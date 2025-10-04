newspaper
Εγκαινιάστηκε η νέα δημοτική βιβλιοθήκη στην Αμοργό, παρουσία Μητσοτάκη
04 Οκτωβρίου 2025

Εγκαινιάστηκε η νέα δημοτική βιβλιοθήκη στην Αμοργό, παρουσία Μητσοτάκη

Το έργο της δημοτικής βιβλιοθήκης χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Spotlight

Εγκαινιάστηκε η νέα δημοτική βιβλιοθήκη της Αμοργού, σήμερα Σάββατο, 4 Οκτωβρίου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, «έχουμε τη μεγάλη χαρά να το παραδώσουμε προς χρήση και προς μελλοντική αξιοποίηση στους κατοίκους και στους επισκέπτες αυτού του πανέμορφου νησιού».

Ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του τόνισε πως «σήμερα όχι απλά το προστατεύουμε αλλά το μετατρέπουμε σε μία σύγχρονη διαδραστική βιβλιοθήκη, έναν χώρο πολιτισμού αλλά και συνεύρεσης, ο οποίος θα προστατεύσει τον πλούτο και την ιστορία του νησιού, αλλά πιστεύω ότι θα αξιοποιηθεί και ως ένας χώρος γόνιμης διαβούλευσης, διαλόγου, προβληματισμού, από την τοπική κοινωνία».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να περπατήσει στο κέντρο της χώρας της Αμοργού, όπου συνομίλησε με κατοίκους, επισκέπτες και καταστηματάρχες.

Όσα ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης:

«Σεβασμιώτατε, κ. Δήμαρχε, αγαπητέ Λευτέρη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο, κυρίες και κύριοι, με πολύ μεγάλη χαρά και με συγκίνηση, αγαπητέ μου Δήμαρχε, βρίσκομαι σήμερα μαζί σας στα εγκαίνια της νέας Δημοτικής σας Βιβλιοθήκης.

Ένα έργο το οποίο είχε ξεκινήσει στα πλαίσια των εορτασμών για τα 200 χρόνια της εθνικής παλιγγενεσίας. Χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, συγκεκριμένα από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να το παραδώσουμε προς χρήση και προς μελλοντική αξιοποίηση στους κατοίκους και στους επισκέπτες αυτού του πανέμορφου νησιού.

Και σκεφτόμουν πράγματι ότι ο χαρακτήρας αυτού του έργου είναι πράγματι διπλός: από τη μία προστατεύουμε ένα κτήριο το οποίο είναι ταυτισμένο με τη σύγχρονη ιστορία του νησιού. Και εγώ όταν μελετούσα τους σχετικούς φακέλους εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι το Σχολαρχείο αυτό ιδρύθηκε το 1829. Ας το σκεφτούμε λίγο. Υπηρέτησε τις μαθησιακές ανάγκες πολλών γενεών κατοίκων της Αμοργού.

Σήμερα όχι απλά το προστατεύουμε αλλά το μετατρέπουμε σε μία σύγχρονη διαδραστική βιβλιοθήκη, έναν χώρο πολιτισμού αλλά και συνεύρεσης, ο οποίος θα προστατεύσει τον πλούτο και την ιστορία του νησιού, αλλά πιστεύω ότι θα αξιοποιηθεί και ως ένας χώρος γόνιμης διαβούλευσης, διαλόγου, προβληματισμού, από την τοπική κοινωνία.

Και πράγματι αυτός, θα έλεγα, ότι είναι ο χαρακτήρας μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης, σε μία εποχή -Σεβασμιώτατε, το είπατε πολύ γλαφυρά- που η πληροφορία τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς και που καταλήγουμε πια να κοιτάμε περισσότερο την οθόνη του κινητού μας και λιγότερο να συνομιλούμε με τους διπλανούς μας.

Η βιβλιοθήκη, λοιπόν, έχει το σκοπό να επαναφέρει τη γνώση στον πραγματικό της πυρήνα, στη μελέτη, στον προβληματισμό, στη συζήτηση, στη γόνιμη διαφωνία. Είμαι σίγουρος ότι ο χώρος αυτός θα επιτελέσει ακριβώς αυτή του την αποστολή.

Και πράγματι, παίρνω αφορμή από αυτά τα οποία είπε ο κ. Αναπληρωτής Υπουργός. Ξέρετε, η ισχύς μίας χώρας δεν είναι μόνο συνυφασμένη με το πόσο ισχυρές είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις της ή πόσο εύρωστη τελικά είναι η οικονομία της. Είναι απολύτως συσχετισμένη και με το αίσθημα αυτοπεποίθησης και αυτογνωσίας το οποίο κάθε λαός πρέπει να έχει και το οποίο το ίδιο είναι προϊόν της καλής κατανόησης της ιστορικής του διαδρομής. Το έθνος το οποίο δεν μαθαίνει από τα λάθη του είναι καταδικασμένο να τα επαναλαμβάνει.

Και στους κρίσιμους καιρούς τους οποίους διανύουμε, με μεγάλες γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, με τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης από τη μία, της «εφόδου» της τεχνητής νοημοσύνης από την άλλη, το να είμαστε καλά γειωμένοι στην ιστορία μας, το να αντιλαμβανόμαστε τα μαθήματά της, το να την μελετάμε με προσοχή, θα έλεγα, αγαπητέ μου Δήμαρχε, ότι έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία.

Εύχομαι, λοιπόν, αυτή η βιβλιοθήκη να επιτελέσει αυτόν τον ρόλο τον οποίο εσείς οραματιστήκατε. Θέλω να συγχαρώ από καρδιάς όσες και όσους εργάστηκαν για να μπορέσουμε σήμερα να παραδώσουμε αυτό το έργο.

Εμείς, ξέρετε, παίρνουμε μία απόφαση, υπογράφουμε μία χρηματοδότηση, αλλά από εκεί και πέρα το έργο το δρομολογείτε και το τρέχετε εσείς και θα το φροντίσετε εσείς και θα παραδώσετε αυτή τη βιβλιοθήκη στην επόμενη γενιά ως μία «κοιτίδα» ιστορικής μνήμης, μία παρακαταθήκη γνώσης και μία κυψέλη γόνιμου προβληματισμού για το μέλλον.

Πολλά συγχαρητήρια και να είναι καλοτάξιδη η νέα βιβλιοθήκη».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Προσφεύγει ο Μπουνάκης του ΠΑΣΟΚ που τον κατηγόρησε η ΝΔ για εμπλοκή στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πολιτικές απατεωνιές» καταγγέλλει η Χαρ. Τρικούπη
Πολιτική κόντρα 04.10.25

Προσφεύγει ο Μπουνάκης του ΠΑΣΟΚ που τον κατηγόρησε η ΝΔ για εμπλοκή στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πολιτικές απατεωνιές» καταγγέλλει η Χαρ. Τρικούπη

Η ΝΔ κατηγόρησε ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ - Στην ανακοίνωσή της χαρακτήρισε την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων ως «δήθεν σκάνδαλο» - Ηχηρή απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη και τον Νίκο Μπουνάκη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποκαλύπτονται στοιχεία για δίκτυο διαπλοκής και διασπάθισης κονδυλίων με υπογραφή Μαξίμου
«Γαλάζιο σκάνδαλο» 04.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποκαλύπτονται στοιχεία για δίκτυο διαπλοκής και διασπάθισης κονδυλίων με υπογραφή Μαξίμου

«Η Νέα Δημοκρατία μάλλον βρισκόταν σε άλλη αίθουσα όταν συνεδρίαζε η Εξεταστική Επιτροπή για το 'γαλάζιο' σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», υπογράμμισε ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η ΝΔ κάνει πως δεν άκουσε τη δήλωση Κοβέσι – Τη λένε διεφθαρμένη και η κυβέρνηση πανηγυρίζει
ΠΑΣΟΚ 04.10.25

Τσουκαλάς: Η ΝΔ κάνει πως δεν άκουσε τη δήλωση Κοβέσι – Τη λένε διεφθαρμένη και η κυβέρνηση πανηγυρίζει

«Ζητάτε βραβείο επειδή η Ευρωπαία εισαγγελέας είπε ότι στελέχη σας ήταν μέσα στην εγκληματική οργάνωση;», διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Χαρίτσης: Μεγάλα λόγια Μητσοτάκη για την «ισχυρή Ελλάδα», ένοχη σιωπή όταν πρέπει να υπερασπιστεί τους Έλληνες
Νέα Αριστερά 04.10.25

Χαρίτσης: Μεγάλα λόγια Μητσοτάκη για την «ισχυρή Ελλάδα», ένοχη σιωπή όταν πρέπει να υπερασπιστεί τους Έλληνες

«Για τον κύριο Μητσοτάκη το μόνο που έχει σημασία είναι η ικανοποίηση της κυβέρνησης Νετανιάχου», σημείωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Τέμπη: Νέες εξοργιστικές δηλώσεις Γεωργιάδη, βλέπει πολιτικά παιχνίδια… των γιατρών του Πάνου Ρούτσι
Πολιτική Γραμματεία 04.10.25

Τέμπη: Νέες εξοργιστικές δηλώσεις Γεωργιάδη, βλέπει πολιτικά παιχνίδια… των γιατρών του Πάνου Ρούτσι

Τη στοχοποίηση των γιατρών που παρακολουθούν τον Πάνο Ρούτσι συνεχίζει ο Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας για πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη του απεργού πείνας. «Δεν θέλω να ασχοληθώ με τον κ. Γεωργιάδη, δεν αξίζει» τονίζει ο κ. Ρουτσι.

Σύνταξη
Αποπομπή Γεωργιάδη ζητά η Νέα Αριστερά για τη στοχοποίηση της γιατρού του Πάνου Ρούτσι
Σφοδρά πυρά 04.10.25

Αποπομπή Γεωργιάδη ζητά η Νέα Αριστερά για τη στοχοποίηση της γιατρού του Πάνου Ρούτσι

«Κανένας υπουργός δεν έχει το δικαίωμα να εκτοξεύει κατηγορίες κατά γιατρών επειδή διαφωνεί πολιτικά», επισημαίνει η Νέα Αριστερά, εκτοξεύοντας σφοδρά πυρά κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

Σύνταξη
Τσίπρας σε φοιτητές της Σορβόννης: «Ερήμην μου η συζήτηση» για νέο κόμμα – «Ο Μητσοτάκης θα φύγει ή με συνεργασία κομμάτων ή με ανασύνθεση»
Πολιτική Γραμματεία 04.10.25

Τσίπρας σε φοιτητές της Σορβόννης: «Ερήμην μου η συζήτηση» για νέο κόμμα – «Ο Μητσοτάκης θα φύγει ή με συνεργασία κομμάτων ή με ανασύνθεση»

Αποκαλυπτική συζήτηση με φοιτητές της Σορβόννης του πρώην πρωθυπουργού, οι σκέψεις του για το πως θα φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σωτήρης Μπολάκης
Τέμπη: Πολιτική κόντρα με φόντο την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τις δηλώσεις Κοβέσι
«Σειρά λαθών» 04.10.25

Πολιτική κόντρα για τα Τέμπη με φόντο την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τις δηλώσεις Κοβέσι

Τι είπαν ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, και της αντιπολίτευσης Ράνια Θρασκιά από το ΠΑΣΟΚ και Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα διαφθοράς, Δικαιοσύνης αλλά και για τα Τέμπη

Σύνταξη
Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά για τους 27 Έλληνες απαχθέντες
Εξελίξεις στη Γάζα 04.10.25

Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά για τους 27 Έλληνες απαχθέντες

Στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός τονίζει την ανάγκη για άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Γάζα - Ωστόσο δεν κάνει καμία αναφορά στους 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Φάμελλος στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: Να υπάρξει συνεργασία με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή
Πολιτική 04.10.25 Upd: 12:37

Φάμελλος στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: Να υπάρξει συνεργασία με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας καθώς και στις πρωτοβουλίες του κόμματος ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή

Σύνταξη
Δένδιας για τα 51 χρόνια της ΝΔ: «Είμαστε και οφείλουμε να παραμείνουμε η μεγάλη λαϊκή παράταξη»
Επέτειος 04.10.25

Μήνυμα Δένδια για τα 51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας

Η παράταξη που «αναδεικνύει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου Ελληνισμού» αλλά και εκείνη που «που τολμά να εφαρμόζει μεγάλες μεταρρυθμίσεις» τονίζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Κικίλιας: Προχωράμε σε αναμόρφωση του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου
Πολιτική 04.10.25

Κικίλιας: Προχωράμε σε αναμόρφωση του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου

«Η Ελλάδα έχει ιστορική ευθύνη να διασφαλίσει θεσμικό πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ναυτιλιακών επιχειρήσεων», ανέφερε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Σύνταξη
Όμηρος της παραπληροφόρησης η κοινή γνώμη λέει ο πρωθυπουργός, όμηρος του συστήματος Μητσοτάκη η κοινή λογική, λέει ο λαός
in Confidential 04.10.25

Όμηρος της παραπληροφόρησης η κοινή γνώμη λέει ο πρωθυπουργός, όμηρος του συστήματος Μητσοτάκη η κοινή λογική, λέει ο λαός

Σε άλλο κόσμο ο πρωθυπουργός περιγράφει μια ειδυλλιακή κατάσταση στην Ελλάδα την ώρα που τα χρέη των πολιτών στο δημόσιο έχουν αυξηθεί κατά 4,5 δισ. ευρώ μέσα σ' ένα χρόνο. Τα εσωκομματικά της ΝΔ αποκτούν μεγάλο ενδιαφέρον....

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Βουλή: Κατατέθηκε το εργασιακό νομοσχέδιο – Ποιες τροποποιήσεις περιέχει
Δήλωση Κεραμέως 04.10.25

Βουλή: Κατατέθηκε το εργασιακό νομοσχέδιο – Ποιες τροποποιήσεις περιέχει

Το εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει την πρόβλεψη για 13ωρη εργασία, κατατέθηκε για επεξεργασία στη Βουλή. Ποιες προτάσεις των κοινωνικών εταίρων συμπεριλαμβάνει.

Σύνταξη
Προσφεύγει ο Μπουνάκης του ΠΑΣΟΚ που τον κατηγόρησε η ΝΔ για εμπλοκή στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πολιτικές απατεωνιές» καταγγέλλει η Χαρ. Τρικούπη
Πολιτική κόντρα 04.10.25

Προσφεύγει ο Μπουνάκης του ΠΑΣΟΚ που τον κατηγόρησε η ΝΔ για εμπλοκή στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πολιτικές απατεωνιές» καταγγέλλει η Χαρ. Τρικούπη

Η ΝΔ κατηγόρησε ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ - Στην ανακοίνωσή της χαρακτήρισε την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων ως «δήθεν σκάνδαλο» - Ηχηρή απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη και τον Νίκο Μπουνάκη

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Κρεμονέζε
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: Ίντερ – Κρεμονέζε

LIVE: Ίντερ – Κρεμονέζε. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση Ίντερ – Κρεμονέζε για την 6η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας- Ολυμπιακός 28-29: Έκανε το 4Χ4 με γκολ του Σάββα στο τελευταίο λεπτό
Χάντμπολ 04.10.25

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας- Ολυμπιακός 28-29: Έκανε το 4Χ4 με γκολ του Σάββα στο τελευταίο λεπτό

Σε παιχνίδι «θρίλερ» ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας του Ιωνικού Ν.Φ. με 29-28 και διεύρυνε το αήττητο σερί του στη διοργάνωση, καθώς έκανε το 4/4. Το νικητήριο γκολ ο Σάββας.

Σύνταξη
Καναδάς: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία ομογενούς – Εκτελέστηκε ο «Μπόμπι ο Έλληνας» μέσα σε καφέ
Βίντεο ντοκουμέντο 04.10.25

Μαφιόζικη εκτέλεση ομογενούς στον Καναδά - Εκτελέστηκε ο «Μπόμπι ο Έλληνας» μέσα σε καφέ

Η δολοφονία αποδίδεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών - Το θύμα φέρεται να είχε εμπλακεί σε κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, εκβιασμούς και σε σειρά εμπρησμών επιχειρήσεων

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποκαλύπτονται στοιχεία για δίκτυο διαπλοκής και διασπάθισης κονδυλίων με υπογραφή Μαξίμου
«Γαλάζιο σκάνδαλο» 04.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποκαλύπτονται στοιχεία για δίκτυο διαπλοκής και διασπάθισης κονδυλίων με υπογραφή Μαξίμου

«Η Νέα Δημοκρατία μάλλον βρισκόταν σε άλλη αίθουσα όταν συνεδρίαζε η Εξεταστική Επιτροπή για το 'γαλάζιο' σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», υπογράμμισε ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Μεντιλίμπαρ για την Τούμπα – Τέσσερις οι απουσίες
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Ολυμπιακός: Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Μεντιλίμπαρ για την Τούμπα – Τέσσερις οι απουσίες

Η αποστολή με την οποία ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την Κυριακή. Εκτός οι Ρέτσος, Ροντινέι, Στρεφέτσα και Γιάρεμτσουκ, συμπεριλήφθηκαν οι Μάντσα και Βέζο.

Σύνταξη
Τέμπη: Ποιοι ευθύνονται που δεν έγιναν οι τοξικολογικές μετά το δυστύχημα
Ελλάδα 04.10.25

Ποιοι ευθύνονται που δεν έγιναν οι τοξικολογικές μετά το δυστύχημα των Τεμπών - Τι προβλέπει μελέτη για μαζικές καταστροφές

Η έρευνα στα Τέμπη έγινε στο πλαίσιο ενός τροχαίου ατυχήματος και όχι όπως ορίζει το πρωτόκολλο σε περιπτώσεις μιας τέτοιας τραγωδίας.

Σύνταξη
«One Battle After Another» – H θριλερική οπτική της ταινίας για τον αυταρχισμό συνδέεται με την εποχή που ζούμε
Ενισχυμένος καθρέφτης 04.10.25

«One Battle After Another» - H θριλερική οπτική της ταινίας για τον αυταρχισμό συνδέεται με την εποχή που ζούμε

Η τρελή ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, «One Battle After Another», εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα Vineland του 1990 του Τόμας Πίντσον, θα μπορούσε να κυριαρχήσει στον πολιτιστικό διάλογο.

Έφη Αλεβίζου
Τσουκαλάς: Η ΝΔ κάνει πως δεν άκουσε τη δήλωση Κοβέσι – Τη λένε διεφθαρμένη και η κυβέρνηση πανηγυρίζει
ΠΑΣΟΚ 04.10.25

Τσουκαλάς: Η ΝΔ κάνει πως δεν άκουσε τη δήλωση Κοβέσι – Τη λένε διεφθαρμένη και η κυβέρνηση πανηγυρίζει

«Ζητάτε βραβείο επειδή η Ευρωπαία εισαγγελέας είπε ότι στελέχη σας ήταν μέσα στην εγκληματική οργάνωση;», διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης για την 6η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
Συγκινητικές, προσωπικές, αστείες, μα πάνω από όλα αληθινές ιστορίες: 70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου
Culture Live 04.10.25

Συγκινητικές, προσωπικές, αστείες, μα πάνω από όλα αληθινές ιστορίες: 70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Με τον πιο ωραίο τρόπο έριξε αυλαία η φετινή διοργάνωση, παρουσιάζοντας το ντοκιμαντέρ «70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου – Μέσα από τα Μάτια τους», αλλά και τον επετειακό τόμο «Εβδομήντα Πράξεις».

Σύνταξη
Άρτα: Ολοκληρώθηκε η εκταφή της σορού της 28χρονης εγκύου – Τη Δευτέρα αναμένεται η νεκροψία – νεκροτομή
Ελλάδα 04.10.25

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η εκταφή της σορού της 28χρονης εγκύου – Τη Δευτέρα αναμένεται η νεκροψία – νεκροτομή

Η οικογένεια της 28χρονης στην Άρτα είχε καταθέσει μήνυση στον εισαγγελέα της Άρτας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, παράλληλα με το αίτημα εκταφής.

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Άρης
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: ΟΦΗ – Άρης

LIVE: ΟΦΗ – Άρης . Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση ΟΦΗ – Άρης για την 6η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Μεγάλα λόγια Μητσοτάκη για την «ισχυρή Ελλάδα», ένοχη σιωπή όταν πρέπει να υπερασπιστεί τους Έλληνες
Νέα Αριστερά 04.10.25

Χαρίτσης: Μεγάλα λόγια Μητσοτάκη για την «ισχυρή Ελλάδα», ένοχη σιωπή όταν πρέπει να υπερασπιστεί τους Έλληνες

«Για τον κύριο Μητσοτάκη το μόνο που έχει σημασία είναι η ικανοποίηση της κυβέρνησης Νετανιάχου», σημείωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Φωτογράφος του στολίσκου για τη Γάζα καλεί τους καλλιτέχνες να πάρουν (επιτέλους) θέση
Δύο χρόνια 04.10.25

Φωτογράφος του στολίσκου για τη Γάζα καλεί τους καλλιτέχνες να πάρουν (επιτέλους) θέση

Ανάμεσα στους αλληλέγγυους που σαλπάρουν για τη Γάζα σε μια νηοπομπή γνωστή ως Thousand Madleens, βρίσκεται και ο φωτογράφος Shahidul Alam, ο οποίος μίλησε στην The Art Newspaper για την αποστολή τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΝΟ Λάρισας-Ολυμπιακός 4-33: Επιβλητικοί οι «ερυθρόλευκοι» στην πρεμιέρα, έγραψαν ιστορία!
Πόλο 04.10.25

ΝΟ Λάρισας-Ολυμπιακός 4-33: Επιβλητικοί οι «ερυθρόλευκοι» στην πρεμιέρα, έγραψαν ιστορία!

Σαν σε... προπόνηση ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα στη Water Polo League καθώς νίκησε τον ΝΟ Λάρισας με 33-4. Τα 29 γκολ διαφορά αποτελούν τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία από καταβολής του πρωταθλήματος!

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Στην Τουρκία απελάθηκαν 137 ακτιβιστές – Παραμένουν κρατούμενοι οι 27 Έλληνες
Global Sumud Flotilla 04.10.25 Upd: 18:03

Στην Τουρκία απελάθηκαν 137 ακτιβιστές του στολίσκου - Παραμένουν κρατούμενοι οι 27 Έλληνες

Οι 27 Έλληνες παραμένουν κρατούμενοι στο κέντρο κράτησης της ερήμου Νεγκέβ - Η διαδικασία απέλασής τους εξελίσσεται αργά - Καταγγελίες για ισραηλινή κακομεταχείριση

Μαρία Κρουστάλη
Τέμπη: Νέες εξοργιστικές δηλώσεις Γεωργιάδη, βλέπει πολιτικά παιχνίδια… των γιατρών του Πάνου Ρούτσι
Πολιτική Γραμματεία 04.10.25

Τέμπη: Νέες εξοργιστικές δηλώσεις Γεωργιάδη, βλέπει πολιτικά παιχνίδια… των γιατρών του Πάνου Ρούτσι

Τη στοχοποίηση των γιατρών που παρακολουθούν τον Πάνο Ρούτσι συνεχίζει ο Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας για πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη του απεργού πείνας. «Δεν θέλω να ασχοληθώ με τον κ. Γεωργιάδη, δεν αξίζει» τονίζει ο κ. Ρουτσι.

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Με την Κηφισιά σαν να είναι τελικός Champions League»
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Νίκολιτς: «Με την Κηφισιά σαν να είναι τελικός Champions League»

Το στίγμα για την επόμενη μέρα της ΑΕΚ μετά την ήττα από την Τσέλιε έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος επεσήμανε ότι η ομάδα του πρέπει να αντιμετωπίσει το παιχνίδι με την Κηφισιά σαν να παίζει στον τελικό του Champions League!

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ
Premier League 04.10.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σάντερλαντ για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
