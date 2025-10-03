Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης: «Πες μου τι κάνεις για τα άτομα με αναπηρία, να σου πω τι άνθρωπος είσαι»

Μια συνάντηση διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων με στόχο την προώθηση της ισότητας, της καθημερινότητας χωρίς εμπόδια και της ουσιαστικής συμπερίληψης για τα άτομα με αναπηρία έγινε πράξη μέσα από το 1ο Πανελλαδικό Αυτοδιοικητικό συνέδριο για τα Άτομα με Αναπηρία που διοργάνωσε ο Δήμος Ελληνικού–Αργυρούπολης, το διήμερο 1 και 2 Οκτωβρίου στο Πρότυπο Κέντρο Φροντίδας ΑμεΑ στο Ελληνικό.

Πρώτος έλαβε το λόγο ο οικοδεσπότης Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος βάζοντας τις βάσεις του διαλόγου για τα άτομα με αναπηρία, εξηγώντας το πως και γιατί ελήφθη η πρωτοβουλία για την διεξαγωγή του 1ου Πανελλαδικού FORUM ΑμεΑ στο Ελληνικό.

«Είναι μια μεγάλη στιγμή για την πόλη μας, μια γιορτή για όλους μας. Όταν λέμε ότι βρέθηκαν εδώ 150 εκπρόσωποι ΑμεΑ απ’ όλη την Ελλάδα, αυτό είναι σπουδαίο. Το Forum αυτό δεν γίνεται απλά για να ακούσουμε τα προβλήματα και τις ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρία· γίνεται για να εκπαιδευτούμε όλοι εμείς που δεν ζούμε την αναπηρία από πρώτο χέρι, να ακούσουμε τι τραβούν καθημερινά για να επιβιώσουν και να σταθούν ισότιμα μέσα στην κοινωνία μας. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα».

Ο Δήμαρχος στάθηκε ιδιαίτερα στη συμμετοχή 800 μαθητών από σχολεία της Αττικής στις 34 βιωματικές δράσεις, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει θερμά τους συλλόγους ΑμεΑ, την Αντιδήμαρχο Ελίνα Αλεξίου και όλους τους συνεργάτες που δούλεψαν για την πραγματοποίηση μιας τόσο απαιτητικής διοργάνωσης.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε και στην ιστορία του κτιρίου που φιλοξένησε το Forum, ένα υπερσύγχρονο και πρότυπο κέντρο, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Αποδείξαμε ότι υπάρχει κι αυτή η Ελλάδα, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ξέρει να διαπραγματεύεται και να πετυχαίνει. Όμως δεν μας αρκεί ένα κέντρο.

Το αίτημα μας είναι ξεκάθαρο: να υπάρξουν αντίστοιχες δομές για όλα τα παιδιά με αναπηρία, σε κάθε Περιφέρεια, σε κάθε πόλη της χώρας μας». Βέβαια, μιλώντας ειλικρινά και με αμεσότητα είπε πως θα πρέπει το κράτος να μεριμνήσει και για την συντήρηση αυτών των δομών καθώς οι Δήμοι είναι διατεθειμένοι να τις στηρίζουν, όμως τα κόστη είναι υπέρογκα και τα σωματεία που τα λειτουργούν μετά δυσκολίας καλύπτουν τα βασικά λειτουργικά τους έξοδα.

Να επαναπροσδιορίσουμε το αξιακό μας σύστημα

Κλείνοντας, ο Γιάννης Κωνσταντάτος υπογράμμισε μεταξύ άλλων: «Η πραγματική επιτυχία δεν φαίνεται από την εικόνα ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· φαίνεται από το πώς αντιμετωπίζουμε τον συνάνθρωπό μας στην πράξη. Αυτό είναι για εμάς το μεγάλο στοίχημα: να επαναπροσδιορίσουμε το αξιακό μας σύστημα, να βάλουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Δεν υπάρχει πιο ένδοξο πεδίο για να αποδείξεις την ανθρωπιά σου από το να δώσεις αγάπη στον συνάνθρωπο.

Όχι με λόγια αλλά με πράξεις και έργα. Μόνο τότε μπορούμε να μιλάμε ξανά για την αληθινή επιτυχία του ανθρώπου. Ένας μαθητής μού είπε κάτι που κράτησα: “Πες μου τι κάνεις για τα άτομα με αναπηρία, να σου πω τι άνθρωπος είσαι”. Αυτή είναι η ουσία, αυτό είναι και το ερώτημα που θέτω σε εσάς και ας απαντήσει ο καθένας από το δικό του μετερίζι για να δει το μέγεθος της ανθρωπιάς και της αγάπης του».