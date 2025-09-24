Ακρόπολη: Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος, στο ανατολικό τμήμα

Το Υπουργείο Πολιτισμού, δια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, προχωρά στην αποκατάσταση του μυκηναϊκού τείχους στο ανατολικό πλάτωμα στην Ακρόπολη – στην περιοχή του Παλαιού Μουσείου.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί κρίσιμο βήμα για την προστασία, αλλά και την ανάδειξη, ενός από τα σημαντικότερα σωζόμενα τμήματα της μυκηναϊκής οχύρωσης του Βράχου της Ακρόπολης των Αθηνών.

Πρώτη φορά, μέσω της νέας διαδρομής που θα διαμορφωθεί, αποκαθίσταται, αναδεικνύεται και αποδίδεται επισκέψιμο το ανατολικό τμήμα του πλατώματος του αρχαιολογικού χώρου.

Η αποκατάσταση του μυκηναϊκού τείχους, κοντά στο Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης κρίθηκε απαραίτητη

Καθώς προστατεύει και αναδεικνύει ένα από τα καλύτερα διατηρημένα τμήματα της μυκηναϊκής οχύρωσης της Ακρόπολης. Σήμερα, η περιοχή δεν είναι επισκέψιμη, καθώς είχε χρησιμοποιηθεί, κυρίως, για την αποθήκευση διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών.

Οι εργασίες

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το α’ εξάμηνο του 2026, ο χώρος ανατολικά και βόρεια του Παλαιού Μουσείου, θα ανοίξει στο κοινό, ενώ δημιουργείται ειδική διαδρομή επισκεπτών, βάσει της μελέτης διαμόρφωσης του ανατολικού τμήματος του πλατώματος της Ακρόπολης.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η στερέωση και η αποκατάσταση δύο τμημάτων του μυκηναϊκού τείχους ,στο ανατολικό τμήμα του πλατώματος της Ακρόπολη:

Το τμήμα Α του μυκηναϊκού τείχους, που βρίσκεται ανατολικά-νοτιοανατολικά του Παλαιού Μουσείου, με ορατή την θεμελίωσή του, επί του φυσικού βράχου, και το τμήμα Β του μυκηναϊκού τείχους που βρίσκεται στον υπόγειο χώρο του Παλαιού Μουσείου, με ορατή τη βόρεια-εσωτερική όψη του.

Η συμβολή του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών

Για την αποτίμηση της κατάστασης διατήρησης, σε σχέση με εκείνη της αποκάλυψης των δυο τμημάτων του τείχους, αξιοποιήθηκε το φωτογραφικό αρχείο του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Σύμφωνα με το τεκμηριωτικό υλικό και τη μελέτη αποκατάστασης του μυκηναϊκού τείχους, αποδίδονται στο τείχος ακόμη έξι διάσπαρτοι λίθοι, που εντοπίστηκαν σε παρακείμενες θέσεις.

Παράλληλα, με το έργο συντήρησης των ανωτέρω τμημάτων του μυκηναϊκού τείχους, συντηρούνται δύο τμήματα του θεμελίου και δύο παράλληλοι τοίχοι του Ιερού του Πανδίονος, στην περιοχή του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης.

‘Όλες οι παρεμβάσεις ακολουθούν τις αρχές του σεβασμού των ιστορικών φάσεων των μνημείων, της αντιστρεψιμότητας των επεμβάσεων, της ελάχιστης παρέμβασης και της ασφάλειας των επισκεπτών και των εργαζομένων.