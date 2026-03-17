Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
17.03.2026 | 15:30
Γιατί όλοι σιχαίνονται τον Κιάνου Ριβς; Το τρέιλερ του Outcome ψάχνει απαντήσεις
Γιατί όλοι σιχαίνονται τον Κιάνου Ριβς; Το τρέιλερ του Outcome ψάχνει απαντήσεις

Η μαύρη κωμωδία του Τζόνα Χιλ Outcome φέρνει στην οθόνη τον σπουδαίο σκηνοθέτη και δύο 90s sweethearts του κινηματογράφου σε ένα σχόλιο για την έκθεση στα social media

Αυτή η καθημερινή συνήθεια βλάπτει κρυφά τις αρτηρίες σας

Η επιστροφή του Κιάνου Ριβς στη μεγάλη οθόνη με το Outcome στην πλατφόρμα της Apple TV θέλει να κάνει μια καλοδεχούμενη ανατροπή.

Ο Ριβς, ηθοποιός, μουσικός, μοτοσυκλετιστής ανάμεσα σε πολλά, είναι συμπαθής, δημοφιλής με τα δημοσιεύματα για αυτόν να είναι καθαρά από τοξικότητα εξασφαλίζοντας του μια διάρκεια αλώβητη από hate speech.

Σαν να κουβαλάει ασπίδα από τους haters, ο Κιάνου Ριβς με την τραγική ζωή και την χαρακτηριστική στωικότητα, πρωταγωνιστής των Τζον Γουίκ και Matrix (άρα και εξαιρετικά εμπορικός ως κομμάτι δύο εξαιρετικά επιτυχημένων franchise) είναι αγαπητός, αστείος, γοητευτικά γλυκός. Πώς να μην τον συμπαθήσεις;

Ο Τζόνα Χιλ, ηθοποιός και σκηνοθέτης στο Outcome, ανέθεσε στον Ριβς έναν ρόλο κόντρα. Στο τρέιλερ της ταινίας, ο Ριβς, είναι μισητός από όλους και πρέπει να απολογηθεί σε κάθε πρόσωπο από το παρελθόν του για να ανακαλύψει τον εκβιαστή ανάμεσα τους.

Η μαύρη κωμωδία αναρωτιέται τι είναι αλήθεια μια συγγνώμη, για ποιον γίνεται, δεν είναι και αυτή κομμάτι του παιχνιδιού των σχέσεων;

Έχει ενδιαφέρον να δούμε τον Ριβς επιτέλους αντιπαθητικό ως Ριφ Χοκ, ένας παλαίμαχος αστέρα του Χόλιγουντ που βρίσκεται σε απεξάρτηση.

Η ζωή του ανατρέπεται όταν ανακαλύπτει πως είναι θύμα μιας πλεκτάνης εκβιασμού, η οποία βασίζεται σε ένα σκοτεινό βίντεο από το παρελθόν του.

Η πλοκή ακολουθεί την προσπάθεια του πρωταγωνιστή να ελαχιστοποιήσει τις ζημιές στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή.

Με τη βοήθεια των πιστών του φίλων, τους οποίους υποδύονται η Κάμερον Ντίαζ και ο Ματ Μπόμερ, αλλά και του δικηγόρου του που ενσαρκώνει ο ίδιος ο Τζόνα Χιλ, ο Χοκ ξεκινά ένα ταξίδι για να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με όσους μπορεί να έχει αδικήσει.

Σκοπός του είναι να εντοπίσει τον άγνωστο εκβιαστή και να καθαρίσει το όνομά του πριν οι αποκαλύψεις καταστρέψουν τα πάντα.

Ο δημιουργός της ταινίας, Τζόνα Χιλ, σε πρόσφατες δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως το έργο είναι ένα σχόλιο για τη σύγχρονη ζωή σήμερα και την επέλαση των κοινωνικών δικτύων που αλλάζει τα πάντα.

«Τα social media μάς έχει κάνει εμμονικούς με τη γνώμη των αγνώστων, παραμελώντας τις γνώμες των ανθρώπων που μας γνωρίζουν πραγματικά» σχολίασε.

Η Κάμερον Ντίαζ πρόσθεσε πως το σενάριο αποτελεί ένα ενδιαφέρον σχόλιο για τη λειτουργία της διασημότητας στη σημερινή κοινωνία και τις προσδοκίες που την περιβάλλουν.

Εκτός από τους κεντρικούς ήρωες, η ταινία διαθέτει ένα εξαιρετικά πλούσιο σύνολο ηθοποιών και προσωπικοτήτων.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η παρουσία του θρυλικού σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε, της σταρ της τηλεόρασης Σούζαν Λούτσι, καθώς και των Λαβέρν Κοξ και Ντέιβιντ Σπέιντ. Αυτή είναι η τρίτη σκηνοθετική απόπειρα του Χιλ, μετά το ντεμπούτο του με το Mid90s και το ντοκιμαντέρ Stutz, επιβεβαιώνοντας τη στροφή του σε πιο εσωτερικές και απαιτητικές παραγωγές.

Το Outcome κάνει πρεμιέρα στις 10 Απριλίου στο Apple TV.

Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Αυτή η καθημερινή συνήθεια βλάπτει κρυφά τις αρτηρίες σας

Νετανιάχου: Ο θάνατος Λαριτζανί, ευκαιρία για τον ιρανικό λαό

«Γιατί αυτή και όχι εγώ;» Η Τζέιν Φόντα αμφισβητεί τη Στρέιζαντ στα Όσκαρ, διεκδικεί τον Ρέντφορντ
Απρόσμενη κόντρα ξέσπασε στον απόηχο της 98ης τελετής των βραβείων Όσκαρ, με την Τζέιν Φόντα να εκφράζει δημόσια τη δυσαρέσκειά της για την επιλογή της Μπάρμπρα Στρέιζαντ να ηγηθεί του αφιερώματος στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ «χάρισε» μια πρώτη γεύση από τον Dune: Part Three
Λίγες ώρες μετά το δύσκολο βράδυ που είχε στην τελετή των 98ων βραβείων Όσκαρ, ο Τιμοτέ Σαλαμέ έδωσε στην δημοσιότητα μια πρώτη εικόνα από το έπος του Ντενί Βιλνέβ Dune: Part Three.

Σκάνδαλο στα Όσκαρ: Γιατί η Μπριζίτ Μπαρντό «αγνοήθηκε» επιδεικτικά;
Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ τίμησε όσους έφυγαν από τη ζωή, όχι όμως και την αμφιλεγόμενη ντίβα της Γαλλίας Μπριζίτ Μπαρντό που αγνοήθηκε στο In Memoriam -δεν ήταν η μόνη

Ο Πολ Τόμας Άντερσον κερδίζει επιτέλους Όσκαρ μετά από 11 ήττες
«Μας κάνετε να δουλεύουμε σκληρά για να κερδίσουμε ένα τέτοιο βραβείο», είπε ο Πολ Τόμας Άντερσον κατά τη διάρκεια της απονομής του Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας.

Ποια είναι η Τζέσι Μπάκλεϊ που «σάρωσε» στα Όσκαρ;
Η Ιρλανδή ηθοποιός Τζέσι Μπάκλεϊ κατέκτησε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου στα 98α Βραβεία της Ακαδημίας για την ερμηνεία της στο «Hamnet», σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και προσωπικές αναφορές

Όσκαρ 2026: Λίγες εκπλήξεις, πολλά Τιμοτέ Σαλαμέ αστεία και ένας safe δρόμος
Όσοι πίστευαν ότι τα φετινά βραβεία Όσκαρ θα προκαλούσαν πολλές άβολες και αμήχανες στιγμές, έπεσαν έξω. Οι διοργανωτές ακολούθησαν τον πιο σίγουρο δρόμο που μπορούσαν.

Ιστορικό Όσκαρ για την Ότομ Ντάραλντ Άρκαποου
Η Ότομ Ντάραλντ Άρκαποου κέρδισε το Όσκαρ Φωτογραφίας για το Sinners, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα και η πρώτη μη λευκή κινηματογραφίστρια που το κατακτά

Η τούρτα LEGO για τα γενέθλια του Τεντόγλου στο νέο φυσικοθεραπευτήριο του ΟΑΚΑ
Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος μαζί με την Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα εγκαινίασαν το ανακαινισμένο φυσικοθεραπευτήριο στο ΟΑΚΑ και έκαναν έκπληξη στον Μίλτο Τεντόγλου.

Ολυμπιακός και Κερατσίνι τίμησαν τη μνήμη του Μιλτιάδη Μαρινάκη (pic, vid)
Οι δύο ομάδες, αλλά και ο κόσμος που βρέθηκε στις κερκίδες του σταδίου, απέτισαν φόρο τιμής στον αείμνηστο Μιλτιάδη Μαρινάκη, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με αγάπη τον Ολυμπιακό αλλά και το πειραϊκό ποδόσφαιρο.

Τι είπε ο Βιλντόσα για τον φετινό Ολυμπιακό και τι παραδέχθηκε για τον Αταμάν
Πολύ ενδιαφέρουσες ατάκες από τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, Λούκα Βιλντόσα, για τις δύο ελληνικές ομάδες αλλά και τον Τούρκο προπονητή των «πράσινων».

Νέο μακάβριο εύρημα στη Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου
Κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε τεχνητή λίμνη σε ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, το οποίο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, εντοπίστηκαν στον βυθό ένα ανθρώπινο κρανίο και οστά

Άρτα: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίσθηκε εργάτης – Είχε καταπλακωθεί από χώματα μετά από κατολίσθηση
Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μεγάλος όγκος χωμάτων αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί ο εργάτης και να εγκλωβιστεί κάτω από το χώμα

«Το ταξί είναι εδώ, ενωμένο δυνατό»: Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Πορεία προς τη Βουλή
«Ζητάμε διάλογο και όχι τιμωρία», τονίζει το ΣΑΤΑ, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας των ιδιοκτητών ταξί αφορά την οικονομική επιβίωση του κλάδου και την ισότιμη μεταχείριση στην αγορά

«Αποτελεί συνέχεια»: Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό 4,1 Ρίχτερ στα Ιωάννινα
Ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας τόνισε πως η σεισμική δόνηση αποτελεί συνέχεια αυτών που σημειώθηκαν στην περιοχή την προηγούμενη εβδομάδα

Επαναφέρει το «Μητσοτάκης ή χάος» ο πρωθυπουργός – «Η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε το κυβερνητικό αφήγημα περί μη εναλλακτικού σχεδίου διακυβέρνησης, υποστηρίζοντας πως τα άλλα κόμματα «θέλουν μόνο να μας διώξουν» και πως η ΝΔ παραμένει η μόνη που έχει πρόγραμμα

Νετανιάχου: H στιγμή που δίνει την εντολή να σκοτωθεί ο Λαριτζανί
«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δίνει την εντολή εξόντωσης των ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων» αναφέρεται στη λεζάντα της φωτογραφίας που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

