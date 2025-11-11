Ο Ποντόλσκι παίζει μπάλα σε ηλικία 40 ετών

Το καλοκαίρι του 2021 ο Λούκας Ποντόλσκι πήγε στην αγαπημένη του Πολωνική ομάδα Γκόρνικ Ζάμπρζε με διετές συμβόλαιο. Θυμίζουμε ότι ο Γερμανός διεθνής, με πολωνικές ρίζες, ο οποίος κατέκτησε το μουντιάλ 2014 με την Εθνική Γερμανίας, κατέληξε στην τωρινή ομάδα του μετά από καριέρα Μπάγερν Μονάχου, Κολωνία, ‘Αρσεναλ, ‘Ιντερ, Γαλατασαράι, Ανταλιασπόρ και στην Ιαπωνία στη Βίσελ Κόμπε.

Και από τότε δεν λέει να το βάλει κάτω! Μπορεί να ανακοίνωσε την αποχώρησή του για το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, όμως κράτησε έναν αστερίσκο. Να συνεχίσει και μετά το ερχόμενο καλοκαίρι αν η Γκόρνικ Ζάμπρζε παίζει στην Ευρώπη, στόχος που μοιάζει εφικτός, καθώς βρίσκεται στην πρώτη θέση της Ekstraklasa με 29 βαθμούς σε 15 αγωνιστικές και ακολουθεί η Γιαγκελόνια με 27 αλλά με ένα ματς λιγότερο.

«Ουσιαστικά, ναι, αυτή θα έπρεπε να είναι η τελευταία μου σεζόν», εξήγησε ο 40χρονος σε συνέντευξή του στην Kolner Stadt-Anzeiger. Ωστόσο, ο «Πρίγκιπας Πόλντι», πρόσθεσε: «Αν καταφέρουμε να πετύχουμε κάτι αθλητικά, ίσως να θέλω να το δοκιμάσω ξανά». Ολοι κατάλαβαν ότι εννοεί την περίπτωση εξόδου στην Ευρώπη, όχι σε προκριματικό γύρο αλλά σε League Phase διασυλλογικής διιοργάνωσης της UEFA.

Πώς τα πάει τώρα στην Γκόρνικ Ζάμπρζε; «Απολαμβάνω επίσης πολύ τη δουλειά και εκτός γηπέδου. Είμαι 40 χρονών τώρα, οπότε οι προτεραιότητές μου έχουν αλλάξει. Ο σύλλογος μου έχει δώσει την ευκαιρία να πάρω μια γεύση από πολλούς διαφορετικούς τομείς. Μπορώ πραγματικά να κάνω τη διαφορά εδώ, επίσης δομικά, κάτι συμβαίνει πραγματικά εδώ».

Και κατέληξε: «Γι’ αυτό μπορώ κάλλιστα να φανταστώ ότι θα συνεχίσω αυτό για πολύ καιρό ακόμα (σ.σ. εννοεί εκτός γηπέδου). Μου αρέσει ακόμα πολύ να παίζω και χαίρομαι επίσης πολύ να βοηθάω τους νεαρούς παίκτες στην ομάδα με την εμπειρία μου. Αλλά δεν είμαι πια 30, οπότε έχω πόνους και ενοχλήσεις πού και πού».

Με τη φανέλα της Γκόρνικ Ζάμπρζε, την τρέχουσα σεζόν, ο Ποντόλσκι έχει 8 συμμετοχές, έχοντας παίζει συνολικά 165 λεπτά.