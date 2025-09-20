Χάιντι Κλουμ: Cringe τηλεοπτικό φιάσκο που βρώμαγε μπίρα το Heidifest – «Oktoberfest εφιάλτης» 

Στην αρένα της γερμανικής τηλεόρασης, όπου η προσοχή του κοινού είναι ένα σκληρά διεκδικούμενο έπαθλο, η προσπάθεια της τηλεπερσόνας και super model Χάιντι Κλουμ να καθιερώσει ένα νέο ετήσιο θέαμα κατέληξε σε μια πανηγυρική αποτυχία.

Το πρώτο Heidifest, ένα τηλεοπτικό σόου που υποσχόταν λαμπερό θέαμα και γερμανικό κέφι, αποδείχθηκε μια χαοτική, αυτοσχέδια παραγωγή, που τελικά προβλήθηκε ενώπιον μιας θλιβερά μικρής μερίδας κοινού.

Παρότι το τηλεοπτικό αυτό φιάσκο πυροδότησε κύμα ειρωνικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα νούμερα τηλεθέασης είναι αμείλικτα, αφήνοντας σοβαρές αμφιβολίες για το μέλλον του.

Πολλές μπίρες, χαμηλή τηλεθέαση. Το τηλεοπτικό σόου Heidifest της Χάιντι Κλουμ, που γυρίστηκε στο φημισμένο Hofbräuhaus του Μονάχου, αποδείχθηκε ένα απρόβλεπτο θέαμα γεμάτο αυτοσχέδιο χάος και ακούσια κωμικά στιγμιότυπα σχολιάζει το Blick.

Παρότι η 52χρονη παρουσιάστρια, η οποία δεν έχει παραβρεθεί ποτέ στο Oktoberfest, θέλησε να κάνει μια πρόβα του μεγαλύτερου λαϊκού πανηγυριού της Γερμανίας, το τηλεοπτικό εγχείρημα της κατέληξε σε παταγώδη αποτυχία.

Το Ηeidifest, που προβλήθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι ProSieben, ξεκίνησε με πλάνα από την υποδοχή των καλεσμένων, αλλά στη συνέχεια εξελίχθηκε σε έναν τηλεοπτικό «πυρετό» με παράξενο ρυθμό.

«Η μία εμφάνιση διαδεχόταν την άλλη χωρίς σχεδόν καμία παρουσίαση, θυμίζοντας ένα στημένο, με το ζότο διασκεδαστικό, γερμανικό πανηγύρι» σημειώνει η Bild.

Σταρ της δεκαετίας του ‘80 όπως οι Weather Girls τραγουδούσαν το It’s Raining Men ενώ χορευτές παραδοσιακών γερμανικών χορών χόρευαν δίπλα τους. Στο επίκεντρο όλων, η Χάιντι Κλουμ, που άνοιγε βαρέλια με μπίρα, σέρβιρε φαγητό και χόρευε ασταμάτητα.

Οι χαοτικές και παράξενες σκηνές δεν έλειψαν. «Τι παράλογη εκπομπή, γεμάτη χάος και εν μέρει ακούσια κωμικές σκηνές», σχολίασε ένας χρήστης στην πλατφόρμα X, για να συμπληρώσει: «Eίναι τόσο κιτς που πραγματικά το λατρεύω».

Η εκπομπή έμοιαζε αρκετά παράξενη. Πολλοί καλεσμένοι τραγουδούσαν προφανώς με play-back, ενώ μερικές στιγμές της Κλουμ ήταν πραγματικά αξιοπερίεργες, όπως όταν προλόγισε την εμφάνιση του 82χρονου τραγουδιστή Μίκαελ Χολμ.

«Ήταν τόσο λυπητερό», είπε η Κλουμ μετά την ερμηνεία του, για να συμπληρώσει: «Πρέπει να πιούμε ξανά!»

Η τηλεθέαση του Heidifest ήταν απογοητευτική. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Quotenmeter.de, το μερίδιο αγοράς της εκπομπής ήταν μόλις 3,7%, ενώ μόνο 760.000 άνθρωποι την παρακολούθησαν στη Γερμανία. Στο νεανικό κοινό, το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 5,9%, δηλαδή μόλις 220.000 τηλεθεατές.

Μετά από αυτή την απογοητευτική επίδοση, η συνέχιση του Ηeidifest την επόμενη χρονιά είναι εξαιρετικά αμφίβολη.

«Ένα Oktoberfest εφιάλτης. Σε τελική ανάλυση, η Χάιντι έστειλε την οικογένεια και τους φίλους της στο Hofbräuhaus, έβαλε να παίζει συνεχώς μουσική από τα νιάτα της και τα βιντεοσκόπησε», συνόψισε ένας άλλος χρήστης την όλη κατάσταση.