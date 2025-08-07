Ανεβάζει συνεχώς ταχύτητα ο εξωδικαστικός μηχανισμός, με τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν τα κόκκινα δάνεια που επιτεύχθηκαν τον Ιούλιο να ανέρχονται σε 1.949 και να αφορούν οφειλές άνω των 541,2 εκατ. ευρώ.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη του προς τις τράπεζες, τις Εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Την ίδια στιγμή, τρέχουν και οι ρυθμίσεις που πραγματοποιούν οι εταιρείες διαχείρισης με τους οφειλέτες.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός για τα κόκκινα δάνεια

Συνολικά μέχρι τα τέλη του περασμένου μήνα μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού έχουν επιτευχθεί 40.515 ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές ύψους 13,25 δισ. ευρώ. Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν δώσει και κούρεμα ιδιωτικού χρέους ύψους 4,26 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους το μέσο κούρεμα που έδωσαν οι ρυθμίσεις μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού ανήλθε σε 15% για οφειλές προς το Δημόσιο και 30% προς χρηματοδοτικούς φορείς (τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης), με το 49% των ρυθμίσεων προς χρηματοοικονομικούς φορείς να κερδίζει κούρεμα μεγαλύτερο του 30%.

Το μέσο κούρεμα και η μέση διάρκεια αποπληρωμής

Το μέσο κούρεμα ανά τύπο οφειλής διαμορφώθηκε ως εξής: οφειλές προς Δημόσιο 14,68%, στεγαστικά δάνεια 13%, επιχειρηματικά δάνεια 30,58% και καταναλωτικά δάνεια 34,88%.

Όσον αφορά τη μέση διάρκεια αποπληρωμής των ρυθμίσεων οφειλών, είναι 16 έτη για οφειλές προς Δημόσιο και 17 χρόνια για οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς (στεγαστικά δάνεια 26 έτη, επιχειρηματικά 19, καταναλωτικά 14).

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών η ροή των αιτήσεων και υποβολών παραμένει σταθερή, παρά τη θερινή περίοδο, με 6.500 νέες αιτήσεις και 4.600 υποβολές μόνο τον Ιούλιο.

Η αύξηση των ρυθμίσεων αποδίδεται στις βελτιώσεις που έγιναν στον εξωδικαστικό μηχανισμό, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ την 1η Μαΐου 2025 και έδωσαν τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες και επιχειρήσεις να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους.

Τα στοιχεία του Ιουλίου δείχνουν ακόμα ότι σημειώθηκαν 314 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις ευάλωτων ομάδων, εκ των οποίων οι 283 αφορούν οικονομικά ευάλωτους και οι 31 άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Παράλληλα, 263 οφειλέτες έχουν κάνει χρήση του μέτρου προκαταβολής για την αναστολή πλειστηριασμών, προστατεύοντας αποτελεσματικά την περιουσία τους.

Ρυθμίσεις με servicers

Σημαντικά είναι και τα αποτελέσματα των διμερών ρυθμίσεων με τους τέσσερις μεγαλύτερους χρηματοδοτικούς φορείς (Intrum, Cepal, doValue, QQuant), καθώς τον Ιούνιο ρυθμίστηκαν οφειλές ύψους 514 εκατ. ευρώ για 6.500 οφειλέτες, με το 37% των ρυθμίσεων να αφορά στεγαστικά δάνεια.

Στην πίτα των υπό διαχείριση «κόκκινων» δανείων, η Cepal κατέχει μερίδιο 32,2%, η doValue 30,8%, η Intrum 25,4%, η QQuant 4,1% και το υπόλοιπο 7,6% του χαρτοφυλακίου διαχειρίζονται λοιποί servicers.

Από πλευράς ύψους ρυθμίσεων τον Ιούνιο, η doValue έχει το προβάδισμα με ποσό ρυθμίσεων 223,32 εκατ. ευρώ. Από τις ρυθμίσεις αυτές διμερείς για κάθε τύπο δανείου είναι ρυθμίσεις 168,92 εκατ. ευρώ, ενώ ρυθμίσεις 54,4 εκατ. ευρώ αφορούν δάνεια του νόμου Κατσέλη (ν.3869/2010).Ακολουθεί η Intrum με ρυθμίσεις 114,80 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 100,98 σε διμερείς ρυθμίσεις και 13,82 εκατ. του ν. Κατσέλη. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Cepal με ρυθμίσεις 98,21 εκατ. ευρώ, με διμερείς 68,67 εκατ. ευρώ και του νόμου Κατσέλη 29,01 εκατ. ευρώ, ενώ η QQuant έδωσε τον Ιούνιο ρυθμίσεις ύψους 78,04 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η πλειονότητα -58,04 εκατ. ευρώ- ήταν σε δάνεια του ν. Κατσέλη και τα υπόλοιπα 20 εκατ. ευρώ διμερείς.

Που οφείλεται η αύξηση των ρυθμίσεων

Η αύξηση των ρυθμίσεων οφείλεται στις νέες προβλέψεις του εξωδικαστικού που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Μαΐου 2025, διευρύνοντας την περίμετρο των ρυθμίσεων όχι μόνο για τους οικονομικά ευάλωτους, αλλά και για τη μεσαία τάξη, με βάση τα νέα εισοδηματικά όρια και περιουσιακά κριτήρια.

Υπενθυμίζεται ότι τα νέα εισοδηματικά όρια ξεκινούν από 14.000 ευρώ (από 7.000 πριν) για τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά και φτάνουν έως και τις 42.000 ευρώ (από 21.000) για νοικοκυριά αποτελούμενα από πέντε μέλη και πάνω ή για τις μονογονεϊκές οικογένειες με πάνω από τρία ανήλικα μέλη.

Αντιστοίχως, τα όρια για την αξία της ακίνητης περιουσίας ξεκινούν από 240.000 ευρώ (από 120.000 ευρώ πριν) για τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά και κλιμακώνονται έως και τις 360.000 ευρώ (από 180.000 ευρώ πριν) για νοικοκυριά αποτελούμενα από τέσσερα μέλη ή για τις μονογονεϊκές οικογένειες με δύο ανήλικα μέλη.

Για όσους πληρούν αυτά τα όρια, η αίτησή τους για ρύθμιση οφειλής γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από τις τράπεζες και τους servicers, και ισχύουν εφόσον ο οφειλέτης έχει μη εξυπηρετούμενα χρέη έως 300.000 ευρώ.

Πηγή: ot.gr