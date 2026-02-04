Ενώ τα ερωτήματα για την πολύνεκρη τραγωδία με τους μετανάστες στη Χίο πληθαίνουν και μια βαριά σκιά πλανάται στην ατμόσφαιρα η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να ακροβατεί σε μια προσπάθεια να προσελκύσει εργατικά χέρια από τρίτες χώρες αλλά και να μην αφήσει περιθώρια να μείνει ανικανοποίητη μια μεγάλη μερίδα των υποστηρικτών της που επιθυμεί μια άτεγκτη στάση σε όσους προσπαθούν να εισέλθουν παράνομα στην Ελλάδα.

Η κυβέρνηση διατηρεί μια σκληρή ρητορική περί «αδιαπέραστων συνόρων» και αποτροπής για να ικανοποιήσει το συντηρητικό ακροατήριο της, ενώ την ίδια στιγμή προωθεί νομοθετικές ρυθμίσεις για τη νομιμοποίηση ή την πρόσκληση χιλιάδων μεταναστών.

Στα διεθνή ΜΜΕ η είδηση με τους 15 νεκρούς στα νερά του Αιγαίου βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα χωρίς να απουσιάζουν οι αναφορές στο ναυάγιο με τους 650 νεκρούς στην Πύλο το 2023. Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με έρευνες για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που πλησιάζουν δια θαλάσσης.

Η υπηρεσία συνόρων της ΕΕ δήλωσε πέρυσι ότι εξετάζει 12 υποθέσεις πιθανών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ισχυρισμών ότι μετανάστες που ζητούσαν άσυλο επαναπροωθήθηκαν από τα ελληνικά σύνορα.

Τι γράφει το Politico για τη στρατηγική της κυβέρνησης

Ανάμεσα στα πολλά δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο ξεχωρίζει αυτό του Politico που δεν αφορά την τραγωδία στη Χίο αλλά εξετάζει μια άλλη διάσταση του θέματος που αφορά στο σύνολό της τη διαχείριση του μεταναστευτικού από την κυβέρνηση.

Η έγκυρη ειδησεογραφική πύλη φιλοξενεί στις σελίδες της ρεπορτάζ για τη διττή νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που από τη μία θέλει να συμβάλει στην πρόσληψη δεκάδων χιλιάδων επιπλέον εργαζομένων από τη Νότια Ασία, ενώ ταυτόχρονα επιβάλλει κυρώσεις σε μετανάστες που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα.

Το Politico σχολιάζει πως η δεξιά κυβέρνηση της Ελλάδας επιδιώκει να παρουσιάσει τον εαυτό της ως σκληρή σε θέματα μετανάστευσης, αλλά πρέπει να ψηφίσει το νομοσχέδιο λόγω της σοβαρής έλλειψης εργατικού δυναμικού σε ζωτικούς τομείς όπως ο τουρισμός, οι κατασκευές και η γεωργία. Το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση αναμένεται να ψηφιστεί, καθώς η κυβέρνηση διαθέτει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταδίκασαν, λέγοντας ότι αγνοεί την ανάγκη ένταξης των μεταναστών που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα και υιοθετεί τη ρητορική της ακροδεξιάς. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι μετανάστες που εισήλθαν παράνομα στη χώρα δεν θα έχουν καμία δυνατότητα να αποκτήσουν νόμιμο καθεστώς.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου καταργεί τη διάταξη που χορηγούσε δεκαετή άδεια διαμονής σε ασυνόδευτους ανηλίκους, οι οποίοι ενηλικιώθηκαν στην Ελλάδα και είχαν ολοκληρώσει τρία χρόνια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα αντιτίθενται επίσης στη νομοθεσία, η οποία, όπως υποστηρίζουν, ποινικοποιεί τις ΜΚΟ, συνδέοντας ρητά τις δραστηριότητές τους που σχετίζονται με τη μετανάστευση με σοβαρά εγκλήματα.

Αυστηρές ποινές αλλά και απλοποίηση των διαδικασιών για προσλήψεις αλλοδαπών

Το νομοσχέδιο προβλέπει αυστηρές ποινές, όπως υποχρεωτική φυλάκιση τουλάχιστον 10 ετών και βαριά πρόστιμα για τη συνδρομή σε παράνομη είσοδο, την παροχή μεταφορικών μέσων για παράνομη μετανάστευση ή τη βοήθεια σε μετανάστες να παραμείνουν στη χώρα.

Στην αντίπερα όχθη υπάρχει ως κεντρική ιδέα της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας η απλοποίηση της πρόσληψης εργαζομένων μέσω προγραμμάτων πρόσληψης που έχουν συμφωνηθεί με χώρες όπως η Ινδία, το Μπαγκλαντές και η Αίγυπτος.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γνωρίζει, ωστόσο, ότι αυτά τα μέτρα για την πρόσληψη περισσότερων αλλοδαπών εργαζομένων θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε ορισμένους βασικούςυποστηρικτές της. Για τον λόγο αυτό, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και αυστηρά μέτρα κατά των μεταναστών που έχουν ήδη εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα δίνοντας διακριτικά την ευκαίρια στην κυβέρνηση να «παίζει» σε διπλό ταμπλό.