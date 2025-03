Ο δαίμονας στο σπίτι: Η Ρούμπι Φράνκε, η μάνα influencer που βασάνισε τα παιδιά της σε νέο ντοκιμαντέρ

Η Ρούμπι Φράνκε ήταν μια από τις πιο δημοφιλείς μαμάδες στο YouTube. Αποφασισμένη να δείξει την ευτυχία στο θρηκευόμενο σπιτικό της η μητέρα έξι παιδιών είχε μετατρέψει τη ζωή της ως αφοσιωμένη μητέρα και σύζυγος vlogger σε παραγωγή περιεχομένου για χρόνια. Όμως υπήρχε μια σκοτεινή, ζοφερή πλευρά στο παραμύθι της.

Η vlogger και ο σύζυγος της Κέβιν, Μορμόνοι, δημοσίευαν την καθημερινότητα τους κερδίζοντας χιλιάδες δολάρια από το YouTube. Στις αναρτήσεις τους δημοσίευαν βίντεο στο δημοφιλές κανάλι 8 Passengers, που τώρα πλέον είναι εκτός λειτουργίας, σχετικά με την οικογενειακή ζωή των Μορμόνων και την ανατροφή των έξι παιδιών τους στη γραφική πόλη Σπρίνγκβιλ της Γιούτα.

Όμως το 2023 η Φράνκε συνελήφθη και κατηγορήθηκε για βαριά παιδική κακοποίηση. Καταδικάστηκε σε φυλάκιση έως και 30 ετών.

Η ιστορία, επώδυνη και μοχθηρή, είναι και το υλικό του ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke. Το ντοκιμαντέρ αφηγείται την ιστορία, από την αρχή της φήμης της οικογένειας στο διαδίκτυο το 2015 μέχρι την ηχηρή πτώση και καταδίκη της Φράνκε με μαρτυρίες, συνεντεύξεις και ανέκδοτο υλικό από τα βίντεο της οικογένειας.

«Μπορείτε να μου κάνετε μια χάρη;»

Το ντοκιμαντέρ ξεκινά με το διαβόητο και σπαρακτικό πλάνο του 12χρονου γιού της που εμφανίζεται στην είσοδο γειτονικού σπιτιού. «Αναρωτιόμουν αν θα μπορούσατε να μου κάνετε δύο χάρες», λέει.

«Λοιπόν, ποιες είναι αυτές;» απαντά ο γείτονας. «Mία μάλλον. Μπορείτε να με πάτε στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα», απαντά το νεαρό αγόρι πριν του ζητηθεί να καθίσει και να εξηγήσει τι συνέβη.

Στη συνέχεια, οι γείτονες του δίνουν λίγο νερό και μια μπανάνα, καθώς καλούν την αστυνομία και τους λένε ότι έχει κολλητική ταινία γύρω από τα πόδια του και έχει πληγές σε όλο του το σώμα. «Ω, είσαι τόσο καλό παιδί», ακούγεται η γυναίκα να του λέει.

Ο μικρός, εμφανώς τραυματισμένος και αδυνατισμένος αναζητά βοήθεια και ο γείτονας, ένας μεσήλικας που δεν πίστευε ό,τι έβλεπε μπροστά του καλεί την αστυνομία κλαίγοντας.

«Τα παιδιά δεν θα σας κάνουν ό,τι θέλουν. Πρέπει να ξορκίσετε τον δαίμονα από μέσα τους»

Το αγόρι έχει δραπετεύσει από ένα σπίτι κολαστήριο, το το σπίτι μιας γυναίκας που ονομάζεται Τζόντι Χίλντεμπραντ, μιας self help guru που είχε συνηγορήσει με τη μητέρα influencer στο να «ξορκίσουν το σατανά από τα μικρά παιδιά της» βασανίζοντας τα.

Στο πρώτο επεισόδιο ο θεατής μαθαίνει την ιστορία του καναλιού 8 Passengers, που έδινε την ψευδαίσθηση ενός οικογενειακού ριάλιτι όπου όλα ήταν ευλογημένα. Το ντοκιμαντέρ ωστόσο μας δείχνει ότι όλα ήταν μελετημένα, οι λάμπες στο σπίτι της οικογένειας άλλαξαν σε «εξαιρετικά φωτεινές, για να μιμηθούν τον φωτισμό του τηλεοπτικού στούντιο» και η Ρούμπι Φράνκε σκηνοθετούσε το ψέμα τους.

Τα μέλη της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, παρασύρθηκαν σε μια κερδοφόρα επιχείρηση. Έγιναν υπάλληλοι της. Σε μια πρόσφατη συνέντευξη στον The Guardian η μεγαλύτερη κόρη της, η Σάρι που είναι συγγραφέας και ομιλήτρια σε καμπάνιες κατά της διαδυκτιακής βίας υπενθυμίζοντας τους κινδύνους των family vlogger και την εκμετάλλευση παιδιών από γονείς για αλγοριθμική επιτυχία, μίλησε για μια συμφωνία με το διάβολο.

Η ζοφερή βαρβαρότητα πίσω από μια αυτοκρατορία ενός καναλιού lifestyle είναι υλικό για ένα από τα πιο ενοχλητικά ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησαν πρόσφατα

Τα παιδιά δεν είχαν συμφωνήσει να είναι υλικό για δημιουργία περιεχομένου. Η μητέρα της όμως δεν ενδιαφερόταν για την ψυχική υγεία τους. Ήταν οι διαδικτυακοί σκλάβοι της, οι κομπάρσοι στο θέατρο που έστησε για να αποθεωθεί.

Στο δεύτερο επεισόδιο το ντοκιμαντέρ διερευνά πώς η χαρούμενη βιτρίνα άρχισε να καταρρέει, και μετά η κόλαση αρχίζει να χτίζεται γύρω από τα παιδιά της Ρούμπι Φράνκε με τον σύζυγο της να είναι μια μαριονέτα. Ένας πατέρας χωρίς λόγο, χωρίς αντίδραση, ένας άνδρας ευνουχισμένος και καταπονημένος από την αδυναμία του να καταλάβει όλα όσα η Ρούμπι Φράνκε είχε γίνει με τη βοήθεια της guru της.

Η ζοφερή βαρβαρότητα πίσω από μια αυτοκρατορία ενός καναλιού lifestyle είναι υλικό για ένα από τα πιο ενοχλητικά ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησαν πρόσφατα. Η Ρούμπι και ο Κέβιν συναντούν τη Χίλντεμπραντ, μια σύμβουλο σχέσεων με μια ξεκάθαρη πρόθεση. Να είναι ηγέτιδα μιας αίρεσης όπου οι άνδρες είναι «αμαρτωλοί».

Η άφιξη της στην οικογένεια είναι καταλυτική. Η Χίλντεμπραντ εκμεταλλεύεται της αποκαλυπτικές θρησκευτικές πεποιθήσεις της οικογένειας και τους αποπλανεί σε ένα σκοτάδι όπου τα παιδιά κουβαλούν τον σατανά μέσα τους και πρέπει να τιμωρηθούν για αυτό. Η διαδικτυακή περσόνα της Φράνκε αλλάζει μέσα στο χρόνο. Από μητέρα που έδινε συμβουλές για ευτυχισμένα παιδιά άρχισε να υπερασπίζεται την αξία της παραδειγματικής τιμωρίας. «Τα παιδιά δεν θα σας κάνουν ό,τι θέλουν. Πρέπει να ξορκίσετε τον δαίμονα από μέσα τους» έλεγε μετά τη συνάντηση της με τη guru.

Οι σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ χρησιμοποιούν πλάνα από χιλιάδες ώρες γυρισμάτων της οικογένειας. Επιπλέον βλέπουμε τα μεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας αλλά και τον σύζυγο της να μιλάνε μετά την καταδίκη της vlogger.

Η παραγωγή καταδεικνύει την αλήθεια πίσω από το ψέμα, δείχνει την προβληματική ψυχική υγεία της Φράνκε και όλων όσων την άφησαν να «σφαγιάσει» τα παιδιά της και είναι επώσυνα αληθινή. Αυτή είναι η ιστορία μιας συστηματικής, ψυχολογικής και σωματικής κακοποίησης παιδιών από τη μητέρα τους σε ένα περιβάλλον που οι ακραίες θρησκευτικές πεποιθήσεις θολώνουν κάθε λογική. Το ντοκιμαντέρ ωστόσο (προς τιμή του) γνωρίζει ότι σε αυτή την υπόθεση οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες.

Είναι όμως αφόρητα σκληρές.

Αυτή είναι η αληθινή ιστορία της Ρούμπι Φράνκε:

Στα τέλη Αυγούστου 2023 η αστυνομία της Γιούτα συνέλαβε τη Ρούμπι Φράνκε και τη συνεργάτιδά της, την «ψυχοθεραπεύτρια» Τζόντι Χίλντεμπραντ, όταν ο 12χρονος γιος της πρώτης το έσκασε και ζήτησε βοήθεια από γείτονες.

Μετά τη σύλληψη της Ρούμπι Φράνκι, η μεγαλύτερη κόρη της YouTuber, Σέρι, έγραψε στο Instagram πως αποδόθηκε η δικαιοσύνη και επεσήμανε ότι εδώ και καιρό προσπαθούσε να ενημερώσει τις αρχές για τα όσα συνέβαιναν στην οικογένειά της.

Όταν το αγόρι το έσκασε βγαίνοντας από παράθυρο του σπιτιού της Τζόντι Χίλντεμπραντ είχε στα χέρια και στα πόδια κολλητική ταινία. Στο σώμα του υπήρχαν ανοιχτές πληγές και ήταν εμφανώς υποσιτισμένο.

Μετά την είσοδο της αστυνομίας στο σπίτι-οχυρό της Χίλντεμπραντ οι αρχές εντόπισαν τη 10χρονη κόρη της Φράνκι. Η μικρή ήταν σε καλύτερη κατάσταση από τον αδελφό της που είχε βαθιές πληγές καθώς τον έδεναν στην έρημο με σχοινί. «Πρέπει να βγάλω τον δαίμονα από μέσα του. Πρέπει ακόμη και αν πρέπει να τον πεθάνω» έγραφε σε ημερολόγιο της η μητέρα.

Το παιδί είχε μονωτικές ταινίες στα χέρια και τα πόδια. Σημάδια από σκοινί. Ήταν υποσιτισμένο, κακοποιημένο. Η μητέρα του τον είχε τιμωρήσει γιατί είχε τον «Σατανά μέσα του» και τον έδενε στην έρημο, ανάμεσα σε κάκτους για να «ξορκίσει το κακό»

Η πρόνοια απομάκρυνε άλλα δύο παιδιά της YouTuber στην οποία απαγγέλθηκαν έξι κατηγορίες για κακοποίηση ανηλίκου -μαζί με τη συνεργό της Τζόντι Χίλντεμπραντ.

Για κάποιους η σύλληψη της Ρούμπι Φράνκε δεν αποτέλεσε έκπληξη, δεδομένου ότι για χρόνια στα βίντεό της καλούσε τους γονείς να τιμωρούν τα παιδιά τους.

Υπερασπιζόμενοι τις πράξεις τους, οι γονείς έδωσαν συνέντευξη στο Insider (πριν τη σύλληψη της) λέγοντας ότι όσοι χρήστες του διαδικτύου τους επιτίθενται για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους είχαν «κακόβουλες» προθέσεις. «Θέλουν μόνο να ρίξουν μίσος, αυτός είναι ο μοναδικός στόχος τους. Κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα έβλεπε το βίντεο και θα σκεφτόταν ‘κακοποιεί παιδιά’», υποστήριζε η Ρούμπι.

Μετά την καταδίκη της η Σάρι έγραψε στο Instagram:

«Προσπαθούσαμε να μιλήσουμε στην αστυνομία και την πρόνοια για χρόνια. Είμαι ευτυχής που επιτέλους αποφάσισαν να ασχοληθούν. Τα παιδιά είναι ασφαλή, αλλά είναι μακρύς ο δρόμος».

Η Φράνκε και η Χίλντεμπραντ έπρεπε να συλληφθούν, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι τρεις αδελφές της 41χρονης YouTuber, υποστηρίζοντας ότι είχαν μείνει σιωπηλές για χάρη των παιδιών που εμπλέκονταν.

Ο δικηγόρος του Κέβιν Φράνκι πήρε αποστάσεις από τις κατηγορίες για κακοποίηση, λέγοντας ότι δεν είχε καμία εμπλοκή σε αυτές και σημείωσε πως τους τελευταίους 13 μήνες δεν ζούσε στο ίδιο σπίτι με τη YouTuber.

«Θα βγάλω τον Σατανά από μέσα του. Πρέπει ακόμη και αν πρέπει να τον πεθάνω»

Μετά την καταδίκη της, ο εισαγγελέας της κομητείας Ουάσινγτον έδωσε στη δημοσιότητα τα ημερολόγια της μητέρας vlogger. Η Ρούμπι Φράνκε κατέγραφε σε ημερολόγιο τα βασανιστήρια που έκανε στα παιδιά της. Τα άφηνε χωρίς τροφή, τους ξύριζε τα κεφάλια, τα έλουζε με βρώμικο νερό σφουγγαρίσματος και τα άφηνε να κοιμούνται έξω.

Στις σημειώσεις της η Φράνκε έγραφε με κάθε λεπτομέρεια τα βασανιστήρια και τον εξευτελισμό που υφίστατο τα παιδιά της γιατί ήταν «δαιμονισμένα».

Στις σελίδες της είχε ακόμη και εικόνες από τα τραύματα που είχε προκαλέσει στα παιδιά της που ονομάζει «γόνους του Σατανά».

Σε μια καταχώρηση της ξεκινά γράφοντας ότι ήταν μια «Μεγάλη μέρα για το κακό». Στη συνέχεια περιγράφει λεπτομερώς ότι ανάγκαζε τον γιο της να ψήνεται στον ήλιο και τον έσπρωχνε με ένα «ακανθώδες σφυρί» κάθε φορά που προσπαθούσε να μετακινηθεί στη σκιά. Αφού τον άφησε να ψήνεται στη ζέστη, τον περιέλουσε με «βρώμικο νερό που είχε σφουγγαρίσει», γράφοντας: «Κάνει ζέστη έξω. Είναι ωραία αίσθηση, έτσι δεν είναι; Ναι». Σε άλλη καταχώρηση, έγραψε ότι έριχνε στα παιδιά κρύο νερό και μετά τα μαστίγωνε με μια πετσέτα.

«Κολαστήριο, στρατόπεδο συγκέντρωσης»

Τα παιδιά υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια, ήταν δεμένα, τα ανάγκαζε να φορούν πάνες ενηλίκων και τα κλείδωνε σε ένα μικροσκοπικό δωμάτιο ασφαλείας.

H ΥouΤuber, που κάποτε έδινε συμβουλές ανατροφής μέσα από το δημοφιλές διαδικτυακό κανάλι της 8 Passengers, καταδικάστηκε σε πολυετή ποινή φυλάκιση για την βάναυση και συστηματική κακοποίηση των παιδιών της. Ο εισαγγελέας ήταν καταπέλτης εναντίον της. Στην αγόρευσή του, αποτροπιασμένος, της είπε ότι είχε μετατρέψει το σπίτι που ζούσαν τα παιδιά σε «κολαστήριο και στρατόπεδο συγκέντρωσης».

Η Φράνκε καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης έως και 30 χρόνια. Στην απολογία της είπε: «Ήμουν τόσο αποπροσανατολισμένη που πίστευα ότι το σκοτάδι ήταν φως και το σωστό ήταν λάθος»

Συνολικά, τα τέσσερα από τα έξι παιδιά της Φράνκε χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη για να αναρρώσουν από τραύματα και υποσιτισμό.

Η 42χρονη τότε Ρούμπι Φράνκε ζήτησε δακρυσμένη συγγνώμη στο δικαστήριο καθώς άκουγε την ποινή που της επέβαλε το δικαστήριο. «Ήμουν τόσο αποπροσανατολισμένη που πίστευα ότι το σκοτάδι ήταν φως και το σωστό ήταν λάθος».

Στο εδώλιο μαζί με τη 42χρονη μητέρα έκατσε και η συνεργός της, η Χίλντεμπραντ. Οι δύο γυναίκες ομολόγησαν την ενοχή τους σε τέσσερις κατηγορίες για βαριάς μορφής κακοποίηση παιδιών.

«Προσπαθούσαμε να μιλήσουμε στην αστυνομία και την πρόνοια για χρόνια. Είμαι ευτυχής που επιτέλους αποφάσισαν να ασχοληθούν. Τα παιδιά είναι ασφαλή, αλλά είναι μακρύς ο δρόμος»

Κατά της διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας η Φράνκε είπε στα παιδιά της, τα οποία από την ημέρα της σύλληψής της μέχρι και τη δίκη δεν είχαν πάει να τη δουν στη φυλακή: «Δεν θα σταματήσω ποτέ να κλαίω που πλήγωσα τις τρυφερές ψυχές σας».

Η κόρη της, Σάρι, δεν είναι καθόλου σίγουρη ότι έλεγε αλήθειες.