Στο Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος εντάσσεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κρεμαστής

Στο Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών (ΔΕΒ) της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) εντάσσεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κρεμαστής, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ρόδου.

«Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση των προσπαθειών του Δήμου Ρόδου για την αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών του νησιού μας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η βιβλιοθήκη Κρεμαστής που οδεύει προς τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυσή της, μετατρέπεται σε έναν σύγχρονο «κόμβο» δημιουργικότητας, προσφέροντας νέες δυνατότητες στους δημότες και ιδιαίτερα στη νέα γενιά» προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου και επισημαίνει:

«Η ένταξη της Βιβλιοθήκης Κρεμαστής στο Δίκτυο της Εθνικής Βιβλιοθήκης συνεπάγεται πρόσβαση σε καινοτόμα προγράμματα. Παιδιά και νέοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα που προάγουν τη φιλαναγνωσία και τη δημιουργική έκφραση.

Παράλληλα, η βιβλιοθήκη θα υποστηρίζεται επιστημονικά από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών. Θα αποτελεί πλέον μέλος μιας ευρείας οικογένειας Ακαδημαϊκών, Ερευνητικών και Δημόσιων Βιβλιοθηκών, με δυνατότητα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και υλικού.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής του Αλέξανδρου Κολιάδη είναι η Βιβλιοθήκη της Κρεμαστής να μην αποτελεί απλώς έναν χώρο φύλαξης βιβλίων, αλλά το επίκεντρο της τοπικής κοινότητας. Η ένταξή της στο Δίκτυο της Εθνικής Βιβλιοθήκης είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς αναγνωστών στη Ρόδο, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες μάθησης και πολιτισμού σε όλους.

Ο Δήμος Ρόδου συνεχίζει να επενδύει στον πολιτισμό και την παιδεία, ενισχύοντας τις δομές που στηρίζουν και αναβαθμίζουν την τοπική κοινωνία».