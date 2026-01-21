In-Between: Έργα τέχνης που «παίζουν» ανάμεσα στη λογική και το ένστικτο

Ανάμεσα στον πάγκο του φαρμακείου και την επιφάνεια του καμβά. Ανάμεσα στη λογική και το ένστικτο. Ανάμεσα στις υποχρεώσεις της καθημερινότητας και τη βαθιά ανάγκη καλλιτεχνικής έκφρασης ο Εμίλιο Παπαευαγγελίου ζωγραφίζει όπως αναπνέει. Για πρώτη φορά επιλέγει να βγει από τα όρια του φαρμακείου του, που είναι ταυτόχρονα το ατελιέ του, και από τη Λοκρίδα της Φθιώτιδας όπου ζει, προκειμένου να παρουσιάσει τη δουλειά του στην Αθήνα μέσα από την ατομική του έκθεση «Ανάμεσα / In-Between», στο Εuropean Centre Athens. Την επιμέλεια έχει αναλάβει η ιστορικός τέχνης Ελισάβετ Πλέσσα.

Περισσότερα από 60 έργα, ζωγραφισμένα σχεδόν αποκλειστικά με στυλό διαρκείας, άλλοτε σε φύλλα μηνιαίων επιτραπέζιων ημερολογίων κι άλλοτε στον καμβά, ετοιμάζονται να αναμετρηθούν με το βλέμμα των φιλότεχνων. Να το αφήσουν να περιπλανηθεί ανάμεσα στα δίπολα που κυριαρχούν στη ζωή και τη δουλειά του Εμίλιο Παπαευαγγελίου: Ιταλία–Ελλάδα, καλλιτέχνης–φαρμακοποιός, αφαίρεση-παραστατικότητα, μικρή-μεγάλη κλίμακα. Να του αφηγηθούν όχι μόνο την ιστορία του ζωγράφου που ισορροπεί ανάμεσα σε δύο κόσμους, αλλά και να του επιτρέψουν να παρακολουθήσει την αυτόνομη εικαστική διαδρομή του.

«Θέλω η ζωγραφική μου να αντικατοπτρίζει την ύπαρξη και την πίστη του ανθρώπου, με ορθολογισμό αλλά και με δυναμική», δίνει το στίγμα της δουλειάς του ο Εμίλιο Παπαευαγγελίου.

Και η επιμελήτρια της έκθεσης, Ελισάβετ Πλέσσα, επισημαίνει στο κείμενό της σχετικά με την τεχνική του καλλιτέχνη και το ιδιότυπο ατελιέ του που στεγάζεται στο φαρμακείο του: «Η επιλογή των μέσων του –κατά κύριο λόγο στιλό διαρκείας, αλλά και δεκάδες πένες, πενάκια, μαρκαδόροι, μολύβια και ακρυλικά, πάνω σε χαρτί ή σε καμβά– δεν είναι αυθαίρετη: προκύπτει από μια δεδομένη συνθήκη, η οποία από πρακτική αναγκαιότητα μετατρέπεται σε δημιουργική διαδικασία με συγκεκριμένα υποστρώματα και χρωστικά υλικά, και που αντί να τον δεσμεύσει του προσφέρει ένα πλαίσιο ελευθερίας μέσα στο οποίο η ζωγραφική του βρίσκει αβίαστα τους τρόπους της».

Λίγα λόγια για τον Εμίλιο Παπαευαγγελίου

Γεννημένος το 1972 στο Alatri της Ιταλίας ο Εμίλιο Παπαευαγγελίου σπούδασε Φαρμακευτική στο Πανεπιστήμιο Sapienza, στη Ρώμη. Είναι ιδιοκτήτης φαρμακείου στη Λοκρίδα (Φθιώτιδα), όπου εναλλάσσει σε καθημερινή βάση τις ιδιότητες του φαρμακοποιού και του καλλιτέχνη.

Προσχώρησε στον καλλιτεχνικό κόσμο της Στουτγκάρδης όταν έγινε ενεργό μέλος της ομάδας [KUN:ST] International το 2019, εξακολουθώντας και σήμερα να συμμετέχει στις δράσεις της: το 2021 το έργο του Decoder διακρίθηκε με το πρώτο βραβείο του κοινού, και το 2023 το έργο του Meseona πήρε το δεύτερο βραβείο της καλλιτεχνικής επιτροπής. Έχει λάβει μέρος σε έξι διεθνείς εικαστικές εκθέσεις και έχει παρουσιάσει τη ζωγραφική του στην Ελλάδα σε μία ατομική και πέντε ομαδικές εκθέσεις.

Η έκθεση συνοδεύεται από δίγλωσσο (ελληνικά-αγγλικά) πλήρως εικονογραφημένο κατάλογο.

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί συνομιλία του Εμίλιο Παπαευαγγελίου με την επιμελήτρια Ελισάβετ Πλέσσα, με ταυτόχρονη περιήγηση στον εκθεσιακό χώρο.

ΙΝFO

Εμίλιο Παπαευαγγελίου: «Ανάμεσα /In-Between»

24 Ιανουαρίου -15 Φεβρουαρίου 2026

European Centre Athens, Μητροπόλεως 74, Πλάκα, Αθήνα 10563, Tηλ. +210-3428511

Ωράριο λειτουργίας: Τετάρτη-Κυριακή 12.00-19.00 • Δευτέρα και Τρίτη: κλειστά

Ελεύθερη είσοδος

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.