Ομιλία Μητσοτάκη στο 14ο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ

Στο 14ο τακτικό συνέδριο της ΟΝΝΕΔ μιλά ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δείτε ζωντανά την ομιλία Μητσοτάκη:

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός στην ομιλία του θα έχει την ευκαιρία να επαναφέρει και να επισημάνει τις πολιτικές της κυβέρνησης για τη νεολαία, αλλά ταυτόχρονα και την ευκαιρία να αποκρυσταλλώσει την οπτική που έχει η Νέα Δημοκρατία για τη νέα γενιά.

«Μια γενιά η οποία, με βάση αυτή την οπτική, δεν είναι μια γενιά εξεγερμένη ή διαμαρτυρόμενη, αλλά μια γενιά ώριμη που απαιτεί» θα σημειώσει ο κ. Μητσοτάκης.

Και καθώς το Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ συμπίπτει με την επέτειο ίδρυσης της ΝΔ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει και μια συνολική τοποθέτηση για την πολιτική κατάσταση σήμερα.

Αιχμή σε αυτή την τοποθέτηση θα είναι ο λαϊκισμός, ο οποίος και διεθνώς αλλά και στη χώρα αντεπιτίθεται (με fake news κλπ), αλλά και τα καθήκοντα που έχει η ΟΝΝΕΔ στους επόμενους 18 μήνες που μεσολαβούν μέχρι τις εθνικές εκλογές της άνοιξης του 2027.

Στην Παιανία το Συνέδριο

Το συνέδριο της ΟΝΝΕΔ πραγματοποιείται στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Παιανίας και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή (5/10).

Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν με τις ομιλίες του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, Νίκου Πατσέα και του προέδρου της ΟΝΝΕΔ, Ορφέα Γεωργίου.

Ταυτόχρονα, στο χώρο του Συνεδρίου θα λειτουργούν περίπτερα, για την Οδική Ασφάλεια, του Συλλόγου «Μαζί για τη Ζωή» για τον Καρκίνο του Μαστού και του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας» για δότες μυελού των οστών, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να ενημερωθούν, αλλά και να συμμετάσχουν ενεργά.