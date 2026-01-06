newspaper
Συντάξεις: Πόσο λιγότερα χρήματα παίρνουν οι γυναίκες από τους άνδρες στην Ευρώπη – Το χάσμα παραμένει
Διεθνής Οικονομία 06 Ιανουαρίου 2026 | 15:30

Συντάξεις: Πόσο λιγότερα χρήματα παίρνουν οι γυναίκες από τους άνδρες στην Ευρώπη – Το χάσμα παραμένει

Το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων στην Ευρώπη είναι μεγαλύτερο και από το μισθολογικό - Ποιοι παράγοντες το διευρύνουν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Spotlight

Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Κατά μέσο όρο, το συνταξιοδοτικό εισόδημα των γυναικών είναι κατά 22% χαμηλότερο από αυτό των ανδρών

Στην ΕΕ, σύμφωνα με την Eurostat, το 2023 οι γυναίκες κέρδιζαν 12% λιγότερα από τους άνδρες, δηλαδή μόνο 88 ευρώ για κάθε 100 ευρώ που κέρδιζαν οι άνδρες.

Το χάσμα είναι ακόμη μεγαλύτερο όσον αφορά τις συντάξεις.

Σε 27 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που δεν είναι μέλη της ΕΕ, οι γυναίκες λαμβάνουν σημαντικά χαμηλότερες συντάξεις από τους άνδρες.

Κατά μέσο όρο, το συνταξιοδοτικό εισόδημα των γυναικών είναι κατά 22% χαμηλότερο από αυτό των ανδρών.

Σε ορισμένες σημαντικές οικονομίες, το χάσμα υπερβαίνει το 35% — σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

Το 2024, το χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις συντάξεις κυμαινόταν από περίπου 6% στην Εσθονία έως 37% στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ ανέρχεται σε 23% και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος για τις 27 χώρες της λίστας είναι 22%.

Αυτό σημαίνει ότι, κατά μέσο όρο σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι γυναίκες λαμβάνουν μόλις 78 ευρώ ως συνταξιοδοτικό εισόδημα, ενώ οι άνδρες λαμβάνουν 100 ευρώ.

Το χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις συντάξεις υπερβαίνει το 30% σε αρκετές χώρες.

Εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, σε αυτές περιλαμβάνονται η Ολλανδία, η Αυστρία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, η Ελβετία και η Ιρλανδία.

Στην Ελλάδα είναι στο 24%.

Τα χαμηλότερα ποσοστά διαφοράς παρατηρούνται στην Εσθονία, την Ισλανδία, τη Σλοβακία, την Τσεχία, τη Σλοβενία και τη Δανία, όπου όλα είναι στο 10% ή πιο κάτω.

Πηγή: Euronews / OECD

Την πληρώνουν περισσότερο οι μητέρες

«Το χάσμα μεταξύ των φύλων στις συντάξεις είναι, από πολλές απόψεις, ένα χάσμα στις συντάξεις των μητέρων, καθώς αρχίζει να εμφανίζεται όταν οι γυναίκες δημιουργούν οικογένεια», δήλωσε η καθηγήτρια Αλεξάντρα Νίεσεν – Ρουένζι από το Πανεπιστήμιο του Μάνχαϊμ στο Euronews Business.

Η καθηγήτρια σημείωσε ότι πολλές γυναίκες μειώνουν τις ώρες εργασίας τους για να φροντίσουν τα παιδιά τους, κάτι που συνήθως συνδέεται με μείωση του μισθού τους λόγω της μερικής απασχόλησης.

«Η μητρότητα και η μείωση των ωρών εργασίας μειώνουν τόσο το τρέχον εισόδημα όσο και τα μελλοντικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Οδηγούν επίσης σε χαμηλότερους μισθούς κατά τη διάρκεια της ζωής και σε συντομότερη επαγγελματική σταδιοδρομία, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να έχουν λιγότερα διαθέσιμα εισοδήματα για να επενδύσουν σε ιδιωτικές συντάξεις», πρόσθεσε.

Η Νίεσεν – Ρουένζι τόνισε ότι οι διακρατικές διαφορές αντικατοπτρίζουν τις αποκλίσεις στα στερεοτυπικά φυλετικά πρότυπα όσον αφορά τις εργασίες φροντίδας και τις οικιακές ευθύνες.

Συντηρητικά κράτη πρόνοιας όπως η Γερμανία συνδυάζουν υψηλά ποσοστά μερικής απασχόλησης των γυναικών, μακρές διακοπές στην επαγγελματική σταδιοδρομία και κοινή φορολογία των νοικοκυριών, στοιχεία που όλα μεγαλώνουν αυτό το χάσμα.

Αντίθετα, οι σκανδιναβικές χώρες και ορισμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης τείνουν να παρουσιάζουν πολύ μικρότερα μισθολογικά κενά μεταξύ των φύλων.

Σε αυτές τις χώρες, το ιστορικό πλήρους απασχόλησης των γυναικών τείνει να μοιάζει περισσότερο με αυτό των ανδρών, η φροντίδα των παιδιών είναι ευρέως προσβάσιμη και τα συνταξιοδοτικά συστήματα περιλαμβάνουν περισσότερα στοιχεία αναδιανομής ή πιστώσεις για τα έτη φροντίδας.

Το χάσμα μειώθηκε από το 28% σε 22% σε 17 χρόνια

Το μέσο χάσμα μεταξύ των συντάξεων ανδρών και γυναικών στις ευρωπαϊκές χώρες μειώθηκε από 28% το 2007 σε 22% το 2024.

Οι σημαντικότερες μειώσεις σημειώθηκαν στη Σλοβενία, τη Γερμανία και την Ελλάδα, όπου το χάσμα μειώθηκε κατά περισσότερο από 15 ποσοστιαίες μονάδες (pp) κατά τη διάρκεια αυτών των 17 ετών.

Η μείωση είναι επίσης μεγαλύτερη από 10 ποσοστιαίες μονάδες στη Νορβηγία, την Πορτογαλία, την Τουρκία και το Λουξεμβούργο.

«Η σημαντική μείωση των διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας οδηγεί σε αυτή τη μείωση του GPG (σ.σ. σε πολλές χώρες), αλλά χρειάζεται χρόνος για να αντικατοπτριστούν πλήρως αυτές οι αλλαγές στη μείωση των ανισοτήτων στις συντάξεις», σημειώνεται στην έκθεση του ΟΟΣΑ «Pensions at a Glance 2025» («Οι συντάξεις με μια ματιά 2025»).

Μεταξύ των 27 χωρών, το χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις συντάξεις αυξήθηκε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες μόνο σε τρεις: την Αυστρία, την Εσθονία και το Βέλγιο.

Σε όλες τις άλλες χώρες, το χάσμα μειώθηκε, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις η μεταβολή ήταν πολύ μικρή.

Πηγή: Euronews / OECD

Οι επιπτώσεις των μακροχρόνιων ανισοτήτων

«Αυτές οι διαφορές προέρχονται από μακροχρόνιες ανισότητες που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής των γυναικών και αντανακλούν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι αγορές εργασίας, οι οικογενειακές πολιτικές και ο σχεδιασμός των συνταξιοδοτικών συστημάτων», δήλωσε ο καθηγητής Αντόνια Αμπατεμάρκο από το Πανεπιστήμιο του Σαλέρνο στο Euronews Business.

«Το χάσμα δεν είναι, επομένως, ένα μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά το αποτέλεσμα τριών αλληλένδετων διαρθρωτικών παραγόντων», σημείωσε.

Πρώτον, ο Αμπατεμάρκο εξήγησε ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες — ιδίως στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη — η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας υστερούσε ιστορικά σε σχέση με αυτή των ανδρών και συχνά πραγματοποιούνταν σε άτυπους τομείς όπου δεν καταβάλλονταν εισφορές για σύνταξη.

Δραστηριότητες όπως οι οικιακές υπηρεσίες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άτυπες και ασκούνται κυρίως από γυναίκες, πράγμα που σημαίνει ότι τα έτη εργασίας ενδέχεται να μη μεταφράζονται σε συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Δεύτερον, ο Αμπατεμάρκο υπογράμμισε τον αντίκτυπο των ευθυνών φροντίδας. Στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, το κύριο ζήτημα δεν είναι πλέον η είσοδος στην αγορά εργασίας, αλλά οι διακοπές που προκαλούνται από τις ευθύνες μητρότητας και φροντίδας, τόνισε.

Σε χώρες όπως η Γερμανία ή η Αυστρία, οι γυναίκες που επιστρέφουν από την άδεια μητρότητας συχνά μεταβαίνουν σε μερική απασχόληση, με αποτέλεσμα τη μείωση των εισφορών και την επιβράδυνση της μισθολογικής εξέλιξης.

Τέλος, ο Αμπατεμάρκο επεσήμανε ότι οι γυναίκες υφίστανται ζημιά λόγω των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ «Pensions at a Glance 2025», η Σλοβενία αύξησε την ηλικία συνταξιοδότησης για τις γυναίκες περισσότερο από ό,τι για τους άνδρες από το 1999, μειώνοντας έτσι τις διαφορές μεταξύ των φύλων.

Οι ιδιωτικές συντάξεις τείνουν να διευρύνουν τις ανισότητες μεταξύ των φύλων

Η Ίνες Γκιλέμιν, υποψήφια διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας, υπογράμμισε τη σχετική σημασία των δημόσιων συντάξεων σε σύγκριση με τις συντάξεις των εργοδοτών στο συνολικό εισόδημα συνταξιοδότησης.

Σε χώρες με ισχυρά πολυεπίπεδα συνταξιοδοτικά συστήματα, όπως η Ολλανδία, ένα μεγαλύτερο μέρος του συνταξιοδοτικού εισοδήματος συνδέεται άμεσα με την προηγούμενη απασχόληση και τους μισθούς.

Επειδή η πρόσβαση και οι εισφορές στα συνταξιοδοτικά προγράμματα των εργοδοτών είναι σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένες με το φύλο και αυτά τα ιδιωτικά προγράμματα συχνά στερούνται μηχανισμών αλληλεγγύης, οι ιδιωτικές συντάξεις τείνουν να διευρύνουν τις ανισότητες μεταξύ των φύλων.

Ο άφαντος Λανουά και οι μόνοι διαιτητές
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Ο άφαντος Λανουά και οι μόνοι διαιτητές

Ούτε ένα μάθημα από τον Λανουά στους ρέφερι το διάστημα των γιορτών, προτιμώντας τις διακοπές από το να προβληματιστεί με τα πολλά λάθη. Ο Λανουά αγνόησε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Βόλος – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Βόλος – Κηφισιά

LIVE: Βόλος – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Κηφισιά για τα πλέι-οφ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Άρης – Παναιτωλικός 2-0: Άνετα στους «8» οι «κίτρινοι» και τώρα Παναθηναϊκός (vid)
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Άρης – Παναιτωλικός 2-0: Άνετα στους «8» οι «κίτρινοι» και τώρα Παναθηναϊκός (vid)

Ο Άρης ήταν κατά κράτος ανώτερος του Παναιτωλικού στο «Βικελίδης» (2-0), εξασφάλισε την πρόκρισή του στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και εκεί θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ζιλ Λιποβέτσκι: «Αν θέλεις να ζήσεις καλύτερα και να ερωτευτείς, πάρε Prozac, μην αναζητάς τη φιλοσοφία»
«Υπερμοντερνισμός» 06.01.26

Ζιλ Λιποβέτσκι: «Αν θέλεις να ζήσεις καλύτερα και να ερωτευτείς, πάρε Prozac, μην αναζητάς τη φιλοσοφία»

Ο Γάλλος φιλόσοφος, Ζιλ Λιποβέτσκι, εξετάζει φαινόμενα όπως η μαζική κατανάλωση, η αισθητική, ο ελεύθερος χρόνος και το κιτς για να αναλύσει τον κόσμο μας και επιμένει ότι, ενώ ο τομέας του μπορεί να συμβάλει στην κατανόησή του, η λήψη αντικαταθλιπτικών μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική για την αντιμετώπισή του από την ανάγνωση του Σωκράτη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φαραντούρης: Συζητώ με την Καρυστιανού, υπάρχει μια συναντίληψη στη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια
Ζυμώσεις 06.01.26

Φαραντούρης: Συζητώ με την Καρυστιανού, υπάρχει μια συναντίληψη στη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια

«Δεν είναι κρυφό. Άλλωστε πριν από ένα μήνα περίπου συνδιοργανώσαμε μια εξαιρετική θεσμική εκδήλωση», επισήμανε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
ΥΠΑ: Δεν υπάρχουν σημάδια κυβερνοεπίθεσης για το «μπλακ άουτ» στο FIR
Ελλάδα 06.01.26

Δεν υπάρχουν σημάδια κυβερνοεπίθεσης για το «μπλακ άουτ» στο FIR, λέει η ΥΠΑ

Σε ανακοίνωσή της η ΥΠΑ περιγράφει τα όσα συνέβησαν με το μπλακ άουτ στο FIR και τις ενέργειες που έκανε για να αποκαταστήσει το πρόβλημα - Συνεχίζονται οι έρευνες για να βρεθεί η αιτία της τεχνικής βλάβης

Σύνταξη
Πέθανε ο Μπέλα Ταρ – Ο σκηνοθέτης που έκανε τον χρόνο να «πονά»
Θλίψη 06.01.26

Πέθανε ο Μπέλα Ταρ – Ο σκηνοθέτης που έκανε τον χρόνο να «πονά»

Ο Μπέλα Ταρ, ο σκηνοθέτης που μετέτρεψε τον χρόνο, τη σιωπή και την επανάληψη σε υπαρξιακό σινεμά, πέθανε σε ηλικία 70 ετών έπειτα από μακρά ασθένεια, αφήνοντας πίσω του ταινίες που δεν παρηγορούν, αλλά επιμένουν να κοιτούν κατάματα την ανθρώπινη φθορά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πως άλλαξαν οι καιροί – Όταν οι ΗΠΑ προστάτευσαν τη Βενεζουέλα από ευρωπαϊκή επίθεση
Διαβολικές ομοιότητες 06.01.26

Πως άλλαξαν οι καιροί - Όταν οι ΗΠΑ προστάτευσαν τη Βενεζουέλα από ευρωπαϊκή επίθεση

Διαβάζοντας κανείς την τραγική μοίρα του Τσιπριάνο Κάστρο, ίσως αντιληφθεί ότι οι τελευταίες εξελίξεις με την απαγωγή Μαδούρο, είναι μια επανάληψη της ιστορίας στην πολύπαθη Βενεζουέλα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πώς βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ το κόμμα Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Πώς βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ το κόμμα Καρυστιανού

Γιατί το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να ακολουθήσει «μη επιθετική» στρατηγική απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού - Οι χαμηλοί τόνοι και οι εκλογικές δεξαμενές

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
LIVE: Πίζα – Κόμο
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Πίζα – Κόμο

LIVE: Πίζα – Κόμο. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Πίζα – Κόμο για τη 19η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Γερμανία: Διαλύθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βρανδεμβούργο – Αποχώρησαν οι βουλευτές της Σάρα Βάγκενκνεχτ
Γερμανία 06.01.26

Διαλύθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βρανδεμβούργο - Αποχώρησαν οι βουλευτές της Σάρα Βάγκενκνεχτ

Ο πρωθυπουργός του ομόσπονδου κρατιδίου της Γερμανίας διαβεβαίωσε ωστόσο ότι δεν τίθεται ζήτημα ακυβερνησίας για το κρατίδιο, καθώς σε πρώτη φάση οι υπουργοί θα παραμείνουν στις θέσεις τους

Σύνταξη
Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει κακοκαιρίας – Ποιες περιφέρειες και δήμοι παραμένουν σε «Red Code»
Βροχές και χαλάζι 06.01.26

Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει κακοκαιρίας – Ποιες περιφέρειες και δήμοι παραμένουν σε «Red Code»

Σε κατάσταση ετοιμότητας «Red Code» παραμένουν οι περιφέρειες και οι δήμοι των Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, ενώ η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει ξανά εάν κριθεί αναγκαίο

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: 1000 σκιέρ σχημάτισαν καρδιά στο χιόνι για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς
Δείτε βίντεο 06.01.26

Πάνω από 1.000 σκιέρ σχημάτισαν καρδιά στο χιόνι για τα θύματα της πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά

Η τραγωδία στο Κραν Μοντανά έχει συνταράξει την Ελβετία - 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Σύνταξη
Τι μας λέει το κοστούμι του Ζοχράν Μαμντάνι για τον ίδιο και τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η κοινωνία
Σημειολογία 06.01.26

Τι μας λέει το κοστούμι του Ζοχράν Μαμντάνι για τον ίδιο και τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η κοινωνία

Στην πολιτική, τα ρούχα έχουν σημασία – όπως αποδεικνύει η προτίμηση του νέου, νεαρού δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, για επίσημα ρούχα μεσαίας κατηγορίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πιερρακάκης από Φανάρι: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Πιερρακάκης από Φανάρι: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας

Αμέσως μετά την τελετή, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε πως «το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας και σημείο αναφοράς για το σύνολο του Ελληνισμού»

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναιτωλικός για τα πλέι-οφ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Τζον Μπέρτζερ: Γιατί ο κόσμος των αγροτών που περιέγραψε μας αφορά πιο πολύ από ποτέ
Pig Earth 06.01.26

Τζον Μπέρτζερ: Γιατί ο κόσμος των αγροτών που περιέγραψε μας αφορά πιο πολύ από ποτέ

Εννέα χρόνια μετά τον θάνατό του και με τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννησή του το 2026, ο Τζον Μπέρτζερ επιστρέφει ως μια ενοχλητικά επίκαιρη φωνή: ένας στοχαστής που είδε πρώτος την ύπαιθρο να αδειάζει, τη γεωργία να μετατρέπεται σε βιομηχανία και τη σχέση μας με τη γη να χάνεται μαζί με τις εποχές.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
