«Τσιτσιολίνα για πάντα»: Η Ιρίνα Σάικ είναι η γυμνή (αναπάντεχη) βασίλισσα του Halloween 2025

Η Τσιτσιολίνα είναι η γυναίκα που αποθέωσε το super model Ιρίνα Σάικ με ανάρτηση της στο Instagram για να γίνει η αναπάντεχη πρωταγωνίστρια στις μεταμφιέσεις του φετινού Halloween αναβιώνοντας ένα από τα πιο εμβληματικά nude looks στην ιστορία της πολιτικής.

Αν και το Halloween έχει συνήθως ως βασίλισσα την Χάιντι Κλουμ καθώς το super model και επιχειρηματίας επενδύει χρόνο και χρήμα για τις φαντασμαγορικές μεταμφιέσεις της, η Σάικ αποφάσισε να ρισκάρει για να διεκδικήσει τα πρωτεία σε αυτό τον άτυπο μαραθώνιο μεταμορφώσεων με αφορμή τη διαβόητη γιορτή.

Αντλώντας έμπνευση από μια αληθινή ντίβα του σκανδάλου, την Τσιτσιολίνα, η Ιρίνα Σάικ, με τη βοήθεια της στιλίστριάς της, Άνια Ζιούροβα, αναβίωσε ένα από τα πιο διάσημα και αξέχαστα nude looks της πρώην πορνοστάρ, το οποίο έγραψε ιστορία στο Φεστιβάλ Καννών του 1998.

Με λεζάντα «Τσιτσιολίνα για πάντα», η Σάικ ανάρτησε έναν καταιγισμό από φωτογραφίες που αναπαρήγαγαν την αιρετική εμφάνιση της Τσιτσιολίνα που ήταν και η επιδεικτική επανάσταση της απέναντι στο αυστηρό dress code της Κρουαζέτ.

Το αρχικό, αμφιλεγόμενο, nude look της Τσιτσιολίνα στις Κάννες το 1988 ήταν μία δήλωση και μία ακτιβιστική δράση ενάντια στο συντηρητισμό του Φεστιβάλ.

Το φόρεμα ήταν λευκό, αφήνοντας το στήθος εντελώς γυμνό, ενώ ένα ελάχιστο κομμάτι υφάσματος κάλυπτε την περιοχή της βουβωνικής χώρας.

Η Ιρίνα Σάικ αναπαρήγαγε πιστά κάθε λεπτομέρεια, φορώντας ένα απολύτως πανομοιότυπο φόρεμα που σχεδίασε η Πατρίσια Τόρβαλντς, η οποία υπερήφανα αναδημοσίευσε τα στιγμιότυπα.

Για να ενισχύσει την ομοιότητα, η Σάικ πρόσθεσε την απαραίτητη ξανθιά περούκα με αφέλειες, η οποία την έκανε να μοιάζει εκπληκτικά με την Ιταλίδα πορνοστάρ, φερόμενη κατάσκοπο και πολιτικό.

Η Σάικ κρατάει και το αγαπημένο αξεσουάρ της Ιλόνα Στάλερ, το ροζ λούτρινο αρκουδάκι, ενώ στα μαλλιά της έχει ένα λουλούδινο στέμμα.

Η Τσιτσιολίνα, μιλώντας στη Vogue, είχε εξηγήσει πώς το στέμμα με τα λουλούδια έγινε σήμα κατατεθέν της.

«Ήταν το 1974 και βρισκόμουν στο κέντρο της Ρώμης. Πήγα για ψώνια, αναζητώντας νέες ιδέες, και μπήκα στο εμπορικό κέντρο Rinascente» εξήγησε η Ιλόνα Στάλερ.

«Εκεί βρέθηκε μπροστά μου αυτή η κορδέλα από πολύχρωμα λουλούδια… Την πήρα και την έδεσα ενστικτωδώς στο μέτωπο, γύρω από τα μαλλιά μου. Η πωλήτρια μου είπε: ‘Όχι, αυτό φοριέται στο λαιμό ή στον καρπό’. Αλλά σε μένα άρεσε έτσι, δεν το έβγαλα ποτέ ξανά και έγινε η αισθητική μου υπογραφή».

Όσο για τα λούτρινα αρκουδάκια, τα οποία η Στάλερ κρατούσε συχνά ακόμα και σε επίσημες εκδηλώσεις, δήλωνε ότι «ήταν της μόδας. Ήμουν φαν αυτών των λούτρινων, κοιμόμουν μαζί τους, αλλά σήμερα πια δεν τα βρίσκεις».

Ο φόρος τιμής της Σάικ στη δύναμη της Τσιτσιολίνα που εργαλειοποίησε τις εμφανίσεις της για να κάνει πολιτική στον καθωσπρεπισμό είναι επίκαιρος ενώ το Φεστιβάλ των Καννών εξακολουθεί να σοκάρεται με το δέρμα.

«Για λόγους ευπρέπειας, το γυμνό απαγορεύεται στο κόκκινο χαλί, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλον χώρο του Φεστιβάλ» σημειώσε στην επίσημη ιστοσελίδα του, ακόμη και αν ιστορικά το Φεστιβάλ των Καννών είναι συνώνυμο του σεξαπίλ.

Άλλωστε εκεί, στα 50s, η 19χρονη Μπριζίτ Μπαρντό εκανε μια εμφάνισή της που έφερε τον αισθησιασμό στην Κρουαζέτ ενώ πολλά χρόνια μετά, κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1970 και του 1980, οι γυμνές φωτογραφίσεις των στάρλετ στην παραλία της γαλλικής ριβιέρας ήταν παράδοση.

Ο νεοσυντηρητισμός όμως έχει φτάσει και την ακτογραμμή της Νίκαιας, κάτι που η Ιρίνα Σάικ -που επίσης σκανδάλισε τις Κάννες το 2023- θέλει να υπενθυμίσει γιατί αν κάτι πρέπει να μας τρομάζει αυτό το Halloween, είναι οι μάσκες των «πρέπει» και των «μη».