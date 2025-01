Η Τζέσικα Άλμπα και ο Κας Γουόρεν χώρισαν μετά από 16 χρόνια γάμου

Η Τζέσικα Άλμπα και ο σύζυγός της Κας Γουόρεν χώρισαν. Το TMZ αναφέρει συγκεκριμένα ότι βρίσκονται κοντά στο διαζύγιο μετά από 16 χρόνια γάμου.

Η Τζέσικα Άλμπα, 43 ετών, και ο Κας Γουόρεν, 45 ετών, γνωρίστηκαν για πρώτη φορά στο Βανκούβερ το 2004 στα γυρίσματα της ταινίας υπερηρώων Fantastic Four.

Η ηθοποιός υποδυόταν τη Σου Στορμ, ενώ ο Γουόρεν εργαζόταν ως βοηθός σκηνοθέτη. Παντρεύτηκαν στις 19 Μαΐου 2008 και απέκτησαν τρία παιδιά: τις κόρες Όνορ, 16, και Χέβεν, 13, καθώς και τον γιο Χέιζ, 7.

Το ζευγάρι ωστόσο εμφανίστηκε μαζί για να γιορτάσει τα 7α γενέθλια του γιου Χέιζ, νωρίτερα τον Ιανουάριο. Σε ένα αινιγματικό μήνυμα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η Τζέσικα Άλμπα έγραψε ότι το 2024 ήταν «γεμάτο με σύνδεση, ανάπτυξη, περιπέτειες, γέλιο, ειρήνη, αδελφότητα, μεταμόρφωση, αναγέννηση, χαρά και τόση αγάπη».

«Σε διαφορετικές στιγμές, υπήρχαν διαφορετικά πράγματα που χρειαζόμασταν»

Το σημείο χωρίς επιστροφή

Τον Σεπτέμβριο του 2021, η Τζέσικα Άλμπα ιδρύτρια της Honest Company μίλησε στο People για την οικοδόμηση της επιχειρηματικής της αυτοκρατορίας, την ανατροφή των παιδιών και τον γάμο της με τον Γουόρεν.

Είπε τότε ότι και οι δύο θα μοιράσουν τις ατομικές τους ανάγκες για να δώσουν προτεραιότητα στη σχέση τους. «Σε διαφορετικές στιγμές, υπήρχαν διαφορετικά πράγματα που χρειαζόμασταν. Γύρω στην εποχή που απέκτησα τα παιδιά, εγώ χρειαζόμουν μια βραδιά ραντεβού μία φορά την εβδομάδα κι εκείνος ήθελε να είμαι παρούσα τα Σαββατοκύριακα και να μη δουλεύω», είπε η Άλμπα εξηγώντας ότι συχνά «πάλεψαν και μίλησαν για τη σχέση τους και για το τι συμβαίνει πριν φτάσουν στο σημείο χωρίς επιστροφή».

«Γύρω στην εποχή που απέκτησα τα παιδιά, εγώ χρειαζόμουν μια βραδιά ραντεβού μία φορά την εβδομάδα κι εκείνος ήθελε να είμαι παρούσα τα Σαββατοκύριακα και να μη δουλεύω»

Το «εμείς»

«Δε νομίζω ότι έχουμε καθόλου μυστικά», πρόσθεσε η Τζέσικα Άλμπα. «Απλώς πρέπει να κατευθύνουμε ο ένας τον άλλον».

Τον Ιούλιο του 2021, η Άλμπα μίλησε με ειλικρίνεια για το πώς συνδυάζει τις ευθύνες των γονέων και το γάμο της σε μια συζήτηση στη σειρά της Katherine Schwarzenegger Pratt στο Instagram Before, During & After Baby.

«Νομίζω ότι μάλλον εκείνος κάνει το μικρότερο μέρος της δουλειάς. Και δεν φταίει καν αυτός, θα έλεγα ότι φταίμε εμείς», είπε τότε. «Όταν τον βλέπω και περνάω χρόνο μαζί του και πραγματικά απολαμβάνουμε ο ένας τον άλλον, είναι ένα «εμείς» και αυτό τροφοδοτεί και εμένα. Είναι δύσκολο. Είναι σχεδόν αδύνατο».

Εβδομαδιαίες βραδιές ραντεβού

«Όλα είναι ρόδινα για δυόμισι χρόνια. Αλλά μετά από αυτό γίνεστε συγκάτοικοι», πρόσθεσε γελώντας η ηθοποιός του Sin City. «Απλά κάνεις τις κινήσεις σου μηχανικά. Έχεις τις ευθύνες- είναι σαν να τσεκάρεις τα κουτάκια, σωστά;».

Είπε ότι συνήθιζαν να κάνουν «εβδομαδιαίες βραδιές ραντεβού, αλλά μετά αυτό σταματάει λόγω του οτιδήποτε».

Όπως εξήγησε η Τζέσικα Άλμπα, «απλά δεν είμαστε συνεπείς. Αλλά είναι σημαντικό να είσαι σε θέση να επικοινωνείς όταν είσαι δυσαρεστημένος και να το καταπνίγεις αμέσως αντί να το αφήνεις να φουντώσει, και μετά να έχεις εχθρότητα και μετά να εκραγεί – που το έχουμε κι περάσει αυτό!».

«Είμαι περήφανη για εμάς που τα καταφέραμε μέχρι εδώ. Δεν υπάρχουν πραγματικοί κανόνες ή οδηγίες που μπορούν ποτέ να σε προετοιμάσουν για το τι σημαίνει να δεσμευτείς με ένα άλλο άτομο και να επιλέξεις να γίνεις οικογένεια»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jessica Alba (@jessicaalba)

Επιλέγουμε (ξανά) ο ένας τον άλλον

«Έχουμε, προφανώς, τη φιλία, την άνεση του «δε θα πας πουθενά», οπότε μερικές φορές δεν φέρεσαι σε αυτούς τους ανθρώπους με τον καλύτερο τρόπο. Δεν λαμβάνεις υπόψη σου τα συναισθήματά τους με τον τρόπο που θα λάμβανες υπόψη σου τα συναισθήματα άλλων ανθρώπων», είπε.

«Αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να δουλεύουμε συνεχώς».

Η Τζέσικα Άλμπα πρόσθεσε: «Είναι ένα ταξίδι ζωής, και αν και οι δύο κάθε μέρα αποφασίζετε να το κάνετε, θα πετύχει, ανεξάρτητα από το δράμα, ανεξάρτητα από οτιδήποτε συμβαίνει».

Η ηθοποιός μοιράστηκε μια ανάρτηση στο Instagram γεμάτη με φωτογραφίες του ζευγαριού καθ’ όλη τη διάρκεια των 16 χρόνων του γάμου τους για να γιορτάσουν την επέτειό τους τον Μάιο του 2024.

«Είμαι περήφανη για εμάς που τα καταφέραμε μέχρι εδώ. Δεν υπάρχουν πραγματικοί κανόνες ή οδηγίες που μπορούν ποτέ να σε προετοιμάσουν για το τι σημαίνει να δεσμευτείς με ένα άλλο άτομο και να επιλέξεις να γίνεις οικογένεια», έγραψε.

Και συνέχισε: «Μέσα από τα πυκνά και τα δύσκολα βρίσκουμε συνεχώς το δρόμο μας ξανά ο ένας με τον άλλον και επιλέγουμε ο ένας τον άλλον».

Αρχική Φωτό: Τζέσικα Άλμπα και Κας Γουόρεν / Instagram