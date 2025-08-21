Χάιντι Κλουμ: Ο 19χρονος γιος της περπάτησε σε πασαρέλα και εκείνη δηλώνει περήφανη μητέρα

Πριν λίγες ημέρες, ο γιος της Χάιντι Κλουμ περπάτησε σε πασαρέλα του Kith, στο πρώτο fashion show του brand μετά από έξι χρόνια.

Η μητέρα του Χένρι Σάμιουελ που τον παρακολουθούσε από την πρώτη σειρά, κατέγραψε τη στιγμή και δεν έκρυψε την υπερηφάνειά της μέσα από ανάρτηση που έκανε στα social media.

Χάιντι Κλουμ: Περήφανη μητέρα

Ο 19χρονος εμφανίστηκε με denim look και λευκά sneakers. H Χάιντι Κλουμ τον βιντεοσκοπούσε και σε σχετική ανάρτηση που έκανε στο Instagram σημείωσε: «Τόσα πολλά όμορφα μοντέλα στην πασαρέλα του Kith στη Νέα Υόρκη απόψε, αλλά εγώ έχω μάτια μόνο για σένα Χένρι Σάμιουελ».

Χένρι Σάμιουελ: Πριν λίγους μήνες έκανε το ντεμπούτο του στην πασαρέλα

Ο Χένρι Σάμιουελ έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην πασαρέλα τον περασμένο Ιανουάριο, συμμετέχοντας στην επίδειξη υψηλής ραπτικής της Lena Erziak για τη συλλογή Άνοιξη – Καλοκαίρι 2025.

Ο γιος της Κλουμ περπάτησε στην πασαρέλα του Hôtel le Marois στο Παρίσι, φορώντας δύο μαύρα κοστούμια. Το πρώτο είχε ανοιχτή πλάτη και μια μακριά, δεμένη ζώνη στη μέση, ενώ το δεύτερο συνδυάστηκε με ένα κασκόλ.

Τα σχόλια που αποκόμισε ήταν εγκωμιαστικά.