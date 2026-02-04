Απάνθρωπη δήλωση Βελόπουλου στη Βουλή για παράτυπους μετανάστες: Αλτ, Τις ει; και μπουμπουνάς!

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε απάνθρωπη δήλωση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, στη Βουλή κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, την ώρα που δεν έχουν περάσει ούτε 24 ώρες από την τραγωδία που σημειώθηκε στη Χίο, με 15 νεκρούς και 26 τραυματίες μετανάστες.

Ο κ. Βελόπουλος τόνισε, απευθυνόμενος στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, τόνισε πως «ήσασταν καταδρομέας. Ως καταδρομέας ξέρετε τι μαθαίναμε να κάνουμε στα σύνορα. Λες: ‘Αλτ! Τις ει;’ Και τι κάνουμε μετά κύριε Πλεύρη; Τι κάνουμε στο στρατό; Μπουμπουνάς! Δεν γίνεται αλλιώς. Ή αλλάξτε τον στρατιωτικό κανονισμό, αλλάξτε το νόμο, αλλιώς παραβιάζετε τη νομοθεσία όταν μπαίνουν από τον Έβρο».

Η συγκεκριμένη φράση ερμηνεύτηκε ως προτροπή σε πυροβολισμό όσων επιχειρούν να προσέλθουν παράτυπα στη χώρα, με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη και ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Δημήτρη Μάντζο να αντιδρούν σφοδρά.

«Δεν είστε ούτε Ελληνική ούτε Λύση»

«Η προτροπή του κ. Βελόπουλου να πυροβολήσουμε, να σκοτώσουμε τους παρανόμως εισελθόντες, επιβεβαιώνει ότι δεν είστε ούτε… Ελληνική ούτε Λύση…», σχολίασε ο κ. Καιρίδης.

«Δεν φτάνουν οι 15 νεκροί που είχαμε, ήθελε ο κ. Βελόπουλος να έχουμε περισσότερους και μάλιστα με ευθύνη των ελληνικών αρχών. Και νομίζει ότι έτσι υπηρετεί το αξιακό σύστημα της ελληνικής κοινωνίας και το συμφέρον της ελληνικής πολιτείας. Δεν υπάρχει κύριε Βελόπουλε καμία ευρωπαϊκή κοινωνία, να συνεννοηθούμε επιτέλους σε αυτή την αίθουσα, καμία ευρωπαϊκή δημοκρατία που να ανέχεται νεκρούς», πρόσθεσε, μεταξύ άλλων.

«Είναι ντροπή, είναι αποκρουστική αυτή η δήλωση»

Ο κ. Μάντζος από την πλευρά του, υπενθύμισε ότι το Λιμενικό Σώμα δεσμεύεται από κανόνες διεθνούς δικαίου, τους κανόνες έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα, και δεν έχει καμία σχέση με τη δουλειά των Ενόπλων Δυνάμεων, απέναντι στον εξωτερικό εχθρό.

«Εκτός αν πιστεύουμε σε αυτή την αίθουσα και μάλιστα τέτοια μέρα που θρηνούμε νεκρούς, ότι οι μετανάστες είναι οι εχθροί της χώρας, ότι τα παιδιά, οι άνδρες, οι γυναίκες και τα νεκρά έμβρυα τους, είναι οι εχθροί αυτής της χώρας, και πρέπει να τους πυροβολήσουμε! Είναι ντροπή, είναι αποκρουστική αυτή η δήλωση», υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.