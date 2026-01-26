magazin
26.01.2026 | 11:51
Στο κόκκινο ο Κηφισός – Πού υπάρχουν προβλήματα
Travel Photographer of the Year 2025: Στην κορυφή του κόσμου ο Αθανάσιος Μαλούκος
26 Ιανουαρίου 2026, 13:30

Travel Photographer of the Year 2025: Στην κορυφή του κόσμου ο Αθανάσιος Μαλούκος

Ο Αθανάσιος Μαλούκος κατέκτησε το κορυφαίο βραβείο του Travel Photographer of the Year 2025 για δύο φωτογραφικές σειρές που εξερευνούν την τελετουργία, την πίστη και την κίνηση σε Ισπανία και Τουρκία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Spotlight

Ανακοινώθηκαν οι νικητές του φετινού διαγωνισμού Travel Photographer of the Year (TPOTY), με τις βραβευμένες εικόνες να αποτυπώνουν στιγμές τελετουργίας, καθημερινής ζωής και επιβίωσης από διαφορετικές γωνιές του κόσμου.

Από νυχτερινές θρησκευτικές τελετές στην Τουρκία και σκηνές άγριας φύσης στην Παταγονία έως τη σκληρή εργασία ψαράδων στην παγωμένη τούνδρα της Σιβηρίας, οι φωτογραφίες που ξεχώρισαν αναδεικνύουν τη δύναμη της εικόνας να αφηγείται ιστορίες χωρίς λόγια.

Ο κριτής Τζέρεμι Χόαρ χαρακτήρισε το έργο του Έλληνα φωτογράφου «ένα από τα καλύτερα που έχουμε δει στα 23 χρόνια του θεσμού»

Σύμφωνα με την κριτική επιτροπή, το επίπεδο των συμμετοχών ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Η κριτής Κρίσταλ Χρυσομάλλη σημείωσε ότι οι καλύτερες φωτογραφίες συνδύαζαν τεχνική αρτιότητα και συναίσθημα, αποδεικνύοντας πώς ένα μόνο καρέ μπορεί να μεταφέρει ένταση, νόημα και αφήγηση.

Οι νικητές επιλέχθηκαν ανάμεσα σε περισσότερες από 20.000 συμμετοχές ερασιτεχνών και επαγγελματιών φωτογράφων από 160 χώρες. Ο διαγωνισμός, που φέτος πραγματοποιήθηκε για 23η χρονιά, κρίνεται ανώνυμα από διεθνή επιτροπή 16 ειδικών, ενώ οι φιναλίστ υποχρεώνονται να καταθέσουν τα πρωτότυπα αρχεία RAW, ώστε να διασφαλιστεί η αυθεντικότητα των εικόνων και ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί τεχνητή νοημοσύνη.

Ακολουθεί επιλογή από τις φωτογραφίες που βραβεύτηκαν φέτος, μαζί με σχόλια των φωτογράφων και των κριτών.

Νικητής: Travel Photographer of the Year 2025

Αθανάσιος Μαλούκος, Ελλάδα

Τελετή Σέμα των περιστρεφόμενων δερβίσηδων στο Ικόνιο της Τουρκία, Αθανάσιος Μαλούκος, tpoty.com, Τεχνικά στοιχεία: Canon R5 · 15–35mm · f/10 · 0,13s · ISO 200

Το κορυφαίο βραβείο του φετινού Travel Photographer of the Year απονεμήθηκε στον Αθανάσιο Μαλούκο για δύο φωτογραφικές σειρές που κινούνται στον άξονα της τελετουργίας και της πίστης. Η πρώτη καταγράφει τις λιτανείες της Μεγάλης Εβδομάδας στη Θαμόρα της Ισπανίας (κεντρική φωτογραφία), ενώ η δεύτερη εστιάζει στην τελετή Σέμα των περιστρεφόμενων δερβίσηδων στο Ικόνιο της Τουρκίας. Και στις δύο σειρές, το χαμηλό φως και η κίνηση λειτουργούν ως βασικά αφηγηματικά μέσα, με τον φωτογράφο να δουλεύει προσεκτικά το όριο ανάμεσα στη ρευστότητα και την ακινησία.

«Αυτές οι εικόνες απαιτούν τεράστια δεξιοτεχνία για να αποδοθούν σωστά», δήλωσε ο ιδρυτής του TPOTY, Κρις Κόου. «Η φωτογράφιση ‘στο όριο’ προϋποθέτει απόλυτο έλεγχο της ταχύτητας, ώστε να παγώνεις και ταυτόχρονα να θολώνεις επιλεκτικά την κίνηση. Υπάρχει ρυθμός και ευλάβεια στις εικόνες – κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Και όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσα στη μηχανή, χωρίς υπερβολική επεξεργασία».

Από την πλευρά του, ο κριτής Τζέρεμι Χόαρ χαρακτήρισε το έργο του Έλληνα φωτογράφου «ένα από τα καλύτερα που έχουμε δει στα 23 χρόνια του θεσμού».

Ο ίδιος ο Μαλούκος περιγράφει τη στιγμή της τελετής Σέμα ως έναν οπτικό διάλογο κίνησης και παρουσίας: «Καθώς η τελετή Σέμα εξελίσσεται, δύο δερβίσηδες περιστρέφονται με πειθαρχημένο ρυθμό, πλαισιώνοντας τη δεσπόζουσα φιγούρα του Σεΐχη – τον τελετουργικό άξονα και το κέντρο της παρουσίας. Με λιτές κινήσεις και ήρεμη κίνηση, η παρουσία του προσθέτει δραματικότητα σε μια απλή εικόνα».

Travel Image of the Year

Dana Allen, ΗΠΑ

Dana Allen, tpoty.com, Τεχνικά στοιχεία: Sony A1 II · 200–600mm · f/6.7 · 1/750s · ISO 1.000

Το βραβείο Travel Image of the Year κατέκτησε ο Dana Allen με μια φωτογραφία που μετατρέπει μια γνώριμη σκηνή της άγριας φύσης σε σχεδόν αφηρημένη εικόνα. Ένας αρσενικός ελέφαντας, καλυμμένος από σύννεφο σκόνης, αφήνει να φανεί μόνο ένα μάτι — το μοναδικό σταθερό σημείο μέσα σε μια έκρηξη υφής και κίνησης.

Τα λουτρά σκόνης αποτελούν συνηθισμένη πρακτική για τους ελέφαντες, που τα χρησιμοποιούν για να προστατεύουν το δέρμα τους από έντομα και ερεθισμούς. Στην περίπτωση αυτή, όμως, η καθημερινή αυτή συμπεριφορά απογυμνώνεται από το προφανές της νόημα και μετατρέπεται σε μια εικόνα χειρονομίας και έντασης, όπου η μορφή σχεδόν διαλύεται μέσα στο τοπίο.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στην προστατευόμενη περιοχή Ngorongoro της Τανζανίας και διακρίθηκε επίσης στην κατηγορία One Shot: Travel in Monochrome, επιβεβαιώνοντας τη δύναμή της να λειτουργεί πέρα από το χρώμα, μέσα από τον τόνο, την υφή και τη σύνθεση.

Young Travel Photographer of the Year 2025

Jamie Smart, Ηνωμένο Βασίλειο

Jamie Smart, tpoty.com, Τεχνικά στοιχεία: Nikon Z9 · φακός μη δηλωμένος

Το βραβείο Young Travel Photographer of the Year απονεμήθηκε στη Jamie Smart για το προσεκτικά δουλεμένο portfolio της με νυχτερίδες (fruit bats). Οι φωτογραφίες της κινούνται ανάμεσα σε δύο κόσμους: από τη μία, ζώα που περιθάλπονται σε νοσοκομείο άγριας ζωής στο Beerwah του Κουίνσλαντ· από την άλλη, νυχτερινές πτήσεις στη φύση, όπου το φως, ο χρόνος και η κίνηση γίνονται καθοριστικά στοιχεία της αφήγησης.

Η κριτής Κρίσταλ Χρυσομάλλη στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο η νεαρή φωτογράφος παρατηρεί τα θέματά της. «Με εντυπωσίασε η ευαισθησία και η επίγνωση στην οπτική αφήγηση της Jamie», ανέφερε, σημειώνοντας ότι υπάρχει «σαφής κατανόηση του φωτός, του timing και του κάδρου — κάτι που φαίνεται ιδιαίτερα στη φωτογραφία μιας νυχτερίδας εν πτήσει». Όπως τόνισε, σε ηλικία μόλις 10 ετών, η Smart δείχνει όχι μόνο τεχνική αντίληψη, αλλά και «μια σπάνια ικανότητα να χρησιμοποιεί τις εικόνες για να επικοινωνεί νόημα και να αφηγείται μια ολοκληρωμένη οπτική ιστορία».

«Αυτό που αγαπώ περισσότερο στη φωτογραφία είναι ότι με βοηθά να επιβραδύνω, να προσέχω και να εκτιμώ πράγματα που πολλοί άνθρωποι προσπερνούν»

Η ίδια η Jamie Smart περιγράφει τη φωτογραφία ως έναν τρόπο παρατήρησης του κόσμου με πιο αργούς ρυθμούς.

«Αυτό που αγαπώ περισσότερο στη φωτογραφία είναι ότι με βοηθά να επιβραδύνω, να προσέχω και να εκτιμώ πράγματα που πολλοί άνθρωποι προσπερνούν», λέει, εκφράζοντας την ελπίδα οι εικόνες της να παρακινήσουν και άλλους —ιδίως νέους— να κοιτάξουν τη φύση λίγο πιο προσεκτικά.

*Με πληροφορίες από: BBC 

Τσίπρας: Δικοί μας άνθρωποι που ξεκίνησαν για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν ποτέ – Η κρατική αδιαφορία στοιχίζει ζωές
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

Τσίπρας: Δικοί μας άνθρωποι που ξεκίνησαν για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν ποτέ – Η κρατική αδιαφορία στοιχίζει ζωές

«Ως πότε θα θρηνούμε ανθρώπους που χάνονται κυνηγώντας την επιβίωση; Η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς δεν είναι πολυτέλεια, είναι θεμελιώδες δικαίωμα» και η Πολιτεία οφείλει να την εγγυάται με αυστηρούς ελέγχους και κανόνες, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας εκφράζοντας την οδύνη του για το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Εκβιαστικά διλήμματα και νέες υποσχέσεις, 7 χρόνια μετά, για αναμέτρηση με το βαθύ κράτος
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

Μητσοτάκης: Εκβιαστικά διλήμματα και νέες υποσχέσεις, 7 χρόνια μετά, για αναμέτρηση με το βαθύ κράτος

Ο κ. Μητσοτάκης επανέφερε τον μπαμπούλα της αποσταθεροποίησης ενώ στο πλαίσιο της επιχείρησης αντιστροφής του κλίματος, έκλεισε το μάτι και στους ομογενείς - Αναφερόμενος στην επέκταση του δικαιώματος της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές, πρότεινε τη δημιουργία Ειδικής Τριεδρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Μείωση τζίρου κατέγραψε την εορταστική περίοδο το 77% των καταστημάτων
Οικονομικές Ειδήσεις 26.01.26

Μείωση τζίρου κατέγραψε την εορταστική περίοδο το 77% των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη

Βασικός παράγοντας που επηρέασε το αποτέλεσμα της εορταστικής περιόδου ήταν, σύμφωνα με το 80% των ερωτηθέντων, η οικονομική κατάσταση των καταναλωτών.

Σύνταξη
Η νέα ψηφιακή εποχή του ΑΔΜΗΕ: Ένα «έξυπνο» και ανθεκτικό δίκτυο για το ενεργειακό μέλλον της χώρας
Τα Νέα της Αγοράς 26.01.26

Η νέα ψηφιακή εποχή του ΑΔΜΗΕ: Ένα «έξυπνο» και ανθεκτικό δίκτυο για το ενεργειακό μέλλον της χώρας

Με στρατηγικές επενδύσεις σε ΑΙ, drones και υποδομές νέας γενιάς, η Ελλάδα θωρακίζεται ενεργειακά απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Σύνταξη
Πτώσεις δέντρων στον παραλιακό δρόμο Βαρέας Μεγάρων – Έκκληση για αποφυγή μετακινήσεων
Μέγιστη προσοχή 26.01.26

Πτώσεις δέντρων στον παραλιακό δρόμο Βαρέας Μεγάρων – Έκκληση για αποφυγή μετακινήσεων

Μέσω ανάρτησής του, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος ενημερώνει για τα επικίνδυνα σημεία, την επέμβαση της Πυροσβεστικής και τις εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς.

Σύνταξη
Ο πολιτικός Ντελέζ
«Γραμμές φυγής» 26.01.26

Ο πολιτικός Ντελέζ

Μια νέα μετάφραση κειμένων του Ζιλ Ντελέζ υπογραμμίζει τον πάντα πολιτικό χαρακτήρα τους

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων
Κατευνασμός 26.01.26

Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων

Καναδάς και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε εμπορικό πόλεμο από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε εισαγωγικούς δασμούς στον βόρειο γείτονά της. Η συμφωνία με Κίνα έριξε λάδι στη φωτιά.

Σύνταξη
Τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα: Τα πιθανά αίτια της καταστροφής – Για ποιο λόγο ήταν λιγότεροι εργαζόμενοι στη βάρδια
Εντοπίστηκαν 4 σοροί 26.01.26

Τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα: Τα πιθανά αίτια της καταστροφής – Για ποιο λόγο ήταν λιγότεροι εργαζόμενοι στη βάρδια

Εντοπίστηκαν τέσσερις σοροί γυναικών μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, αγνοείται άλλη μία εργαζόμενη - Παγίδα θανάτου το υπόγειο της επιχείρησης

Σύνταξη
Η Κάιλι, ο έρωτας και το Όσκαρ – Μπορεί ο Τιμοτέ Σαλαμέ να σπάσει την «κατάρα» των Καρντάσιαν;
Viral 26.01.26

Η Κάιλι, ο έρωτας και το Όσκαρ – Μπορεί ο Τιμοτέ Σαλαμέ να σπάσει την «κατάρα» των Καρντάσιαν;

Αν το βράδυ της 15ης Μαρτίου ο Τιμοτέ Σαλαμέ φύγει από το Dolby Theatre του Λος Άντζελες αγκαλιά με το βραβείο Όσκαρ, δεν θα είναι μόνο μια μεγάλη νίκη για εκείνον αλλά και για την οικογένεια Καρντάσιαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κακοκαιρία: Αυτοψίες σε Γλυφάδα και πληγείσες περιοχές της Αττικής – Πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις
Ελλάδα 26.01.26

Κακοκαιρία: Αυτοψίες σε Γλυφάδα και πληγείσες περιοχές της Αττικής – Πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις

Η καταγραφή ζημιών σε Γλυφάδα και δήμους που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία συνεχίζεται - Ποια θα είναι τα ποσά για νοικοκυριά - Οριζόντια επιδότηση σε ποσοστό 70% για τις επιχειρήσεις

Σύνταξη
Τραμπ: «Κάποια στιγμή θα φύγουμε από την Μινεάπολη» – Τι είπε για τον 37χρονο διαδηλωτή που σκότωσε η ICE
Κόσμος 26.01.26

Αμετανόητος ο Τραμπ: «Κάποια στιγμή θα φύγουμε από την Μινεάπολη» - Τι είπε για τον 37χρονο που σκότωσε η ICE

Σε σχόλιά του στην Wall Street Journal, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι τελικά θα αποσύρει τους πράκτορές του από την πόλη. Δεν έδωσε όμως χρονοδιάγραμμα.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
SOS για τη γρίπη: «Μεταδίδεται ακόμη και δύο 24ωρα πριν εκδηλώσει συμπτώματα ο φορέας»
Ελλάδα 26.01.26

SOS για τη γρίπη: «Μεταδίδεται ακόμη και δύο 24ωρα πριν τα συμπτώματα»

Σε έξαρση βρίσκονται η γρίπη και οι εποχικές ιώσεις στη χώρα, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για τον υψηλό βαθμό μεταδοτικότητας - «Θυμίζει την εποχή που είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά η H1N1»

Σύνταξη
Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη του ήρωα των Ιμίων Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου
Φόρος τιμής 26.01.26

Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη του ήρωα των Ιμίων Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου

Σε κλίμα συγκίνησης τίμησε ο Δήμος Πειραιά τη μνήμη του ήρωα των Ιμίων Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου ο οποίος έπεσε στο καθήκον, στις 31 Ιανουαρίου 1996, υπερασπιζόμενος την πατρίδα.

Σύνταξη
«Μίλησα κι έγινε χειρότερο» – Η Άμπερ Χερντ σχολιάζει την τιμωρητική σκληρότητα της δίκης με τον Τζόνι Ντεπ
«Σιωπηλές» 26.01.26

«Μίλησα κι έγινε χειρότερο» - Η Άμπερ Χερντ σχολιάζει την τιμωρητική σκληρότητα της δίκης με τον Τζόνι Ντεπ

«Όταν οι γυναίκες εκφράζουν την άποψή τους, τα ισχυρά συστήματα κινούνται για να τις δυσφημίσουν και να τις τιμωρήσουν» αναφέρει η περιγραφή του ντοκιμαντέρ «Silenced», στο οποίο εμφανίζεται η Άμπερ Χερντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο αθλητισμός πεδίο μάχης των χρηματοοικονομικών κολοσσών και των κρυπτονομισμάτων
Άλλα Αθλήματα 26.01.26

Ο αθλητισμός πεδίο μάχης των χρηματοοικονομικών κολοσσών και των κρυπτονομισμάτων

Από τις παραδοσιακές τράπεζες στις fintech εφαρμογές και τα crypto exchanges, ο παγκόσμιος αθλητισμός μετατρέπεται σε σκηνή σκληρού ανταγωνισμού για τον πελάτη του μέλλοντος

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
