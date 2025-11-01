Halloween – Η Χάιντι Κλουμ μεταμφιέστηκε σε Μέδουσα και ο σύζυγός της σε Έλληνα πολεμιστή

Το 52χρονο σούπερ μοντέλο ξεπέρασε για άλλη μια φορά τον εαυτό της, εμφανιζόμενη με ένα ακόμη υπερβολικό κοστούμι μεταμφίεσης ενισχύοντας τον τίτλο της ως Βασίλισσα του Halloween.

Η Κλουμ στο ετήσιο πάρτι της για αυτή την εποχή του χρόνου, στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, ντύθηκε σαν τη μυθική Μέδουσα – η τέλος πάντων όπως φαντάστηκε αυτή τη μυθική Μέδουσα. Ο σύζυγός της, Τομ Κάουλιτς, ντύθηκε ως Έλληνας πολεμιστής που μεταμορφώθηκε σε πέτρα -σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, όποιος κοιτάξει την φρικτή Μέδουσα μεταμορφώνεται σε πέτρα.

Παρά το γεγονός ότι τον μεταμόρφωσε σε πέτρα με ένα βλέμμα της, ο Κάουλιτζ δήλωσε στο People ότι βρήκε το κοστούμι της Κλουμ «σέξι» (αν είναι δυνατόν!).

«Νομίζω ότι είναι πολύ σέξι» ανταπόδωσε η Κλουμ για το κοστούμι του συζύγου της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Heidi Klum (@heidiklum)

Μια φαρμακερή γλώσσα

«Happy Heidiween. Μην κοιτάς για πολύ ώρα, γιατί θα μεταμορφωθείς σε πέτρα», έγραψε η Κλουμ σε μια ανάρτηση στο Instagram όπου έδειχνε το κοστούμι της.

Παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι βρήκε «σέξι» τα κοστούμια τους, η Χάιντι δεν επιδιώκει να προβάλει την ωραιότητά της μέσα από τις μεταμφιέσεις της σε κάθε Halloween, αντιθέτως καλύπτεται ολόκληρη από την εκάστοτε στολή της, αλλοιώνοντας την καλίγραμμη φιγούρα της, την οποία φροντίζει να αποκαλύψει με κάθε ευκαιρία σε κάθε κόκκινο χαλί.

Η Μέδουσα φέτος κουβαλούσε μια μακριά ουρά ενώ κινούμενα φίδια αντικατέστησαν τα μαλλιά της και μια φαρμακερή γλώσσα ξεπρόβαλε ανάμεσα στα άγρια δόντια της προκαλώντας τους συγκεντρωμένους φωτογράφους γύρω της, τους οποίους σημάδευε με ένα τόξο καθώς πόζαρε για τις φωτογραφίες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη People Magazine (@people)

Παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι βρήκε «σέξι» τα κοστούμια τους, η Χάιντι δεν επιδιώκει να προβάλει την ωραιότητά της μέσα από τις μεταμφιέσεις της σε κάθε Halloween, αντιθέτως καλύπτεται ολόκληρη από την εκάστοτε στολή της, αλλοιώνοντας την καλίγραμμη φιγούρα της

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη People Magazine (@people)

Η 25η επέτειος του Halloween πάρτι της

Η Κλουμ άρχισε να ανεβάζει φωτογραφίες και βίντεο από την περίπλοκη διαδικασία του μακιγιάζ νωρίς την Παρασκευή, ταγκάροντας τον σχεδιαστή του μακιγιάζ Mike Marino για να του αποδώσει τα εύσημα για τη δουλειά του. Ο Marino έχει προταθεί τρεις φορές για Όσκαρ χάρη στη δουλειά του στις ταινίες The Batman, Coming 2 America και A Different Man. Κέρδισε επίσης ένα Emmy για τη δουλειά του στη μεταμόρφωση του Κόλιν Φάρελ σε Πιγκουίνο στο Batman.

Η Κλουμ δεν επιλέγει τον εύκολο δρόμο. Αντίθετα, δίνει τα πάντα στα κοστούμια της, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ώρες επί ωρών στην καρέκλα του μακιγιάζ και μήνες προετοιμασίας για να τελειοποιήσει την εμφάνισή της.

Το μοντέλο γιορτάζει την 25η επέτειο του Halloween πάρτι της στη Νέα Υόρκη, μετά την πρώτη της θεαματική εκδήλωση με τη συμμετοχή πολλών αστέρων το 2000. Δεν διοργάνωσε πάρτι το 2020 ή το 2021 λόγω της πανδημίας COVID-19.

Οι Halloween εμφανίσεις της Χάιντι Κλουμ μέσα στα χρόνια

«Νιώθω αναιδής»

Πριν από την αποκάλυψη της φετινής της στολής, η Κλουμ είχε δημοσιεύσει κάποιες λεπτομέρειες της εμφάνισής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις 24 Οκτωβρίου, η κριτής του America’s Got Talent ανέβασε στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της πλάτης ενός γυμνού μανεκέν.

«Νιώθω αναιδής», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις, προσθέτοντας το hashtag «#HeidiHalloween».

Επίσης, τις ημέρες πριν από την τρομακτική γιορτή, η Κλουμ δημοσίευσε φωτογραφίες από κοστούμια της από προηγούμενα χρόνια. Μεταξύ αυτών ήταν η Betty Boop το 2002, η Fiona από το Shrek το 2018 και η Jessica Rabbit από το 2015.

Επίσης, λίγες μέρες πριν το πάρτι, είπε στο People ότι φέτος θα ήταν «άσχημη» αντί για «χαριτωμένη» όπως το κοστούμι της περσινής χρονιάς.

Για το πάρτι του 2024, η Κλουμ επέλεξε κάτι εξωπραγματικό. Αυτή και ο σύζυγός της ντύθηκαν E.T., με τη Χάιντι να προσθέτει μια ξανθιά περούκα στη μεταμφίεσή της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Heidi Klum (@heidiklum)

*Με στοιχεία από people.com