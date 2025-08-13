Τα εργοστάσια όπλων της Ευρώπης επεκτείνονται με ρυθμούς τρεις φορές ταχύτερους από ό,τι σε περίοδο ειρήνης, καλύπτοντας πάνω από 7 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα νέων βιομηχανικών αναπτύξεων, σε μια κλίμακα επανεξοπλισμού που μπορεί να χαρακτηριστεί ιστορική. Η οικοδομική δραστηριότητα στις ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις εξοπλισμών έχει εντατικοποιηθεί μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών δεδομένων ραντάρ από τους Financial Times, η οποία κάλυψε 150 εγκαταστάσεις 37 εταιρειών.

Τα δεδομένα αποκαλύπτουν ότι η από καιρό υποσχόμενη αμυντική αναγέννηση της Ευρώπης, τροφοδοτούμενη από δημόσιες επιδοτήσεις, αρχίζει να υλοποιείται όχι μόνο σε επίπεδο πολιτικής ρητορικής ή δεσμεύσεων για δαπάνες, αλλά και με «τσιμέντο και χάλυβα». Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια στιγμή που οι κυβερνήσεις της ΕΕ διαφωνούν για το πώς θα διατηρήσουν τις παραδόσεις όπλων στο Κίεβο και θα ανασυστήσουν τα δικά τους αποθέματα, ενόψει μιας ενδεχομένως αμφιταλαντευόμενης αμερικανικής δέσμευσης.

Η εικόνα από τους δορυφόρους

Χρησιμοποιώντας περισσότερες από 1.000 διελεύσεις δορυφόρων ραντάρ, η ανάλυση των FT παρακολούθησε τις αλλαγές σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την παραγωγή πυρομαχικών και πυραύλων, δύο τομείς που αποτελούν σημεία συμφόρησης στη δυτική υποστήριξη προς την Ουκρανία. Οι δορυφόροι Sentinel-1, που διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, εκπέμπουν παλμούς ραντάρ και καταγράφουν τις ηχώ τους, αποκαλύπτοντας αλλαγές στην επιφάνεια του εδάφους. Τα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου το ένα τρίτο των υπό εξέταση εγκαταστάσεων παρουσίαζε σημάδια επέκτασης ή κατασκευαστικών εργασιών.

Η κλίμακα και η εξάπλωση των εργασιών υποδηλώνουν μια ισχυρή στροφή στον επανεξοπλισμό, μετακινώντας την Ευρώπη από την παραγωγή «just-in-time» της ειρηνικής περιόδου προς την οικοδόμηση μιας βιομηχανικής βάσης για μια πιο διαρκή πολεμική ετοιμότητα. Ο Γουίλιαμ Άλμπερκ, πρώην διευθυντής ελέγχου εξοπλισμών του ΝΑΤΟ, δήλωσε: «Πρόκειται για βαθιές και δομικές αλλαγές που θα μεταμορφώσουν την αμυντική βιομηχανία μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Μόλις αρχίσεις τη μαζική παραγωγή οβίδων, τα μέταλλα και τα εκρηκτικά αρχίζουν να ρέουν, γεγονός που μειώνει το κόστος και την πολυπλοκότητα της παραγωγής πυραύλων».

Οι περιοχές που σημείωσαν αλλαγές αυξήθηκαν από 790.000 τετραγωνικά μέτρα το 2020-21 σε 2,8 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα το 2024-25. Μεταξύ των πιο χαρακτηριστικών παραδειγμάτων είναι ένα κοινό έργο μεταξύ του γερμανικού αμυντικού γίγαντα Rheinmetall και της ουγγρικής κρατικής εταιρείας N7 Holding, που αφορά την κατασκευή μιας τεράστιας μονάδας παραγωγής πυρομαχικών και εκρηκτικών στο Várpalota της δυτικής Ουγγαρίας.

Ο ρόλος του προγράμματος ASAP

Η ανάλυση εξέτασε 88 εγκαταστάσεις που συνδέονται με το πρόγραμμα της ΕΕ, Act in Support of Ammunition Production (ASAP), το οποίο έχει επενδύσει 500 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων «συμφόρησεων» στην παραγωγή πυρομαχικών και πυραύλων. Μια σαφής φυσική επέκταση είναι ορατή σε 20 εγκαταστάσεις που χρηματοδοτούνται από το ASAP.

Ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους, δήλωσε στους FT ότι από την εισβολή της Μόσχας, η ετήσια ικανότητα παραγωγής πυρομαχικών της Ευρώπης αυξήθηκε από 300.000 και αναμένεται να φτάσει περίπου τα 2 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Η επέκταση της Rheinmetall θα αντιπροσωπεύει μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης, καθώς η εταιρεία στοχεύει να αυξήσει την ετήσια παραγωγική της ικανότητα για οβίδες 155mm από 70.000 το 2022 σε 1,1 εκατομμύριο το 2027.

Στα κεντρικά γραφεία της κατασκευάστριας πυραύλων MBDA στο Schrobenhausen της Γερμανίας, οι νέοι δρόμοι και οι κατασκευές είναι ευδιάκριτες. Η εγκατάσταση επωφελήθηκε από 10 εκατομμύρια ευρώ μέσω του ASAP, αλλά και από μια παραγγελία του ΝΑΤΟ ύψους 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την παραγωγή έως και 1.000 πυραύλων Patriot. «Ο όγκος των παραγγελιών θα επιτρέψει στην MBDA να δημιουργήσει μια μονάδα παραγωγής πυραύλων Patriot στη Γερμανία», δήλωσε ο διευθυντής της MBDA Germany, Τόμας Γκότστσιλντ.

Η επόμενη μέρα

Παρά την πρόοδο, ειδικοί όπως ο Φάμπιαν Χόφμαν, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, επισημαίνουν ότι οι ικανότητες κρούσης μεγάλου βεληνεκούς παραμένουν ένα σοβαρό ζήτημα για την Ευρώπη, καθώς η Ρωσία υπερτερεί. «Οι πύραυλοι αποτελούν την προϋπόθεση για τη θεωρία νίκης του ΝΑΤΟ», τόνισε ο Χόφμαν, υποστηρίζοντας ότι η παραγωγή πρέπει να επεκταθεί δραστικά για να δημιουργηθεί μια αξιόπιστη αποτροπή.

Η ΕΕ διαπραγματεύεται ένα νέο αμυντικό πρόγραμμα ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ που θα «αναπαράγει τη λογική του ASAP» μέσω επιχορηγήσεων. Τομείς προτεραιότητας περιλαμβάνουν τους πυραύλους, την αεράμυνα, το πυροβολικό και τα drones. Ο Χόφμαν προτείνει ότι οι μελλοντικές δαπάνες της ΕΕ θα μπορούσαν να στοχεύσουν σε τομείς-κλειδιά, όπως η παραγωγή μικροσκοπικών κινητήρων τζετ για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και τα εκρηκτικά υλικά, που αποτελούν σήμερα σημαντικά εμπόδια.

Πηγή ΟΤ