100 χρόνια Ελισάβετ: «Φάρος, μαρμελάδα, αυγή» – Επετειακό μήνυμα Καρόλου φορτισμένο ελπίδα

Σε μια συγκινησιακά φορτισμένη επέτειο για τη βρετανική μοναρχία, έναν αιώνα από τη γέννηση της μακροβιότερης μονάρχη στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου Ελισάβετ Β’, ο γιος της και διάδοχος Βασιλιάς Κάρολος απεύθυνε μήνυμα ελπίδας υπενθυμίζοντας την αταλάντευτη πίστη της μητέρας του στη νίκη του καλού έναντι των προκλήσεων της εποχής.

Με αφορμή την επετειακή εκατονταετηρίδα ο Κάρολος αέτρεξε στην κληρονομιά της Ελισάβετ αναδεικνύοντάς την ως «φάρο σταθερότητας σε έναν κόσμο που κλονίζεται από αβεβαιότητα».

Μέσα από τη βιβλιοθήκη του Κάστρου Μπαλμόραλ, εκεί όπου η Ελισάβετ άφησε την τελευταία της πνοή τον Σεπτέμβριο του 2022 ο Βασιλιάς Κάρολος επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας του με ένα βίντεο που διαπνέεται από βαθιά τρυφερότητα και σεβασμό.

Στο μήνυμά του ο μονάρχης παραδέχτηκε ότι η σημερινή παγκόσμια πραγματικότητα πιθανότατα θα προκαλούσε έντονη ανησυχία στην εκλιπούσα βασίλισσα. Ωστόσο υπογράμμισε πως αντλεί δύναμη από την ακλόνητη πεποίθησή της ότι η καλοσύνη θα επικρατεί πάντα και ότι μια λαμπρότερη αυγή δεν βρίσκεται ποτέ μακριά από τον ορίζοντα.

Ανατρέχοντας μάλιστα στο πρώτο δημόσιο ραδιοφωνικό της μήνυμα το 1940 όταν σε ηλικία μόλις 14 ετών καλούσε τον κόσμο να συμβάλει για ένα καλύτερο αύριο ο Κάρολος επιβεβαίωσε πως μοιράζεται το ίδιο όραμα με όλη του την καρδιά.

Ο Βασιλιάς επέμεινε ότι η σημερινή ημέρα πρέπει να αποτελεί εορτασμό μιας ζωής πλήρους και ουσιαστικής και όχι απλώς την επισήμανση μιας απουσίας ενώ περιέγραψε τον σχεδόν έναν αιώνα ζωής της Ελισάβετ ως μια περίοδο αξιοσημείωτων αλλαγών κατά την οποία η ίδια παρέμεινε σταθερή και απόλυτα αφοσιωμένη στον λαό της.

Αυτό είναι το μήνυμα του:

–

Σήμερα, καθώς γιορτάζουμε τα εκατοστά γενέθλια της αγαπημένης μου μητέρας, η οικογένειά μου κι εγώ κάνουμε μια παύση για να αναλογιστούμε τη ζωή και την απώλεια μιας Μονάρχης που σήμαινε τόσα πολλά για όλους μας και να γιορτάσουμε εκ νέου τις πολλές ευλογίες της μνήμης της.

Η «υπόσχεση στο τηρημένο πεπρωμένο τηρημένο» της Βασίλισσας Ελισάβετ διαμόρφωσε τον κόσμο γύρω της και άγγιξε τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων σε όλο το έθνος μας, την Κοινοπολιτεία και πέρα ​​από αυτήν.

Ο σχεδόν αιώνας της ήταν ένας αιώνας αξιοσημείωτων αλλαγών και όμως, μέσα από κάθε δεκαετία που περνούσε, μέσα από κάθε μεταμόρφωση, παρέμεινε σταθερή, ακλόνητη και πλήρως αφοσιωμένη στους ανθρώπους που υπηρέτησε.

Εκατομμύρια θα τη θυμούνται για στιγμές εθνικής σημασίας. Πολλοί άλλοι για μια φευγαλέα προσωπική συνάντηση, ένα χαμόγελο, μια ευγενική λέξη που έφτιαξε το ηθικό… ή για εκείνη την υπέροχη λάμψη του ματιού όταν μοιράστηκε ένα σάντουιτς με μαρμελάδα με το Αρκουδάκι Πάντινγκτον τους τελευταίους μήνες της ζωής της.

Υποψιάζομαι ότι πολλά από τα χρόνια που ζούμε τώρα μπορεί να την έχουν προβληματίσει βαθιά, αλλά αντλώ θάρρος από την πεποίθησή της ότι η καλοσύνη θα επικρατεί πάντα και ότι μια φωτεινότερη αυγή δεν είναι ποτέ μακριά από τον ορίζοντα.

Διότι, όπως το έθεσε η νεαρή πριγκίπισσα Ελισάβετ στην πρώτη της δημόσια εκπομπή, σε ηλικία μόλις 14 ετών, ο καθένας μας μπορεί να συμβάλει «στο να πραγματοποιήσουμε έναν αυριανό κόσμο που θα είναι ένα καλύτερο, πιο ευτυχισμένο μέρος». Μια πεποίθηση που συμμερίζομαι με όλη μου την καρδιά.

Νέοι ή ηλικιωμένοι, όποιες κι αν είναι οι διαφορές μας, ας επιδιώξουμε να ακολουθήσουμε αυτό το παράδειγμα καθώς σήμερα δεν σηματοδοτούμε ένα ορόσημο που γίνεται αισθητό από την απουσία, αλλά τον εορτασμό μιας καλής ζωής και μια κληρονομιά ελπίδας, καθώς αγωνιζόμαστε μαζί για ένα «καλύτερο, πιο ευτυχισμένο αύριο» – ένα αύριο που βασίζεται στην ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την ευημερία και την ασφάλεια.

Με αυτό, ανανεώνω τη δική μου επίσημη υπόσχεση καθήκοντος και υπηρεσίας προς όλους σας.

Ο Θεός να σε ευλογεί, αγαπημένη μου μαμά. Παραμένεις για πάντα στις καρδιές και τις προσευχές μας.

–

Αν και ο Κάρολος δεν κατονόμασε ρητά τις δυσκολίες που θα προβλημάτιζαν τη μητέρα του, το διεθνές σκηνικό παραμένει ιδιαίτερα βαρύ.

Η παγκόσμια οικονομία κλυδωνίζεται από τις συνέπειες των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή οι οποίες έχουν προκαλέσει αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και προβλήματα στη ναυτιλία ενώ η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει ήδη εισέλθει στο πέμπτο έτος της.

Παράλληλα το Παλάτι κλήθηκε να διαχειριστεί εσωτερικές κρίσεις όπως η αφαίρεση των τίτλων του Πρίγκιπα Ανδρέα λόγω της εμπλοκής του σε υποθέσεις που απασχόλησαν έντονα τη δικαιοσύνη και την κοινή γνώμη.

Οι εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση των 100 ετών από τη γέννησή της περιλαμβάνουν μια μεγάλη δεξίωση στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ με τη συμμετοχή οργανώσεων που τελούσαν υπό την προστασία της όπως το Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επίσκεψη των μελών της βασιλικής οικογένειας στο Βρετανικό Μουσείο όπου παρουσιάζεται το προσχέδιο του Εθνικού Μνημείου της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Το έργο έχει αναλάβει ο διακεκριμένος αρχιτέκτονας Νόρμαν Φόστερ και αναμένεται να αποτελέσει τον μόνιμο φόρο τιμής της χώρας προς τη γυναίκα που υπήρξε η σταθερά της για επτά δεκαετίες.

Παράλληλα ο Κάρολος και η Καμίλα επισκέφθηκαν την έκθεση Queen Elizabeth II: Her Life in Style [Βασίλισσα Ελισάβετ Β’: Η Ζωή της στο Στιλ], μια νέα έκθεση που επιμελήθηκε το Royal Collection Trust και παρουσιάστηκε στην Πινακοθήκη του Βασιλιά, στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο βασιλιάς και η βασίλισσα της Βρετανίας περιηγήθηκαν στην πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση της μόδας της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, με εκθέματα που αποτυπώνουν τη ζωή και τη βασιλεία της μέσα από τα ρούχα της, συμπεριλαμβανομένου του βαπτιστικού της φορέματος, των φορεμάτων για τις παράνυμφους, του νυφικού και του φορέματος στέψης.

Την έκθεση επιμελήθηκε η Καρολίν ντε Γκιτό, Επιθεωρήτρια των Έργων Τέχνης του Βασιλιά. Η ίδια τους ενημέρωσε πως η έκθεση κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερα από 300 αντικείμενα από τη Βασιλική Συλλογή, πολλά από τα οποία δεν είχαν εκτεθεί ποτέ πριν.

Οι Αυτού Μεγαλειότητες συναντήθηκαν επίσης με το προσωπικό του Royal Collection Trust και με σύγχρονους σχεδιαστές μόδας που είχαν συνεισφέρει στην έκθεση, συμπεριλαμβανομένου του Ερντέμ Μοράλιογλου, καθώς και με φοιτητές από τα προγράμματα Chanel και le19M Métiers d’Art Embroidery, Millinery and Atelier Fellowship του Ιδρύματος Βασιλιά, με προγράμματα σπουδών γύρω από την έκθεση.

Η επίσκεψη ήταν η πρώτη σε μια σειρά εκδηλώσεων που σηματοδοτούν την εκατονταετηρίδα από τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

https://www.theguardian.com/uk-news/article/2026/apr/21/king-charles-pays-tribute-to-late-mother-on-100th-anniversary-of-her-birth