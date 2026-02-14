Τζέσικα Άλμπα – Κας Γουόρεν: Οριστικός χωρισμός – Ποιος αναλαμβάνει την επιμέλεια των παιδιών τους

Η Τζέσικα Άλμπα και ο Κας Γουόρεν είναι πλέον και τυπικά διαζευγμένοι, με τα δικαστικά έγγραφα να «κλείνουν» το κεφάλαιο της σχέσης τους που κράτησε σχεδόν δύο δεκαετίες και απέκτησε μαζί τρία παιδιά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το διαζύγιο προχώρησε ως μη αμφισβητούμενο (uncontested), ενώ δεν τίθεται θέμα συζυγικής διατροφής από καμία πλευρά. Παράλληλα, οι δύο τους θα έχουν κοινή επιμέλεια για τα παιδιά τους.

Άλμπα και ο Γουόρεν: Οι καλές σχέσεις για χάρη των παιδιών τους

Οι δυο τους θα έχουν συνεπιμέλεια και των τριών παιδιών τους, τα οποία είναι 17, 14 και 7 ετών, ενώ κανένας από τους δύο δεν θα καταβάλει διατροφή στον άλλον.

Παράλληλα, ποσό ύψους τριών εκατομμυρίων δολαρίων θα καταβληθεί στον Γουόρεν, προκειμένου να εξισορροπηθεί η κατανομή της κοινής περιουσίας τους.

Τζέσικα Άλμπα – Κας Γουόρεν: Η γνωριμία, ο γάμος, η οικογένεια και το διαζύγιο

Η Άλμπα και ο Γουόρεν γνωρίστηκαν το 2004, στα γυρίσματα της ταινίας Fantastic Four, παντρεύτηκαν το 2008 και απέκτησαν τρία παιδιά. Σήμερα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, προτάσσουν ένα μοντέλο συναινετικού co-parenting, κρατώντας χαμηλούς τόνους στην οικογενειακή ζωή τους.

Πέρα από τη «λάμψη» του Χόλιγουντ, η συγκεκριμένη υπόθεση ξεχωρίζει γιατί ακολουθεί το μοτίβο ενός χωρισμού χωρίς δημόσιες συγκρούσεις.

Οι δυο τους έχουν να φωτογραφηθούν μαζί δημοσίως από τον Νοέμβριο, όταν παρακολούθησαν έναν αγώνα των Λέικερς στην Crypto.com Arena.

Μετά τον χωρισμό, υπήρξαν δημοσιεύματα που ήθελαν την Alba να έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή.

«Απολαμβάνει πραγματικά τη νέα της εργένικη ζωή . Έχει βγει σε μερικά ραντεβού, αλλά τίποτα σοβαρό-προτεραιότητά της είναι ο εαυτός της και τα παιδιά της. Αυτή τη στιγμή, δεν ψάχνει να μπει σε σχέση» είχε πει άνθρωπος από το περιβάλλον της στο People.