Η «Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου συνεχίζεται στο Θέατρο Πόρτα

Η Ελίζα, της Ξένιας Καλογεροπούλου, σε νέα διασκευή και σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο Θέατρο Πόρτα.

Μέσα από τη συναρπαστική του δράση, το έργο αναδεικνύει με συγκινητικό τρόπο τη σημασία της αγάπης, της ελπίδας, της αντοχής και της δημιουργικής σκέψης, αξίες που το κάνουν να παραμένει τόσο επίκαιρο.

Οι παραστάσεις συνεχίζονται, κάθε Σάββατο στις 15:00 και Κυριακή στις 11:30.

Η ιστορία της Ελίζας

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε μία απρόσμενη περιπέτεια, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία και την παιγνιώδη διάθεση του Θεάτρου Πόρτα.

Στη διασκευή του Θωμά Μοσχόπουλου, οι ηθοποιοί —σαν παιδιά που παίζουν— ξεκινούν από την ελισαβετιανή εποχή, στην οποία διαδραματίζεται το έργο, πειραματίζονται, αυτοσχεδιάζουν και μεταφέρουν την αφήγηση με εφευρετικότητα και απρόσμενες ανατροπές στον κόσμο της επιστημονικής φαντασίας, με θεαματικές μάχες ανάμεσα σε εξωγήινους, φωτόσπαθα που λάμπουν στο διάστημα και τη θαρραλέα Ελίζα να ναυλώνει ένα διαστημόπλοιο για να ξανασυναντήσει τον φίλο της, τον Πάτρικ.

Η Ελίζα έχει μια ξεχωριστή ιστορία στο Θέατρο Πόρτα, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνει στη σκηνή του.

Το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1989

Σε σκηνοθεσία του Σταμάτη Φασουλή, και αγαπήθηκε βαθιά από μικρούς και μεγάλους, αποσπώντας θερμή υποδοχή από το κοινό και εξαιρετικές κριτικές. Η επιτυχία επαναλήφθηκε και το 1997.

Η επιστροφή της Ελίζας σήμερα έρχεται για να συναντήσει τις νέες γενιές θεατών, αποδεικνύοντας ότι το έργο παραμένει ζωντανό και διαχρονικό.

Η δύναμή του έγκειται στην απλότητα και την αλήθεια της κεντρικής ηρωίδας: η Ελίζα δεν είναι κάποια σπάνια ή υπερφυσική φιγούρα, αλλά ένα απλό κορίτσι, με τις ίδιες δυνάμεις, αμφιβολίες και αδυναμίες που μπορεί να αναγνωρίσει κάθε παιδί — και κάθε μεγάλος.

Κι όμως, αυτή η απλή κοπέλα καταφέρνει τα ακατόρθωτα. Με θέληση, αγάπη, πείσμα και επιμονή, η Ελίζα αντιμετωπίζει τις δυσκολίες με θάρρος και αισιοδοξία, υπενθυμίζοντάς μας πως η αληθινή δύναμη βρίσκεται μέσα μας.

Ταυτότητα της παράστασης:

Διασκευή-σκηνοθεσία: Θωμάς Μοσχόπουλος

Μουσική: Κορνήλιος Σελαμσής

Σκηνικά: Ελένη Νανοπούλου

Κοστούμια: Κλαιρ Μπρέισγουελ

Φωτισμοί: Σοφία Αλεξιάδου

Επιμέλεια κίνησης: Φώτης Νικολάου

Φωτογραφίες / Βίντεο: Πάτροκλος Σκαφίδας

Graphics and video promo: Αλεξάνδρα Βρυώνη

Παίζουν (αλφαβητικά)

Βασίλης Αθανασόπουλος, Γιάννης Βαρβαρέσος, Πέτρος Δημοτάκης, Βαλεντίνος Κόκκινος, Φάνης Κοσμάς, Χρήστος Παπαδόπουλος, Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου, Τάσος Ροδοβίτης .

Understudy: Δημήτρης Κυριακόπουλος

Κάθε Σάββατο στις 15:00 και Κυριακή στις 11:30

Θέατρο Πόρτα (Λεωφ. Μεσογείων 59, Αμπελόκηποι, τηλ. ταμείου 210-7711333)

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.