Θανάσης Τσαλταμπάσης: Θα γίνει μπαμπάς για δεύτερη φορά, η συγκινητική ανάρτηση

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη έχουν ήδη μια κόρη, ενώ είχαν παντρευτεί πέρυσι μετά τη γέννηση της. Ο ηθοποιός μίλησε για την εγκυμοσύνη της συζύγου του στην εκπομπή Super Κατερίνα, ενώ εκείνη είχε ήδη δώσει στον κόσμο μια… πρώτη γεύση, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την εγκυμοσύνη της.

Η ηθοποιός βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και συγκεκριμένα διανύει τον 7ο μήνα κύησης, απολαμβάνοντας για δεύτερη φορά το θαύμα που ζει, με το ζευγάρι να ανυπομονεί να κρατήσει στην αγκαλιά του το παιδάκι του.

Η ανάρτηση

Η Αγοραστή Αρβανίτη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram φωτογραφίες της με φουσκωμένη κοιλίτσα αλλά και το υπερηχογράφημα.

Στην λεζάντα της ανάρτησης της αναφέρει, «επειδή την προηγούμενη φορά σου είχε αρέσει πολύ αυτό το δώρο για τα γενέθλια σου είπα να το επαναλάβω Χρόνια πολλά αγάπη μου με πολλά μικρά χεράκια να σε κατσιάζουν».

View this post on Instagram A post shared by Αγοραστή Αρβανίτη (@agorasti_arvaniti)

Θανάσης Τσαλταμπάσης: Η μακροχρόνια σχέση και η δημιουργία οικογένειας

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη είναι ιδιαίτερα αγαπημένοι, με μια μακρόχρονη σχέση που κρατάει πάνω από 16 χρόνια.

Το 2023 αποφάσισαν να παντρευτούν, ύστερα από περίπου 14 χρόνια σχέσης. Ο γάμος έγινε αρχικά ως πολιτικός γάμος κι ανακοινώθηκε με έκπληξη από τον ίδιο τον Θανάση σε συνέντευξή του.

Στις 28 Ιανουαρίου 2024 το ζευγάρι υποδέχτηκε την κόρη τους, τη μικρή Θωμαΐδα, γεγονός που έφερε μεγάλη χαρά στη ζωή τους και θεωρήθηκε από πολλούς ως ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς στην κοινή τους πορεία.