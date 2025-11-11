Ο Πινέδα και το πρόβλημα της ΑΕΚ

Μετά από τις δέκα πρώτες αγωνιστικές της Super League ο απολογισμός της ΑΕΚ στο σκοράρισμα είναι θλιβερός. Η Ένωση έχει πετύχει μόλις 11 γκολ, την στιγμή που ο Λεβαδειακός έχει βρει δίχτυα ήδη 15 φορές περισσότερες. Είναι πολύ φτωχό το νούμερο για μία ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, αλλά και για μία ομάδα με την ποιότητα που έχουν μεσοεπιθετικά οι «κιτρινόμαυροι» παρά τις όποιες ανορθογραφίες του ρόστερ.

Η ΑΕΚ έχει πετύχει λιγότερα γκολ από οκτώ ομάδες του πρωταθλήματος και οι μοναδικές φορές που σκόραρε περισσότερο από μία φορά σε ένα ματς είναι στην πρεμιέρα με τον Πανσερραϊκό (2-0) και στην επική ανατροπή (2-3) επί της Κηφισιάς στο Περιστέρι. Σε όλα τα άλλα ματς έχει από μηδέν έως ένα γκολ ενεργητικό. Στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος, από τη μία διακοπή στην άλλη δηλαδή, σκόραρε μόλις δύο φορές.

Στο 1-0 με τον Παναιτωλικό στις καθυστερήσεις και στο 1-0 με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο. Και τα δύο γκολ τα πέτυχε ο Ορμπελίν Πινέδα που το τελευταίο διάστημα θυμίζει κάτι από τον Πινέδα της πρώτης του σεζόν. Μόνο που αυτό είναι και το πρόβλημα για την Ένωση. Ότι περιμένει να της δώσει τις λύσεις ο Μεξικανός καθώς όλοι οι μεσοεπιθετικοί της σκοράρουν με το σταγονόμετρο.

Ο Πινέδα και τα νούμερα της ΑΕΚ

Και μιλάμε για την ομάδα που είναι πρώτη σε τελικές στο πρωτάθλημα με 163 έναντι 153 του δεύτερου Ολυμπιακού και 137 του τρίτου στη σχετική κατηγορία ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς όμως είναι τελευταία σε γκολ ανά τελικές προσπάθειες με ποσοστό 0.0675, έχοντας από πάνω της ακόμη και τον Άρη με τα 9 γκολ ενεργητικό. Στην κορυφή της σχετικής λίστας είναι ο Λεβαδειακός με 0.2047, έχοντας διαφορά από τον δεύτερο Ολυμπιακό του 0.1503.

Αυτά τα νούμερα για την ΑΕΚ δύο πράγματα μπορεί να δείχνουν. Είτε ότι οι τελικές που παράγει δεν είναι ποιοτικές, είτε ότι υπάρχει πρόβλημα στην εκτέλεση. Και η αλήθεια είναι πως η απάντηση είναι κάπου στη μέση. Πολλές φορές στα παιχνίδια της είναι φλύαρη και οι τελικές της δεν απειλούν, είναι εξίσου πολλές όμως οι φορές που φτάνει σε θέσεις βολής, αλλά οι παίκτες της καταφέρνουν να μην σκοράρουν.

Στο δεύτερο ημίχρονο με τον ΟΦΗ για παράδειγμα, η Ένωση έχει χάσει τουλάχιστον τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες μέχρι να ανοίξει το σκορ και άλλες δύο μετά για να τελειώσει το ματς. Και μιλάμε για κλασικές ευκαιρίες και όχι απλά για κάποιες καλές στιγμές όπως ήταν μία κεφαλιά του Μουκουντί από κόρνερ για παράδειγμα. Ο Νίκολιτς στάθηκε μετά τη Σάμροκ Ρόβερς στο πρόβλημα της ΑΕΚ στην τελική προσπάθεια.

Το έχει τονίσει και άλλες φορές. Το είπε μετά το ματς με τον ΟΦΗ και ο Ηλίας Κυριακίδης που έκανε λόγο για αναποτελεσματικότητα. Δεν αρκεί όμως μόνο να εντοπίζεις το πρόβλημα, πρέπει να έχεις τον τρόπο και να το λύσεις. Και εδώ μιλάμε για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ουσιαστικά μήνες τώρα η Ένωση και της κοστίζει. Μπορεί να υπάρξει ενίσχυση τον Ιανουάριο, λείπουν και σημαντικοί παίκτες όπως ο Ζίνι και ο Ελίασον, αλλά και πάλι δεν δικαιολογείται να έχει η ΑΕΚ δέκα γκολ σε 11 αγωνιστικές.