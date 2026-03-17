Γιατί όλοι σιχαίνονται τον Κιάνου Ριβς; Το τρέιλερ του Outcome ψάχνει απαντήσεις

Η επιστροφή του Κιάνου Ριβς στη μεγάλη οθόνη με το Outcome στην πλατφόρμα της Apple TV θέλει να κάνει μια καλοδεχούμενη ανατροπή.

Ο Ριβς, ηθοποιός, μουσικός, μοτοσυκλετιστής ανάμεσα σε πολλά, είναι συμπαθής, δημοφιλής με τα δημοσιεύματα για αυτόν να είναι καθαρά από τοξικότητα εξασφαλίζοντας του μια διάρκεια αλώβητη από hate speech.

Σαν να κουβαλάει ασπίδα από τους haters, ο Κιάνου Ριβς με την τραγική ζωή και την χαρακτηριστική στωικότητα, πρωταγωνιστής των Τζον Γουίκ και Matrix (άρα και εξαιρετικά εμπορικός ως κομμάτι δύο εξαιρετικά επιτυχημένων franchise) είναι αγαπητός, αστείος, γοητευτικά γλυκός. Πώς να μην τον συμπαθήσεις;

Ο Τζόνα Χιλ, ηθοποιός και σκηνοθέτης στο Outcome, ανέθεσε στον Ριβς έναν ρόλο κόντρα. Στο τρέιλερ της ταινίας, ο Ριβς, είναι μισητός από όλους και πρέπει να απολογηθεί σε κάθε πρόσωπο από το παρελθόν του για να ανακαλύψει τον εκβιαστή ανάμεσα τους.

Η μαύρη κωμωδία αναρωτιέται τι είναι αλήθεια μια συγγνώμη, για ποιον γίνεται, δεν είναι και αυτή κομμάτι του παιχνιδιού των σχέσεων;

Έχει ενδιαφέρον να δούμε τον Ριβς επιτέλους αντιπαθητικό ως Ριφ Χοκ, ένας παλαίμαχος αστέρα του Χόλιγουντ που βρίσκεται σε απεξάρτηση.

Η ζωή του ανατρέπεται όταν ανακαλύπτει πως είναι θύμα μιας πλεκτάνης εκβιασμού, η οποία βασίζεται σε ένα σκοτεινό βίντεο από το παρελθόν του.

Η πλοκή ακολουθεί την προσπάθεια του πρωταγωνιστή να ελαχιστοποιήσει τις ζημιές στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή.

Με τη βοήθεια των πιστών του φίλων, τους οποίους υποδύονται η Κάμερον Ντίαζ και ο Ματ Μπόμερ, αλλά και του δικηγόρου του που ενσαρκώνει ο ίδιος ο Τζόνα Χιλ, ο Χοκ ξεκινά ένα ταξίδι για να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με όσους μπορεί να έχει αδικήσει.

Σκοπός του είναι να εντοπίσει τον άγνωστο εκβιαστή και να καθαρίσει το όνομά του πριν οι αποκαλύψεις καταστρέψουν τα πάντα.

Ο δημιουργός της ταινίας, Τζόνα Χιλ, σε πρόσφατες δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως το έργο είναι ένα σχόλιο για τη σύγχρονη ζωή σήμερα και την επέλαση των κοινωνικών δικτύων που αλλάζει τα πάντα.

«Τα social media μάς έχει κάνει εμμονικούς με τη γνώμη των αγνώστων, παραμελώντας τις γνώμες των ανθρώπων που μας γνωρίζουν πραγματικά» σχολίασε.

Η Κάμερον Ντίαζ πρόσθεσε πως το σενάριο αποτελεί ένα ενδιαφέρον σχόλιο για τη λειτουργία της διασημότητας στη σημερινή κοινωνία και τις προσδοκίες που την περιβάλλουν.

Εκτός από τους κεντρικούς ήρωες, η ταινία διαθέτει ένα εξαιρετικά πλούσιο σύνολο ηθοποιών και προσωπικοτήτων.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η παρουσία του θρυλικού σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε, της σταρ της τηλεόρασης Σούζαν Λούτσι, καθώς και των Λαβέρν Κοξ και Ντέιβιντ Σπέιντ. Αυτή είναι η τρίτη σκηνοθετική απόπειρα του Χιλ, μετά το ντεμπούτο του με το Mid90s και το ντοκιμαντέρ Stutz, επιβεβαιώνοντας τη στροφή του σε πιο εσωτερικές και απαιτητικές παραγωγές.

Το Outcome κάνει πρεμιέρα στις 10 Απριλίου στο Apple TV.