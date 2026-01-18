«Ήμασταν η π@@@@να με το εξώγαμο»: Ο Δημήτρης Σταρόβας εξομολογείται – Ο βιολογικός πατέρας, η εγκατάλειψη, το στίγμα και το σοκ

Ο Δημήτρης Σταρόβας, ως καλεσμένος στην τηλεοπτική εκπομπή Αστερόσκονη, έκανε μια αναδρομή στη ζωή του αποκαλύπτοντας στιγμές και μνήμες που τον ακολουθούν για πάντα.

Ο καλλιτέχνης μίλησε στη συνέντευξή του στον Νίκο Γρίτση για την κοινωνική κατακραυγή που βίωσε ως «εξώγαμο» παιδί, τη μάνα που τον μεγάλωσε με στερήσεις και το πείσμα του να επιστρέψει στη σκηνή παρά τις δυσκολίες στην ομιλία και τον ρυθμό.

Η ζωή του Δημήτρη Σταρόβα ξεκίνησε κάτω από τη βαριά σκιά των κοινωνικών προκαταλήψεων μιας άλλης εποχής. Ο βιολογικός του πατέρας, επαγγελματίας μουσικός που εμφανιζόταν μάλιστα και σε κινηματογραφικές ταινίες, εγκατέλειψε τη μητέρα του αμέσως μόλις πληροφορήθηκε την εγκυμοσύνη της.

«Ο πατέρας μου, ο βιολογικός πατέρας μου, ήτανε επαγγελματίας μπουζουξής, έπαιζε και σε ταινίες, ο οποίος αρραβωνιάστηκε τη μάνα μου και με το που έμεινε έγκυος σε μένα… εξαφανίστηκε. Την παράτησε τη μάνα μου», ανέφερε ο Δημήτρης Σταρόβας.

«Με μεγάλωσε μόνη της και… όταν ήμουνα εννιά-δέκα χρονών, παντρεύτηκε τον Σταρόβα και πήρα το όνομά του. Για να γλιτώσει την κοινωνική κατακραυγή. Ήμασταν η π@@@@@ με το εξώγαμο, μαζεύανε υπογραφές να μας διώξουνε» πρόσθεσε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ο πάντα ορεξάτος για δημιουργία καλλιτέχνης.

«Πάντα ήμουνα ανήσυχος. Τραγουδούσα, στα πάρτι, στα γλέντια τα οικογενειακά. Είχα τα ξαδέρφια μου, της μεγάλης αδερφής της μάνας μου και μου βάζανε κασέτες. Έτσι ξεκίνησα. Η κιθάρα ήρθε στα 12-13 κατά λάθος. Είχα ψώνιο με την γυμναστική, είχα ένα όργανο της εποχής, το άλλαξα με μια κιθάρα και στην μία χορδή σκάλιζα…» εξομολογήθηκε.

«Ένας γείτονας, που έλειπε στα καράβια για ένα χρόνο, και στο διάστημα αυτό έμαθε βασικά ακόρντα, ήρθε στο σπίτι, κουρδίζει την κιθάρα -εγώ έπαιζα σε μία χορδή και μάλιστα απορούσα, γιατί δεν έχει διάρκεια η νότα. Και παίζει ένα Λα μινόρε, στην απόσταση που είμαστε τώρα, και άκουσα πολυφωνία και… μαγεύτηκα. Λέω «αυτό είναι»» πρόσθεσε ο Δημήτρης Σταρόβας.

«Δεν περιγράφεται το συναίσθημα των πρώτων ημερών. Τους πρώτους δύο μήνες στο νοσοκομείο και στο κέντρο αποκατάστασης που ήμουν ξυπνούσα, άνοιγα τα μάτια μου και έλεγα: Τι εφιάλτη είδα, ότι έπαθα εγκεφαλικό και με πήγανε στο Τζάνειο. Έβλεπα το περιβάλλον στο νοσοκομείο και έλεγα: Είναι αλήθεια, δεν είναι όνειρο. Είναι πολύ δύσκολο» είπε για τις πρώτες ημέρες της νοσηλείας του μετά το εγκεφαλικό που έπαθε το 2024.

«Ήταν σοκ να μην μπορώ να εκφραστώ. Το χιούμορ το χρησιμοποιώ πάντα στη ζωή μου ως δικλείδα ασφαλείας. Μέσα από το χιούμορ έχω ξεπεράσει πολύ δύσκολα πράγματα» πρόσθεσε ο Σταρόβας.

«Με εξοργίζει ότι δεν μπορώ να τραγουδήσω, δυσκολεύομαι πολύ» συνέχισε. «Πέρα από το σοκ της ομιλίας, στην αρχή διαπίστωσα μερικές ημέρες μετά ότι δεν είχα ρυθμό. Τώρα το θράσος μου δεν έχει όρια, παίζω και στο θέατρο, αλλά το έχουν προσαρμόσει πάνω μου».