο λόγο στιλό διαρκείας, αλλά και δεκάδες πένες, πενάκια, μαρκαδόροι, μολύβια και ακρυλικά, πάνω σε χαρτί ή σε καμβά– δεν είναι αυθαίρετη: προκύπτει από μια δεδομένη συνθήκη, η οποία από πρακτική αναγκαιότητα μετατρέπεται σε δημιουργική διαδικασία με συγκεκριμένα υποστρώματα και χρωστικά υλικά, και που αντί να τον δεσμεύσει του προσφέρει ένα πλαίσιο ελευθερίας μέσα στο οποίο η ζωγραφική του βρίσκει αβίαστα τους τρόπους της».

Λίγα λόγια για τον Εμίλιο Παπαευαγγελίου

Γεννημένος το 1972 στο Alatri της Ιταλίας ο Εμίλιο Παπαευαγγελίου σπούδασε Φαρμακευτική στο Πανεπιστήμιο Sapienza, στη Ρώμη. Είναι ιδιοκτήτης φαρμακείου στη Λοκρίδα (Φθιώτιδα), όπου εναλλάσσει σε καθημερινή βάση τις ιδιότητες του φαρμακοποιού και του καλλιτέχνη.

Προσχώρησε στον καλλιτεχνικό κόσμο της Στουτγκάρδης όταν έγινε ενεργό μέλος της ομάδας [KUN:ST] International το 2019, εξακολουθώντας και σήμερα να συμμετέχει στις δράσεις της: το 2021 το έργο του Decoder διακρίθηκε με το πρώτο βραβείο του κοινού, και το 2023 το έργο του Meseona πήρε το δεύτερο βραβείο της καλλιτεχνικής επιτροπής. Έχει λάβει μέρος σε έξι διεθνείς εικαστικές εκθέσεις και έχει παρουσιάσει τη ζωγραφική του στην Ελλάδα σε μία ατομική και πέντε ομαδικές εκθέσεις.

Η έκθεση συνοδεύεται από δίγλωσσο (ελληνικά-αγγλικά) πλήρως εικονογραφημένο κατάλογο.

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί συνομιλία του Εμίλιο Παπαευαγγελίου με την επιμελήτρια Ελισάβετ Πλέσσα, με ταυτόχρονη περιήγηση στον εκθεσιακό χώρο.

ΙΝFO

Εμίλιο Παπαευαγγελίου: «Ανάμεσα /In-Between»
24 Ιανουαρίου -15 Φεβρουαρίου 2026
European Centre Athens, Μητροπόλεως 74, Πλάκα, Αθήνα 10563, Tηλ. +210-3428511
Ωράριο λειτουργίας: Τετάρτη-Κυριακή 12.00-19.00 • Δευτέρα και Τρίτη: κλειστά
Ελεύθερη είσοδος

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Xρηματιστήριο Αθηνών
ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε πρόταση στη συζήτηση για διακομματική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα
Βουλή 21.01.26

Ναι στον διάλογο, όχι στα προσχήματα - Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση στη συζήτηση για διακομματική επιτροπή για το αγροτικό

Στη συζήτηση της Βουλής επί της πρότασης της κυβέρνησης για σύσταση διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τη δική του πρόταση

Σύνταξη
Αυτή η μεγάλη επιτυχία αποδείχθηκε η αρχή του τέλους – Οι Take That όπως δεν τους έχουμε δει ποτέ ξανά
Μηχανή χρημάτων 21.01.26

Αυτή η μεγάλη επιτυχία αποδείχθηκε η αρχή του τέλους – Οι Take That όπως δεν τους έχουμε δει ποτέ ξανά

Περίπου 35 χρόνια μετά την εμφάνισή τους στο μουσικό στερέωμα, οι Take That παρουσιάζουν αδημοσίευτο υλικό από τα πρώτα τους χρόνια και μιλούν για την πίεση της επιτυχίας στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ολυμπιακός: Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι σε περίπτωση πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League (pics)
Champions League 21.01.26

Ολυμπιακός: Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι σε περίπτωση πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League (pics)

Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League και το Football Meets Data έκανε γνωστούς τους πιθανούς αντιπάλους του αν τελείωνε σήμερα η League Phase και ποιον θα βρει στον δρόμο του αν τελικά προκριθεί.

Σύνταξη
Συστήθηκε ομάδα εργασίας για την επίσπευση αδειοδότησης καταφυγίων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Εγκαταστάσεις φιλοξενίας 21.01.26

Συστήθηκε ομάδα εργασίας για την επίσπευση αδειοδότησης καταφυγίων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Διυπουργική συνεργασία για την ταχύτερη αδειοδότηση των καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συγκροτήθηκε μεταξύ Υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Σύνταξη
«Βροχή» τα 112 για επικίνδυνα φαινόμενα: Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – «Καμπανάκι» για Αττική
«Περιορίστε μετακινήσεις» 21.01.26

«Βροχή» τα 112 για επικίνδυνα φαινόμενα: Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - «Καμπανάκι» για Αττική

Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Αττική από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ της Τετάρτης

Σύνταξη
Τραμπ: Κρίσιμη η συνεδρίαση στο Νταβός για τη Γροιλανδία – Τρόπο αποκλιμάκωσης αναζητούν οι Ευρωπαίοι
Σύνοδος στο Νταβός 21.01.26

Ο Τραμπ πάει στο Νταβός (με το όπλο του): Κρίσιμη η σύνοδος για τη Γροιλανδία - Οι επιλογές των Ευρωπαίων

Ο Τραμπ αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για τη Γροιλανδία στη Σύνοδο του Νταβός - Οι Ευρωπαίοι αναζητούν τακτική απέναντι στις ΗΠΑ σε όλο το φάσμα, από τον κατευνασμό μέχρι την αντεπίθεση

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Σοκ στo ισπανικό ποδόσφαιρο: Νεκρός πρώην παίκτης της Ατλέτικο και της Σεβίλλης στο σιδηροδρομικό δυστύχημα
Ποδόσφαιρο 21.01.26

Σοκ στo ισπανικό ποδόσφαιρο: Νεκρός πρώην παίκτης της Ατλέτικο και της Σεβίλλης στο σιδηροδρομικό δυστύχημα

Ο 50χρονος Νταβίντ Κορδόν Μέσα έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία – Είχε παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της Χετάφε που έπαιζε ο γιος του.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Όλο το παρασκήνιο από τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ- Τα «καρφιά», οι έντονοι διάλογοι και οι διαφορετικές στρατηγικές
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

ΠΑΣΟΚ: Όλο το παρασκήνιο από τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ- Τα «καρφιά», οι έντονοι διάλογοι και οι διαφορετικές στρατηγικές

Τα τρία «Α» του Νίκου Ανδρουλάκη στο δρόμο προς το συνέδριο. Οι κόντρες και τα αιχμηρά σχόλια κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, ο προβληματισμός για την πορεία του ΠΑΣΟΚ και η επικείμενη «μάχη» της διεύρυνσης.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Υποκλοπές: Οι εμπνεύσεις από μυθολογία και αστρονομία της Intellexa – Ο Ήλιος, ο γιος του Ποσειδώνα και το Νεφέλωμα
Πόρισμα ΑΠΔΠΧ 21.01.26

Οι εμπνεύσεις από μυθολογία και αστρονομία της Intellexa - Ο Ήλιος, ο γιος του Ποσειδώνα και το Νεφέλωμα

Από το Helios, τη μετονομασία του Predator μέχρι το zero click Triton, τα προγράμματα που φέρεται να εμπορευόταν η Intellexa αντλούσαν έμπνευση από την ελληνική μυθολογία και την αστρονομία - Τι εντόπισε η ΑΠΔΠΧ για τα προϊόντα της εταιρείας

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αναχωρεί για το ματς με τη Μακάμπι ο Παναθηναϊκός – Τι ισχύει με τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν
Euroleague 21.01.26

Αναχωρεί για το ματς με τη Μακάμπι ο Παναθηναϊκός – Τι ισχύει με τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει για να το Τελ Αβίβ και την αναμέτρηση με τη Μακάμπι και ο Εργκίν Αταμάν περιμένει να δει αν θα έχει στη διάθεση του τον Κέντρικ Ναν.

Σύνταξη
Χανιά: Στο εδώλιο ο οδηγός της Πόρσε που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 23χρονο Παναγιώτη
Το μήνυμα της οικογένειας 21.01.26

Στο εδώλιο ο οδηγός της Πόρσε που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 23χρονο στα Χανιά

Μετά την αναβολή τον περασμένο Δεκέμβριο, η δίκη του προφυλακισμένου 45χρονου οδηγού ξεκινάει σήμερα στο Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων στα Χανιά - Η ανακοίνωση της οικογένειας του 23χρονου

Σύνταξη
Ολυμπιακός: «Τρέλα» για τον τελικό με τον Άγιαξ – Χιλιάδες αιτήσεις για εισιτήριο
Champions League 21.01.26

«Τρέλα» για τον τελικό με τον Άγιαξ – Χιλιάδες αιτήσεις για εισιτήριο από τον κόσμο του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν με 2-0 πάει στο Άμστερνταμ για «τελικό» πρόκρισης κόντρα στον Άγιαξ και ο κόσμος της ομάδας έχει κάνει χιλιάδες αιτήσεις για να βρεθεί στην Ολλανδία.

Σύνταξη
Ένας χορευτής του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης άλλαξε μια ιστορία 100 ετών στις πουέντ
Στις μύτες 21.01.26

Ένας χορευτής του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης άλλαξε μια ιστορία 100 ετών στις πουέντ

Όταν ο Seth Orza ήταν μέλος του New York City Ballet, ανέπτυξε πελματιαία απονευρωσίτιδα, μια πάθηση στην οποία ο παχύς ιστός που συνδέει τα δάχτυλα των ποδιών με τη φτέρνα αναπτύσσει φλεγμονή. Η καλύτερη λέξη για να περιγράψει τον πόνο που προκαλεί στη φτέρνα; Μαχαιριές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κακοκαιρία: Ποιες περιοχές έχουν ντυθεί στα λευκά – Πού σημειώνονται χιονοπτώσεις
Κακοκαιρία 21.01.26

Ποιες περιοχές έχουν ντυθεί στα λευκά - Πού σημειώνονται χιονοπτώσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα - Στο Καρπενήσι το έχει στρώσει, ενώ αναφορές για χιόνια υπάρχουν και στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα, στην Καρδίτσα

Σύνταξη
O Ολυμπιακός «εκτόξευσε» τις πιθανότητες του – Τι λένε οι αριθμοί μετά τη σπουδαία νίκη με τη Λεβερκούζεν (pics)
Champions League 21.01.26

O Ολυμπιακός «εκτόξευσε» τις πιθανότητες του – Τι λένε οι αριθμοί μετά τη σπουδαία νίκη με τη Λεβερκούζεν (pics)

Ο Ολυμπιακός πήρε μια τεράστια νίκη επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν και αύξησε κατακόρυφα τις πιθανότητές του για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Σύνταξη
