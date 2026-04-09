Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας δημοσιογράφος του Al Jazeera, σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη στη Λωρίδα της Γάζας από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα, ανέφεραν οι τοπικές υπηρεσίες υγείας και το τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ (στη φωτογραφία του Reuters/Dawoud Abu Alkas, επάνω, το φλεγόμενο όχημα, στο οποίο επέβαινε ο δημοσιογράφος μαζί με έναν Παλαιστίνιο, έπειτα από το ισραηλινό πλήγμα).

Το πλήγμα στο οποίο σκοτώθηκε ο Μουχάμαντ Ουασάχ του Al Jazeera είχε ως στόχο το όχημα στο οποίο επέβαιναν ο ίδιος και ένας άλλος Παλαιστίνιος –που έχασε επίσης τη ζωή του – στον παραλιακό δρόμο της Πόλης της Γάζας.

Ο δημοσιογράφος του Al Jazeera σκοτώθηκε από πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους στον παραλιακό δρόμο της Πόλης της Γάζας

🚨HORRIBLE: The moment Israeli forces hunted down journalist Mohammed Washah and his team in Gaza, incinerated inside their car after a relentless Israeli incitement campaign that openly called for his assassination amid the ongoing genocide. https://t.co/irZsHwNzWo pic.twitter.com/MDtPyFBtcX — Gaza Notifications (@gazanotice) April 8, 2026

Τον Φεβρουάριο του 2024, στο αποκορύφωμα του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, ο στρατός κατηγόρησε τον Ουασάχ ότι ήταν μέλος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που τον έδειχναν να χειρίζεται οπλικά συστήματα.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό οι φωτογραφίες βρέθηκαν σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή που κατασχέθηκε από στρατιώτες κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής στη Γάζα.

Η Χαμάς και το Al Jazeera διέψευσαν ότι ο Ουασάχ είχε οποιαδήποτε σχέση με την παλαιστινιακή οργάνωση.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε στο αίτημα για σχόλιο. Το γραφείο Τύπου της Χαμάς στη Γάζα καταδίκασε την επίθεση και τον θάνατο του δημοσιογράφου.

Σύμφωνα με το κανάλι του Κατάρ, ο Ουασάχ σκοτώθηκε από πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Αλλοι δύο νεκροί

Σε άλλο ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές. Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για την επίθεση αυτή.

Τον περασμένο Οκτώβριο, το Ισραήλ και η Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, για τον τερματισμό των συγκρούσεων στον παλαιστινιακό θύλακα.

Και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις αυτής της συμφωνίας.

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 700 ανθρώπους μετά την κατάπαυση του πυρός και λέει ότι τέσσερις στρατιώτες του σκοτώθηκαν από μαχητές κατά την ίδια περίοδο.

Αδυναμία… στους δημοσιογράφους

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει και άλλους δημοσιογράφους του Al Jazeera στη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Τον Αύγουστο του 2025 ο Ανάς Αλ Σαρίφ σκοτώθηκε, μαζί με άλλους τέσσερις συναδέλφους του από ισραηλινό πλήγμα.

Επικαλούμενος πληροφορίες και έγγραφα τα οποία δεν αποκάλυψε, ο στρατός ισχυρίστηκε ότι ο Σαρίφ ήταν επικεφαλής ενός πυρήνα της Χαμάς, κάτι που το κανάλι διαψεύδει.

Τον Μάιο του 2022 ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν την αμερικανο-παλαιστίνια δημοσιογράφο Σιρίν Αμπου Ακλεχ, ενώ κάλυπτε μια στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη Τζενίν της Δυτικής Οχθης.

Ο στρατός ανέφερε κατόπιν ότι αφού ερεύνησε το συμβάν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα η Αμπου Ακλεχ σκοτώθηκε από ακούσια πυρά από τις δυνάμεις του.

Η Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων (CPJ) έχει καταγράψει τους θανάτους 223 δημοσιογράφων και άλλων εργαζόμενων σε μέσα ενημέρωσης στη Γάζα, στον Λίβανο και στο Ισραήλ.

Από αυτούς, 210 ήταν Παλαιστίνιοι που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ στη Γάζα, 11 σκοτώθηκαν από το Ισραήλ στον Λίβανο και δύο Ισραηλινοί σκοτώθηκαν από τη Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, κατά την επίθεση που οδήγησε στον πόλεμο της Γάζας.

Κανείς δεν κατηγορήθηκε

Σύμφωνα με την CPJ, ουδέποτε κατηγορήθηκε κανείς για τις δολοφονίες δημοσιογράφων από τον στρατό, ένας εκπρόσωπος του οποίου είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις βάζουν στο στόχαστρο μόνο μαχητές και στρατιωτικές τοποθεσίες, όχι αμάχους και δημοσιογράφους και προειδοποίησε ότι με το να παραμένει κανείς σε εμπόλεμες ζώνες κινδυνεύει, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος.

Ο ισραηλινός στρατός έχει επίσης ισχυριστεί κατά καιρούς, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, ότι ορισμένοι δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν λόγω των δεσμών τους με τη Χαμάς, κάτι που διαψεύστηκε από τα μέσα στα οποία εργάζονταν.

Πηγή: ΑΠΕ