Οι πέντε μεγάλες αλλαγές στα καταναλωτικά δάνεια
Οικονομία 05 Μαΐου 2026, 07:15

Νέοι κανόνες προστασίας για τους δανειολήπτες: τι αλλάζει σε επιτόκια, συνολικό κόστος και δικαιώματα εξόφλησης στα νέα καταναλωτικά δάνεια

Αθανασία Ακρίβου
Σε μια αγορά όπου το κόστος του χρήματος σχετικά παραμένει υψηλό και νέες αυξήσεις να είναι προ των πυλών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή , το νέο θεσμικό πλαίσιο που προωθεί η κυβέρνηση για καταναλωτικά δάνεια και κάρτες επιχειρεί να βάλει σαφή όρια και κανόνες.

Όρια και κανόνες που στην χρηματοοικονομική κρίση δεν υπήρχαν γεγονός που στοίχισε σε ολόκληρη την ελληνική οικονομία. Με υπόλοιπο καταναλωτικών δανείων στα 8,5 δισ. ευρώ και δεκάδες χιλιάδες νέες χορηγήσεις κάθε τρίμηνο, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, αλλά κυρίως το πόσο τελικά πληρώνει ο δανειολήπτης. Το νέο νομοσχέδιο αναμένεται να έρθει σύντομα προς δημόσια διαβούλευση ίσως ακόμη και αυτή την εβδομάδα.

Οι 5 αλλαγές

1. Πλαφόν στο συνολικό κόστος του δανείου
Για πρώτη φορά τίθεται «κόφτης» στο συνολικό ποσό αποπληρωμής. Ο δανειολήπτης δεν θα μπορεί να επιστρέψει πάνω από 30% έως 50% επιπλέον του αρχικού κεφαλαίου για δάνεια έως 100.000 ευρώ.Το τελικό ποσοστό θα οριστεί με υπουργική απόφαση μετά από συνεννόηση και με την ΤτΕ. Στην πράξη, ένα δάνειο 10.000 ευρώ δεν θα ξεπερνά τα 13.000–15.000 ευρώ συνολικά. Το μέτρο στοχεύει να περιορίσει ακραίες επιβαρύνσεις που μέχρι σήμερα εκτόξευαν το τελικό ποσό.

2. Φρένο στα πανωτόκια και στις πρακτικές εκτόξευσης χρέους
Στο επίκεντρο μπαίνουν οι σύνθετοι τόκοι, δηλαδή οι τόκοι πάνω στους τόκους. Πρόκειται για πρακτική που εμφανίζεται κυρίως σε πιστωτικές κάρτες και ανακυκλούμενη πίστωση, όπου το χρέος μπορεί να διογκωθεί ανεξέλεγκτα. Με τη νέα ρύθμιση επιχειρείται να μπει όριο σε αυτή τη δυναμική, ώστε το κόστος να παραμένει προβλέψιμο.

3. Διαφάνεια πριν από την υπογραφή
Καθιερώνεται υποχρεωτικό, τυποποιημένο ενημερωτικό έγγραφο 2–3 σελίδων. Σε αυτό θα αποτυπώνονται με σαφήνεια όλα τα βασικά στοιχεία: ποσό, διάρκεια, δόση, επιτόκιο, ΣΕΠΠΕ και συνολικό ποσό επιστροφής. Ο στόχος είναι ο δανειολήπτης να γνωρίζει από την αρχή το πραγματικό κόστος και να μπορεί να συγκρίνει εύκολα προσφορές μεταξύ τραπεζών.Προφανώς και τώρα υπήρχε προσυμβατική ενημέρωση από τις τράπεζες με την παράδοση βέβαια της προσυμβαρτικής ενημέρωσης να εξαρτάται και από τη καλή θέληση του κάθε υπαλλήλου. Πλέον γίνεται υποχρεωτική δεν θα υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να μην παραδίδεται στον πελάτη.

4. Δικαίωμα υπαναχώρησης και πρόωρης εξόφλησης
Εισάγεται δικαίωμα ακύρωσης της σύμβασης εντός 14 ημερών χωρίς καμία επιβάρυνση. Παράλληλα, διασφαλίζεται η δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής, με αντίστοιχη προσαρμογή των τόκων και των χρεώσεων. Πρόκειται για μια σημαντική δικλίδα προστασίας που ενισχύει την ευελιξία του δανειολήπτη.

5. Δύο ταχύτητες δανειοληπτών
Προφανώς και οι νέες ρυθμίσεις αφορούν νέα δάνεια και σε καμία περίπτωση δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ .Αυτό σημαίνει πως για τα υπάρχοντα δάνεια το νέο νομοσχέδιο δεν αλλάζει τίποτα από τους όρους των υφιστάμενων δανείων. Από την άλλη ,από την ψήφιση του νόμου και μετά οι συμβάσεις των νέων δανείων θα διέπονται από τις νέες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου.

Πηγή: OT

Οι κίνδυνοι 05.05.26

Με δύο πρόσωπα η εικόνα της οικονομίας στην Ευρωζώνη τις τελευταίες εβδομάδες. Από τη μία πλευρά οι δείκτες δείχνουν μια σχετική ανθεκτικότητα αλλά από την άλλη οι πληθωριστικές πιέσεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις «κοκκινίζουν» ταμπλό και προβλέψεις. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Οικονομία 04.05.26

Με την Spirit Airlines να διακόπτει τις πτήσεις της το Σαββατοκύριακο και τον επικεφαλής της Ryanair, Michael O'Leary, να προειδοποιεί ότι δύο ή τρεις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να χρεοκοπήσουν μέχρι το τέλος του έτους, πολλοί ταξιδιώτες ανησυχούν, όπως είναι φυσικό…

Αναβρασμός 04.05.26

Αναστάτωση έχει προκληθεί στο σενάριο η Ryanair να κλείσει τη βάση της, στη Θεσσαλονίκη. Έκτακτη σύσκεψη εργασίας στον δήμο με συμμετοχή της περιφέρειας. Δύο ερωτήσεις στη Βουλή για τον κίνδυνο υποβάθμισης του αεροδρομίου «Μακεδονία» και τις θέσεις εργασίας που ενδεχομένως χαθούν.

Ασφυξία 04.05.26

Ένα νέο κύμα ανατιμήσεων ετοιμάζεται να χτυπήσει την αγορά το καλοκαίρι, καθώς το αυξημένο κόστος παραγωγής στην Ευρωζώνη θα μετακυλιστεί άμεσα στους ήδη εξαντλημένους καταναλωτές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κόσμος 05.05.26

Ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στην σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία ήταν οι οδυνηρές και δαπανηρές εξαρτήσεις της Ευρώπης, οι οποίες ήρθαν στο προσκήνιο μετά τη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου από την Ρωσία το 2022. Το θέμα έχει αποκτήσει νέα αίσθηση επείγοντος εξαιτίας των κλειστών Στενών του Ορμούζ

Νατάσα Ρουγγέρη
Κρίσιμη καμπή 05.05.26

Οι συνεχείς απειλές Τραμπ στην Ευρώπη και η αβεβαιότητα στο ΝΑΤΟ εντείνουν τη συζήτηση στην ΕΕ και πέραν αυτής για τα όρια και την ταυτότητα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Κλιμακώνεται η ένταση 05.05.26

Ο Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει αν εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εξακολουθεί να ισχύει, μετά τις ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ - Χώρες του κόλπου καταδίκασαν τις επιθέσεις στα ΗΑΕ - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο

Βερμέερ «καπνός» 05.05.26

Από τα σαλόνια της ελίτ στον IRA, η Ρόουζ Ντάγκντεϊλ γύρισε την πλάτη στην τάξη της και βρέθηκε σε βομβιστικές επιθέσεις και μια ιστορική ληστεία τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Δύο δεκαετίες μετά 05.05.26

Δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της, η ταινία Electroma των Daft Punk απέκτησε μια βελτιωμένη έκδοση που θα προβληθεί στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα

Καυτή πατάτα 05.05.26

Τα τελευταία χρόνια εντείνονται οι πιέσεις της τοπικής κοινωνίας να παραμένει ανοιχτό, όσο περισσότερο γίνεται, το φαράγγι της Σαμαριάς, παρά την αρκετές φορές αντίθετη γνώμη των ειδικών - Μιλούν στο in o Ευθύμης Λέκκας, οι δήμαρχοι Σφακίων και Αγίου Βασιλείου και ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δημοσκόπηση 05.05.26

Ένα σημαντικό εύρημα προκύπτει από νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας για τις διαθέσεις των πολιτών στο υποθετικό σενάριο που δεν καταστεί εφικτό στις επόμενες εκλογές να συγκροτηθεί αυτοδύναμη μονοκομματική κυβέρνηση.

Στράτος Ιωακείμ
Οι κίνδυνοι 05.05.26

Ζελένσκι - Πούτιν 05.05.26

Σε διαφορετικές ημερομηνίες ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός Πούτιν και Ζελένσκι, ο ένας για τη νίκη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, και ο άλλος επειδή «δεν είναι σοβαρό» να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός.

Εκφράζει ανησυχία 05.05.26

Την «ανάγκη αποκλιμάκωσης, αποχής από κάθε περαιτέρω κλιμάκωση και άσκησης αυτοσυγκράτησης», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, μετά τις ανταλλαγές πυρών στον Κόλπο.

Διακίνηση ναρκωτικών 05.05.26

Σε 13 χρόνια κάθειρξης για ξέπλυμα χρήματος που προήλθε από διακίνηση ναρκωτικών καταδικάστηκε γερουσιαστής στην Παραγουάη, ο οποίος σχετιζόταν με έναν από τους πλέον καταζητούμενους κακοποιούς.

Ουκρανία 05.05.26

Κατάπαυση του πυρός ανακοίνωσε και ο Ζελένσκι, αλλά από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 5 Μαΐου, υπογραμμίζοντας πως «η ανθρώπινη ζωή είναι ασυγκρίτως πολυτιμότερη από τον "εορτασμό" οποιασδήποτε επετείου».

Τουλάχιστον 2 νεκροί 05.05.26

Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή που ένα Embraer EMB-721C χάνει ύψος, αποφεύγει με δυσκολία πολυώροφα κτίρια και εντέλει συντρίβεται σε μια πολυκατοικία στο Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλίας.

Πιερρακάκης - Ντομπρόβσκις 05.05.26

«Βρισκ

Ποδόσφαιρο 05.05.26

Αν και έχανε 0-1, η Έβερτον έκανε μυθική ανατροπή κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι (3-1), αλλά στο φινάλε οι «πολίτες» βρήκαν δύο γκολ και… τσίμπησαν τον βαθμό (3-3) – Προβάδισμα τίτλου για την Άρσεναλ

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

