Οι πέντε μεγάλες αλλαγές στα καταναλωτικά δάνεια

Σε μια αγορά όπου το κόστος του χρήματος σχετικά παραμένει υψηλό και νέες αυξήσεις να είναι προ των πυλών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή , το νέο θεσμικό πλαίσιο που προωθεί η κυβέρνηση για καταναλωτικά δάνεια και κάρτες επιχειρεί να βάλει σαφή όρια και κανόνες.

Όρια και κανόνες που στην χρηματοοικονομική κρίση δεν υπήρχαν γεγονός που στοίχισε σε ολόκληρη την ελληνική οικονομία. Με υπόλοιπο καταναλωτικών δανείων στα 8,5 δισ. ευρώ και δεκάδες χιλιάδες νέες χορηγήσεις κάθε τρίμηνο, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, αλλά κυρίως το πόσο τελικά πληρώνει ο δανειολήπτης. Το νέο νομοσχέδιο αναμένεται να έρθει σύντομα προς δημόσια διαβούλευση ίσως ακόμη και αυτή την εβδομάδα.

Οι 5 αλλαγές

1. Πλαφόν στο συνολικό κόστος του δανείου

Για πρώτη φορά τίθεται «κόφτης» στο συνολικό ποσό αποπληρωμής. Ο δανειολήπτης δεν θα μπορεί να επιστρέψει πάνω από 30% έως 50% επιπλέον του αρχικού κεφαλαίου για δάνεια έως 100.000 ευρώ.Το τελικό ποσοστό θα οριστεί με υπουργική απόφαση μετά από συνεννόηση και με την ΤτΕ. Στην πράξη, ένα δάνειο 10.000 ευρώ δεν θα ξεπερνά τα 13.000–15.000 ευρώ συνολικά. Το μέτρο στοχεύει να περιορίσει ακραίες επιβαρύνσεις που μέχρι σήμερα εκτόξευαν το τελικό ποσό.

2. Φρένο στα πανωτόκια και στις πρακτικές εκτόξευσης χρέους

Στο επίκεντρο μπαίνουν οι σύνθετοι τόκοι, δηλαδή οι τόκοι πάνω στους τόκους. Πρόκειται για πρακτική που εμφανίζεται κυρίως σε πιστωτικές κάρτες και ανακυκλούμενη πίστωση, όπου το χρέος μπορεί να διογκωθεί ανεξέλεγκτα. Με τη νέα ρύθμιση επιχειρείται να μπει όριο σε αυτή τη δυναμική, ώστε το κόστος να παραμένει προβλέψιμο.

3. Διαφάνεια πριν από την υπογραφή

Καθιερώνεται υποχρεωτικό, τυποποιημένο ενημερωτικό έγγραφο 2–3 σελίδων. Σε αυτό θα αποτυπώνονται με σαφήνεια όλα τα βασικά στοιχεία: ποσό, διάρκεια, δόση, επιτόκιο, ΣΕΠΠΕ και συνολικό ποσό επιστροφής. Ο στόχος είναι ο δανειολήπτης να γνωρίζει από την αρχή το πραγματικό κόστος και να μπορεί να συγκρίνει εύκολα προσφορές μεταξύ τραπεζών.Προφανώς και τώρα υπήρχε προσυμβατική ενημέρωση από τις τράπεζες με την παράδοση βέβαια της προσυμβαρτικής ενημέρωσης να εξαρτάται και από τη καλή θέληση του κάθε υπαλλήλου. Πλέον γίνεται υποχρεωτική δεν θα υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να μην παραδίδεται στον πελάτη.

4. Δικαίωμα υπαναχώρησης και πρόωρης εξόφλησης

Εισάγεται δικαίωμα ακύρωσης της σύμβασης εντός 14 ημερών χωρίς καμία επιβάρυνση. Παράλληλα, διασφαλίζεται η δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής, με αντίστοιχη προσαρμογή των τόκων και των χρεώσεων. Πρόκειται για μια σημαντική δικλίδα προστασίας που ενισχύει την ευελιξία του δανειολήπτη.

5. Δύο ταχύτητες δανειοληπτών

Προφανώς και οι νέες ρυθμίσεις αφορούν νέα δάνεια και σε καμία περίπτωση δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ .Αυτό σημαίνει πως για τα υπάρχοντα δάνεια το νέο νομοσχέδιο δεν αλλάζει τίποτα από τους όρους των υφιστάμενων δανείων. Από την άλλη ,από την ψήφιση του νόμου και μετά οι συμβάσεις των νέων δανείων θα διέπονται από τις νέες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου.

Πηγή: OT