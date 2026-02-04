newspaper
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.02.2026 | 15:51
Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Politico: Σε διπλό ταμπλό «παίζει» η κυβέρνηση με τους μετανάστες – Ισορροπώντας σε ένα λεπτό σχοινί
Ελλάδα 04 Φεβρουαρίου 2026, 19:00

Politico: Σε διπλό ταμπλό «παίζει» η κυβέρνηση με τους μετανάστες – Ισορροπώντας σε ένα λεπτό σχοινί

Στη σκιά της τραγωδίας ανοιχτά της Χίου η ελληνική κυβέρνηση, γνωρίζοντας ότι η προσπάθειά της να προσελκύσει ξένους εργαζόμενους θα έχει αρνητικές επιπτώσεις σε ορισμένους υποστηρικτές της, τιμωρεί τους μετανάστες που εισήλθαν παράνομα στην Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Vita.gr
“Soft planning”: Η μέθοδος για λιγότερη πίεση, καλύτερους στόχους και αποφάσεις

“Soft planning”: Η μέθοδος για λιγότερη πίεση, καλύτερους στόχους και αποφάσεις

Spotlight

Ενώ τα ερωτήματα για την πολύνεκρη τραγωδία με τους μετανάστες στη Χίο πληθαίνουν και μια βαριά σκιά πλανάται στην ατμόσφαιρα η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να ακροβατεί σε μια προσπάθεια να προσελκύσει εργατικά χέρια από τρίτες χώρες αλλά και να μην αφήσει περιθώρια να μείνει ανικανοποίητη μια μεγάλη μερίδα των υποστηρικτών της που επιθυμεί μια άτεγκτη στάση σε όσους προσπαθούν να εισέλθουν παράνομα στην Ελλάδα.

Η κυβέρνηση διατηρεί μια σκληρή ρητορική περί «αδιαπέραστων συνόρων» και αποτροπής για να ικανοποιήσει το συντηρητικό ακροατήριο της, ενώ την ίδια στιγμή προωθεί νομοθετικές ρυθμίσεις για τη νομιμοποίηση ή την πρόσκληση χιλιάδων μεταναστών.

Στα διεθνή ΜΜΕ η είδηση με τους 15 νεκρούς στα νερά του Αιγαίου βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα χωρίς να απουσιάζουν οι αναφορές στο ναυάγιο με τους 650 νεκρούς στην Πύλο το 2023. Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με έρευνες για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που πλησιάζουν δια θαλάσσης.

Η υπηρεσία συνόρων της ΕΕ δήλωσε πέρυσι ότι εξετάζει 12 υποθέσεις πιθανών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ισχυρισμών ότι μετανάστες που ζητούσαν άσυλο επαναπροωθήθηκαν από τα ελληνικά σύνορα.

Τι γράφει το Politico για τη στρατηγική της κυβέρνησης

Ανάμεσα στα πολλά δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο ξεχωρίζει αυτό του Politico που δεν αφορά την τραγωδία στη Χίο αλλά εξετάζει μια άλλη διάσταση του θέματος που αφορά στο σύνολό της τη διαχείριση του μεταναστευτικού από την κυβέρνηση.

Η έγκυρη ειδησεογραφική πύλη φιλοξενεί στις σελίδες της ρεπορτάζ για τη διττή νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που από τη μία θέλει να συμβάλει στην πρόσληψη δεκάδων χιλιάδων επιπλέον εργαζομένων από τη Νότια Ασία, ενώ ταυτόχρονα επιβάλλει κυρώσεις σε μετανάστες που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα.

Το Politico σχολιάζει πως η δεξιά κυβέρνηση της Ελλάδας επιδιώκει να παρουσιάσει τον εαυτό της ως σκληρή σε θέματα μετανάστευσης, αλλά πρέπει να ψηφίσει το νομοσχέδιο λόγω της σοβαρής έλλειψης εργατικού δυναμικού σε ζωτικούς τομείς όπως ο τουρισμός, οι κατασκευές και η γεωργία. Το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση αναμένεται να ψηφιστεί, καθώς η κυβέρνηση διαθέτει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταδίκασαν, λέγοντας ότι αγνοεί την ανάγκη ένταξης των μεταναστών που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα και υιοθετεί τη ρητορική της ακροδεξιάς. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι μετανάστες που εισήλθαν παράνομα στη χώρα δεν θα έχουν καμία δυνατότητα να αποκτήσουν νόμιμο καθεστώς.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου καταργεί τη διάταξη που χορηγούσε δεκαετή άδεια διαμονής σε ασυνόδευτους ανηλίκους, οι οποίοι ενηλικιώθηκαν στην Ελλάδα και είχαν ολοκληρώσει τρία χρόνια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα αντιτίθενται επίσης στη νομοθεσία, η οποία, όπως υποστηρίζουν, ποινικοποιεί τις ΜΚΟ, συνδέοντας ρητά τις δραστηριότητές τους που σχετίζονται με τη μετανάστευση με σοβαρά εγκλήματα.

Αυστηρές ποινές αλλά και απλοποίηση των διαδικασιών για προσλήψεις αλλοδαπών

Το νομοσχέδιο προβλέπει αυστηρές ποινές, όπως υποχρεωτική φυλάκιση τουλάχιστον 10 ετών και βαριά πρόστιμα για τη συνδρομή σε παράνομη είσοδο, την παροχή μεταφορικών μέσων για παράνομη μετανάστευση ή τη βοήθεια σε μετανάστες να παραμείνουν στη χώρα.

Στην αντίπερα όχθη υπάρχει ως κεντρική ιδέα της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας η απλοποίηση της πρόσληψης εργαζομένων μέσω προγραμμάτων πρόσληψης που έχουν συμφωνηθεί με χώρες όπως η Ινδία, το Μπαγκλαντές και η Αίγυπτος.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γνωρίζει, ωστόσο, ότι αυτά τα μέτρα για την πρόσληψη περισσότερων αλλοδαπών εργαζομένων θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε ορισμένους βασικούςυποστηρικτές της. Για τον λόγο αυτό, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και αυστηρά μέτρα κατά των μεταναστών που έχουν ήδη εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα δίνοντας διακριτικά την ευκαίρια στην κυβέρνηση να «παίζει» σε διπλό ταμπλό.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με… φόρα ξεπέρασε και τις 2.400 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με… φόρα ξεπέρασε και τις 2.400 μονάδες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
“Soft planning”: Η μέθοδος για λιγότερη πίεση, καλύτερους στόχους και αποφάσεις

“Soft planning”: Η μέθοδος για λιγότερη πίεση, καλύτερους στόχους και αποφάσεις

Markets
BofA για ΧΑ: Στις πιο ελκυστικές αγορές – Top pick η ΔΕΗ

BofA για ΧΑ: Στις πιο ελκυστικές αγορές – Top pick η ΔΕΗ

inWellness
inTown
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream newspaper
Κατεβαίνουν στην Αθήνα οι αγρότες – Όσα αποφάσισαν στην πανελλαδική σύσκεψη
Μεγάλο συλλαλητήριο 04.02.26

Κατεβαίνουν στην Αθήνα οι αγρότες – Όσα αποφάσισαν στην πανελλαδική σύσκεψη

Στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια της Λάρισας παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από πολλά μπλόκα ανά την Ελλάδα - Το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στις 13 Φεβρουαρίου στο κέντρο της Αθήνας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Έρχεται επιδείνωση του καιρού, με έντονες βροχοπτώσεις – Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία
Καμπανάκι 04.02.26

Έρχεται επιδείνωση του καιρού, με έντονες βροχοπτώσεις – Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

Καμπανάκι από την Πολιτική Προστασία στους πολίτες ενόψει της επιδείνωσης του καιρού - Επεισόδιο βροχόπτωσης κατηγορίας 3, η πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Σύνταξη
Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρηκτών που «άδειαζαν» σπίτια σε Χερσόνησο και Μαλεβίζι
Ελλάδα 04.02.26

Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρηκτών που «άδειαζαν» σπίτια σε Χερσόνησο και Μαλεβίζι

Μετά τις αλλεπάλληλες καταγγελίες των θυμάτων οι αστυνομικοί ερεύνησαν την υπόθεση και βρέθηκαν στα ίχνη των δραστών με αποτέλεσμα χθες να προχωρήσουν στη σύλληψή τους.

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση με 9 συλλήψεις σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Ξηλώθηκε καλώδιο ενός χιλιομέτρου για ρευματοκλοπή
Ελλάδα 04.02.26

Αστυνομική επιχείρηση με 9 συλλήψεις σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Ξηλώθηκε καλώδιο ενός χιλιομέτρου για ρευματοκλοπή

Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 9 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί σε οικισμό του Ασπροπύργου με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο: Ο Μαροκινός αναγνωρίστηκε ως διακινητής από τους μετανάστες – Εισαγγελική εντολή για τη σύλληψή του
Ελλάδα 04.02.26

Τραγωδία στη Χίο: Ο Μαροκινός αναγνωρίστηκε ως διακινητής από τους μετανάστες – Εισαγγελική εντολή για τη σύλληψή του

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι τώρα, ο Μαροκινός μετέφερε περισσότερα από 35 άτομα αφγανικής καταγωγής - Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας διέταξε τη διενέργεια ΕΔΕ για να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση

Σύνταξη
Γεωργιάδης: «Θερμή»… υποδοχή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων από υγειονομικούς
«Λεφτά για την υγεία» 04.02.26

«Θερμή»... υποδοχή Γεωργιάδη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων από υγειονομικούς

Μπροστά σε κινητοποιήσεις υγειονομικών, σωματείων και φορέων της πόλης των Ιωαννίνων βρέθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης που επισκέφθηκε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης

Σύνταξη
Λακαφώσης για δυστύχημα στα Τέμπη: Τα καθίσματα λειτούργησαν ως προσάναμμα, ήταν σκέτο πανί
Σοβαρά ερωτήματα 04.02.26

Λακαφώσης για δυστύχημα στα Τέμπη: Τα καθίσματα λειτούργησαν ως προσάναμμα, ήταν σκέτο πανί

Ταυτόχρονα, έντονη κριτική στις ανακριτικές αρχές άσκησε ο πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης, Ανδρέας Ψαρόπουλος, κάνοντας λόγο για «απροθυμία» να διερευνηθεί σε βάθος το ζήτημα της πυρασφάλειας

Σύνταξη
Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Έκτακτο ΕΜΥ 04.02.26

Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων

Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται - Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τα πρακτορεία ταξιδίων σχετικά με την αποκατάσταση των δρομολογίων στα πλοία της γραμμής

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο: «Από ενός έως 16 ετών τα τραυματισμένα παιδιά – Το νοσοκομείο κρατήθηκε από φιλότιμο», λένε οι γιατροί
Δραματικές στιγμές 04.02.26

«Από ενός έως 16 ετών τα τραυματισμένα παιδιά - Το νοσοκομείο κρατήθηκε από φιλότιμο» - Τι λένε οι γιατροί στη Χίο

Τις δραματικές εικόνες που επικράτησαν στο νοσοκομείο στη Χίο μετά το ναυάγιο περιγράφουν υγειονομικοί - Χωρίς σχέδιο και χωρίς το απαραίτητο προσωπικό η κατάσταση αντιμετωπίστηκε χάρι στο φιλότιμο των υγειονομικών

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο: Συνεχίζονται οι έρευνες – Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων – Δέκα παιδιά στους τραυματίες
15 νεκροί 04.02.26

Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους στη Χίο - Δέκα παιδιά στους τραυματίες και τέσσερις στη ΜΕΘ - Τα κρίσιμα ερωτήματα

Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των αγνοουμένων από το ναυάγιο στη Χίο με τους 15 νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες - Ερωτήματα για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία και τους σοβαρούς τραυματισμούς προσφύγων

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 57χρονη που έκοψε το αυτί του συντρόφου της πάνω σε καυγά
Στη Θεσσαλονίκη 04.02.26

Σε φυλάκιση καταδικάστηκε 57χρονη που έκοψε το αυτί του συντρόφου της πάνω σε καυγά

«Βία εναντίον μου δέχομαι, αλλά όχι εις βάρος της γάτας», είπε στο δικαστήριο η κατηγορουμένη - Τα προβλήματα του συντρόφου της με το αλκοόλ και ο λόγος που δεν χωρίζουν

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραγωδία στην Αυστραλία: Γιατί ένα «ήσυχο ζευγάρι» σκότωσε τους δύο αυτιστικούς γιούς του και αυτοκτόνησε
Θεσμική αποτυχία 04.02.26

Τραγωδία στην Αυστραλία: Γιατί ένα «ήσυχο ζευγάρι» σκότωσε τους δύο αυτιστικούς γιούς του και αυτοκτόνησε

Μια οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει το Περθ στην Αυστραλία, καθώς δύο γονείς σκοτώνουν τους σοβαρά αυτιστικούς γιους τους πριν τερματίσουν τη δική τους ζωή

Σύνταξη
Κύπρος: Νεκρός ο Ρώσος μεγιστάνας Βλάντισλαβ Μπαουμγκέρτνερ που αγνοούνταν από τις 7 Ιανουαρίου
Διεξάγονται έρευνες 04.02.26

Κύπρος: Νεκρός ο Ρώσος μεγιστάνας Βλάντισλαβ Μπαουμγκέρτνερ που αγνοούνταν από τις 7 Ιανουαρίου

Η εξαφάνιση του 53χρονου, που ήταν πρώην διευθύνων σύμβουλος του κολοσσού λιπασμάτων Uralkali, είχε δηλωθεί στις 7 Ιανουαρίου. Ο Βλαντισλάβ Μπαούμγκερτνερ ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Λεμεσό.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Ξανά το Αιγαίο γίνεται τάφος για «ανώνυμους απελπισμένους» – Καθολική απαίτηση να μην υπάρξει καμιά συγκάλυψη
15 νεκροί 04.02.26

Αλέξης Τσίπρας: Ξανά το Αιγαίο γίνεται τάφος για «ανώνυμους απελπισμένους» – Καθολική απαίτηση να μην υπάρξει καμιά συγκάλυψη

Η τραγωδία στα ανοιχτά της Χίου που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 15 μετανάστες δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει συγκλονισμένος και ζητά να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη για το πολύνεκρο δυστύχημα.

Σύνταξη
Κατεβαίνουν στην Αθήνα οι αγρότες – Όσα αποφάσισαν στην πανελλαδική σύσκεψη
Μεγάλο συλλαλητήριο 04.02.26

Κατεβαίνουν στην Αθήνα οι αγρότες – Όσα αποφάσισαν στην πανελλαδική σύσκεψη

Στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια της Λάρισας παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από πολλά μπλόκα ανά την Ελλάδα - Το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στις 13 Φεβρουαρίου στο κέντρο της Αθήνας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
The Intermission x Eins Gallery: O Σωκράτης Φατούρος και τα «Endangered Games» με τη φύση, τη βιομηχανία και τη μνήμη
inTown 04.02.26

The Intermission x Eins Gallery: O Σωκράτης Φατούρος και τα «Endangered Games» με τη φύση, τη βιομηχανία και τη μνήμη

Η The Intermission παρουσιάζει την έκθεση Endangered Games του Σωκράτη Φατούρου, σε συνεργασία με την Eins Gallery. Ένα εικαστικό τοπίο όπου η φύση, η βιομηχανία και το σώμα συνυπάρχουν σε διαρκή ένταση, στο όριο της εξαφάνισης

Σύνταξη
Έρχεται επιδείνωση του καιρού, με έντονες βροχοπτώσεις – Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία
Καμπανάκι 04.02.26

Έρχεται επιδείνωση του καιρού, με έντονες βροχοπτώσεις – Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

Καμπανάκι από την Πολιτική Προστασία στους πολίτες ενόψει της επιδείνωσης του καιρού - Επεισόδιο βροχόπτωσης κατηγορίας 3, η πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Σύνταξη
Έρευνα στην Ιταλία για τον άγγελο που μοιάζει με την Τζόρτζια Μελόνι σε εκκλησιαστική τοιχογραφία
Culture Live 04.02.26

Έρευνα στην Ιταλία για τον άγγελο που μοιάζει με την Τζόρτζια Μελόνι σε εκκλησιαστική τοιχογραφία

Αντιδράσεις σε Εκκλησία και πολιτικό κόσμο προκαλεί η αποκατάσταση τοιχογραφίας σε ναό της Ρώμης, μετά από καταγγελίες ότι άγγελος απεικονίζει την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Aστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 04.02.26

LIVE: Aστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός

LIVE: Aστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Aστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός για τη 17η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρηκτών που «άδειαζαν» σπίτια σε Χερσόνησο και Μαλεβίζι
Ελλάδα 04.02.26

Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρηκτών που «άδειαζαν» σπίτια σε Χερσόνησο και Μαλεβίζι

Μετά τις αλλεπάλληλες καταγγελίες των θυμάτων οι αστυνομικοί ερεύνησαν την υπόθεση και βρέθηκαν στα ίχνη των δραστών με αποτέλεσμα χθες να προχωρήσουν στη σύλληψή τους.

Σύνταξη
Αλλαγή στάσης από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Θέλω να κλείσω την καριέρα μου στους Μπακς!»
Μπάσκετ 04.02.26

Αλλαγή στάσης από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Θέλω να κλείσω την καριέρα μου στους Μπακς!»

Αλλαγή δεδομένων για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς όπως ξεκαθάρισε με δηλώσεις του, επιθυμία του είναι να κλείσει την καριέρα του στους Μιλγουόκι Μπακς.

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση με 9 συλλήψεις σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Ξηλώθηκε καλώδιο ενός χιλιομέτρου για ρευματοκλοπή
Ελλάδα 04.02.26

Αστυνομική επιχείρηση με 9 συλλήψεις σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Ξηλώθηκε καλώδιο ενός χιλιομέτρου για ρευματοκλοπή

Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 9 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί σε οικισμό του Ασπροπύργου με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Χρέος να σταθούμε ουσιαστικοί αρωγοί στον αγώνα που δίνουν οι ασθενείς με καρκίνο
ΠΑΣΟΚ 04.02.26

Ανδρουλάκης: Χρέος να σταθούμε ουσιαστικοί αρωγοί στον αγώνα που δίνουν οι ασθενείς με καρκίνο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως «σε μια εποχή μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων είναι ύψιστο χρέος μας να εξασφαλίσουμε και να εγγυηθούμε την ισότιμη πρόσβαση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, στις θεραπείες, στη φροντίδα»

Σύνταξη
Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές
AI 04.02.26

Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές

Η στροφή προς τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις και τις μετοχές με οικονομική μόχλευση κέρδισε δυναμική, καθώς οι ανανεωμένοι φόβοι για αναταραχές λόγω της τεχνητής νοημοσύνης εξαπλώθηκαν στις αγορές

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η ακροδεξιά νοοτροπία γίνεται κυβερνητική πολιτική και το κράτος δικαίου υπονομεύεται
Βουλή 04.02.26

Χαρίτσης: Η ακροδεξιά νοοτροπία γίνεται κυβερνητική πολιτική και το κράτος δικαίου υπονομεύεται

Ο Αλέξης Χαρίτσης κάλεσε τον Θάνο Πλεύρη να αλλάξει όνομα στο υπουργείο, από Μεταναστευτικής πολιτικής σε «Αντι-μεταναστευτικής πολιτικής» - Τι είπε για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Σύνταξη
F1: To Όσκαρ, ο Μπραντ Πιτ και το χρυσό στοίχημα της Apple TV ανεβάζει γκάζια για σίκουελ
Υπάρχει αντίλογος 04.02.26

F1: To Όσκαρ, ο Μπραντ Πιτ και το χρυσό στοίχημα της Apple TV ανεβάζει γκάζια για σίκουελ

Με τον Μπραντ Πιτ στο τιμόνι, η κινηματογραφική μεταφορά της Formula 1 έγινε ένα παγκόσμιο φαινόμενο που διεκδικεί Όσκαρ ενώ πλανάρει την επέκταση του franchise στο μέλλον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τραγωδία στη Χίο: Ο Μαροκινός αναγνωρίστηκε ως διακινητής από τους μετανάστες – Εισαγγελική εντολή για τη σύλληψή του
Ελλάδα 04.02.26

Τραγωδία στη Χίο: Ο Μαροκινός αναγνωρίστηκε ως διακινητής από τους μετανάστες – Εισαγγελική εντολή για τη σύλληψή του

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι τώρα, ο Μαροκινός μετέφερε περισσότερα από 35 άτομα αφγανικής καταγωγής - Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας διέταξε τη διενέργεια ΕΔΕ για να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 04.02.26

LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός

LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Λεβαδειακός για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Απλώνει δίχτυα «συναινέσεων» προς το ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα στους κεντρώους
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Κυβέρνηση: Απλώνει δίχτυα «συναινέσεων» προς το ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα στους κεντρώους

Μετά τη συνταγματική αναθεώρηση, η κυβέρνηση ρίχνει και το εθνικό απολυτήριο στο τραπέζι των κινήσεων τακτικής της απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα σε κεντρογενή ακροατήρια που διεκδικεί και η Χαριλάου Τρικούπη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο