Τρίτη 21 Απριλίου 2026
21.04.2026 | 14:48
Φωτιά σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας – Επιχειρεί ένα αεροσκάφος
100 χρόνια Ελισάβετ: «Φάρος, μαρμελάδα, αυγή» – Επετειακό μήνυμα Καρόλου φορτισμένο ελπίδα
Go Fun 21 Απριλίου 2026, 14:50

Στην εκατονταετηρίδα από τη γέννηση της Ελισάβετ Β΄ ο γιος της Βασιλιάς Κάρολος τιμά τη μνήμη της

Λουκάς Καρνής
Τροφές που υποτιμάμε αλλά είναι διατροφικοί θησαυροί

Σε μια συγκινησιακά φορτισμένη επέτειο για τη βρετανική μοναρχία, έναν αιώνα από τη γέννηση της μακροβιότερης μονάρχη στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου Ελισάβετ Β’, ο γιος της και διάδοχος Βασιλιάς Κάρολος απεύθυνε μήνυμα ελπίδας υπενθυμίζοντας την αταλάντευτη πίστη της μητέρας του στη νίκη του καλού έναντι των προκλήσεων της εποχής.

Με αφορμή την επετειακή εκατονταετηρίδα ο Κάρολος αέτρεξε στην κληρονομιά της Ελισάβετ αναδεικνύοντάς την ως «φάρο σταθερότητας σε έναν κόσμο που κλονίζεται από αβεβαιότητα».

Μέσα από τη βιβλιοθήκη του Κάστρου Μπαλμόραλ, εκεί όπου η Ελισάβετ άφησε την τελευταία της πνοή τον Σεπτέμβριο του 2022 ο Βασιλιάς Κάρολος επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας του με ένα βίντεο που διαπνέεται από βαθιά τρυφερότητα και σεβασμό.

Στο μήνυμά του ο μονάρχης παραδέχτηκε ότι η σημερινή παγκόσμια πραγματικότητα πιθανότατα θα προκαλούσε έντονη ανησυχία στην εκλιπούσα βασίλισσα. Ωστόσο υπογράμμισε πως αντλεί δύναμη από την ακλόνητη πεποίθησή της ότι η καλοσύνη θα επικρατεί πάντα και ότι μια λαμπρότερη αυγή δεν βρίσκεται ποτέ μακριά από τον ορίζοντα.

«Υποψιάζομαι ότι πολλά από τα χρόνια που ζούμε τώρα μπορεί να την έχουν προβληματίσει βαθιά, αλλά αντλώ θάρρος από την πεποίθησή της ότι η καλοσύνη θα επικρατεί πάντα και ότι μια φωτεινότερη αυγή δεν είναι ποτέ μακριά από τον ορίζοντα»

Ανατρέχοντας μάλιστα στο πρώτο δημόσιο ραδιοφωνικό της μήνυμα το 1940 όταν σε ηλικία μόλις 14 ετών καλούσε τον κόσμο να συμβάλει για ένα καλύτερο αύριο ο Κάρολος επιβεβαίωσε πως μοιράζεται το ίδιο όραμα με όλη του την καρδιά.

Ο Βασιλιάς επέμεινε ότι η σημερινή ημέρα πρέπει να αποτελεί εορτασμό μιας ζωής πλήρους και ουσιαστικής και όχι απλώς την επισήμανση μιας απουσίας ενώ περιέγραψε τον σχεδόν έναν αιώνα ζωής της Ελισάβετ ως μια περίοδο αξιοσημείωτων αλλαγών κατά την οποία η ίδια παρέμεινε σταθερή και απόλυτα αφοσιωμένη στον λαό της.

Αυτό είναι το μήνυμα του:

Σήμερα, καθώς γιορτάζουμε τα εκατοστά γενέθλια της αγαπημένης μου μητέρας, η οικογένειά μου κι εγώ κάνουμε μια παύση για να αναλογιστούμε τη ζωή και την απώλεια μιας Μονάρχης που σήμαινε τόσα πολλά για όλους μας και να γιορτάσουμε εκ νέου τις πολλές ευλογίες της μνήμης της.

Η «υπόσχεση στο τηρημένο πεπρωμένο τηρημένο» της Βασίλισσας Ελισάβετ διαμόρφωσε τον κόσμο γύρω της και άγγιξε τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων σε όλο το έθνος μας, την Κοινοπολιτεία και πέρα ​​από αυτήν.

Ο σχεδόν αιώνας της ήταν ένας αιώνας αξιοσημείωτων αλλαγών και όμως, μέσα από κάθε δεκαετία που περνούσε, μέσα από κάθε μεταμόρφωση, παρέμεινε σταθερή, ακλόνητη και πλήρως αφοσιωμένη στους ανθρώπους που υπηρέτησε.

Εκατομμύρια θα τη θυμούνται για στιγμές εθνικής σημασίας. Πολλοί άλλοι για μια φευγαλέα προσωπική συνάντηση, ένα χαμόγελο, μια ευγενική λέξη που έφτιαξε το ηθικό… ή για εκείνη την υπέροχη λάμψη του ματιού όταν μοιράστηκε ένα σάντουιτς με μαρμελάδα με το Αρκουδάκι Πάντινγκτον τους τελευταίους μήνες της ζωής της.

Υποψιάζομαι ότι πολλά από τα χρόνια που ζούμε τώρα μπορεί να την έχουν προβληματίσει βαθιά, αλλά αντλώ θάρρος από την πεποίθησή της ότι η καλοσύνη θα επικρατεί πάντα και ότι μια φωτεινότερη αυγή δεν είναι ποτέ μακριά από τον ορίζοντα.

Διότι, όπως το έθεσε η νεαρή πριγκίπισσα Ελισάβετ στην πρώτη της δημόσια εκπομπή, σε ηλικία μόλις 14 ετών, ο καθένας μας μπορεί να συμβάλει «στο να πραγματοποιήσουμε έναν αυριανό κόσμο που θα είναι ένα καλύτερο, πιο ευτυχισμένο μέρος». Μια πεποίθηση που συμμερίζομαι με όλη μου την καρδιά.

Νέοι ή ηλικιωμένοι, όποιες κι αν είναι οι διαφορές μας, ας επιδιώξουμε να ακολουθήσουμε αυτό το παράδειγμα καθώς σήμερα δεν σηματοδοτούμε ένα ορόσημο που γίνεται αισθητό από την απουσία, αλλά τον εορτασμό μιας καλής ζωής και μια κληρονομιά ελπίδας, καθώς αγωνιζόμαστε μαζί για ένα «καλύτερο, πιο ευτυχισμένο αύριο» – ένα αύριο που βασίζεται στην ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την ευημερία και την ασφάλεια.

Με αυτό, ανανεώνω τη δική μου επίσημη υπόσχεση καθήκοντος και υπηρεσίας προς όλους σας.

Ο Θεός να σε ευλογεί, αγαπημένη μου μαμά. Παραμένεις για πάντα στις καρδιές και τις προσευχές μας.

Αν και ο Κάρολος δεν κατονόμασε ρητά τις δυσκολίες που θα προβλημάτιζαν τη μητέρα του, το διεθνές σκηνικό παραμένει ιδιαίτερα βαρύ.

Η παγκόσμια οικονομία κλυδωνίζεται από τις συνέπειες των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή οι οποίες έχουν προκαλέσει αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και προβλήματα στη ναυτιλία ενώ η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει ήδη εισέλθει στο πέμπτο έτος της.

Παράλληλα το Παλάτι κλήθηκε να διαχειριστεί εσωτερικές κρίσεις όπως η αφαίρεση των τίτλων του Πρίγκιπα Ανδρέα λόγω της εμπλοκής του σε υποθέσεις που απασχόλησαν έντονα τη δικαιοσύνη και την κοινή γνώμη.

Οι εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση των 100 ετών από τη γέννησή της περιλαμβάνουν μια μεγάλη δεξίωση στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ με τη συμμετοχή οργανώσεων που τελούσαν υπό την προστασία της όπως το Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επίσκεψη των μελών της βασιλικής οικογένειας στο Βρετανικό Μουσείο όπου παρουσιάζεται το προσχέδιο του Εθνικού Μνημείου της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Το έργο έχει αναλάβει ο διακεκριμένος αρχιτέκτονας Νόρμαν Φόστερ και αναμένεται να αποτελέσει τον μόνιμο φόρο τιμής της χώρας προς τη γυναίκα που υπήρξε η σταθερά της για επτά δεκαετίες.

Παράλληλα ο Κάρολος και η Καμίλα επισκέφθηκαν την έκθεση Queen Elizabeth II: Her Life in Style [Βασίλισσα Ελισάβετ Β’: Η Ζωή της στο Στιλ], μια νέα έκθεση που επιμελήθηκε το Royal Collection Trust και παρουσιάστηκε στην Πινακοθήκη του Βασιλιά, στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο βασιλιάς και η βασίλισσα της Βρετανίας περιηγήθηκαν στην πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση της μόδας της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, με εκθέματα που αποτυπώνουν τη ζωή και τη βασιλεία της μέσα από τα ρούχα της, συμπεριλαμβανομένου του βαπτιστικού της φορέματος, των φορεμάτων για τις παράνυμφους, του νυφικού και του φορέματος στέψης.

Την έκθεση επιμελήθηκε η Καρολίν ντε Γκιτό, Επιθεωρήτρια των Έργων Τέχνης του Βασιλιά. Η ίδια τους ενημέρωσε πως η έκθεση κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερα από 300 αντικείμενα από τη Βασιλική Συλλογή, πολλά από τα οποία δεν είχαν εκτεθεί ποτέ πριν.

Οι Αυτού Μεγαλειότητες συναντήθηκαν επίσης με το προσωπικό του Royal Collection Trust και με σύγχρονους σχεδιαστές μόδας που είχαν συνεισφέρει στην έκθεση, συμπεριλαμβανομένου του Ερντέμ Μοράλιογλου, καθώς και με φοιτητές από τα προγράμματα Chanel και le19M Métiers d’Art Embroidery, Millinery and Atelier Fellowship του Ιδρύματος Βασιλιά, με προγράμματα σπουδών γύρω από την έκθεση.

Η επίσκεψη ήταν η πρώτη σε μια σειρά εκδηλώσεων που σηματοδοτούν την εκατονταετηρίδα από τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

https://www.theguardian.com/uk-news/article/2026/apr/21/king-charles-pays-tribute-to-late-mother-on-100th-anniversary-of-her-birth

ΕΚΤ: Τα σενάρια για τα επιτόκια και η κρίσιμη συνεδρίαση της 30ής Απριλίου

Ασαφές αν τελικά γίνουν συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η Aν Χάθαγουεϊ αφήνει πίσω την ιδέα της τελειότητας – Πιο ζωντανή, πιο σίγουρη, περιζήτητη
Εξώφυλλο People 20.04.26

Μετά από χρόνια που ήταν η πιο αυστηρή κριτής του εαυτού της, η πρωταγωνίστρια του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» είναι -και φαίνεται- στα καλύτερά της. Η Αν Χάθαγουεϊ έπιασε το νόημα.

Η Ζακλίν Σμιθ δεν ήθελε να γίνει το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ
Η ηθοποιός της σειράς «Άγγελοι του Τσάρλι» Ζακλίν Σμιθ απέρριψε την πρόταση να γίνει το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, στο πλευρό του Ρότζερ Μουρ, στα τέλη της δεκαετίας του '70

«Έπινα κρυφά» – Ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ αποκαλύπτει ότι είναι πρώην αλκοολικός
Ο Άγγλος συνθέτης του μουσικού θεάτρου, Άντριου Λόιντ Βέμπερ, είπε στους Times ότι συνέχιζε να πίνει κρυφά για χρόνια, ενώ είχε δηλώσει δημόσια ότι είχε κόψει το ποτό.

Οικονόμου κατά Σκέρτσου: Δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα
Ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου άφησε αιχμές για τον Άκη Σκέρτσο και τον ισχυρισμό του ότι οι πελατειακές σχέσεις είναι από συστάσεως του ελληνικού κράτους ο βασικός πυρήνας του εθνικού μας προβλήματος

Γενικολογίες από Μαρινάκη για νέα μέτρα στήριξης
Την ώρα που η ακρίβεια έχει γονατίσει τα νοικοκυριά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε αισιόδοξος για το πλεόνασμα που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο και προανήγγειλε μέτρα στήριξης από τον πρωθυπουργό

Συνεργασία Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Δήμων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους
Η στεγαστική αποκατάσταση αλλά και η εξασφάλιση χώρων εργασίας στο επίκεντρο της προσοχής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και Δήμων.

Φάμελλος για 21η Απριλίου: Η Δημοκρατία δεν χαρίζεται – Η ενίσχυσή της είναι διαχρονική ευθύνη όλων μας
«Σήμερα οι σοβαρές απειλές κατά της Δημοκρατίας και της ισονομίας των πολιτών είναι η παραβίαση του Συντάγματος, η βάναυση καταπάτηση του Κράτους Δικαίου, η αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Δήμος Πειραιά: Με επιτυχία τα εγκαίνια της αναδρομικής έκθεσης «1964–2026» του Νίκου Τζιζμετζόγλου
Από τις γειτονιές της Παλαιάς Κοκκινιάς έως την καταξίωση στους διεθνείς καλλιτεχνικούς κύκλους του ’60 και του ’70, ο αγαπημένος "Τζίζ" των Πειραιωτών παραμένει μια εμβληματική μορφή της τέχνης με πολυετή και αδιάλειπτη προσφορά.

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση απέτυχε – Πέντε μέτρα για να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους της Λέσβου
«Δεν μας έφτανε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φτάσαμε στο σημείο να θρηνούμε την καταστροφή ζωικού κεφαλαίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης

Πυλώνας της ευρωπαϊκής ασφάλειας να γίνει η πολιτική προστασία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αττικής
Νίκος Χαρδαλιάς από τις Βρυξέλλες: «Η πολιτική προστασία θα πρέπει να αποτελέσει πυλώνα της ευρωπαϊκής ασφάλειας, με έναν ισχυρό και αποτελεσματικό μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων».

Με τον Στεφάνου του ΑΚΕΛ συναντήθηκε ο Μητσοτάκης – Συζήτησαν για Κυπριακό και Μέση Ανατολή
Με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και η κατάσταση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ συναντήθηκε, χθες, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς […]

Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή
«Σήμερα, η δημοκρατία μας δεν απειλείται από τανκς, αλλά διαβρώνεται συστηματικά από μέσα: όταν τα θεσμικά αντίβαρα αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο και όχι ως εγγύηση», επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σκάνδαλο με escort στο Μιλάνο: VIP πελάτες, ποδοσφαιριστές και σκιές γύρω από τη νυχτερινή ελίτ
Εκτεταμένη έρευνα στο Μιλάνο αποκαλύπτει κύκλωμα εκατομμυρίων με εμπλοκή γνωστών προσώπων, πολυτελή πακέτα διασκέδασης και σοβαρές κατηγορίες για εκμετάλλευση και ξέπλυμα χρήματος

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «γκρεμίζει» την κυβέρνηση – Οι γκρίνιες στο εσωτερικό και το αίτημα για πρόωρες κάλπες
Όλο και περισσότεροι είναι οι πολίτες που δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία «βυθίζεται» στα «γαλάζια» σκάνδαλα που δεν έχουν τελειωμό - Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η πρόσφατη, αρνητική για την κυβέρνηση, συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και μία σειρά δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι η ΝΔ βρίσκεται σε αποδρομή

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

