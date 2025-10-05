magazin
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
Το διαφανές, δαντελένιο φόρεμα της Χάιντι Κλουμ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και η γυναικεία ενδυνάμωση
Live in Style 05 Οκτωβρίου 2025 | 13:20

Η Χάιντι Κλουμ εντυπωσίασε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με ένα από τα πιο τολμηρά της look μέχρι σήμερα -σίγουρα, για να κάνει μια τέτοια εμφάνιση αισθάνεται αυτοπεποίθηση και δύναμη. Μπράβο της!

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Η 52χρονη Χάιντι Κλουμ εντυπωσίσε με ένα διαφανές δαντελένιο φόρεμα που άφησε ακάλυπτο το στήθος της και το εσώρουχό της κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, ενώ παρακολούθησε την επίδειξη γυναικείας μόδας του οίκου Vetements για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026.

Η Κλουμ γοήτευσε κι εντυπωσίασε το κοινό με το διαφανές δαντελένιο φόρεμα που έφτανε μέχρι το πάτωμα αναδεικνύοντας τη φιγούρα της και τους τονισμένους κοιλιακούς της, υιοθετώντας την τάση «free the nipple» που έχει κατακλύσει το Χόλιγουντ τα τελευταία χρόνια.

YouTube thumbnail

Yψηλή ραπτική και ατρόμητη αυτοπεποίθηση

Φόρεσε το τολμηρό φόρεμα με μακριά μανίκια που λειτουργούσαν και ως γάντια χωρίς σουτιέν, αποκαλύπτοντας ένα λευκό στρινγκ εσώρουχο από μέσα και ένα χρυσό γκριλ στα δόντια της ως μια έξτρα απροσδόκητη πινελιά τολμηρότητας.

Ολοκλήρωσε το σύνολο με μυτερά nude heels και μαύρα υπερμεγέθη γυαλιά ηλίου ποζάροντας για μερικές φωτογραφίες στην εκδήλωση, συνδυάζοντας την υψηλή ραπτική με την ατρόμητη αυτοπεποίθηση.

Τα χαρακτηριστικά ξανθά μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε κυματιστές μπούκλες με την αγαπημένη της γαλλική φράντζα να πλαισιώνει το πρόσωπό της, ενώ το μακιγιάζ της είχε μια απαλή λάμψη με έντονο smokey eyeliner και nude χείλη.

YouTube thumbnail

Δίδυμο με την κόρη της 

Αργότερα, η Κλουμ φόρεσε ένα κομψό παλτό με διπλή σειρά κουμπιών, καθώς πόζαρε μαζί με την κόρη της Λένι Ολούμι Κλουμ, 21 ετών, για μια σειρά φωτογραφιών πριν από την επίδειξη.

Η Λένι, από την πλευρά της, έδειχνε κομψή φορώντας ένα κοντό μαύρο πουκάμισο με έντονο γιακά και μια μαύρη φούστα με ματ ύφασμα στο πάνω μέρος και γυαλιστερό σατέν φινίρισμα στο κάτω μέρος με ξεφτισμένο τελείωμα. Ολοκλήρωσε το look της με ένα ζευγάρι μαύρα τακούνια και τα καστανά μαλλιά της τα άφησε κάτω σε ατίθασες μπούκλες με χωρίστρα στη μέση.

Η μητέρα και η κόρη φωτογραφήθηκαν με τον Γερμανό τραγουδιστή Μπιλ Κάουλιτζ στην πρώτη σειρά του σόου.

Η τολμηρή εμφάνιση της Χάιντι ήρθε μετά την εμφάνισή της στην επίδειξη μόδας του Christian Louboutin την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, όπου επέλεξε πάλι ένα διαφανές δαντελένιο catsuit με σορτς και τα χαρακτηριστικά τακούνια με τις κόκκινες σόλες του οίκου μόδας.

YouTube thumbnail

Το φετινό κοστούμι της για το Halloween

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Χάιντι έδωσε μια πρώτη γεύση από το κοστούμι της για το ετήσιο πάρτι της με τις διασημότητες για το Halloween, δείχνοντας μια 3D προσθετική μάσκα που βρίσκεται σε φάση κατασκευής.

Όπως είπε στο Extra ότι οι θαυμαστές της μπορούν να περιμένουν ότι θα είναι «πολύ, πολύ άσχημο».

«Αυτό είναι μόνο η αρχή», έγραψε στην αρχική της ανάρτηση στο Instagram, προσθέτοντας με ταγκ τον μακιγέρ προσθετικών Mike Marino, ο οποίος τη βοήθησε με το κοστούμι της E.T. το 2024.

Πριν από το ντεμπούτο της με το κοστούμι πέρυσι, η πρώην κριτής του America’s Got Talent είπε στο People ότι δούλευε πάνω στην εμφάνισή της «ήδη εδώ και μήνες».

«Επειδή πρέπει να φτιαχτούν καλούπια», πρόσθεσε. «Πρέπει να φτιαχτούν προσθετικά, να γίνουν δοκιμές… Ναι, απαιτεί πολύ δουλειά, γιατί ήθελα να είμαι τόσο εντυπωσιακή που δεν είναι κάτι που μπορώ να φτιάξω σε μια νύχτα».

«Παίρνει πολύ χρόνο. Χρειάζεται πολύς προγραμματισμός», συνέχισε η Χάιντι. «Και επίσης, όταν θα το αποκαλύψω, θέλω να είναι μια σπέσιαλ στιγμή, γιατί ξέρω ότι έχω πολλούς θαυμαστές και αυτοί οι συγκεκριμένοι θαυμαστές του Halloween είναι άνθρωποι που αγαπούν επίσης να ντύνονται και να σκαρφίζονται καταπληκτικά πράγματα».

*Με στοιχεία από usmagazine.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Stephanie Lecocq 

