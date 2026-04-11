Αταλάντη: Αυτοκίνητο εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα – Διαπιστώθηκε ότι ήταν κλεμμένο

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου στη Σκάλα Αταλάντης, όταν διερχόμενος εντόπισε ένα αυτοκίνητο αναποδογυρισμένο μέσα στη θάλασσα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, καθώς υπήρχε ανησυχία μήπως στο εσωτερικό του οχήματος βρισκόταν κάποιο άτομο.

Επιχείρηση ανέλκυσης του οχήματος

Στο σημείο έσπευσε και δύτης του Λιμενικού, ο οποίος μετά από έλεγχο διαπίστωσε ότι στο βυθισμένο όχημα δεν υπήρχε εγκλωβισμένο κάποιο άτομο.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με την ανέλκυση του αυτοκινήτου από τη θάλασσα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το όχημα είχε κλαπεί και ανήκε σε κάτοικο της Αλιάρτου Βοιωτίας.