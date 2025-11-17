Νέα δημοτική βιβλιοθήκη στο Παλαιό Φάληρο

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου χώρου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, στην οδό Αγίου Αλεξάνδρου 5, σε κεντρικό σημείο της πόλης. Στο νέο χώρο θα πραγματοποιούνται παρουσιάσεις βιβλίων, ομιλίες με διάφορες θεματικές ενότητες, ενώ στόχος είναι να αποτελέσει και την έδρα της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Παλαιού Φαλήρου, κρατώντας ζωντανές τις μνήμες και τις αφηγήσεις της πόλης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, ο Βουλευτής Β3’ Νοτίου Τομέα Αθηνών και τ. Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Διονύσης Χατζηδάκης, καθώς και πλήθος φορέων, συλλόγων και φίλων του βιβλίου. Την οργάνωση της εκδήλωσης ανέλαβε η Αντιδήμαρχος Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών και Δημοτικών Βιβλιοθηκών, Μαίρη Τρύφων.

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη βραβευμένη δράση της Βιβλιοθήκης την περίοδο της πανδημίας, όταν οι δημότες λάμβαναν κατ’ οίκον τα βιβλία που επιθυμούσαν να δανειστούν. «Τώρα είναι καιρός να έρθουν οι δημότες στα βιβλία» ανέφερε η Αντιδήμαρχος.

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, δήλωσε:

«Στο Παλαιό Φάληρο ο πολιτισμός είναι έκφραση στην καθημερινότητα μας. Με το νέο χώρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, στο κέντρο της πόλης, προσφέρουμε ένα ανοιχτό, ζεστό σημείο συνάντησης για ανάγνωση, γνώση και δημιουργία. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι στήριξαν αυτή την προσπάθεια και ιδιαίτερα την Αντιδήμαρχο Μαίρη Τρύφων για την άρτια οργάνωση. Συνεχίζουμε, ώστε η βιβλιοθήκη μας να μεγαλώνει μαζί με τους ανθρώπους της πόλης προσφέροντας περισσότερα βιβλία, περισσότερες δράσεις, περισσότερες ευκαιρίες για όλους.»