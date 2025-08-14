Η ευρωπαϊκή στρατιωτική βιομηχανική παραγωγή για την υποστήριξη στον πόλεμο στην Ουκρανία ξεπέρασε την αμερικανική για πρώτη φορά από την εισβολή της Ρωσίας, σύμφωνα με νέα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γερμανικού Ινστιτούτου για την Παγκόσμια Οικονομία στο Κίελο, η Ευρώπη διέθεσε τουλάχιστον 35,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική βιομηχανική παραγωγή στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022 έως το τέλος Ιουνίου 2025. Αυτό είναι 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερο από ό,τι διέθεσαν οι ΗΠΑ την ίδια περίοδο.

Η ήπειρος ξεπέρασε επίσης τις ΗΠΑ όσον αφορά τη συνολική στρατιωτική βοήθεια την άνοιξη, μετά από μια απότομη αύξηση της ευρωπαϊκής υποστήριξης προς την Ουκρανία ως απάντηση στην απόσυρση της Αμερικής υπό την νεοσύστατη κυβέρνηση Τραμπ. Οι χώρες της ΕΕ έχουν διαθέσει πάνω από 65 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης.

Επιπλέον, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ είναι σημαντικοί δωρητές, αυξάνοντας το ευρωπαϊκό σύνολο. Τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τις πρόσφατα ανακοινωμένες παραδόσεις αμερικανικών όπλων, οι οποίες είναι η πρώτη μεγάλη παρτίδα που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, επειδή θα αγοραστούν από το Κίεβο και δεν θα δωρηθούν.

Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος μεμονωμένος δωρητής

Η διαφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν λαμβάνονται υπόψη και άλλες μορφές βοήθειας. Η Ευρώπη έχει διαθέσει 167,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε κρατική βοήθεια προς το Κίεβο και έχει δεσμευτεί για άλλα 90 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Κιέλου.

Οι ΗΠΑ έχουν διαθέσει και δεσμευτεί για 114,6 δισεκατομμύρια ευρώ και 4,35 δισεκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα.

Παρόλο που η συνολική επιρροή της Ευρώπης έχει ενισχυθεί για να στηρίξει την Ουκρανία, οι ΗΠΑ παραμένουν ο μεγαλύτερος μεμονωμένος δωρητής. Το συνολικό ποσό που έχουν διαθέσει είναι σχεδόν διπλάσιο από αυτό του δεύτερου μεγαλύτερου δωρητή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει παράσχει 60,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε οικονομική βοήθεια και 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης παράσχει στην Ουκρανία περισσότερα οχήματα μάχης πεζικού και οβίδες από οποιαδήποτε άλλη χώρα, καθώς και συστήματα πολλαπλών εκτοξεύσεων πυραύλων και συστήματα αεροπορικής άμυνας. Ωστόσο, τα συνολικά ποσά της Ευρώπης υπερβαίνουν αυτά των ΗΠΑ σε όλες αυτές τις κατηγορίες.

Ποιοι είναι οι καλύτεροι προμηθευτές της Ουκρανίας στην Ευρώπη

Η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα – δωρητής είναι η Γερμανία, αν και ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της, η Δανία, η Εσθονία, η Λιθουανία και η Λετονία προηγούνται. Η βοήθεια της Δανίας προς την Ουκρανία ανέρχεται στο 2,9% του ΑΕΠ της χώρας, συν ένα επιπλέον 0,4% αν ληφθεί υπόψη η βοήθεια που παρέχει η ΕΕ.

Η Πολωνία έχει επίσης υπάρξει σημαντικός υποστηρικτής, συμπεριλαμβανομένης της θέσης της ως ο νούμερο 1 προμηθευτής αρμάτων μάχης για την Ουκρανία, έχοντας στείλει στο Κίεβο συνολικά 354 άρματα μάχης. Η Ολλανδία έχουν παράσχει 104 και η Δανία 94.

«Υπερωρίες» για την ευρωπαϊκή στρατιωτική βιομηχανία

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου του Κιέλου σημείωσαν ότι πολλά από τα όπλα που αποστέλλονται τώρα στην Ουκρανία προέρχονται απευθείας από τη στρατιωτική βιομηχανία των χωρών αποστολής, και όχι από προϋπάρχοντα αποθέματα, όπως συνέβαινε στις πρώτες ημέρες του πολέμου.

Στην αρχή, τα αποθέματα όπλων και εξοπλισμού είχαν εξαντληθεί σε πολλές δυτικές χώρες, καθώς τα συστήματα μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο μέτωπο στην Ουκρανία για την άμυνα κατά της ρωσικής εισβολής.

Σε αντίθεση με την απρόβλεπτη αμερικανική βοήθεια, η ευρωπαϊκή υποστήριξη παρέμεινε σταθερή — και μάλιστα αυξήθηκε — καθώς οι μάχες στην Ουκρανία συνεχίστηκαν για τέταρτη χρονιά.

Μόνο τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2025, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις διέθεσαν 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε νέα στρατιωτική βοήθεια, εκ των οποίων τουλάχιστον 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ διατίθενται μέσω συμβάσεων προμηθειών, αντί να προέρχονται από υπάρχοντα αποθέματα, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη κεντρική θέση της βιομηχανικής παραγωγής έναντι των πλεονασματικών οπλοστασίων.