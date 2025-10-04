Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά για τους 27 Έλληνες απαχθέντες

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρεται στις εξελίξεις στο μέτωπο της Γάζας, χαρακτηρίζοντας την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ ως «σημαντικό βήμα προς τα εμπρός».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός τονίζει την ανάγκη για άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην περιοχή. Ωστόσο, δεν κάνει καμία αναφορά στους 27 Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla και απήχθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή χωρικά ύδατα.

«Ναι» της Χαμάς στο σχέδιο των 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα

«Η δήλωση της Χαμάς αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου. Οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως και όλες οι εχθροπραξίες πρέπει να σταματήσουν. Η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην υποστήριξη των προσπαθειών που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της σταθερότητας και στην προώθηση της διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή», γράφει χαρακτηριστικά ο Κυριακός Μητσοτάκης.

Η ανάρτησή του

Hamas’s statement is an important step forward. Hostages must be released immediately and all hostilities must stop. Greece remains steadfast in supporting efforts aimed at restoring stability and promoting lasting peace and security in the region. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 4, 2025

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έρχεται λίγες ώρες μετά το «ναι» της Χαμάς στο σχέδιο των 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, στο οποίο έχει συμφωνήσει το Ισραήλ.

Η Χαμάς είναι θετική όσον αφορά την άμεση απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων και τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων χωρίς να απεμπολεί το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και την προοπτική παλαιστινιακού κράτους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ -ικανοποιημένος από την απάντηση της παλαιστινιακής οργάνωσης- ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι θα εργαστεί για την υλοποίηση της πρώτης φάσης του σχεδίου, δηλαδή την κατάπαυση για την απελευθέρωση των ομήρων, και έδωσε εντολή στον στρατό να περιορίσει τις επιχειρήσεις στη Γάζα.