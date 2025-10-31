Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
31.10.2025 | 20:10
Ληστεία με νεκρό στη Σαλαμίνα
To πιο καταραμένο Halloween – Ο Ρίβερ Φίνιξ ήταν μόλις 23 ετών όταν κατέρρευσε έξω από το Viper Room
Stories 31 Οκτωβρίου 2025 | 18:30

To πιο καταραμένο Halloween – Ο Ρίβερ Φίνιξ ήταν μόλις 23 ετών όταν κατέρρευσε έξω από το Viper Room

Ένας από τους πιο περιζήτητους νέους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, ο Ρίβερ Φίνιξ, κείτονταν με σπασμούς στο πεζοδρόμιο μπροστά στο νυχτερινό κλαμπ του Δυτικού Χόλιγουντ ιδιοκτησίας Τζόνι Ντεπ. Ήταν 31 Οκτωβρίου του 1993.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Τι αποκαλύπτει η επιστήμη για τους δημιουργικούς ανθρώπους

Τι αποκαλύπτει η επιστήμη για τους δημιουργικούς ανθρώπους

Spotlight

Ο Ρίβερ Φίνιξ άρχισε να παίζει από παιδί, πριν κατακτήσει τον ρόλο που τον έκανε διάσημο στην ταινία Stand by Me (Στάσου Πλάι μου) του 1986. Δύο χρόνια αργότερα, σε ηλικία 18 ετών, κέρδισε υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα και Όσκαρ για τον ρόλο του στην ταινία Running on Empty (τρέχοντας στο Κενό) του 1988.

Ο Φίνιξ συνέχισε να αφήνει το στίγμα του στο Χόλιγουντ, εμφανιζόμενος σε ταινίες όπως Indiana Jones and the Last Crusade (Ο Ιντιάνα Τζόουνς και η Τελευταία Σταυροφορία , 1989), My Own Private Idaho (Το δικό μου Αϊντάχο, 1991) και Sneakers (Οι Αθόρυβοι, 1992) — και μέχρι τον Οκτώβριο του 1993, είχε πρωταγωνιστικούς ρόλους στις ταινίες Dark Blood και Interview with the Vampire (Συνέντευξη με έναν Βρικόλακα).

«Νοιαζόταν»

Δυο χρόνια πριν, το 2023, στην 30ή επέτειο του θανάτου του, η μητέρα του, Άρλιν «Καρδιά» Φίνιξ, ανέβασε μια φωτογραφία του γιου της στα σόσιαλ μίντια. «Από το πρώτο τραγούδι που έγραψε σε ηλικία πέντε ετών.. ένα παιδί να υφίσταται εκφοβισμό… Ήταν η φωνή των αδύναμων και είχε το θάρρος να χρησιμοποιήσει τη φήμη του για μιλήσει δυνατά» έγραψε.

Η αδελφή του Φίνιξ, η Ρέιν, δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο-αφιέρωμα σε αυτόν, λέγοντας για τον αδελφό της: «Νοιαζόταν τόσο πολύ για τον πλανήτη, τα ζώα και όλους τους ανθρώπους. Πίστευε πραγματικά ότι ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει τη διαφορά».

Η επίσημη τοξικολογική έκθεση

Ο θάνατος του Φίνιξ προήλθε από υπερβολική δόση ναρκωτικών σύμφωνα με το Γραφείο Ιατροδικαστών της Κομητείας του Λος Άντζελες δύο εβδομάδες μετά την κατάρρευσή του έξω από το κλαμπ Viper Room στο Δυτικό Χόλιχουντ. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Cedars-Sinai.

Η επίσημη τοξικολογική έκθεση έδειξε ότι ο ηθοποιός είχε «θανατηφόρα επίπεδα κοκαΐνης και μορφίνης» στον οργανισμό του, σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times. Ο Σκοτ Κάριερ, εκπρόσωπος του γραφείου ιατροδικαστών, δήλωσε ότι οι εξετάσεις αποκάλυψαν, επίσης, χαμηλότερα επίπεδα αγχολυτικών, μαριχουάνας και εφεδρίνης κατά τη στιγμή του θανάτου του.

«Μου είπαν ότι τα επίπεδα κοκαΐνης και μορφίνης ήταν τόσο υψηλά που και τα δύο θα ήταν θανατηφόρα από μόνα τους» δήλωσε ο Κάριερ στην εφημερίδα Los Angeles Times.

Τα μέλη της οικογένειας και οι φίλοι του αμφισβήτησαν αρχικά την άποψη ότι τα ναρκωτικά ήταν η αιτία του θανάτου του Φίνιξ

«Δεν ήταν τακτικός χρήστης»

Τα μέλη της οικογένειας και οι φίλοι του αμφισβήτησαν αρχικά την άποψη ότι τα ναρκωτικά ήταν η αιτία του θανάτου του Φίνιξ. Η ηθοποιός Κριστίν Λάχτι, που συνεργάστηκε με τον Φίνιξ στην ταινία Running on Empty, δήλωσε στην εφημερίδα Los Angeles Times ότι «ήταν πολύ αυστηρός όσον αφορά τον υγιεινό τρόπο ζωής». (Ο ηθοποιός ήταν αυστηρά χορτοφάγος, δεν έτρωγε κρέας, γαλακτοκομικά ή αυγά και δεν φορούσε δερμάτινα ρούχα).

Η μητέρα του Φίνιξ, Άρλιν, επανέλαβε την ίδια πεποίθηση σε μια επιστολή που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα L.A. Times. Περιέγραψε τον θάνατό του ως «ασφαλή μετάβαση» και έγραψε ότι «οι φίλοι, οι συνάδελφοι και η υπόλοιπη οικογένειά μας γνωρίζουν ότι ο Ρίβερ δεν ήταν τακτικός χρήστης ναρκωτικών».

Αλλά ο ίδιος ο Φίνιξ γνώριζε ότι ο εθισμός δεν κάνει διακρίσεις. Το 1990, μετά τη σύλληψη του συμπρωταγωνιστή του στην ταινία Stand by Me, Κόρι Φέλντμαν, για κατοχή ηρωίνης, ο Φίνιξ δήλωσε: «Συνειδητοποιείς ότι τα ναρκωτικά δεν τα κάνουν μόνο οι αχρείοι· είναι μια παγκόσμια ασθένεια».

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Ρίβερ βρισκόταν στην τουαλέτα των ανδρών, όταν άρχισε να τρέμει μπροστά από το νιπτήρα

Στην τουαλέτα των ανδρών

Ο θάνατος του Φίνιξ επιβεβαιώθηκε στις 1:51 π.μ. στις 31 Οκτωβρίου του 1993. Αφού υπέστη πολλαπλές κρίσεις στο πεζοδρόμιο έξω από το νυχτερινό κλαμπ The Viper Room, το οποίο ο ανήκε στον Τζόνι Ντεπ, ηθοποιός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Cedars-Sinai Medical Center. Όταν έφτασε στις 1:34 π.μ., ο ηθοποιός είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή και ήταν χωρίς σφυγμό ή αρτηριακή πίεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Φίνιξ βρισκόταν στο κλαμπ για να εμφανιστεί με το ροκ συγκρότημά του Aleka’s Attic. Επίσης, είχαν προγραμματιστεί να παίξουν οι Red Hot Chili Peppers και το συγκρότημα του Τζόνι Ντεπ. Μαζί με τον Ρίβερ στο κλαμπ βρίσκονταν και τα αδέλφια του, ο Χοακίν και η Ρέιν Φίνιξ, καθώς και η κοπέλα του Σαμάνθα Μάθις.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Ρίβερ βρισκόταν στην τουαλέτα των ανδρών, όταν άρχισε να τρέμει μπροστά από το νιπτήρα. Κάποιοι θαμώνες του κλαμπ του έριξαν κρύο νερό στο πρόσωπο σε μια προσπάθεια να σταματήσουν το τρέμουλο. Με τον Ρίβερ να «συμπεριφέρεται ακόμα παράξενα», σύμφωνα με την L.A. Times, η Μάθις τον βοήθησε για να βγουν από το κλαμπ.

Ο Ρίβερ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Cedars-Sinai και ο μπασίστας των Red Hot Chili Peppers, ο Flea, τον συνόδευσε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το L.A. Times

YouTube thumbnail

Πολλαπλοί σπασμοί

Στο πεζοδρόμιο έξω από το The Viper Room, ο Ρίβερ υπέστη πολλαπλούς σπασμούς. «Έμοιαζε με ψάρι έξω από το νερό», είπε ο φωτογράφος Ρον Ντέιβις.

Η αδερφή του έβαλε το σώμα της πάνω από τον Ρίβερ για να προσπαθήσει να σταματήσει τις κρίσεις του. Προσπάθησε επίσης να του κάνει τεχνητή αναπνοή. Εν τω μεταξύ, ο Χοακίν κάλεσε το 911. Ο ηθοποιός του Joker, που τότε 19 ετών, είπε στον τηλεφωνητή: «Νομίζω ότι πήρε αγχολυτικά ή κάτι τέτοιο».

Ο Ρίβερ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Cedars-Sinai και ο μπασίστας των Red Hot Chili Peppers, ο Flea, τον συνόδευσε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το L.A. Times.

Ποιες ήταν οι τελευταίες λέξεις του;

Τη νύχτα του θανάτου του Φίνιξ ήταν επίσης παρών ο μουσικός Μπομπ Φόρεστ, στενός φίλος του ηθοποιού. Στο βιβλίο του Φόρεστ με τίτλο Running with Monsters, που εκδόθηκε το 2013, ο καλλιτέχνης του Celebrity Rehab μοιράστηκε μια λεπτομερή περιγραφή των τελευταίων στιγμών της ζωής του Φίνιξ.

Ο Φόρεστ έγραψε ότι ο ηθοποιός τον χτύπησε στον ώμο ενώ η μπάντα του Ντεπ έπαιζε στο φόντο και ήταν «πιο χλωμός από ποτέ».

«Μπομπ, δεν αισθάνομαι πολύ καλά», φέρεται να είπε ο Φίνιξ στον Φόρεστ. «Νομίζω ότι έχω πάρει υπερβολική δόση». Ο Φόρεστ προσφέρθηκε να πάει τον Φίνιξ στο σπίτι, αλλά ο ηθοποιός αρνήθηκε, ισχυριζόμενος ότι αισθανόταν καλύτερα. Λίγο μετά τη συζήτησή τους, ο Φόρεστ έμαθε ότι ο Φίνιξ είχε καταρρεύσει στο πεζοδρόμιο.

«Προσπάθησα να τον καθησυχάσω. “Δεν νομίζω ότι είναι υπερβολική δόση. Μπορείς να σταθείς και να μιλήσεις”» θυμάται ο Φόρεστ να του λέει. «Ακόμα νιώθω ενοχή που απέρριψα τις ανησυχίες του τόσο αδιάφορα».

Το Viper Room έκλεισε προσωρινά

Τις ημέρες που ακολούθησαν τον θάνατο του Φίνιξ, οι θαυμαστές του μετέτρεψαν το εξωτερικό του The Viper Room σε μνημείο για τον εκλιπόντα ηθοποιό. Δεκάδες αναμμένα κεριά και σωροί από χρυσάνθεμα, τουλίπες, τριαντάφυλλα και γαρίφαλα τοποθετήθηκαν στο πεζοδρόμιο όπου ο Φίνιξ είχε καταρρεύσει. Οι λέξεις «The Eternal River» (Ο Αιώνιος Ποταμός) γράφτηκαν με μπλε και χρυσή κιμωλία στο δρόμο.

Το Viper Room έκλεισε προσωρινά, αλλά λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα αργότερα άνοιξε ξανά, σύμφωνα με την εφημερίδα L.A. Times. Η σκηνή των κλαμπ στο Λος Άντζελες δεν επηρεάστηκε σχεδόν καθόλου από τον θάνατο του Φίνιξ, με τους θαμώνες να επιστρέφουν «ως συνήθως» το επόμενο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον Κλιφ Κάντορ, συνιδιοκτήτη του νυχτερινού κλαμπ Dragonfly στο Λος Άντζελες.

Η επανεμφάνιση του ηθοποιού στο σελιλόιντ

Τη στιγμή του θανάτου του το 1993, ο Φίνιξ βρισκόταν στο τέλος των γυρισμάτων της ταινίας Dark Blood, ενός ολλανδικού θρίλερ στο οποίο ο Φοίνιξ υποδύονταν έναν ερημίτη που κρατάει ένα ζευγάρι όμηρο ενώ προετοιμάζεται για το τέλος του κόσμου. Σύμφωνα με το Variety, ο Φίνιξ είχε περίπου ένα μήνα γυρισμάτων να ολοκληρώσει όταν πέθανε στις 31 Οκτωβρίου 1993.

Η ταινία παρέμεινε ημιτελής για σχεδόν 20 χρόνια μετά το θάνατό του. Ωστόσο, το 2012, ο ηθοποιός εμφανίστηκε ξανά στη μεγάλη οθόνη, όταν ο σκηνοθέτης Τζορτζ Σλουίζερ ολοκλήρωσε το Dark Blood. Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, η ταινία προβλήθηκε στα φεστιβάλ κινηματογράφου της Ολλανδίας, του Βερολίνου και του Μαϊάμι, ενώ το 2018 κυκλοφόρησε σε DVD στη Γερμανία.

Η κληρονομιά του

Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Φίνιξ ήταν ένας αφοσιωμένος ακτιβιστής, υπερασπιζόμενος τα δικαιώματα των ζώων και τις δράσεις για το περιβάλλον. Συμμετείχε συχνά σε συγκεντρώσεις, εμφανιζόταν σε εκδηλώσεις της PETA και ζούσε ως βίγκαν — όλα αυτά για να υποστηρίξει τους σκοπούς για τους οποίους ήταν παθιασμένος. Το 1992, η PETA απένειμε στον Φίνιξ το βραβείο «Ανθρωπιστής της Χρονιάς» για το ακτιβιστικό του έργο και τις προσπάθειές του για τη συγκέντρωση χρημάτων

Η οικογένεια του Φίνιξ διατήρησε ζωντανή την κληρονομιά του δημιουργώντας το Βραβείο Ανθρωπισμού Ρίβερ Φίνιξ με την PETA το 2015. Ο αδελφός του, Χοακίν, οι αδελφές του Σάμερ, Ρέιν και Λίμπερτι και η μητέρα του Άρλιν ήταν όλοι παρόντες για να απονείμουν το πρώτο βραβείο στον σκηνοθέτη Σον Μόνσον.

«Είμαστε εδώ για να απονείμουμε το Βραβείο Ανθρωπισμού Ρίβερ Φίνιξ, που πήρε το όνομά του από τον αδελφό μου, ο οποίος από μικρή ηλικία κατάλαβε ότι οι άνθρωποι, τα άλλα ζώα και ο φυσικός μας κόσμος είναι όλα συνδεδεμένα» είπε ο Χοακίν το 2020, όταν απένειμε ξανά το βραβείο. «Πίστευε επίσης ότι όσοι έχουν εξουσία έχουν την ευθύνη να προστατεύουν τους πιο ευάλωτους μεταξύ μας».

Την ίδια χρονιά ο Χοακίν (ο οποίος έχει δηλώσει ότι ο Ρίβερ τον έπεισε να επιστρέψει στην υποκριτική) και η σύντροφός του Ρούνι Μάρα ονόμασαν τον γιο τους Ρίβερ προς τιμήν του. Και στο Χόλιγουντ, αρκετοί καταξιωμένοι ηθοποιοί — μεταξύ των οποίων οι Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Τζέιμς Φράνκο και Τζάρετ Λέτο — αναγνωρίζουν τον Φίνιξ ως πηγή έμπνευσής τους.

«Όταν ξεκινούσα, οι δύο άντρες που ήθελες να έχεις ως πρότυπα ήταν ο Ρίβερ Φίνιξ και ο Ίθαν Χοκ», δήλωσε ο Λέτο στο Wall Street Journal το 2013. Ο Ντι Κάπριο εξέφρασε παρόμοια συναισθήματα στο Esquire το 2019: «Μεγάλωσα θαυμάζοντας τον Ρίβερ Φίνιξ ως τον ππιο σπουδαίο ηθοποιό της γενιάς μου».

Μια συνένετευξη του Ρίβερ Φίνιξ το 1990 

YouTube thumbnail

*Με στοιχεία από people.com

