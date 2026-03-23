Εκτός δικτύου – Σφίγγει ο κλοιός λογοκρισίας στο ρωσικό Διαδίκτυο
Τεχνολογία 23 Μαρτίου 2026, 16:40

Εκτός δικτύου – Σφίγγει ο κλοιός λογοκρισίας στο ρωσικό Διαδίκτυο

Σε πολλές περιοχές της Ρωσίας τα κινητά τηλέφωνα δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Το Κρεμλίνο μπλοκάρει το WhatsApp και το Telegram και προωθεί κρατική εφαρμογή επικοινωνίας.

Υπάλληλοι γραφείου που προσπαθούν να εργαστούν χωρίς Ίντερνετ. Νέοι που αναγκάζονται να αλλάζουν συνεχώς VPN για να έχουν πρόσβαση σε απαγορευμένες ιστοσελίδες. Οδηγοί ταξί που πρέπει να βρίσκουν τον δρόμο τους χωρίς ηλεκτρονικούς χάρτες.

Ο κλοιός του Κρεμλίνου σφίγγει στο ρωσικό Διαδίκτυο.

Aνά διαστήματα η κυβέρνηση κόβει την πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε συγκεκριμένες περιοχές, περιορίζει την ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω του WhatsApp και του Telegram και μπλοκάρει εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) που παρακάμπτουν τους περιορισμούς πρόσβασης.

Την περασμένη εβδομάδα, αναφέρει το Reuters, τμήματα της κεντρικής Μόσχας, της Αγίας Πετρούπολης και άλλων μεγάλων πόλεων έμεναν χωρίς σύνδεση δεδομένων για τα κινητά τηλέφωνα, σύμφωνα με ρεπόρτερ του Reuters και δηλώσεις οκτώ ξένων διπλωματών.

Κοινωνική αναταραχή

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δεν διέψευσε τις αναφορές. Όπως είπε, το μπλοκάρισμα του Διαδικτύου έχει στόχο σε κάποιες περιπτώσεις να εμποδίσει την επικοινωνία ουκρανικών drone που πετούν στον ρωσικό εναέριο χώρο και βασίζονται στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας για την πλοήγησή τους.

Τα περιοριστικά μέτρα στις εφαρμογές επικοινωνίας «σχετίζονται εν μέρει με το γεγονός ότι ένας αριθμός ξένων εταιρειών αρνείται να συμμορφωθεί με τις νόρμες της ρωσικής νομοθεσίας, και εν μέρει με τα μέτρα ασφάλειας απέναντι στην απειλή των ουκρανικών drone» είπε ο Πεσκόφ.

Τα μέτρα έρχονται να προστεθούν σε νέους νόμους που υποχρεώνουν τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας να διακόπτουν την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε πελάτη κατόπιν αιτήματος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας. Δίνουν επίσης στην υπηρεσία την εξουσία να δημιουργεί ένα δίκτυο κέντρων προφυλάκισης υπό τη δική της δικαιοδοσία.

Η κρατική εφαρμογή επικοινωνίας Max προωθείται ως εναλλακτική λύση στο WhatsApp και το Telegram (Reuters)

Σύμφωνα με τους διπλωμάτες που μίλησαν στο Reuters, βασικός στόχος του Κρεμλίνου είναι να ελέγχει το αφήγημα του πολέμου κατά της Ουκρανίας. Εάν ο πόλεμος παραταθεί, οι αρχές θέλουν να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν ένα πιθανό κύμα δυσαρέσκειας και αντίδρασης.

Η Μόσχα θα ήθελε να αποφύγει τις κοινωνικές αναταραχές μετά το τέλος του πολέμου της Ρωσίας στο Αφγανιστάν το 1989, όταν η επιστροφή των βετεράνων τροφοδότησε ένα κύμα ανομίας. Το χάος επιδεινώθηκε από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991.

«Η ρωσική ηγεσία και οι υπηρεσίες ασφαλείας θυμούνται το 1991, θυμούνται τι συνέβη στη Ρωσία και τι συνέβη στους ίδιους όταν η Μόσχα σταμάτησε τον μεγάλο πόλεμο στο Αφγανιστάν: η χώρα κατέρρευσε, οι υπηρεσίες ασφαλείας διασπάστηκαν, ήταν μια καταστροφή» δήλωσε ο Αντρέι Σολδάτοφ, ρώσος δημοσιογράφος και ειδικός στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Δύο άλλες ρωσικές πηγές που γνωρίζουν το θέμα ανέφεραν ότι η Ρωσία μελέτησε την εμπειρία άλλων χωρών που μπλοκάρουν την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και ελέγχουν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, κυρίως την Κίνα και το Ιράν.

Μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία το 2022, η Ρωσία ενέτεινε τη λογοκρισία, απαγορεύοντας στα μέσα να μεταδίδουν ειδήσεις που διαφωνούν με το κρατικό αφήγημα της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης». Έδωσε επίσης περισσότερες FSB, η οποία διαδέχθηκε την KGB του Ψυχρού Πολέμου.

Χωρίς Διαδίκτυο

Οι οκτώ διπλωμάτες που μίλησαν στο Reuters ανέφεραν ότι η διαδικτυακή καταστολή πήρε φέτος νέες διαστάσεις. Ορισμένες περιοχές της Ρωσίας έχουν μείνει για μήνες χωρίς κινητό Διαδίκτυο, συνήθως έπειτα από επιθέσεις ουκρανικών drone. Μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, η Μόσχα είχε απαγορεύσει περισσότερα από 400 VPN, αριθμός αυξημένος κατά 70% σε σχέση με τα τέλη του 2025, σύμφωνα με την εφημερίδα Kommersant.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η κυβέρνηση στράφηκε κατά του Telegram και του WhatsApp, τις εφαρμογές επικοινωνίας που προτιμούν οι περισσότεροι Ρώσοι, και πιέζουν για υιοθέτηση της αντίστοιχης κρατικής εφαρμογής Max.

Τον περασμένο μήνα, η Ρωσία μείωσε την ταχύτητα πρόσβασης στο Telegram και άνοιξε έρευνα κατά του ιδρυτή του Πάβελ Ντούροφ με κατηγορίες για τρομοκρατία.

Ρώσοι αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας και του NATΟ βρήκαν τρόπο να παραβιάζουν την κρυπτογράφηση του Telegram και να διαβάζουν τα μηνύματα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ρώσοι στρατιώτες. Το Telegram διέψευσε ότι η κρυπτογράφησή του παραβιάστηκε.

Ακόμα, η Ρωσία μπλόκαρε τον περασμένο μήνα το WhatsApp, υποστηρίζοντας ότι η Meta Platforms δεν συμμορφώνεται με τη νομοθεσία.

Κάποιοι νέοι στη Ρωσία δηλώνουν αποφασισμένοι να παρακάμπτουν τον κλοιό λογοκρισίας αλλάζοντας συνεχώς VPN.

Όχι απαραίτητα για πολιτικούς λόγους, αλλά για να έχουν πρόσβαση σε Δυτικές εφαρμογές όπως το Instagram και το Snapchat, οι οποίες είναι απαγορευμένες στη Ρωσία.

«Αν αυτοί οι ηλικιωμένοι πολιτικοί θέλουν να μπλοκάρουν τα πάντα, γιατί δεν έχουν δημιουργήσει ρωσικές εφαρμογές που να είναι ενδιαφέρουσες;» διερωτήθηκε ο Αντρέι, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει το επώνυμό του λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ανατροπή το άλμα στις 2.100 μονάδες στην αγορά

Τραμπ: «Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν»

Βιοτέχνης ή πυροσβέστης; Η ΑΙ αναγκάζει τους νέους να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό
Αντιμέτωποι με την απειλή της ΑΙ, πολλοί στρέφονται στα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ άλλοι ανοίγουν μαγαζιά. Υπάρχουν όμως κι αυτοί που βλέπουν την ΑΙ ως ευκαιρία.

Μπορεί το βούρτσισμα των δοντιών να σώσει από τον καρκίνο του μαστού;
Εντοπίστηκε βακτήριο που εμπλέκεται στην ουλίτιδα το οποίο συμβάλλει στην εμφάνιση του καρκίνου του μαστού αλλά και στην ταχύτερη ανάπτυξη των όγκων και εξάπλωσή τους, ιδίως στα άτομα με γενετική προδιάθεση.

Τεχνητή νοημοσύνη: Αποκτά «ψυχή»; Η μεγάλη στροφή από τη λογική στο συναίσθημα
Σε μια ιστορική ανατροπή, η τεχνητή νοημοσύνη σπάει το φράγμα της ψυχρής λογικής και αρχίζει να «αισθάνεται». Πώς οι νέες «συναισθηματικές μηχανές» αλλάζουν τον ορισμό της ζωής;

Έκλεισε ευγενικά την «πόρτα» στον Ανδρουλάκη ο Φάμελλος – «Όχι» στον προγραμματικό διάλογο στο πλαίσιο του συνεδρίου
Γυρίζει πίσω ο Σωκράτης Φάμελλος την πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη για να καθίσουν μαζί στο τραπέζι του προγραμματικού διαλόγου στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Αγορά ακινήτων: Το 80% θεωρεί απρόσιτη την κατοικία για τους νέους
Ανάμικτα είναι τα συμπεράσματα νέας έρευνας της Focus Bari για την αγορά ακινήτων. Οι 7 στους 10 θεωρούν ότι οι τιμές «πλησιάζουν ταβάνι», αλλά οι 6 στους 10 εκτιμούν ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Project Hail Mary: Τα 141 εκατ. στο box office έδωσαν «ανάσα» στον Ράιαν Γκόσλινγκ
Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα του Project Hail Mary, αγγίζοντας στο box office τα 141 εκατ. δολάρια με το «καλημέρα» δίνοντας μια ανάσα στην Amazon MGM και στην καριέρα του Ράιαν Γκόσλινγκ

Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή για τις ενεργειακές υποδομές – Δεν δίνουν πλεονέκτημα, συνιστούν έγκλημα πολέμου
Οι απειλές Τραμπ ότι θα πλήξει ενεργειακές υποδομές στο Ιράν παρουσιάστηκαν ως πράξη αντιποίνων, κάτι απαράδεκτο στο διεθνές δίκαιο. Και οι επιπτώσεις για τους αμάχους αγγίζουν τον ορισμό εγκλημάτων πολέμου.

«Πυρά» από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για τα «ανεπαρκή μέτρα» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση
Χαριλάου Τρικούπη, Κουμουνδούρου και Περισσός βγάζουν στη «σέντρα» την κυβέρνηση για τα μέτρα «ασπιρίνες» που σκοπεύουν να ανακόψουν το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα.

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον Κλεομένη στο αιματηρό επεισόδιο
Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 21χρονο που ήταν μαζί με τον 19χρονο που έχει συλληφθεί και τον 20χρονο Κλεομένη που δολοφονήθηκε κατά το αιματηρό επεισόδιο με τον 23χρονο στην Καλαμαριά

Καρδίτσα: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι δύο ανήλικοι για τη δολοφονία του τραγουδιστή
Η οικογένεια ζητά τη διενέργεια αναπαράστασης του εγκλήματος, καθώς και την άμεση άρση και εξέταση των επικοινωνιών των εμπλεκομένων ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση δολοφονίας του τραγουδιστή

«Σχέδιο συμφωνίας» με το Ιράν παρουσίασε ο Τραμπ – Ισχυρίζεται ότι περιλαμβάνει «αλλαγή καθεστώτος»
Σε δηλώσεις με πολλά «ίσως» και μεγάλη ασάφεια αναφορικά με το ποιοι είναι οι συνομιλητές των ΗΠΑ, ο Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι το Ιράν θέλει συμφωνία. Αλλά επιμένει στη χρηματοδότηση των 200 δισ. για τις ανάγκες του πολέμου.

GBL: MVP της 22ης αγωνιστικής o Νάναλι (vid)
Ο Τζέιμς Νάναλι αναδεικνύεται για πρώτη φορά MVP στην GBL χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του στην εντός έδρας νίκη της ΑΕΚ επί του Ηρακλή για την 22η αγωνιστική.

Η γυναίκα που έβγαλε τους Αλβανούς στους δρόμους εναντίον του «επτάψυχου» πλην σκοτεινού Ράμα
Υπάρχουν ηγέτες που έχουν αγκαλιαστεί σφιχτά από την ΕΕ και το NATO ενώ φροντίζουν να διαιωνίζουν τη διαφθορά στη χώρα τους. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, φαίνεται να είναι ένας από αυτούς.

Δουδωνής: Η Λέσβος καταστρέφεται λόγω της κυβερνητικής αδιαφορίας
Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή και του Δημήτρη Τσιόδρα της ΝΔ για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο. Για 20 εκατ. ευρώ αφήνετε το νησί να καταστρέφεται, τόνισε ο κ. Δουδωνής

Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου: «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» επέστρεψε εκεί όπου ανήκει»
Πραγματοποιήθηκε στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, η εκδήλωση υποδοχής του αυθεντικού πίνακα «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» του Θεόδωρος Βρυζάκης, στο Μεσολόγγι, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος.

Συγκινητικό βίντεο: Προπονητής πήγε στη συνέντευξη Τύπου αγκαλιά με τον γιο του που έχει σύνδρομο Down (vid)
Ο προπονητής της Λίγκα Ντε Κίτο του Εκουαδόρ, Τιάγκο Νούνες εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον γιο του και παρέθεσε μία συγκλονιστική ομιλία για το σύνδρομο Down.

Η ΕΕ εκφράζει ανησυχία για καταγγελίες περί διαρροής ευαίσθητων δεδομένων από την Ουγγαρία προς τη Ρωσία
Σύμφωνα με πληροφορίες της Washington Post ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο διαβίβασε στη Ρωσία πληροφορίες για διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση επιλέγει με τα νέα μέτρα να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
«Καμία πρόβλεψη, κανένα ουσιαστικό εργαλείο και καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης» αναφέρουν σε κοινή δήλωση τους η Ελένη Βατσινά και ο Νίκος Κογιουμτσής του ΠΑΣΟΚ

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

