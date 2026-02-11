Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Ένα βήμα πριν την υπογραφή το Μνημόνιο Υπουργείου και Ελ.Δ.Α.Π. για θέματα πολιτικής προστασίας.
- Πανικός στην Εθνική Οδό από μεθυσμένο οδηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα επί 25 χιλιόμετρα
- Ο Τραμπ απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο
- Η φον ντερ Λάιεν θέλει να εξαφανιστούν τα προσκόμματα που εμποδίζουν την Ευρώπη να γίνει «παγκόσμιος γίγαντας»
- Συνέντευξη Τύπου θα δώσει την Πέμπτη ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος μετά τις αποκαλύψεις
Με αντικείμενο την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων (Ελ.Δ.Α.Π.), συναντήθηκαν με τον Υπουργό κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο Πρόεδρος και αντιπροσωπεία Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι η κυβέρνηση δίνει μεγάλη σημασία στην υπογραφή του μνημονίου, υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας.
Όπως προσθέτει σε ανακοίνωση του το Δίκτυο, η επικείμενη υπογραφή του Μνημονίου αναμένεται να επισφραγίσει την ουσιαστική συμβολή του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων (Ελ.Δ.Α.Π.) στην προετοιμασία και διαμόρφωση του νέου νομοσχεδίου με τίτλο «Ενεργή Μάχη», ενισχύοντας τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους τομείς της πρόληψης, της ανθεκτικότητας και της Πολιτικής Προστασίας.
«Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων συμμετείχε ενεργά, με συμβουλευτικό ρόλο, στη διαμόρφωση του περιεχομένου του νομοσχεδίου, καταθέτοντας τεκμηριωμένα στοιχεία, αιτήματα και προτάσεις που προέκυψαν μέσα από συστηματικό διάλογο με τα Μέλη του και που, σχεδόν στην ολότητά τους έγιναν αποδεκτές» επισημαίνει το Ελ.Δ.Α.Π. σε σχετική του ανακοίνωση και προσθέτει μεταξύ άλλων:
«Η επιστημονική και συμμετοχική χαρτογράφηση του τομέα της Πολιτικής Προστασίας οδηγεί στη δημιουργία ολοκληρωμένου Προφίλ για κάθε Δήμο-Μέλος και στη συγκρότηση Ενιαίας Βάσης Δεδομένων για την Ανθεκτικότητα των Δήμων. Η συστηματική αποτύπωση του επιπέδου ετοιμότητας, των διαθέσιμων μηχανισμών, των αναγκών και των καλών πρακτικών αποτελεί στρατηγικό εργαλείο για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων και τη διαμόρφωση πολιτικών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο».
- Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
- Tαϊλάνδη: Ένοπλος εισέβαλε σε σχολείο και κρατούσε ομήρους μαθητές
- Οι ημιτελικοί τoυ Κυπέλλου Ελλάδας Betsson παίζουν στην Betsson με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*
- Αυτοψία στο Ρέμα της Πικροδάφνης από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου και την Περιφέρεια Αττικής
- Ολυμπιακός: Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το σπουδαίο ματς με τη Λεβερκούζεν
- Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη – Σε κρίσιμη κατάσταση 49χρονος
- Τροχαίο με στρατιωτικό Steyr στον Έβρο – Δύο τραυματίες
- Ρωσία: Μετά την επίσκεψη Βανς, το Κρεμλίνο λέει ότι θα αναπτύξει τις σχέσεις με Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις