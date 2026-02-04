newspaper
Βουλή: Βαρύ το κλίμα στη συζήτηση για το μεταναστευτικό ν/σ – Αντιπολιτευτικό σφυροκόπημα στον απόηχο της τραγωδίας
Πολιτική 04 Φεβρουαρίου 2026, 21:48

Βουλή: Βαρύ το κλίμα στη συζήτηση για το μεταναστευτικό ν/σ – Αντιπολιτευτικό σφυροκόπημα στον απόηχο της τραγωδίας

Πυρ ομαδόν στη Βουλή κατά της κυβέρνησης, στη σκιά της πολύνεκρης τραγωδίας στη Χίο στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη «νόμιμη μετανάστευση» που «κλείνει το μάτι» στους ψηφοφόρους, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Upd:4.02.2026, 22:42
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Spotlight

Με τα νερά του Αιγαίου να μετατρέπονται ακόμη μια φορά σε υγρό τάφο, στη Βουλή εισήχθη προς ψήφιση το νομοσχέδιο για τη «νόμιμη μετανάστευση» που φέρει την σφραγίδα του Θάνου Πλεύρη.

Προς ψήφιση το σχεδίου νόμου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη «νόμιμη μετανάστευση»

H συμπολίτευση υπεραμύνεται των διατάξεων, εκτιμώντας ότι θα ανακόψει την δράση των δικτύων των διακινητών χαϊδεύοντας τα αυτιά της ακροδεξιάς περιλαμβάνοντας μια σειρά διατάξεων «που παρεμποδίζουν τη λειτουργία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και ανοίγουν το δρόμο για την ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής δράσης» όπως καταγγέλλεται από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Η αντιπολίτευση, στα αριστερά της κυβέρνησης, ανεβάζει τους τόνους και καταγγέλλει πως τα όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ στη Χίο είναι τα αποτελέσματα του δόγματος της αποτροπής και των push backs. Όσο για την αντιπολίτευση, στα δεξιά της, «πουλάει» πατριωτισμό με αδιανόητες αναφορές ακόμα και σε πυροβολισμούς ντροπιάζοντας το αξιακό σύστημα της ελληνικής κοινωνίας.

Απομονωμένη  η Νέα Δημοκρατία

«Στεκόμαστε με σοβαρότητα στο ύψος των περιστάσεων, δίχως την εξαγωγή αυτή τη στιγμή βιαστικών συμπερασμάτων. Όμως στεκόμαστε και αρνητικά σε κάθε απόπειρα απόδοσης ευθυνών δίχως στοιχεία και κάθε πολιτικής εκμετάλλευσης μιας τέτοιας τραγωδίας», η «ντρίμπλα» που έκανε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Βασίλειος Υψηλάντης για να μην απαντήσει επί της ουσίας στα αμείλικτα ερωτήματα που έχουν αρχίσει να τίθενται μετ΄ επιτάσεως από χθες το βράδυ.

Πιστός στο αφήγημα που «χτίζει» η κυβέρνηση συνέχισε λέγοντας πως «αυτές οι τραγικές στιγμές, μας υπενθυμίζουν με τον πιο σκληρό τρόπο, γιατί η παράνομη διακίνηση ανθρώπων είναι ένα από τα πιο απάνθρωπα εγκλήματα της εποχής μας και κανείς εδώ μέσα δεν δικαιούται να είναι με αυτή την πλευρά. Γιατί όσο δεν υπάρχουν νόμιμοι, ασφαλείς και ελεγχόμενοι δρόμοι, άνθρωποι σαν και αυτούς θα συνεχίσουν να βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή ανθρώπων από γειτονικές χώρες. Είναι αυτοί που έχουν χέρια εγκληματικά και διακινούν με αυτόν τον τρόπο ανθρώπους από περιοχές που θέλουν να τις εγκαταλείψουν. Είναι τα εγκληματικά αυτά κυκλώματα».

Ο κ. Υψηλάντης έκανε πάσα στον ίδιο του εαυτό για να πει «αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο σήμερα η Βουλή καλείται να υπερψηφίσει, προβλέπει και ρυθμίζει τη θέσπιση κανόνων για μία νόμιμη, οργανωμένη, ασφαλή μεταναστευτική πολιτική που προστατεύει την ανθρώπινη ζωή, θωρακίζει το κράτος δικαίου και στερεί έδαφος από την παρανομία».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο αρμόδιος υπουργός, Θάνος Πλεύρης επέμεινε στο δόγμα «φυλακή ή επιστροφή» για όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα.

«Το λιμενικό, πολλές φορές, λειτουργεί σε συνθήκες πολέμου. Επιτελεί ένα δύσκολο έργο, μέσα σε δύσκολες συνθήκες, συνθήκες διάσωσης, με δύσκολα καιρικά φαινόμενα, όπου πρέπει να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Δεν καταλαβαίνω την εμπάθεια, για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος», σχολίασε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, σε παρέμβασή της απόψε στην ολομέλεια της Βουλής.

Η θέση του ΠΑΣΟΚ

Σε άλλο μήκος κύματος, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου, σημειώσε πως «η προσφυγιά, η μετανάστευση παραμένουν ζητήματα με βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα και διάσταση και το τραγικό χθεσινό δυστύχημα (…)» και ζήτησε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η βουλεύτρια χαρακτήρισε «άσκηση ισορροπιών» για τα στελέχη της ΝΔ το νομοσχέδιο, ενώ αναφερόμενη στο ζήτημα της προσέλκυσης εργατικού δυναμικού, σχολίασε ότι νομιμοποιήσεις στην Ελλάδα έκανε κατά κύριο λόγο η ΝΔ το 2006, το 2008 και πρόσφατα με το νόμο Καιρίδη.

Επικριτικός ο ΣΥΡΙΖΑ

«Αυτό που είναι το μέλημα μιας δημοκρατικής Πολιτείας είναι να βγει η αλήθεια στην επιφάνεια και αυτό χρειάζεται συγκεκριμένες διαδικασίες και πραγματική έρευνα, η οποία θα γίνει, όχι όπως έγινε στην Πύλο», είπε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Ψυχογιός. «Το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης, δυστυχώς, μετατρέπει τις χώρες πρώτης υποδοχής σε αποθήκη ψυχών, αλλά και σε «κροκόδειλο» της Ευρώπης για να κάνει αποτροπή», πρόσθεσε ο βουλευτής του κόμματος της Κουμουνδούρου.

Ο κ. Ψυχογιός, αν και αναγνώρισε ότι υπάρχουν και θετικά σημεία στο νομοσχέδιο, είπε ότι αυτά είναι κατώτερα των περιστάσεων, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση για διατάξεις που απευθύνονται στο ακροδεξιό ακροατήριο, συνιστούν θεσμική οπισθοδρόμηση, για διατάξεις που στοχοποιούν την ανθρωπιστική δράση.

ΚΚΕ και Νέα Αριστερά

«Την ώρα που μιλάτε για την προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης, δεκαπέντε νεκροί και δεκάδες βαρύτατα τραυματισμένοι, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά, προστέθηκαν στα θύματα των αποτρόπαιων εγκλημάτων στα νερά του Αιγαίου με τη σφραγίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβέρνησης και με την εμπλοκή του Λιμενικού, κύριε υπουργέ. Και μην βιάζεστε να δώσετε «συγχωροχάρτι», όπως κάνατε και στην Πύλο, που, όπως όλα δείχνουν, διαψεύδεστε οικτρά», ανέφερε η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα.

«Όπως τότε στο Φαρμακονήσι, βιάστηκε η κυβέρνηση να πει ότι μόνοι τους έσκασαν τη βάρκα, ότι μόνοι τους προκάλεσαν το δυστύχημα, έτσι και σήμερα, κύριε Πλεύρη και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, βγάλατε ήδη πόρισμα, δώσατε και συγχαρητήρια, επαναλαμβάνοντας κατά λέξη το δελτίο Τύπου του Λιμενικού Σώματος, χωρίς ανεξάρτητη έρευνα, χωρίς διασταύρωση, χωρίς κανένα στοιχείο, χωρίς μαρτυρικές καταθέσεις, χωρίς τίποτα! Βγάλατε συμπέρασμα», σχολίασε ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Τα υπόλοιπα κόμματα

Η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας Ελένη Καραγεωργοπούλου κατήγγειλε την κυβέρνηση και προσωπικά τον κ. Πλεύρη για ακροδεξιά ρητορική και τόνισε ότι «τα χθεσινά τραγικά γεγονότα επισφραγίζουν την αντιμεταναστευτική στρατηγική και την ποινικοποίηση της προσφυγιάς, ειδικά αν συνυπολογιστεί σε αυτά το εγκληματικό ποινικό μητρώο του ελληνικού Λιμενικού».

Η κυβέρνηση είναι ανίκανη να διαχειριστεί ένα τόσο σοβαρό εθνικό ζήτημα που θα παρασύρει τη χώρα σε επικίνδυνες ατραπούς, είπε ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Γραμμένος. Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η απάνθρωπη δήλωση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου.

Η ειδική αγορήτρια της «Νίκης» Ασπασία Κουρουπάκη είπε ότι «η σύγκρουση του σκάφους του Λιμενικού με τη λέμβο με τους παράνομους μετανάστες, χθες βράδυ στη Χίο, αποδεικνύει ότι η πραγματικότητα ξεπερνάει τη νομοθετική πρωτοβουλία, αφού τα δίκτυα των διακινητών, αδιαφορώντας για τη ζωή και την ασφάλεια των παράνομων μεταναστών, συνεχίζουν».

Η συζήτηση θα συνεχιστεί το πρωί της Πέμπτης (05/02).

