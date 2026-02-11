Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Με αντικείμενο την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων (Ελ.Δ.Α.Π.), συναντήθηκαν με τον Υπουργό κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο Πρόεδρος και αντιπροσωπεία Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι η κυβέρνηση δίνει μεγάλη σημασία στην υπογραφή του μνημονίου, υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας.

Όπως προσθέτει σε ανακοίνωση του το Δίκτυο, η επικείμενη υπογραφή του Μνημονίου αναμένεται να επισφραγίσει την ουσιαστική συμβολή του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων (Ελ.Δ.Α.Π.) στην προετοιμασία και διαμόρφωση του νέου νομοσχεδίου με τίτλο «Ενεργή Μάχη», ενισχύοντας τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους τομείς της πρόληψης, της ανθεκτικότητας και της Πολιτικής Προστασίας.

«Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων συμμετείχε ενεργά, με συμβουλευτικό ρόλο, στη διαμόρφωση του περιεχομένου του νομοσχεδίου, καταθέτοντας τεκμηριωμένα στοιχεία, αιτήματα και προτάσεις που προέκυψαν μέσα από συστηματικό διάλογο με τα Μέλη του και που, σχεδόν στην ολότητά τους έγιναν αποδεκτές» επισημαίνει το Ελ.Δ.Α.Π. σε σχετική του ανακοίνωση και προσθέτει μεταξύ άλλων:

«Η επιστημονική και συμμετοχική χαρτογράφηση του τομέα της Πολιτικής Προστασίας οδηγεί στη δημιουργία ολοκληρωμένου Προφίλ για κάθε Δήμο-Μέλος και στη συγκρότηση Ενιαίας Βάσης Δεδομένων για την Ανθεκτικότητα των Δήμων. Η συστηματική αποτύπωση του επιπέδου ετοιμότητας, των διαθέσιμων μηχανισμών, των αναγκών και των καλών πρακτικών αποτελεί στρατηγικό εργαλείο για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων και τη διαμόρφωση πολιτικών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο».