newspaper
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Τα νεροπίστολα που βαράνε τον Πελετίδη δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι δεν λαμβάνει και δεν δίνει παραδοτέα και ότι είναι κομμουνιστής δήμαρχος που δεν βγάζει προγράμματα διαφήμισης για επικοινωνία. Ντάξει είμαστε;

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ρεκόρ 12ετίας για τα καταναλωτικά δάνεια
Οικονομικές Ειδήσεις 15 Αυγούστου 2025 | 08:00

Ρεκόρ 12ετίας για τα καταναλωτικά δάνεια

Μεγαλύτερη η ζήτηση για μικρά ποσά, με υψηλό επιτόκιο, για την κάλυψη καθημερινών αναγκών, σε σύγκριση με φθηνότερη χρηματοδότηση, όπως στεγαστικά δάνεια, για επενδύσεις

Πέτρος Κωνσταντινίδης
A
A
Vita.gr
Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Spotlight

Οι νέες εκταμιεύσεις καταναλωτικών δανείων έφτασαν τα 173 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Το ποσό αυτό είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί για τα καταναλωτικά δάνεια από τον μακρινό Δεκέμβριο του 2013, δηλαδή 12½ χρόνια πριν. Το ίδιο ισχύει και σε επίπεδο εξαμήνου: το α’ εξάμηνο του 2024, τα νέα καταναλωτικά δάνεια ανήλθαν σε 908 εκατ. ευρώ συνολικά, αυξημένα κατά 4 εκατ. ευρώ σε σχέση με το β’ εξάμηνο του 2024.

Σχεδόν το 90% των συναλλαγών στην ελληνική αγορά ακινήτων δεν πραγματοποιείται με δανεισμό

Το τελευταίο εξάμηνο που είδε περισσότερες εκταμιεύσεις καταναλωτικών δανείων από το περασμένο ήταν το β’ εξάμηνο του 2013 (1,05 δισ. ευρώ). Ωστόσο, στο σημείο αυτό, τραπεζικές πηγές διευκρινίζουν ότι σχεδόν το 90% των συναλλαγών στην ελληνική αγορά ακινήτων δεν πραγματοποιείται με δανεισμό, αλλά με κεφάλαια που υπάρχουν ήδη σε καταθέσεις ή προέρχονται από δωρεές, γονικές παροχές και από το εξωτερικό.

Συνεπώς, η καθίζηση των εκταμιεύσεων στη στεγαστική πίστη δεν αντιστοιχεί σε επιβράδυνση της ζήτησης και των συναλλαγών στην κτηματαγορά. Το ποσοστό του 90%, την περίοδο της αναθέρμανσης των στεγαστικών δανείων, μετά το 2020, είχε πέσει κοντά στο 80%.

Από τις αρχές του 2023 παρατηρείται, επίσης, ένα φαινόμενο που προκαλεί προβληματισμό: οι νέες εκταμιεύσεις καταναλωτικών δανείων είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες στεγαστικών δανείων. Αν και πρόκειται για δάνεια πολύ μικρότερου όγκου με πολύ υψηλότερα επιτόκια που κυμαίνονται κοντά στο 10% στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πελάτες των τραπεζών παίρνουν περισσότερα δάνεια για την κατανάλωση και την κάλυψη καθημερινών αναγκών σε σχέση με αυτά που παίρνουν για την αγορά κατοικίας.

Αυτό είναι παράδοξο, καθώς στις περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες τα στεγαστικά δάνεια είναι αρκετά περισσότερα από τα καταναλωτικά – υπολογίζεται ότι για κάθε 1 ευρώ σε καταναλωτικά δάνεια οι ευρωπαϊκές τράπεζες δίνουν περίπου 7 ευρώ σε στεγαστικά δάνεια. Αντιθέτως, για τις ελληνικές τράπεζες η αναλογία είναι 1 προς 1, με τα καταναλωτικά δάνεια να είναι ελαφρώς περισσότερα. Το α’ εξάμηνο του 2025, τα στεγαστικά δάνεια ανήλθαν στα 838 εκατ. ευρώ, δηλαδή 70 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από τα ποσά που δόθηκαν σε καταναλωτικά.

Δυσμενείς όροι

Το παραπάνω δεδομένο δείχνει ότι τα ελληνικά νοικοκυριά προσφεύγουν στον δανεισμό για να καλύψουν καθημερινές τους ανάγκες, και όχι για να προχωρήσουν σε μια μεγάλη επένδυση ζωής, όπως είναι η αγορά κατοικίας. Μάλιστα, οι όροι του δανεισμού είναι μάλλον δυσμενείς, με το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο για καταναλωτικά δάνεια να διαμορφώνεται σε 10,19% τον περασμένο Ιούνιο. Το μέσο επιτόκιο για αντίστοιχο δάνειο στην ευρωζώνη υπολογίζεται σε 7,40%. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν το τρίτο πιο υψηλό επιτόκιο, πίσω μόνο από αυτές της Εσθονίας και της Λετονίας.

Τα στοιχεία για τα καταναλωτικά δάνεια αναδεικνύουν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία: την έλλειψη αποταμιεύσεων. Οπως επισημαίνεται σε πρόσφατη μελέτη της Alpha Bank, η αποταμίευση στην Ελλάδα συνεχίζει να κινείται σε αρνητικά επίπεδα από το 2022 και έπειτα και ξεπέρασε το -4% κατά το α’ εξάμηνο του 2025. Αυτό επιβεβαιώνει και τα στοιχεία του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) για το 2024, που αναδεικνύουν ότι το 71% των καταθετικών λογαριασμών έχει λιγότερα από 1.000 ευρώ!

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Εισηγμένες: Η ακτινογραφία των αποτελεσμάτων για το α’ Εξάμηνο [πίνακας]

Εισηγμένες: Η ακτινογραφία των αποτελεσμάτων για το α’ Εξάμηνο [πίνακας]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

World
Αλάσκα: Τα 80 χλμ. που χωρίζουν και ενώνουν ΗΠΑ και Ρωσία

Αλάσκα: Τα 80 χλμ. που χωρίζουν και ενώνουν ΗΠΑ και Ρωσία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γερμανικά ΜΜΕ: «13ωρη εργασία όπως στην Ελλάδα; Σας παρακαλώ, όχι!»
Οικονομία 15.08.25

Γερμανικά ΜΜΕ: «13ωρη εργασία όπως στην Ελλάδα; Σας παρακαλώ, όχι!»

Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στα ρεπορτάζ του γερμανικού Τύπου, με αφορμή τη 13ωρη εργασία και άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου Κεραμέως. «Οι μισθοί στην Ελλάδα δεν φτάνουν για να ζήσεις» γράφει το Focus.

Σύνταξη
Έρευνα: Τρέχει… η αγορά καλλυντικών
Έρευνα 15.08.25

Τρέχει... η αγορά καλλυντικών

Από τα σουπερμάρκετ και τα φαρμακεία οι περισσότερες πωλήσεις - Σε ανοδική πορεία και οι αγορές μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων - Τι δείχνει έρευνα της ICAP CRI

Δήμητρα Σκούφου
Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς
ΗΠΑ 14.08.25

Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς

Από τυριά στο Σινσινάτι μέχρι ποδήλατα και περούκες στο Σεντ Λούις, οι δασμοί Τραμπ αγγίζουν το πορτοφόλι των καταναλωτών – με διαφορετική όμως ένταση σε κάθε πόλη

Νατάσα Σινιώρη
Bitcoin: Νέο ιστορικό υψηλό – Η κεφαλαιοποίηση διπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο
Ανοδική τάση 14.08.25

Νέο ιστορικό υψηλό για το Bitcoin - Η κεφαλαιοποίηση διπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο

Η άνοδος του Bitcoin τροφοδοτείται από τη βεβαιότητα για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, τις συνεχείς θεσμικές αγορές και τις κινήσεις Τραμπ για χαλάρωση των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα

Σύνταξη
Πώληση ακινήτου προς 4 εκατ. ευρώ το τ.μ.
Οικονομικές Ειδήσεις 14.08.25

Πώληση ακινήτου προς 4 εκατ. ευρώ το τ.μ.

Σε επίπεδα - ρεκόρ κινούνται οι γονικές παροχές και κληρονομιές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ n Σε αντίστοχα υψηλά επίπεδα διαμορφώνονται οι δωρεές και οι αγοραπωλησίες n Φόρος άνω των 308 εκατ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Τελευταία ευκαιρία για σύνταξη πριν από τα 62
Οικονομικές Ειδήσεις 14.08.25

Τελευταία ευκαιρία για σύνταξη πριν από τα 62

Κλειδί το ανήλικο τέκνο με γονείς ασφαλισμένους σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα - Λιγότεροι από 40.000 μπορούν να αποχωρήσουν, αξιοποιώντας μεταβατικές διατάξεις

Ηλίας Γεωργάκης
Ο αεροπορικός «δρόμος του μεταξιού» από την Κίνα στην Ευρώπη και οι Ουιγούροι
Ανθρώπινα δικαιώματα 13.08.25

Ο αεροπορικός «δρόμος του μεταξιού» από την Κίνα στην Ευρώπη και οι Ουιγούροι

Περισσότερες από εννέα εταιρείες μεταφορών έχουν δημιουργήσει δρομολόγια από την Κίνα και την πόλη Σιντζιάνγκ προς ευρωπαϊκές χώρες. Ανησυχία για τους Ουιγούρους

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Συμφώνησαν Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ για Ουναΐ – Απομένει το ναι του Μαροκινού»
Ποδόσφαιρο 15.08.25

«Συμφώνησαν Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ για Ουναΐ – Απομένει το ναι του Μαροκινού»

Ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στον Αζεντίν Ουναΐ, καθώς τα τελευταία δημοσιεύματα κάνουν λόγο για συμφωνία με τη Μαρσέιγ για την μεταγραφή του Μαροκινού στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σύνταξη
Ντραγκόφσκι: «Ομαδική δουλειά η πρόκριση – Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές τερματοφυλάκων»
Παναθηναϊκός 15.08.25

Ντραγκόφσκι: «Ομαδική δουλειά η πρόκριση – Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές τερματοφυλάκων»

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι μίλησε μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ και στάθηκε στους προπονητές τερματοφυλάκων των πράσινων.

Σύνταξη
Βλάχοβιτς: 15 μέρες για λύση
Ποδόσφαιρο 15.08.25

Βλάχοβιτς: 15 μέρες για λύση

Νιούκαστλ, Μπαρτσελόνα στο φίνις, αλλιώς μένει Γιουβέντους - Όλα τα σενάρια ανοιχτά, όσον αφορά στο μέλλον του Ντούσαν Βλάχοβιτς.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πάνω από 10.000 αιχμαλώτους απελευθέρωσαν Ρωσία και Ουκρανία – Η μεγαλύτερη ανταλλαγή στρατευμάτων μετά τον Β΄ΠΠ
Παράδοξο 15.08.25

Πάνω από 10.000 αιχμαλώτους απελευθέρωσαν Ρωσία και Ουκρανία – Η μεγαλύτερη ανταλλαγή στρατευμάτων μετά τον Β΄ΠΠ

Ειδικοί κάνουν λόγο για το παράδοξο δύο ορκισμένοι εχθροί που δε συμφωνούν σχεδόν σε τίποτα, να συνεργάζονται ξανά και ξανά σε ένα θέμα καθαρά ανθρώπινο ζήτημα τους αιχμαλώτους πολέμου

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου έκτασης 57 τετραγωνικών χιλιομέτρων θα ανοίξει το 2030
Video 15.08.25

Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου έκτασης 57 τετραγωνικών χιλιομέτρων θα ανοίξει το 2030

Θα είναι, όντως, αυτό το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο; Ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής του Διεθνούς Αεροδρομίου King Salman στη Σαουδική Αραβία, το οποίο θα ανοίξει το 2030 και θα μπορεί να εξυπηρετεί έως και 100 εκατομμύρια ταξιδιώτες ετησίως.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λεηλατώντας σπίτια των σταρ του Χόλιγουντ: Στα χέρια των Αρχών δύο 18χρονοι για τη διάρρηξη στη βίλα του Μπραντ Πιτ
Fizz 15.08.25

Λεηλατώντας σπίτια των σταρ του Χόλιγουντ: Στα χέρια των Αρχών δύο 18χρονοι για τη διάρρηξη στη βίλα του Μπραντ Πιτ

Μετά από περίπου δύο μήνες, οι Αρχές του Λος Άντζελες συνέλαβαν δύο 18χρονους που φέρεται να είχαν λεηλατήσει και διαρρήξει τη βίλα του Μπραντ Πιτ.

Σύνταξη
Γερμανικά ΜΜΕ: «13ωρη εργασία όπως στην Ελλάδα; Σας παρακαλώ, όχι!»
Οικονομία 15.08.25

Γερμανικά ΜΜΕ: «13ωρη εργασία όπως στην Ελλάδα; Σας παρακαλώ, όχι!»

Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στα ρεπορτάζ του γερμανικού Τύπου, με αφορμή τη 13ωρη εργασία και άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου Κεραμέως. «Οι μισθοί στην Ελλάδα δεν φτάνουν για να ζήσεις» γράφει το Focus.

Σύνταξη
Η επίθεση της Εθνικής θα «πετάξει» με τον Γιάννη
On Field 15.08.25

Η επίθεση της Εθνικής θα «πετάξει» με τον Γιάννη

Ο Βασίλης Σπανούλης τόνισε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παίξει στο Ακρόπολις και η παρουσία του σούπερ σταρ των Μπακς, θα δώσει την επιθετική ώθηση που τόσο πολύ έχει ανάγκη η Εθνική

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Πούτιν αναδιαμορφώνει την παγκόσμια τάξη ακόμη και πριν την Αλάσκα – Η επιστροφή των «μεγάλων δυνάμεων»
Κρίσιμη συνάντηση 15.08.25

Ο Πούτιν αναδιαμορφώνει την παγκόσμια τάξη ακόμη και πριν την Αλάσκα – Η επιστροφή των «μεγάλων δυνάμεων»

Η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν σηματοδοτεί την επιστροφή στην πολιτική των μεγάλων δυνάμεων, όπου οι μεγάλες χώρες έχουν τον τελευταίο λόγο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Έρευνα: Τρέχει… η αγορά καλλυντικών
Έρευνα 15.08.25

Τρέχει... η αγορά καλλυντικών

Από τα σουπερμάρκετ και τα φαρμακεία οι περισσότερες πωλήσεις - Σε ανοδική πορεία και οι αγορές μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων - Τι δείχνει έρευνα της ICAP CRI

Δήμητρα Σκούφου
Η ανασφάλεια «πνίγει» τα τουριστικά νησιά
Ελλάδα 15.08.25

Η ανασφάλεια «πνίγει» τα τουριστικά νησιά

Παρά την εκρηκτική άνοδο στις αφίξεις, οι διαθέσιμες αστυνομικές δυνάμεις ούτε επαρκούν αριθμητικά, ούτε μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις

Ναταλία Διονυσιώτη
«Staatsräson»: Εξηγώντας το συγχωροχάρτι του Βερολίνου στα εγκλήματα του Τελ Αβίβ
Κόσμος 15.08.25

«Staatsräson»: Εξηγώντας το συγχωροχάρτι του Βερολίνου στα εγκλήματα του Τελ Αβίβ

Γερμανός δημοσιογράφος εξηγεί τους μηχανισμούς κρατικής λειτουργίας που έχουν ριζώσει στη Γερμανία, αλλά και την Ευρώπη επιτρέποντας στο Ισραήλ να συνεχίζει να εγκληματεί.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ρωσία: Χαρακτήρισε ανεπιθύμητη τη ΜΚΟ Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα
Υπουργείο Δικαιοσύνης 15.08.25

Ανεπιθύμητοι οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα στη Ρωσία

Η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα χαρακτηρίστηκε ανεπιθύμητη στη Ρωσία, που σημαίνει ότι οι ρώσοι πολίτες που συνεργάζονται με τέτοιες οργανώσεις αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης.

Σύνταξη
Πούτιν – Τραμπ: Το Κρεμλίνο λέει ότι θα ήταν λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής
Πούτιν - Τραμπ 15.08.25

Το Κρεμλίνο προειδοποιεί: Λάθος οποιαδήποτε πρόβλεψη για τη σύνοδο κορυφής

Δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής Πούτιν - Τραμπ, ξεκαθαρίζει το Κρεμλίνο, και προειδοποιεί εναντίον κάθε πρόβλεψης για το αποτέλεσμά της.

Σύνταξη
Μαρόκο: Οριοθετήθηκε η μεγάλη δασική πυρκαγιά που καίει από την Τρίτη στο βόρειο τμήμα της χώρας
«Σάρωσε τα πάντα» 15.08.25

Οριοθετήθηκε η μεγάλη δασική πυρκαγιά στο βόρειο Μαρόκο

«Οι ζωές μας έχουν ανατραπεί. Η φωτιά σάρωσε τα πάντα», δηλώνουν κάτοικοι στο βόρειο Μαρόκο για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη και συνεχίζει να καίει δασική έκταση και καλλιέργειες.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
Απόρρητο