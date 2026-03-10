Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος τυχερών παιγνίων με κέρδη 16 εκατ. ευρώ – 17 συλλήψεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς σήμερα Τρίτη το πρωί, μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το κύκλωμα φέρεται να είχε αναπτύξει εκτεταμένο δίκτυο παράνομων δραστηριοτήτων, αποκομίζοντας κέρδη που ξεπερνούν τα 16 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα εξαπατούσε και τους παίκτες μέσω πειραγμένου λογισμικού στα μηχανήματα.

Οχτώ χρόνια η δράση του κυκλώματος

Η δράση της οργάνωσης εκτιμάται ότι διαρκεί τουλάχιστον οκτώ χρόνια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί συνολικά 37 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα οποία διεξάγονταν τα παράνομα παιχνίδια.

Τα περισσότερα από τα καταστήματα με το πειραγμένο λογισμικό εντοπίζονται στο κέντρο της Αθήνας, ενώ παράνομες δραστηριότητες έχουν διαπιστωθεί και σε άλλες περιοχές της Αττικής, όπως στο Περιστέρι, στην Καλλιθέα και στην Ηλιούπολη.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 17 συλλήψεις, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες σε κατοικίες και καταστήματα.

Παράλληλα, η έρευνα επεκτείνεται και σε σε άλλες πόλεις, όπως η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και το Αγρίνιο.