Εγκαινιάστηκε η νέα δημοτική βιβλιοθήκη στην Αμοργό, παρουσία Μητσοτάκη

Εγκαινιάστηκε η νέα δημοτική βιβλιοθήκη της Αμοργού, σήμερα Σάββατο, 4 Οκτωβρίου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, «έχουμε τη μεγάλη χαρά να το παραδώσουμε προς χρήση και προς μελλοντική αξιοποίηση στους κατοίκους και στους επισκέπτες αυτού του πανέμορφου νησιού».

Ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του τόνισε πως «σήμερα όχι απλά το προστατεύουμε αλλά το μετατρέπουμε σε μία σύγχρονη διαδραστική βιβλιοθήκη, έναν χώρο πολιτισμού αλλά και συνεύρεσης, ο οποίος θα προστατεύσει τον πλούτο και την ιστορία του νησιού, αλλά πιστεύω ότι θα αξιοποιηθεί και ως ένας χώρος γόνιμης διαβούλευσης, διαλόγου, προβληματισμού, από την τοπική κοινωνία».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να περπατήσει στο κέντρο της χώρας της Αμοργού, όπου συνομίλησε με κατοίκους, επισκέπτες και καταστηματάρχες.

Όσα ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης:

«Σεβασμιώτατε, κ. Δήμαρχε, αγαπητέ Λευτέρη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο, κυρίες και κύριοι, με πολύ μεγάλη χαρά και με συγκίνηση, αγαπητέ μου Δήμαρχε, βρίσκομαι σήμερα μαζί σας στα εγκαίνια της νέας Δημοτικής σας Βιβλιοθήκης.

Ένα έργο το οποίο είχε ξεκινήσει στα πλαίσια των εορτασμών για τα 200 χρόνια της εθνικής παλιγγενεσίας. Χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, συγκεκριμένα από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να το παραδώσουμε προς χρήση και προς μελλοντική αξιοποίηση στους κατοίκους και στους επισκέπτες αυτού του πανέμορφου νησιού.

Και σκεφτόμουν πράγματι ότι ο χαρακτήρας αυτού του έργου είναι πράγματι διπλός: από τη μία προστατεύουμε ένα κτήριο το οποίο είναι ταυτισμένο με τη σύγχρονη ιστορία του νησιού. Και εγώ όταν μελετούσα τους σχετικούς φακέλους εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι το Σχολαρχείο αυτό ιδρύθηκε το 1829. Ας το σκεφτούμε λίγο. Υπηρέτησε τις μαθησιακές ανάγκες πολλών γενεών κατοίκων της Αμοργού.

Σήμερα όχι απλά το προστατεύουμε αλλά το μετατρέπουμε σε μία σύγχρονη διαδραστική βιβλιοθήκη, έναν χώρο πολιτισμού αλλά και συνεύρεσης, ο οποίος θα προστατεύσει τον πλούτο και την ιστορία του νησιού, αλλά πιστεύω ότι θα αξιοποιηθεί και ως ένας χώρος γόνιμης διαβούλευσης, διαλόγου, προβληματισμού, από την τοπική κοινωνία.

Και πράγματι αυτός, θα έλεγα, ότι είναι ο χαρακτήρας μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης, σε μία εποχή -Σεβασμιώτατε, το είπατε πολύ γλαφυρά- που η πληροφορία τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς και που καταλήγουμε πια να κοιτάμε περισσότερο την οθόνη του κινητού μας και λιγότερο να συνομιλούμε με τους διπλανούς μας.

Η βιβλιοθήκη, λοιπόν, έχει το σκοπό να επαναφέρει τη γνώση στον πραγματικό της πυρήνα, στη μελέτη, στον προβληματισμό, στη συζήτηση, στη γόνιμη διαφωνία. Είμαι σίγουρος ότι ο χώρος αυτός θα επιτελέσει ακριβώς αυτή του την αποστολή.

Και πράγματι, παίρνω αφορμή από αυτά τα οποία είπε ο κ. Αναπληρωτής Υπουργός. Ξέρετε, η ισχύς μίας χώρας δεν είναι μόνο συνυφασμένη με το πόσο ισχυρές είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις της ή πόσο εύρωστη τελικά είναι η οικονομία της. Είναι απολύτως συσχετισμένη και με το αίσθημα αυτοπεποίθησης και αυτογνωσίας το οποίο κάθε λαός πρέπει να έχει και το οποίο το ίδιο είναι προϊόν της καλής κατανόησης της ιστορικής του διαδρομής. Το έθνος το οποίο δεν μαθαίνει από τα λάθη του είναι καταδικασμένο να τα επαναλαμβάνει.

Και στους κρίσιμους καιρούς τους οποίους διανύουμε, με μεγάλες γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, με τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης από τη μία, της «εφόδου» της τεχνητής νοημοσύνης από την άλλη, το να είμαστε καλά γειωμένοι στην ιστορία μας, το να αντιλαμβανόμαστε τα μαθήματά της, το να την μελετάμε με προσοχή, θα έλεγα, αγαπητέ μου Δήμαρχε, ότι έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία.

Εύχομαι, λοιπόν, αυτή η βιβλιοθήκη να επιτελέσει αυτόν τον ρόλο τον οποίο εσείς οραματιστήκατε. Θέλω να συγχαρώ από καρδιάς όσες και όσους εργάστηκαν για να μπορέσουμε σήμερα να παραδώσουμε αυτό το έργο.

Εμείς, ξέρετε, παίρνουμε μία απόφαση, υπογράφουμε μία χρηματοδότηση, αλλά από εκεί και πέρα το έργο το δρομολογείτε και το τρέχετε εσείς και θα το φροντίσετε εσείς και θα παραδώσετε αυτή τη βιβλιοθήκη στην επόμενη γενιά ως μία «κοιτίδα» ιστορικής μνήμης, μία παρακαταθήκη γνώσης και μία κυψέλη γόνιμου προβληματισμού για το μέλλον.

Πολλά συγχαρητήρια και να είναι καλοτάξιδη η νέα βιβλιοθήκη».